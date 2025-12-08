Елена Гунчева- Гривова: Светът се променя

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мисля си, че народът ни е в безпътица. Повечето знаят, че нещо не е наред, но не могат да го формулират или се заблуждават какво се случва и какъв е изхода. Геополитиката се променя, пред очите ни историята се случва. И то се случва в непосредствена близост до нас.

Последните пет години бяха важни. Един ден историята ще тегли чертата някъде тук и ще каже, че тук е краят на западната цивилизация. Случваше се немислимото. Затвориха ни по къщите, много хора загубиха живота си заради, а не въпреки медицината. Опитът за контрол беше брутален, а след края му много хора излязоха с панически атаки, неврози, стрес и съпътстващи заболявания на психиката. Социалната дистанция доведе до антихуманизъм, до изкривяване на социалните връзки. До егоизъм. А след това дойдоха отново и нацистите.

Когато започна СВО, си казах, че крайно време беше. Едно от разочарованията ми беше Русия - Русия на Елцин. Русия на перестройката. Русия, в която руският президент се прегръщаше с американския и се съгласяваше на безумни решения. Преди СВО Русия беше подценявана, дори от дългогодишни партньори. Бяха я отписали от великите сили. Точно заради песните на Елцин и предателството на Горбачов. Мислеха, че така ще продължава. СВО показа, че Русия е събирала сили и отново е велика сила. С която, искат, не искат, трябва да се съобразяват. И рязко САЩ и ЕС се оказаха със сила, с която трябва да се разбират.

Разбира се, мъката им беше голяма. За тях Студената война приключи с тяхна победа. Бяха решили да разпарчетосат СССР, да си поделят ресурсите му. Както смляха няколко от държавите в бившия Източен блок. Включително България. Заменихме сигурността и независимостта, с банани и прайд.

Сега е явно, че светът няма как да остане същият. Не може един побойник - САЩ, да е велика сила само защото печата долари и налага силата си с ботуш навсякъде по света. Западната цивилизация сама се погубва. Европа запада видимо. Мигрантите ще са поредният, но не последен пирон. Малоумните ръководители на ЕС, видимо повлияни от нацистките идеи на Райха, отказват да осъзнаят реалността и са готови да пратят народите на Европа в скотобойна. Само че дали осъзнават, че тогава в гръб, по родните места на воюващите, ще останат милиони мигранти. За които убийствата, изнасилванията и грабежите са култура.

Ще има нов ред и нов свят. Многополюсен. Въпросът е, че България трябва да намери своето място в него. И първата стъпка е да изоставим параноичните и малоумни лидери на ЕС и да следваме само българските национални интереси. Не мога да повярвам, че го пиша, но дори Борисов направи стъпка в правилната посока и заяви, че трябва да има мир и подкрепи мирния план на Тръмп, като отказа да влезе във военната риторика на Брюксел.

Мястото на България е при своите - при славянските народи, при православието, при Русия, дори при Китай (все пак старите българи идват от Азия), да възобновим старите си връзки със страните в Африка, да се обърнем към старите си пазари. Да възстановим армията си, селското си стопанство, производството.

Но първо трябва да спрем лудите. Лудите, които се опитват да ни въвлекат във война и искат евроатлантизъм на всяка цена, дори тази цена да е България.

Скоро всеки един от нас ще трябва да направи своя избор. И лежането по диваните няма да е опция за никого. Защото скоро започват игрите на глада.