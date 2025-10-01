Новини
Мнения »
Николай Слатински: В момента Путин и бандата му мародери и клептомани, корупционери и мафиоти са уплашени
  Тема: Украйна

Николай Слатински: В момента Путин и бандата му мародери и клептомани, корупционери и мафиоти са уплашени

1 Октомври, 2025 16:01 1 509 80

  • николай слатински-
  • русия-
  • путин-
  • военна агресия-
  • диктатура-
  • режим

И може да се окаже неизбежна

Николай Слатински: В момента Путин и бандата му мародери и клептомани, корупционери и мафиоти са уплашени - 1
Снимка: Фейсбук
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Змията е жестока и опасна, когато отива за плячка. Но тя е още по-жестока и по-опасна, когато се страхува, когато е изплашена до смърт. И предчувства и чувства, че смъртта ѝ като че ли е наблизо.

В момента Путин и бандата му мародери и клептомани, корупционери и мафиоти са уплашени. Страхът мирише. Миризмата му се разнася на девети вълни във всички направления на геополитическия компас.

Още новини от Украйна

Това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.

Дори Тръмп със сенилните си сетива и старческите си деградации я долавя. Той е смел само по отношение на страхливите. С другите се прегръща и им уйдисва на капризите и щенията.

Да, за първи път от толкова години от Кремъл се разнася смрадта на паниката и безсилието.

Така нареченото лятно настъпление се оказа провал.

Както писах отдавна, сякаш беше преди новата ера, толкова неща се случиха оттогава – двете воюващи страни имат по един огромен ресурс:

--- при рашистите това е евтиното, алкохолизирано, безпросветно и маргинализирано пушечно месо от милиони безполезни и изпаднали на социалното дъно, останали без ценности и перспективи, излишни хора;

--- при украинците това е най-голямата по площ европейска територия.

И Украйна след неудачния контранаступ на генерала-дипломат Залужни плюс спряната тогава западна помощ сакън да не стане нещо с Русия!, разменяше и разменя относително малко квадратни километри площ за абсолютно много утилизирани рашистки орки.

Войната изпадна в задънена улица.

Това вече не е война на платформи, а на дронове. Дроновете унищожават платформите и войниците.

Впрочем, българските генерали трябва да четат книгата на тази Война и между редовете. Тя е написана на качествено нов език. Аз се опасявам дали те могат дори да сричат на този език. Нещо повече – дали искат да овладеят този език или ще готвят мобилничката ни и гъвкавичка армийка за нови Драва и Мур.

Вярно е, че на Украйна поне в нещо ѝ провървя – това е тъпоумието на рашистките генерали.

То по принцип (почти) винаги е така – генералите се готвят за миналата война. А някои се готвят главно и основно за войните от миналото.

Но!

Но на Украйна сега ѝ е адски трудно. Тя е де факто останала без допълнителен мобилизационен ресурс. Множество млади мъже, пораснали момчета се крият по домовете си, за да не ги хванат из улиците и замъкнат на фронта. Има някакво (и)рационално усещане, че Войната е към края си, а пожълтелите страници от Историята разказват, показват и доказват, че тогава готовността да се биеш и да умреш в сражение пада драстично.

Фактът си остава неподлежаща на обжалване присъда – отровната змия в Кремъл е безумно изплашена:

--- и от хода на Войната на бойните полета;

--- и от стагниращата, рецесираща, стагфлираща, депресираща се икономика;

--- и от пълния хаос във финансите, когато дори хартия за свръхпроизводството на „фантики“ като книжни рубли вече почти не остава;

--- и от – няма да повярвате! – засега глухия, все още подземен тътен на нарастващото масово недоволство сред россияните от всички краища на Русия, което чекистите долавят с опънатите си от уплах нерви.

Ледът не е започнал да се пука, но под него ими милиони тонове мътна, гневна, обезумяла и озлобена вода...

В средата на януари тази варварска рашистка Война срещу Украйна ще стане по-дълга от т.нар. Велика Отечествена война.

Отровната змия в Кремъл ще озверее от пъплещия към съзнанието ѝ страх и на Украйна може би ѝ предстои най-тежката зима - заради рашистките удари по цялата украинска критична и най-вече енергийна инфраструктура в кошмарна добавка към безумното бомбардиране на жилищните квартали в украинските градове и села.

Когато се страхува, жестоката и опасна змия е най-жестока и най-опасна.

Впрочем, именно този страх кара Путин да извършва самолетно-дронови провокации срещу страни от ЕС. Тук мнозина ми скочиха с бутонките напред заради моята теза, че Путин прави това от страх и от желание да му се отговори на провокациите с някой унищожен самолет и убит пилот (на Путин за тези щети ми е все едно - за тях на него изобщо не му пука), за да спре разпадащата се сред россияните подкрепа за Войната и за да размаха плашилото на Войната не срещу Украйна (това било не война, а СВО), а срещу НАТО.

Категорично съм убеден - Путин върши тези провокации не от сила, а от страх. И за да отклони нужните системи за ПВО от Украйна и страните от Европа да си ги кътат, да не вземе да стане нещо...

За Путин това е елементарна паническа тактика. А смелчаците искат Европа да качи отговора на тази хулиганска тактика на стратегическо ниво.

Тези, които няма да се бият дори за собствените си страни, лесно апелират да му бамнем самолета на Путин. На чужд гръб и сто свалени самолети и дронове са малко.

Не, това не е страх, това е кой ще мигне пръв.

Да, Путин не трябва да има никакви илюзии – Европа се променя и може един ден да стане дори смела.

Но, Путин трябва да вижда и съзнава – главният приоритет на Европа е Украйна.

Ако е за сваляне на руски самолети, Украйна го прави перфектно. Без да вдига шум. Украйна разпердушини ВМФ на Путин, тя знае как да изтърбушва и ВВС на Русия. Само ѝ дайте необходимите средства в достатъчните количества.

Пак ще кажа:

Отровната и отвратителна, брутална и гадна змия в Кремъл вече е изплашена. До смърт...

Тя се изложи прекалено много пред собствените си граждани с лъжите – за икономическото и финансово състояние и с вдигането на данъците, за които се кълнеше, че няма да ги пипа до 2030 година.

Ругаенето на властта започва да се превръща в ежедневие. В новия руски национален спорт. Постепенно от някои грешки на отделни места от конкретни хора в изолирани случаи, започна мъчителното проумяване, че има един главен виновник и една главна вина.

Лавината при пясъчната купчина тръгва и от дребната песъчинка.

Тъничка сламчица може да пречупи гръбнака на претоварената камила.

Нищожна капчица може да препълни чашата, горчивата чаша, която заспалите и протестиращи на колене от векове россияне гълтат в огромни количества.

Малка искрица може да подпали огромните руски торфени пространства.

В демократичните държави смяната на властта с малки изключения става винаги по мирен път.

При диктаторите с малки изключения смяната на властта става с насилие и ликвидиране на диктаторите. И то не само на тях, а и на роднините им до трето коляно.

В Русия на Путин това изглежда невъзможен сценарий, но колко много диктатори са си казвали – това е невъзможен сценарий, като понякога са си го казвали броени седмици преди да им резнат главиците или да ги разстрелят до стената.

Русия да му мисли. Докато тя отказва да мисли, дотогава ще вършат с нея и немислимото. Даже биволите имат по-малко търпение от нейния народ. Народ, който никога, абсолютно никога в своята история не е сменял по своя воля вождовете, генералните секретари, диктаторите и императорите си. Може би и тук като за всяко нещо си има първи път.

Пак казвам – Русия да му мисли. Да започне да му мисли. Докато още я има.

А ние – като Европа - да мислим за Украйна. Защото Украйна си има работа с една жестока и опасна змия.

Тази змия в близките месеци ще става с пъти по-жестока и по-опасна, защото вече плячка за нея няма, а освен това тя е уплашена до смърт. Така че смъртта за нея е все по-реална.

И може да се окаже неизбежна.

01.10.2025 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 80 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 14 Отговор
    ЧЕТОХ СВОДКИТЕ ...
    ПО ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ ИМА 333 ЗА 88

    16:03 01.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един

    94 25 Отговор
    да се дава гласност на всеки ненормалник е опасно
    тоя чичко е за психодиспансер. толкова нонсенс и жалка полит пропаганда само болен И УПЛАШЕН човек може да изплюе

    Коментиран от #16, #39

    16:04 01.10.2025

  • 4 историк

    74 24 Отговор
    Не Путин ,а джендърите треска ги тресе , и сън не ги хваща от Русия ,защото сънуват как им свалят гащите !!

    16:04 01.10.2025

  • 5 Цък

    73 17 Отговор
    Мишок, свърши парите и почна да лиже

    16:05 01.10.2025

  • 6 01010101

    73 15 Отговор
    Шизофренията не прощава на никой.

    16:05 01.10.2025

  • 7 матю хари

    20 62 Отговор
    Онзи ден Лавров мрънкаше в ООН-то, че не искали да нападат НАТО, а Марийка Захарова предупреди, че Украйна щяла да извърши провокация срещу Полша, за да обвини Русия.

    Голям страх да не стане нещо и НАТО-то да демилитаризира за 3 часа Русия. Някой съмнява ли се, че всички ядрени сили на Русия ще бъдат изключени, а небето под пълен контрол на НАТО? Жалка страна.

    Коментиран от #17

    16:06 01.10.2025

  • 8 хъхъ

    56 11 Отговор
    И този ли се появи? Сутринта по телевизията даваха маг Пепи, който през март 2022-ра обяви, че Русия фалира до 2 седмици.

    16:07 01.10.2025

  • 9 12343211

    29 9 Отговор
    Слатински,макар че Те разбирам,може да пишем обратното след някоя годинка.

    16:07 01.10.2025

  • 10 Мдааа... Путин е лош дъ дъ дъ , а тия

    61 15 Отговор
    НАТО била отбранителна организация.
    Че от какво се отбранява в Украйна? Какви ѝ бяха отбранителните цели в Югославия, Ирак, Афганистан, Либия, Сирия и още куп други държави? Само в тези държави, цивилните жертви са няколко милиона.

    16:09 01.10.2025

  • 11 2222

    20 45 Отговор
    Русия загуби войната. За 10 месеца от 2025-та превзеха 13 села, а Украйна си върна 7 от тях. Това е великата руска офанзива, и то при Тръмп президент...Бяха смляни при Покровск.

    Коментиран от #50, #70

    16:09 01.10.2025

  • 12 Мутата

    27 7 Отговор
    Тоя капитан пак ли изпълзя.

    16:09 01.10.2025

  • 13 Да помогнем на братушките

    20 27 Отговор
    Нямат бензин.
    Да се съберем всеки на своя мегдан, където живее. Да носим туби с бензин.
    Утре в 8 сабале тръгваме пеша към Русия.
    Копейкин ще ни води.

    16:09 01.10.2025

  • 14 Мнение

    37 5 Отговор
    Според експертите по психология и психиатрия, в бг спешно трябва да се въведе принудително психиатрично лечение. Но явно обичате да се забавлявате с болни и страдащи хора.

    16:09 01.10.2025

  • 15 Мутата

    39 9 Отговор
    Тоя капут пак ли изпълзя.

    Коментиран от #20

    16:10 01.10.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    31 8 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    ГЛАД .... МОГА ДА МУ ПОКАЖА КЪДЕ УЧИТЕЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ РОВЯТ ПО КОФИТЕ В " КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

    16:11 01.10.2025

  • 17 Георги

    30 7 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    как точно ще им изключат всички ядрени сили? То да не е като по филмите.

    16:12 01.10.2025

  • 18 Перо

    39 9 Отговор
    Тоя пернишки винкел отдавна се мъчи да бъде забелязан от джендърията, защото освен да троли глупости, друго не може! Така и ще си остане безработен!

    16:13 01.10.2025

  • 19 НЯКОЙ

    12 34 Отговор
    Няма друга държава в света, освен България, където има толкова много изкукуригали русофили. Даже в Русия сигурно няма толкова много

    16:14 01.10.2025

  • 20 свидетел

    28 6 Отговор

    До коментар #15 от "Мутата":

    плод на спукан кондом !

    16:14 01.10.2025

  • 21 9689

    27 7 Отговор
    Плъх,платен.

    16:14 01.10.2025

  • 22 провинциалист

    28 7 Отговор
    Дайте на сланински кърпичка да се забърше.

    16:14 01.10.2025

  • 23 ТОЯ БОКЛУК

    26 8 Отговор
    ОТ. КЪДЕ ИЗПЪЛЗЯ???

    16:15 01.10.2025

  • 24 Антон

    26 9 Отговор
    Горкия човечец, съвсем се е смахнал! Не му се сърдете, болен е!

    16:15 01.10.2025

  • 25 Вече всички

    7 20 Отговор
    почнаха да казват това, което от месеци пиша тук- Русийката дава фира и няма да я бъде дълго!

    Дори бай Доньо и ДиДжея му обърнаха плочата.
    Взеха да разправят, че Украйна ИМА КАРТИ! Хахаха!

    Естествено, оставиха Европа сама да се справя!
    Това е техният начин пак да помогнат на Путлер в труден момент.
    Добре, че са те да подкрепят Джужи, инак заминава в киреча.

    16:17 01.10.2025

  • 26 ГаГа

    16 8 Отговор
    Този да се връща обратно в дупката.

    16:17 01.10.2025

  • 27 лизинг

    15 8 Отговор
    Този известен специалист няма ли познати лекари да го лекуват, защото от ден на ден психическото му състояние ескалира......

    Коментиран от #72

    16:18 01.10.2025

  • 28 Копейките

    6 17 Отговор
    изпадат в пристъп на бясна злоба и ярост под такива статии!
    Настъпани са по опашките!

    Само четете коментарите им и се кефете!

    16:19 01.10.2025

  • 29 4ти КИЛОМЕТЪР

    16 6 Отговор
    ПЪЛНО Е С ПЛЪХОВЕ КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ НА РУСОФОБИЯТА. ИНАЧЕ СА ЗА ИКЕРИСАЖА.

    Коментиран от #34

    16:21 01.10.2025

  • 30 Гост

    8 6 Отговор
    Очевадно е, че този бухал е основния автор на русофобските коментари в тукашния форум, които цвъка зад сто различни ника. Събрал ги е всички на едно място, но няма нищо, което да не сме чели вече стотици пъти, под всяка статия за войната.

    16:21 01.10.2025

  • 31 Щом и Орбан,

    9 10 Отговор
    известен путлерист, взе да разправя, че ако не бил той, Украйна заминавала, значи положението на Путлерландия е зле!

    Лошо, колхозници! Плохо!

    16:21 01.10.2025

  • 32 дцесд

    16 7 Отговор
    Абе боклук със боклук, точно ти ли взе за Путин да се тревожиш??? Точно на тебе доиде да ти каже че е разтревожен Владимир Путин. Виж се на какво приличаш. Маймуна. И в расъжденията си маймуна при това от най наглите и глупави маймуни. Слава на Господ Иисус Христос, Русия си е добре че си има Путин, ами ние българите какво да правим с теб и такива маймуни като теб???? Това е въпроса и голямата трагедия на българите. Малък народ а много маймуни.

    16:23 01.10.2025

  • 33 Тц, тц, тц!

    12 5 Отговор
    Не беше толкова зле преди! Експерт по каруцарска реторика! 💩

    16:23 01.10.2025

  • 34 Ко йе туй

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "4ти КИЛОМЕТЪР":

    икерисаж ве , селски?

    Де ви намират такива " ентилигенти "?

    16:24 01.10.2025

  • 35 иванова

    11 7 Отговор
    Слатински, сигурен ли си че Путин го е страх? Как разбра ? Сигурно много го е страх.

    16:24 01.10.2025

  • 36 Мералня

    11 5 Отговор
    Ти па кой си, че им даваш оценка бре?

    16:26 01.10.2025

  • 37 Сандо

    13 5 Отговор
    Щом сороснятата започнаха да използват такъв език,значи са сериозно наплашени.А това не може да не ни радва.Дерзайте козячета,старайте се,даже се престаравайте,не идва вашия край.Или пък началото на поредната ви метаморфоза?

    16:27 01.10.2025

  • 38 Хмм

    13 5 Отговор
    много, умират от страх особено от България, която вече е 6 милиона и има два самолета, които не могат да летят, но според военния министър въздушното ни пространство било защитено, този на снимката също е бил военен министър и е направил всичко, за да разоръжи България

    16:28 01.10.2025

  • 39 Една

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    И аз имах това чувство,докато четях.Пълно куку.Неадекватна работа.Много ни подценяват.Можем да отсеем сеното от плявата. Ох,колко се радвам,че не съм принудена за жълти стотинки да си плюя на суратя, образно казано.

    16:31 01.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Доктор

    9 3 Отговор
    В психиатрите няма ли свободни легла?

    16:35 01.10.2025

  • 42 Лютеница Брей

    10 4 Отговор
    Когато Путин завърши СВО, ще е много интересно след това,мнението на тези същите мишки,които лижат определени части на тялото на САЩ и ЕС

    16:35 01.10.2025

  • 43 az СВО Победа80

    9 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Соросоиден рев!

    16:36 01.10.2025

  • 44 Каи чесно

    11 3 Отговор
    Коле,Колеее, повече недей да даваш мнения

    16:37 01.10.2025

  • 45 Благой

    6 2 Отговор
    И ТИ СИ ЕДИН ОТ КОРОПЦИОНЕРИТЕ

    16:38 01.10.2025

  • 46 Кой го казва?!

    9 2 Отговор
    Един Ми6ок,с уплашена до смърт физиономия...!

    16:38 01.10.2025

  • 47 Русия не води истинска война

    9 3 Отговор
    „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои.
    Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма.
    За три месеца. Като гнил орех.“
    С тези думи бившият съветник на украинския президент
    Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който
    според него Москва провежда войната:
    без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета
    и с настъпваща армия от 650 000 срещу
    украинска от над 1 милион.
    Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва,
    а Русия постига своето – бавно, но методично.
    Коментар от юли 2025

    16:39 01.10.2025

  • 48 Истината

    8 1 Отговор
    Погледни си мародерската си тиква откачалка си беше и такъв си остана

    16:40 01.10.2025

  • 49 лиз ач евроатлантик

    9 0 Отговор
    Честно казано като го видях тоя и аз се уплаших

    16:41 01.10.2025

  • 50 Абе,човек

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "2222":

    Кажи на хилядите почернени семейства,че важни са две села и пет кокошки.Залудо загина едно цяло поколение.Да не говорим,че целта на Русия,да обезсили икономически Европа,вече е на път да се сбъдне.Днес явно,всички говорещи глави по телевизиите превъртяха.Един ни обясняваше,че трябва да купуваме газа по 9,вместо по 5 евро,защото да се използва Боташ.

    16:42 01.10.2025

  • 51 С други думи,

    3 5 Отговор
    ако не е Тръмп да подпира Путин и да му вдига акциите, Русия отдавна да е клекнала , въпреки подкрепата на Китай, Индия и Северна Корея.
    Тръмп създава илюзията у Путин, че пропагандата за някакви фалшиви успехи на Русия на фронта хваща дикиш в САЩ и на Запад, като цяло!
    Тръмп покани изгонения отвсякъде на Запад Путин на червения килим в Аляска, върна го в политиката!
    Качи международния престъпник Путин в лимузината си.

    И днес играе двойна игра- едно дрънка, друго върши, всеки ден- ново двайсе.

    Ще има санкции, няма да има, ще има ракети, няма да има!

    Тръмп крепи Путин днес, Китай и Индия го ДОЯТ!

    16:42 01.10.2025

  • 52 Голям кукумицин

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Направо за психиатър.

    16:45 01.10.2025

  • 53 защо

    5 1 Отговор
    "Путин и бандата му мародери и клептомани, корупционери и мафиоти са ..."
    Как професоро-докторски звучи!!!
    Думи от устата на анализатор. В колко университета и по семинари трябва да си бил, за да достигнеш висотата на изказа, на анализа!!??
    И като апотеоз:
    "А ние – като Европа - да мислим за Украйна"
    ПП. Българите - ..чета ги яли.

    Коментиран от #73

    16:45 01.10.2025

  • 54 Добър ден!

    3 8 Отговор
    Че Путлер закъса в Донбас и че прословутото лятно настъпление се провалиха го разправям от месеци в уважаемия форум!
    Копейките естествено не вярват!
    Че Москалия няма сили за дълга война го разправям още по- отдавна!
    Копейките пак не вярват, разправят басни за някаква имагинерна руска икономика!

    Нищо ново в днешната новина!

    Всеки ден давам пример за руския провал- продължаващата НАЗЕМНА война в Курска и Белгородски области, за която нито уктаинците съобщават, по обясними причини, нито руснаците, понеже Путлер обяви там " победа "!

    Победа , ама таратанци! Всеки ден бомбардират собствената си територия! С КАБ бомби

    16:45 01.10.2025

  • 55 СЛАВА УКРАИНЕ

    2 8 Отговор
    Споко русоробски българчета скоро няма да има РУСИЯ,тогава къде ще ходите да просите копейки

    16:46 01.10.2025

  • 56 Да бе

    6 1 Отговор
    слатински с лека ръка раздава квалификации за Тръмп - бил болен човек, сега за Путин, не е чудно, той подобно на тагарев е пряко свързан с украйна, завършил е Харковския университет

    16:50 01.10.2025

  • 57 ИВАН

    6 1 Отговор
    Тоя специалист по змиите, има нужда от психиатър, най добре двама.

    Коментиран от #66

    16:53 01.10.2025

  • 58 Дисгастинк

    5 1 Отговор
    Слатински дано ми прочетеш коментара.Толкова си некадърен и кух че на две магарета плявата неможеш да разделиш а като нравственост си изключително противен.

    16:57 01.10.2025

  • 59 Тъп та дрънка

    5 1 Отговор
    Тоя с гъмизов се състезават по малоумие.

    16:57 01.10.2025

  • 60 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор
    Откъде изпълзя този кpeтeн? Много прилича на описаната змия, да не си е правил автопортрет?

    17:00 01.10.2025

  • 61 Николай Слатински

    3 0 Отговор
    е добре да обясни как навремето се оказа въвлечен в екипа на русофила Радев, че работеше за него?

    17:01 01.10.2025

  • 62 ха ха

    2 1 Отговор
    Бог е с Русия , друго за сега няма значение

    17:01 01.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Вижте злобата,

    2 1 Отговор
    която се излива върху автора!

    Явно настъпи .....по мазола!
    Така става ли?

    Щом толкова се дразните, Факти, че ми триете коментара!

    Ама защо допускате тези псувни и цинизми по адрес на бедния Слатински?!

    17:05 01.10.2025

  • 65 нннн

    1 0 Отговор
    Мирррише, бе! аФторът мирише на лошо даже през монитора.

    17:06 01.10.2025

  • 66 То при теб....

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "ИВАН":

    Като гледам и трима няма да могат да ти помогнат.

    17:07 01.10.2025

  • 67 гост

    3 2 Отговор
    Дали има места в Карлуково?Този е спал отвит!

    Коментиран от #77

    17:09 01.10.2025

  • 68 Ами

    1 1 Отговор
    Българските нищожества подобни на същите пропускат свободно границите и се гаврят с българските граждани. Кога ще се отървем от тях?

    17:09 01.10.2025

  • 69 Ами

    2 1 Отговор
    Мераклиите намаляват, а и окраинците вече са на свършване. Рано или късно,
    ще дойде ден в който към фронта ще трябва да се отправят либералфанатиците.
    Тогава мисля да се запиша доброволец, за да ги товаря на вагоните за фронта.
    Тоя и още няколко ще поискам да ги натоваря лично :)

    Коментиран от #76

    17:09 01.10.2025

  • 70 Цитат

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "2222":

    1 721 000

    17:10 01.10.2025

  • 71 Педислатинчо

    0 1 Отговор
    Откъде знае очиларкото Слатински,че "Путин трепери"?? Да не го е галил отдолу по "макарите" и е видял,че треперят?? Много знае човечето,брей!?

    17:11 01.10.2025

  • 72 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "лизинг":

    Дай му координатите на твоите докторя ,ама те на теб не са помогнали камоли на друг

    17:12 01.10.2025

  • 73 Ами прав е....

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "защо":

    Наистина те са банда убийци, мародери, корупционери и извратени садисти психопати, кое от горе изброеното не е вярно?

    17:12 01.10.2025

  • 74 Хахаха

    1 0 Отговор
    Какви български генерали бе? Това са същите съветски фашистки генерали с пагони, бизнесмени с хотели, селяндури всякакви ама не и генерали.

    17:12 01.10.2025

  • 75 Даниел

    0 1 Отговор
    Като чета си мисля, че автора е искал да каже нещо, писал, писал, само че накрая алкохола свършил, замислил е съзнанието му и е останал неразбран !

    Коментиран от #78

    17:14 01.10.2025

  • 76 Доброволец...

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ами":

    А вечер ще ни обслужваш ли?

    17:14 01.10.2025

  • 77 Ти най добре...

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "гост":

    Трябва да знаеш има ли свободни места в Карлуково, или пак си избягъл.

    17:16 01.10.2025

  • 78 Дню пудела

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Даниел":

    Или не знаеш какво е положението в нашата държава или си корумпиран пудел. Ако си второто не ти прави чест.

    17:19 01.10.2025

  • 79 !!!?

    0 0 Отговор
    Путиновия ГУЛАГ не е нито "картонен тигър", нито "мечка", нито "змия", а просто е една варварска клоака пълна с ядрени кютуци с които заплашва Човешката Цивилизация с унищожение !

    17:21 01.10.2025

  • 80 Жалко за Слатински

    0 0 Отговор
    Нещо превъртя

    17:21 01.10.2025