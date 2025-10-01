Николай Слатински: В момента Путин и бандата му мародери и клептомани, корупционери и мафиоти са уплашени

Змията е жестока и опасна, когато отива за плячка. Но тя е още по-жестока и по-опасна, когато се страхува, когато е изплашена до смърт. И предчувства и чувства, че смъртта ѝ като че ли е наблизо.
В момента Путин и бандата му мародери и клептомани, корупционери и мафиоти са уплашени. Страхът мирише. Миризмата му се разнася на девети вълни във всички направления на геополитическия компас.
Това предупреди във "Фейсбук" Николай Слатински.
Дори Тръмп със сенилните си сетива и старческите си деградации я долавя. Той е смел само по отношение на страхливите. С другите се прегръща и им уйдисва на капризите и щенията.
Да, за първи път от толкова години от Кремъл се разнася смрадта на паниката и безсилието.
Така нареченото лятно настъпление се оказа провал.
Както писах отдавна, сякаш беше преди новата ера, толкова неща се случиха оттогава – двете воюващи страни имат по един огромен ресурс:
--- при рашистите това е евтиното, алкохолизирано, безпросветно и маргинализирано пушечно месо от милиони безполезни и изпаднали на социалното дъно, останали без ценности и перспективи, излишни хора;
--- при украинците това е най-голямата по площ европейска територия.
И Украйна след неудачния контранаступ на генерала-дипломат Залужни плюс спряната тогава западна помощ сакън да не стане нещо с Русия!, разменяше и разменя относително малко квадратни километри площ за абсолютно много утилизирани рашистки орки.
Войната изпадна в задънена улица.
Това вече не е война на платформи, а на дронове. Дроновете унищожават платформите и войниците.
Впрочем, българските генерали трябва да четат книгата на тази Война и между редовете. Тя е написана на качествено нов език. Аз се опасявам дали те могат дори да сричат на този език. Нещо повече – дали искат да овладеят този език или ще готвят мобилничката ни и гъвкавичка армийка за нови Драва и Мур.
Вярно е, че на Украйна поне в нещо ѝ провървя – това е тъпоумието на рашистките генерали.
То по принцип (почти) винаги е така – генералите се готвят за миналата война. А някои се готвят главно и основно за войните от миналото.
Но!
Но на Украйна сега ѝ е адски трудно. Тя е де факто останала без допълнителен мобилизационен ресурс. Множество млади мъже, пораснали момчета се крият по домовете си, за да не ги хванат из улиците и замъкнат на фронта. Има някакво (и)рационално усещане, че Войната е към края си, а пожълтелите страници от Историята разказват, показват и доказват, че тогава готовността да се биеш и да умреш в сражение пада драстично.
Фактът си остава неподлежаща на обжалване присъда – отровната змия в Кремъл е безумно изплашена:
--- и от хода на Войната на бойните полета;
--- и от стагниращата, рецесираща, стагфлираща, депресираща се икономика;
--- и от пълния хаос във финансите, когато дори хартия за свръхпроизводството на „фантики“ като книжни рубли вече почти не остава;
--- и от – няма да повярвате! – засега глухия, все още подземен тътен на нарастващото масово недоволство сред россияните от всички краища на Русия, което чекистите долавят с опънатите си от уплах нерви.
Ледът не е започнал да се пука, но под него ими милиони тонове мътна, гневна, обезумяла и озлобена вода...
В средата на януари тази варварска рашистка Война срещу Украйна ще стане по-дълга от т.нар. Велика Отечествена война.
Отровната змия в Кремъл ще озверее от пъплещия към съзнанието ѝ страх и на Украйна може би ѝ предстои най-тежката зима - заради рашистките удари по цялата украинска критична и най-вече енергийна инфраструктура в кошмарна добавка към безумното бомбардиране на жилищните квартали в украинските градове и села.
Когато се страхува, жестоката и опасна змия е най-жестока и най-опасна.
Впрочем, именно този страх кара Путин да извършва самолетно-дронови провокации срещу страни от ЕС. Тук мнозина ми скочиха с бутонките напред заради моята теза, че Путин прави това от страх и от желание да му се отговори на провокациите с някой унищожен самолет и убит пилот (на Путин за тези щети ми е все едно - за тях на него изобщо не му пука), за да спре разпадащата се сред россияните подкрепа за Войната и за да размаха плашилото на Войната не срещу Украйна (това било не война, а СВО), а срещу НАТО.
Категорично съм убеден - Путин върши тези провокации не от сила, а от страх. И за да отклони нужните системи за ПВО от Украйна и страните от Европа да си ги кътат, да не вземе да стане нещо...
За Путин това е елементарна паническа тактика. А смелчаците искат Европа да качи отговора на тази хулиганска тактика на стратегическо ниво.
Тези, които няма да се бият дори за собствените си страни, лесно апелират да му бамнем самолета на Путин. На чужд гръб и сто свалени самолети и дронове са малко.
Не, това не е страх, това е кой ще мигне пръв.
Да, Путин не трябва да има никакви илюзии – Европа се променя и може един ден да стане дори смела.
Но, Путин трябва да вижда и съзнава – главният приоритет на Европа е Украйна.
Ако е за сваляне на руски самолети, Украйна го прави перфектно. Без да вдига шум. Украйна разпердушини ВМФ на Путин, тя знае как да изтърбушва и ВВС на Русия. Само ѝ дайте необходимите средства в достатъчните количества.
Пак ще кажа:
Отровната и отвратителна, брутална и гадна змия в Кремъл вече е изплашена. До смърт...
Тя се изложи прекалено много пред собствените си граждани с лъжите – за икономическото и финансово състояние и с вдигането на данъците, за които се кълнеше, че няма да ги пипа до 2030 година.
Ругаенето на властта започва да се превръща в ежедневие. В новия руски национален спорт. Постепенно от някои грешки на отделни места от конкретни хора в изолирани случаи, започна мъчителното проумяване, че има един главен виновник и една главна вина.
Лавината при пясъчната купчина тръгва и от дребната песъчинка.
Тъничка сламчица може да пречупи гръбнака на претоварената камила.
Нищожна капчица може да препълни чашата, горчивата чаша, която заспалите и протестиращи на колене от векове россияне гълтат в огромни количества.
Малка искрица може да подпали огромните руски торфени пространства.
В демократичните държави смяната на властта с малки изключения става винаги по мирен път.
При диктаторите с малки изключения смяната на властта става с насилие и ликвидиране на диктаторите. И то не само на тях, а и на роднините им до трето коляно.
В Русия на Путин това изглежда невъзможен сценарий, но колко много диктатори са си казвали – това е невъзможен сценарий, като понякога са си го казвали броени седмици преди да им резнат главиците или да ги разстрелят до стената.
Русия да му мисли. Докато тя отказва да мисли, дотогава ще вършат с нея и немислимото. Даже биволите имат по-малко търпение от нейния народ. Народ, който никога, абсолютно никога в своята история не е сменял по своя воля вождовете, генералните секретари, диктаторите и императорите си. Може би и тук като за всяко нещо си има първи път.
Пак казвам – Русия да му мисли. Да започне да му мисли. Докато още я има.
А ние – като Европа - да мислим за Украйна. Защото Украйна си има работа с една жестока и опасна змия.
Тази змия в близките месеци ще става с пъти по-жестока и по-опасна, защото вече плячка за нея няма, а освен това тя е уплашена до смърт. Така че смъртта за нея е все по-реална.
И може да се окаже неизбежна.
01.10.2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ ИМА 333 ЗА 88
16:03 01.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Един
тоя чичко е за психодиспансер. толкова нонсенс и жалка полит пропаганда само болен И УПЛАШЕН човек може да изплюе
Коментиран от #16, #39
16:04 01.10.2025
4 историк
16:04 01.10.2025
5 Цък
16:05 01.10.2025
6 01010101
16:05 01.10.2025
7 матю хари
Голям страх да не стане нещо и НАТО-то да демилитаризира за 3 часа Русия. Някой съмнява ли се, че всички ядрени сили на Русия ще бъдат изключени, а небето под пълен контрол на НАТО? Жалка страна.
Коментиран от #17
16:06 01.10.2025
8 хъхъ
16:07 01.10.2025
9 12343211
16:07 01.10.2025
10 Мдааа... Путин е лош дъ дъ дъ , а тия
Че от какво се отбранява в Украйна? Какви ѝ бяха отбранителните цели в Югославия, Ирак, Афганистан, Либия, Сирия и още куп други държави? Само в тези държави, цивилните жертви са няколко милиона.
16:09 01.10.2025
11 2222
Коментиран от #50, #70
16:09 01.10.2025
12 Мутата
16:09 01.10.2025
13 Да помогнем на братушките
Да се съберем всеки на своя мегдан, където живее. Да носим туби с бензин.
Утре в 8 сабале тръгваме пеша към Русия.
Копейкин ще ни води.
16:09 01.10.2025
14 Мнение
16:09 01.10.2025
15 Мутата
Коментиран от #20
16:10 01.10.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Един":ГЛАД .... МОГА ДА МУ ПОКАЖА КЪДЕ УЧИТЕЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ РОВЯТ ПО КОФИТЕ В " КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"
16:11 01.10.2025
17 Георги
До коментар #7 от "матю хари":как точно ще им изключат всички ядрени сили? То да не е като по филмите.
16:12 01.10.2025
18 Перо
16:13 01.10.2025
19 НЯКОЙ
16:14 01.10.2025
20 свидетел
До коментар #15 от "Мутата":плод на спукан кондом !
16:14 01.10.2025
21 9689
16:14 01.10.2025
22 провинциалист
16:14 01.10.2025
23 ТОЯ БОКЛУК
16:15 01.10.2025
24 Антон
16:15 01.10.2025
25 Вече всички
Дори бай Доньо и ДиДжея му обърнаха плочата.
Взеха да разправят, че Украйна ИМА КАРТИ! Хахаха!
Естествено, оставиха Европа сама да се справя!
Това е техният начин пак да помогнат на Путлер в труден момент.
Добре, че са те да подкрепят Джужи, инак заминава в киреча.
16:17 01.10.2025
26 ГаГа
16:17 01.10.2025
27 лизинг
Коментиран от #72
16:18 01.10.2025
28 Копейките
Настъпани са по опашките!
Само четете коментарите им и се кефете!
16:19 01.10.2025
29 4ти КИЛОМЕТЪР
Коментиран от #34
16:21 01.10.2025
30 Гост
16:21 01.10.2025
31 Щом и Орбан,
Лошо, колхозници! Плохо!
16:21 01.10.2025
32 дцесд
16:23 01.10.2025
33 Тц, тц, тц!
16:23 01.10.2025
34 Ко йе туй
До коментар #29 от "4ти КИЛОМЕТЪР":икерисаж ве , селски?
Де ви намират такива " ентилигенти "?
16:24 01.10.2025
35 иванова
16:24 01.10.2025
36 Мералня
16:26 01.10.2025
37 Сандо
16:27 01.10.2025
38 Хмм
16:28 01.10.2025
39 Една
До коментар #3 от "Един":И аз имах това чувство,докато четях.Пълно куку.Неадекватна работа.Много ни подценяват.Можем да отсеем сеното от плявата. Ох,колко се радвам,че не съм принудена за жълти стотинки да си плюя на суратя, образно казано.
16:31 01.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Доктор
16:35 01.10.2025
42 Лютеница Брей
16:35 01.10.2025
43 az СВО Победа80
Соросоиден рев!
16:36 01.10.2025
44 Каи чесно
16:37 01.10.2025
45 Благой
16:38 01.10.2025
46 Кой го казва?!
16:38 01.10.2025
47 Русия не води истинска война
Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма.
За три месеца. Като гнил орех.“
С тези думи бившият съветник на украинския президент
Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който
според него Москва провежда войната:
без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета
и с настъпваща армия от 650 000 срещу
украинска от над 1 милион.
Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва,
а Русия постига своето – бавно, но методично.
Коментар от юли 2025
16:39 01.10.2025
48 Истината
16:40 01.10.2025
49 лиз ач евроатлантик
16:41 01.10.2025
50 Абе,човек
До коментар #11 от "2222":Кажи на хилядите почернени семейства,че важни са две села и пет кокошки.Залудо загина едно цяло поколение.Да не говорим,че целта на Русия,да обезсили икономически Европа,вече е на път да се сбъдне.Днес явно,всички говорещи глави по телевизиите превъртяха.Един ни обясняваше,че трябва да купуваме газа по 9,вместо по 5 евро,защото да се използва Боташ.
16:42 01.10.2025
51 С други думи,
Тръмп създава илюзията у Путин, че пропагандата за някакви фалшиви успехи на Русия на фронта хваща дикиш в САЩ и на Запад, като цяло!
Тръмп покани изгонения отвсякъде на Запад Путин на червения килим в Аляска, върна го в политиката!
Качи международния престъпник Путин в лимузината си.
И днес играе двойна игра- едно дрънка, друго върши, всеки ден- ново двайсе.
Ще има санкции, няма да има, ще има ракети, няма да има!
Тръмп крепи Путин днес, Китай и Индия го ДОЯТ!
16:42 01.10.2025
52 Голям кукумицин
До коментар #40 от "Ами":Направо за психиатър.
16:45 01.10.2025
53 защо
Как професоро-докторски звучи!!!
Думи от устата на анализатор. В колко университета и по семинари трябва да си бил, за да достигнеш висотата на изказа, на анализа!!??
И като апотеоз:
"А ние – като Европа - да мислим за Украйна"
ПП. Българите - ..чета ги яли.
Коментиран от #73
16:45 01.10.2025
54 Добър ден!
Копейките естествено не вярват!
Че Москалия няма сили за дълга война го разправям още по- отдавна!
Копейките пак не вярват, разправят басни за някаква имагинерна руска икономика!
Нищо ново в днешната новина!
Всеки ден давам пример за руския провал- продължаващата НАЗЕМНА война в Курска и Белгородски области, за която нито уктаинците съобщават, по обясними причини, нито руснаците, понеже Путлер обяви там " победа "!
Победа , ама таратанци! Всеки ден бомбардират собствената си територия! С КАБ бомби
16:45 01.10.2025
55 СЛАВА УКРАИНЕ
16:46 01.10.2025
56 Да бе
16:50 01.10.2025
57 ИВАН
Коментиран от #66
16:53 01.10.2025
58 Дисгастинк
16:57 01.10.2025
59 Тъп та дрънка
16:57 01.10.2025
60 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:00 01.10.2025
61 Николай Слатински
17:01 01.10.2025
62 ха ха
17:01 01.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Вижте злобата,
Явно настъпи .....по мазола!
Така става ли?
Щом толкова се дразните, Факти, че ми триете коментара!
Ама защо допускате тези псувни и цинизми по адрес на бедния Слатински?!
17:05 01.10.2025
65 нннн
17:06 01.10.2025
66 То при теб....
До коментар #57 от "ИВАН":Като гледам и трима няма да могат да ти помогнат.
17:07 01.10.2025
67 гост
Коментиран от #77
17:09 01.10.2025
68 Ами
17:09 01.10.2025
69 Ами
ще дойде ден в който към фронта ще трябва да се отправят либералфанатиците.
Тогава мисля да се запиша доброволец, за да ги товаря на вагоните за фронта.
Тоя и още няколко ще поискам да ги натоваря лично :)
Коментиран от #76
17:09 01.10.2025
70 Цитат
До коментар #11 от "2222":1 721 000
17:10 01.10.2025
71 Педислатинчо
17:11 01.10.2025
72 Ами
До коментар #27 от "лизинг":Дай му координатите на твоите докторя ,ама те на теб не са помогнали камоли на друг
17:12 01.10.2025
73 Ами прав е....
До коментар #53 от "защо":Наистина те са банда убийци, мародери, корупционери и извратени садисти психопати, кое от горе изброеното не е вярно?
17:12 01.10.2025
74 Хахаха
17:12 01.10.2025
75 Даниел
Коментиран от #78
17:14 01.10.2025
76 Доброволец...
До коментар #69 от "Ами":А вечер ще ни обслужваш ли?
17:14 01.10.2025
77 Ти най добре...
До коментар #67 от "гост":Трябва да знаеш има ли свободни места в Карлуково, или пак си избягъл.
17:16 01.10.2025
78 Дню пудела
До коментар #75 от "Даниел":Или не знаеш какво е положението в нашата държава или си корумпиран пудел. Ако си второто не ти прави чест.
17:19 01.10.2025
79 !!!?
17:21 01.10.2025
80 Жалко за Слатински
17:21 01.10.2025