Новини
Мнения »
Николай Иванов пред ФАКТИ: Момчетата спечелиха всяка една точка, всеки един мач със себераздаване

Николай Иванов пред ФАКТИ: Момчетата спечелиха всяка една точка, всеки един мач със себераздаване

2 Октомври, 2025 08:57 1 289 8

  • николай-
  • иванов-
  • волейбол-
  • сребърни медали-
  • световно първенство-
  • втори-
  • българия-
  • франция-
  • бразилия

Мачът със САЩ отприщи този бент на всенародната любов на всички българи, казва той

Николай Иванов пред ФАКТИ: Момчетата спечелиха всяка една точка, всеки един мач със себераздаване - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българският волейбол преживява едно от най-силните си лета – мъжкият национален отбор стана вицесветовен шампион със средна възраст едва 23 години, девойките спечелиха световната титла преди два месеца, а всички възрастови групи се класираха на големи първенства. За впечатляващия прогрес, международния отзвук и амбициите за Олимпиада 2028 разговаряме с Николай Иванов, член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, координатор на националните отбори.

- Господин Иванов, България е волейбол - така ли можем да определим дните, в които живеем в момента?
- Можем да го кажем, защото последната седмица България си лягаше и ставаше с волейбола. И аз, като човек, който от дълги години се занимава с волейбол, се надявах на такова нещо, но не съм си го представял. Следя процесите отблизо и макар със скромно участие се надявах да покажем добро представяне на първенството, защото знаех, че отборът е подготвен. Знех, че отборът е добре подготвен, но с напредването на шампионата видяхме, че могат да се случат хубави неща. А след постигнатите успехи в България наистина се усети ефектът „уау“.

- Три силни победи в групите. Това ли даде самочувствието на тима да покаже освободена игра. Накъде бяха насочени очакванията след това?
- Целта беше влизане в осмицата. Първата ни цел бе да излезем от групите, а след това вече се видя, че това световно първенство ще е по-различно, ще е по-интересно и драматично, защото състави като Франция и Япония не успяха да излязат от групите. Бразилия отпадна на по-късен етап.

- А при нас нещата се развиха по-добре и пътят се отвори, както се казва?
- Да. Имахме и много добро стечение на обстоятелствата. Други ни разчистиха пътя, но и това го има. Ние бяхме в поток, който ни го позволи. Но… Държа да отбележа, че ние стигнахме до финала благодарение на едно постоянство и на една стабилна игра. Нищо даром не сме получили. Момчета спечелиха всяка една точка, всеки един мач със себераздаване.

- Срещата със САЩ ли беше преломният момент? Започнахме слабо, но показахме характер, който ни вдъхна повече самочувствие...
- Това беше един истински рубикон за нас. Проявихме завиден характер, след като изоставахме с два гейма. Но този мач със САЩ отприщи този бент на всенародната любов на всички българи. До този момент всички хора, които се занимаваме с волейбол, които сме близо до волейбола, близки, роднини, майки, бащи си имахме очаквания.

- Тези хора са съпричастни, то е ясно..
- А след това дори хора, които не знаят правилата на волейбола, стояха пред телевизора и се радваха на момчетата. След този мач вече се усети сериозен интерес към това, което правим.

- Средната възраст на отбора е едва 23 години, а вече вицесветовни шампиони. Какво самочувствие дава това?
- Огромно.

- Състезател на 23 години, а вече има във визитката си сребърен медал от световно първенство. Накъде после…
- Да стигнеш полуфинал, да играеш финал – това ти дава страшен заряд за бъдеща работа, защото горе на върха е хубаво. Получаваш любовта и вниманието на хората, получаваш уважението на противници. Това само може да е стимул за тези млади момчета. Аз съм на мнение, че този наш отбор има много добър път на развитие в спортно-техническо естество. Имаме много неща, които трябва да подобрим в различни компоненти от играта, което автоматимно ще ни даде добавена стойност и ще има още поводи за радост. В крайна сметка да играеш срещу най-силните отбори и да показваш максимум от възможностите си е безценно.

- Как гледат вече на България колегите от другите федерации?
- По време на първенството започнаха да ни гледат с друго око. Казват, че това е една подредена и фокусирана България, която преследва целите си. Не е тайна, че имаме програма за 2-3 години напред, като последната точка е класиране за Олимпиадата през 2028 г. Отзвукът е сериозен – Италия, Полша, Бразилия, Япония… Всички обръщат внимание на този млад български отбор. Момчетата са много отдадени, защото треньорът Беленджини от няколко месеца им повтаряше, че отдаденост, фокусиране и работа дават резултат. Това е една формула, която те я знаят, и съм сигурен, че ще следват.

- Но имаме успехите не само при мъжете. Девойките ни само преди два месеца станаха световни шампионки. Силно лято за волейбола…
- Разбира се, девойките станаха световни шампионки – един грандиозен успех. Като цяло изпращаме едно много силно, динамично и успешно лято за българския волейбол. Успяхме да класираме всички възрастови национални отбори на големи първенства. Най-малките – до 16 години – за първи път излязоха да слушат химна с националната фланелка на европейско. След това 19-годишните момчета и момичета участваха на световни първенства, 21-годишните също. Почти навсякъде сме в Топ 10. Това е повод за голяма гордост и доказателство, че клубовете и федерацията работят на високо и сериозно ниво.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 редник

    5 1 Отговор
    Най-тъжно в спорта е класирането на второ и четвърто място...

    09:14 02.10.2025

  • 2 Наивник на средна възраст

    4 1 Отговор
    Меко казано е смешно да се представят успехите на тези момчета като успех на нацията по пътя на нейният просперитет,както и едва ли не плод на правилната стратегия за управление на властимеющите.Прекалихте!!! 1970г., когато след ксто сме били СССР сме считани за фаворити и поражението от ГДР(които учим на волейбол)се смята за трагедия.Са направо се у.рахте.Нима Насар е по-малко шампион?Но това са лични постижения на хора отдадени на спорта.Никакво обединение,никакви простотии...В какво обединене - в харесването на хубави жени...мъже...в какво???? Сигурно в одобряването на политическото управление на това,което е останало от държавата....на съдебната система....на държавните институции,апропо случая с ДАЙ е показателен какво се случва в тях....ай спрете вече с титирамбите,,,,,,егати чуудото,егати ......малко срам имайте.... тези момчета,благодарение на труда и таланта си ще си уредят живота,но вие с какво уредихте този на останалите българи с това престъпно управление.....ХЛЯБ И ЗРЕЛИЩА.....пффффф....и никакви морални цености....

    09:24 02.10.2025

  • 3 Опааа

    4 1 Отговор
    Ай стига ве! СШ е Италия! Всичко друго е бла-бла!

    09:26 02.10.2025

  • 4 369

    1 1 Отговор
    Защо не пишете нищо за Флотилията!
    Рано или късно човечеството ще спечели,бъдете смели.

    09:29 02.10.2025

  • 5 Падението на един народ

    4 1 Отговор
    Преиграването с второто място показва, колко ниско е паднало нивото на институциите. Правителствени самолети, почетни роти, приеми, погачи в НС, бурни страсти, ръкопляскания, фанфари….. и за какво? Един мач и едно второ място. Дори и първо да беше, тази еуфория и пръскане на народна пара, беше напълно малоумна!

    09:40 02.10.2025

  • 6 Николай

    4 0 Отговор
    Хайде вече да спрем с този волейбол и да оставим момчетата на мира...вижте как скромно се прибраха истинските световни шампиони Италия,повече от скромно...

    09:43 02.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шампионите

    1 0 Отговор
    В Италия - Ватикана, Папата ги богослови 🤣 Ганьо е уникално ТЪП ! Изхабихте ги тези момчета от глупости!

    10:17 02.10.2025