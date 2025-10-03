Защо Кошлуков още е шеф на БНТ? Разговор с Пролет Велкова

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

Мисля, че е важно на първо място да отговорите категорично на следния въпрос: иска ли Съветът за електронни медии да избере нов генерален директор на БНТ?

Пролет Велкова: Категорично "да"! В лицето на четирима от своите членове СЕМ ясно и непоколебимо показва воля най-накрая БНТ да има легитимен директор. Виждате как с всички средства на закона регулаторът се стреми да слаломира сред десетките жалби, с които са атакувани усилията ни да проведем една честна и прозрачна процедура за избор на легитимен генерален директор. Какъвто Емил Кошлуков не е, макар да има формално законово основание да не помръдва от началническото място. Не е легитимен, защото се крепи на поста вече почти три и половина години извън мандат, без концепция за управление, без яснота пред обществото накъде води телевизията, без подкрепата на СЕМ и при двукратно отхвърлената му кандидатура. И без нужния обществен авторитет.

Кой Ви пречи тогава?

Пролет Велкова: Решенията на СЕМ, които водеха към нов избор, бяха атакувани с десетки жалби в съда - от Кошлуков, от Сашо Йовков и от Ирина Величкова. И тримата са неуспели кандидати в предишната процедура за избор на генерален директор на БНТ. В съдебни спорове минаха 3 години и половина. Това протакане се дължеше и на липсата на експедитивност на съда - случайно или не - както и на някой навехнат глезен, внезапна болест или неизбежна командировка на някого от жалещите, точно в дните на съдебните заседания, така че те бяха многократно отлагани и отлагани.

Последно преди няколко дни в отговор на поредната жалба от Сашо Йовков съдът се разпореди да спрем обявената и вече започнала процедура за избор на генерален директор на БНТ. Озадачаващ е фактът, че по аналогична жалба на Кошлуков съдът наскоро се произнесе в точно обратния смисъл. При това тези две противоречащи си решения дойдоха от един и същи съдебен състав. Имаше и други озадачаващи моменти в тази тригодишна сага - например случайното разпределение на делата отреждаше все на една и съща съдийка да ги гледа.

Емил Кошлуков обвини СЕМ, че "тъпче закона". Къде е най-големият проблем, който позволява фарса, на който сме свидетели в последните три години - в самите закони или в инструментализирането им?

Пролет Велкова: Скромното ми мнение на лаик по отношение на правото е, че на законите нищо им няма. Всичко се свежда до правораздаването и до това какво го мотивира.

Колкото до тази клевета, че СЕМ тъпче закона, ще кажа, че регулаторът използва единствено законни средства, вървейки към целта да избере легитимен ръководител на обществената телевизия.

"БНТ трябва да прави много повече за гражданската просветеност"

Регистрира ли СЕМ проблеми в работата на БНТ под ръководството на Кошлуков? Какви са те?

Пролет Велкова: Генералният директор на БНТ има ангажимент да се отчита за работата си пред СЕМ на шест месеца. Откакто съм член на регулатора, никога не подкрепих отчет на Кошлуков, тъй като БНТ не показва в нужната степен ангажираност с най-важните обществени въпроси като корупцията, геополитическата ориентация на страната ни, върховенството на правото. Вярвам, че обществените медии следва да са много по-загрижени за осведомеността на аудиторията по всички теми, отнасящи се до състоянието на българската демокрация. Вярвам, че БНТ именно като обществена медия трябва да прави много повече за гражданската просветеност на своята аудитория. Колко сериозни разследвания сте видели на екрана на БНТ? Доколко телевизията си позволява критичен тон по отношение на управляващите, без значение кои са те?

"Реформиране" на СЕМ с цел овладяване - възможен сценарий

Питам Ви като журналист с дългогодишен опит: Притеснявате ли се за реномето на обществените медии и доверието на хората в журналистиката заради този неразрешим казус?

Пролет Велкова: Разбира се. В демократичните страни обществените медии са стълбът на независимата и отговорна журналистика. Защото им е вменено по закон да служат на обществения интерес, единствено и само на него. А този казус показва как обществената медия е впрегната в служба на нейния шеф. И може би не само на него. Защото ясно се вижда, че Кошлуков се крепи на поста си единствено в резултат на стратегически планирана и добре координирана акция.

Случващото се с БНТ е в пълно противоречие с Европейския акт за свободата на медиите, който разпорежда държавите да укрепят обществените медии и да гарантират редакционната им независимост. Доколко обаче може да говорим за редакционна независимост в обществена медия, която на практика е приватизирана от нейния началник? Редакционната независимост е първо условие за качествена журналистика. Това убеждение се споделя от мнозинството в СЕМ, но може би не се харесва в някои политически среди. Така си обяснявам зачестяващите напоследък коментари за разформироване, реформиране или дори закриване на СЕМ. Да бъде закрит регулаторният орган е невъзможно, тъй като той е задължителен за всяка европейска страна. Но "реформиране" на регулатора с цел овладяването му е възможен сценарий.

Ако такъв сценарий сработи, това би означавало по-малко редакционна независимост, по-послушни журналисти, по- неинформирани граждани.

И накрая: Кога БНТ ще има нов директор?

Пролет Велкова: Когато съдът се произнесе в полза на същия този обществен интерес, за който говорим и ни позволи да проведем обявената вече процедура за избор на нов директор. Или когато Кошлуков сам си подаде оставката, спасявайки остатъците от своята чест и честта на телевизията. Или пък... ще видим!