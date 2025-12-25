Издирват изчезнало момиче с увреждания от Варна

Издирват момиче с увреждания във Варна. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, предаде NOVA.



За последно момичето е било видяно в сряда около 11 ч. до РУ-Аспарухово.

По информация на родителите Христина Михайлова е била облечена в черно горнище, черни панталони и бяла блуза.



От днес е обявена и за общодържавно издирване.