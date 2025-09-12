Кошлуков: СЕМ не просто нарушава закона – той го тъпче

На 10 септември Съветът за електронни медии отново показа истинското си лице – арогантно, безцеремонно и политически зависимо. Вместо да изпълни окончателно съдебно решение, СЕМ предпочете да ме обругае, да ме сочи с пръст и да се представя за жертва. Това не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда. Това заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков и допълни:
СЕМ не просто нарушава закона – той го тъпче. Когато аз настоявам за върховенство на закона, за тях това е „заплаха“. Когато гражданин търси правата си в съда, това било „натиск“. Да, така е – в техния речник демокрацията е натиск, а беззаконието е ред.
Да напомня на съветниците: свободата на словото не се защитава с декларации и доклади до чужди организации. Тя се защитава с биография. Моята включва четири години затвор заради същата тази свобода. Знам цената ѝ. За мен това не са грантове и конференции, а лична съдба.
Истината е проста – днешният СЕМ е инструмент за партийно овладяване на БНТ. Искат да превърнат обществената телевизия в партийна радиоточка. Категорично няма да го позволя. Не съм го позволил на тоталитарния режим, няма да го позволя и на днешните му наследници с модерни костюми и празни фрази.
СЕМ в този си вид е изчерпан, безполезен и опасен. Натрупа съдебни дела, компрометира се с некомпетентност и сляпо обслужване на политически поръчки. Ако законодателят държи на демокрацията, нека се замисли дали подобен орган изобщо има място в едно съвременно общество.
Призовавам СЕМ: спрете фарса, изпълнете съдебното решение и върнете закона там, където му е мястото – над всички.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФЕЙК
Коментиран от #19
10:00 12.09.2025
2 честен ционист
10:00 12.09.2025
3 МАХАЙТЕ ГО ТОЯ
10:02 12.09.2025
4 ББПП
10:06 12.09.2025
5 1488
и войната е мир, а мьжете са жени, а циганите са българи
Коментиран от #23
10:08 12.09.2025
6 Тома
10:11 12.09.2025
7 Дедо
10:11 12.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Няма Таква Държава
Кошлука за СЕМ ли говори или за "европейския път на развитие" на България?
Изчерпан, безполезен и опасен това представлява Евроджендърския Халифат (ЕС) за България, а и за всяка европейска държава!
10:20 12.09.2025
13 Няма такъв наглец
10:22 12.09.2025
14 Защото се възползва
10:23 12.09.2025
15 Ноттинг
10:28 12.09.2025
16 Едно лице показано 1000 пъти по
в мултимедийна електронна икона
10:31 12.09.2025
17 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
10:35 12.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Това какво Е ?
До коментар #1 от "ФЕЙК":Това какво Е ?
Че В България !
В 21-ви Век !
Няма Национална Телевизия ЛИ ? !
10:39 12.09.2025
20 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Вместо да обслужва cekcyално бай Ставри, той се репчи като снесла яйце кокошка.
10:39 12.09.2025
21 Телевизията на Кифлите !
И Кифльовците !
10:40 12.09.2025
22 Хаха
Коментиран от #24
10:40 12.09.2025
23 Иван4о
До коментар #5 от "1488":Ц. са български граждани.
10:41 12.09.2025
24 Иван4о
До коментар #22 от "Хаха":КЪДЕ да отиде, първо трябва да го освободят/преназначат. Така или иначе, той е фигура с биография, интелект и опит/стаж.
10:47 12.09.2025
25 МВР служител
10:49 12.09.2025
26 Ха ха ха, колко
10:59 12.09.2025
27 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
НЕЗАКОНЕН МАЙ СИ САМИЯТ ТИ!
10:59 12.09.2025
28 ВАНДЕРЛЮБЕ ОТ ПАРТИЙНИЯ ДОМ
10:59 12.09.2025
29 Летописец
11:12 12.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Електра
11:29 12.09.2025
34 Изчезни подлогооо
11:30 12.09.2025
35 Кюлчетар
11:33 12.09.2025
36 Изчезни бе атлантическо гуйно
11:34 12.09.2025