Кошлуков: СЕМ не просто нарушава закона – той го тъпче

12 Септември, 2025 09:57 1 372 36

  • емил кошлуков-
  • сем

СЕМ в този си вид е изчерпан, безполезен и опасен

Кошлуков: СЕМ не просто нарушава закона – той го тъпче - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 10 септември Съветът за електронни медии отново показа истинското си лице – арогантно, безцеремонно и политически зависимо. Вместо да изпълни окончателно съдебно решение, СЕМ предпочете да ме обругае, да ме сочи с пръст и да се представя за жертва. Това не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда. Това заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков и допълни:

СЕМ не просто нарушава закона – той го тъпче. Когато аз настоявам за върховенство на закона, за тях това е „заплаха“. Когато гражданин търси правата си в съда, това било „натиск“. Да, така е – в техния речник демокрацията е натиск, а беззаконието е ред.

Да напомня на съветниците: свободата на словото не се защитава с декларации и доклади до чужди организации. Тя се защитава с биография. Моята включва четири години затвор заради същата тази свобода. Знам цената ѝ. За мен това не са грантове и конференции, а лична съдба.

Истината е проста – днешният СЕМ е инструмент за партийно овладяване на БНТ. Искат да превърнат обществената телевизия в партийна радиоточка. Категорично няма да го позволя. Не съм го позволил на тоталитарния режим, няма да го позволя и на днешните му наследници с модерни костюми и празни фрази.

СЕМ в този си вид е изчерпан, безполезен и опасен. Натрупа съдебни дела, компрометира се с некомпетентност и сляпо обслужване на политически поръчки. Ако законодателят държи на демокрацията, нека се замисли дали подобен орган изобщо има място в едно съвременно общество.

Призовавам СЕМ: спрете фарса, изпълнете съдебното решение и върнете закона там, където му е мястото – над всички.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК

    43 0 Отговор
    Кошлука е най-честния мошеник, за което заслужава да бъде доЖИВОТНО шеф ва телевизията, радиото, БТА и член на бордовете на частните медии!

    Коментиран от #19

    10:00 12.09.2025

  • 2 честен ционист

    29 3 Отговор
    СЕМ кога ще пусне пак руските телевизии? Да включи у списъка и Соловьёв LIVE на мястото на Канала.

    10:00 12.09.2025

  • 3 МАХАЙТЕ ГО ТОЯ

    53 2 Отговор
    3 ГОДИНИ СТОИ СЛЕД МАНДАТА.И БНТ НЕ Е ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ ВЕЧЕ , А ПРОПАГАНДЕН КАНАЛ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ , КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВАТ ДА ИЗГЛЕЖДАТ НЕЗАВИСИМИ

    10:02 12.09.2025

  • 4 ББПП

    43 4 Отговор
    Кошлука създава алиби на СЕМ, а реално и той и СЕМ са част от торбата с хитрини на Винету

    10:06 12.09.2025

  • 5 1488

    32 1 Отговор
    "в техния речник демокрацията е натиск, а беззаконието е ред"

    и войната е мир, а мьжете са жени, а циганите са българи

    Коментиран от #23

    10:08 12.09.2025

  • 6 Тома

    31 1 Отговор
    А ти сузи въобще не нарушаваш закона и то с години

    10:11 12.09.2025

  • 7 Дедо

    39 1 Отговор
    Този се обърка ,че държавната телевизия му е бащиния по наследство. То хубаво че е поставен на поста Директор от Пеевски , но вече се самозабрави.

    10:11 12.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Няма Таква Държава

    17 2 Отговор
    СЕМ в този си вид е изчерпан, безполезен и опасен.

    Кошлука за СЕМ ли говори или за "европейския път на развитие" на България?
    Изчерпан, безполезен и опасен това представлява Евроджендърския Халифат (ЕС) за България, а и за всяка европейска държава!

    10:20 12.09.2025

  • 13 Няма такъв наглец

    22 0 Отговор
    Не стига, че господарите му го държат напълно незаконно толкова много години да се тъпче за наша сметка с единствената цел да ни промива мозъците колко хубави са Гербавите и Дебелия, ами и ще ни изнася лекции за това кое било законно...

    10:22 12.09.2025

  • 14 Защото се възползва

    14 1 Отговор
    от едно решение на КС което продължава мандата на стария директор до избирането на нов.

    10:23 12.09.2025

  • 15 Ноттинг

    15 0 Отговор
    Оставка на туй нещо.

    10:28 12.09.2025

  • 16 Едно лице показано 1000 пъти по

    8 0 Отговор
    Електронните медии се превръща
    в мултимедийна електронна икона

    10:31 12.09.2025

  • 17 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    10 0 Отговор
    Наглостта на узурпирали властта комуняги - бойко, кРадев, ДС доносници - кошлука, ДС деца и внуци - пеевски, няма граници !

    10:35 12.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Това какво Е ?

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФЕЙК":

    Това какво Е ?

    Че В България !

    В 21-ви Век !

    Няма Национална Телевизия ЛИ ? !

    10:39 12.09.2025

  • 20 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    9 2 Отговор
    Сузи дългото бедро не си дава поста, получен чрез документна измама.
    Вместо да обслужва cekcyално бай Ставри, той се репчи като снесла яйце кокошка.

    10:39 12.09.2025

  • 21 Телевизията на Кифлите !

    11 0 Отговор
    Телевизията на Кифлите !

    И Кифльовците !

    10:40 12.09.2025

  • 22 Хаха

    13 0 Отговор
    Кошлуков подлоги! Сладка е държавната баница! Иди си с достойнство, ама от къде толко акъл е един либерал днеждър

    Коментиран от #24

    10:40 12.09.2025

  • 23 Иван4о

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Ц. са български граждани.

    10:41 12.09.2025

  • 24 Иван4о

    1 10 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    КЪДЕ да отиде, първо трябва да го освободят/преназначат. Така или иначе, той е фигура с биография, интелект и опит/стаж.

    10:47 12.09.2025

  • 25 МВР служител

    12 0 Отговор
    Кокаинозависимият алкохолик без диплома управлява БНТ от години и как не се намери един достоен журналист да го изхвърли с шут пред паметника на братята Прошек. Поне от уважение към хората с диплома от гилдията. Кошлуков предпочита да се хвърли от последния етаж на сградата отколкото да напусне

    10:49 12.09.2025

  • 26 Ха ха ха, колко

    7 0 Отговор
    нагъл е този доносник!

    10:59 12.09.2025

  • 27 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор
    Колко години след като мандата ти изтече си шеф на БНТ?!
    НЕЗАКОНЕН МАЙ СИ САМИЯТ ТИ!

    10:59 12.09.2025

  • 28 ВАНДЕРЛЮБЕ ОТ ПАРТИЙНИЯ ДОМ

    6 0 Отговор
    ЕЙ КОШЛУК, Я КАЖИ КЪДЕ "НАМЕРИ" НЕЗАКОННИЯ ПИЩОВ С КОЙТО ТЕ СГАЩИХА ПОЛИЦАЙТЕ ОТ ПЪРВО ПА ТОГАВА БЪДИ СЪДНИК

    10:59 12.09.2025

  • 29 Летописец

    2 0 Отговор
    Този Кошлуков , въвел турско-американска цензура в националната медия , колко години стиска поста . Дори на натовските калинки от СЕМ им пусна една и съща антируска пропаганда .

    11:12 12.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Електра

    0 1 Отговор
    Последните назначения бяха на другаря Боташ и неговите шарлатани, но това не ти пречеше да ги хвалиш от сутрин до вечер, сега що ревеш...

    11:29 12.09.2025

  • 34 Изчезни подлогооо

    1 0 Отговор
    Няма просто прицип в журналистиката който да не е подтъпкан в БНТ ! Съсипа медията.

    11:30 12.09.2025

  • 35 Кюлчетар

    1 0 Отговор
    Винету, кошлука, пеевски нсе мошеници.

    11:33 12.09.2025

  • 36 Изчезни бе атлантическо гуйно

    1 0 Отговор
    Къде ми е Петко войвода и на Всеки километър. Ши ви дам аз един Стамболов

    11:34 12.09.2025

