Сняг вали почти в цялата страна, на места обстановката е усложнена

Прогнозите за Бяла Коледа се сбъднаха. Сняг вали почти в цялата страна. Силно снегонавяване е причината за прекъсванията на тока в някои части в Северозпадна България. Създаден е кризисен щаб, на терен работят 150 екипа с над 300 служители.
Целта на "Електрохолд" е да няма населени места без захарнване до настъпването на нощта.
Снежна Коледа - радост за едни, проблеми за други. Най-сериозна е зимната обстановка в Северозападна България. В област Монтана без електричество са домакинства в общините Георги Дамяново, Лом, Вършец и Берковица. В селата Георги Дамяново и Геново токът е спирал десетки пъти, а в Дива Слатина, Говежда и Дълги дел останаха без електричество през целия ден.
Кметове и областният управител на Монтана са получили уверение от електроразпределителното дружество, че ток ще има във всички населени места още тази вечер. Обилният снеговалеж остави без ток населени места и във Врачанско.
"Снежната покривка е между 10 и 15 сантиметра приблизително. Навсякъде проблемът е един и същ: прекъснати жици от наслояването на снежна покривка върху съответно жиците между далекопроводите. Слава Богу, че няма прекъснати големи далекопроводни мрежи - само 20-киловолтовите имат проблеми с жиците в момента, но те са и по-лесни за отстраняване. Между Колата и Несел е затънал единият от аварийните екипи, като сме изпратили багер, който да подпомага дейността на екипа, като под подпомагане имаме предвид да го изтегли от нивата, в която е затънал", сподели Николай Николов - областен управител на Враца.
Заради обилния снеговалеж и силния вятър във Видинска област от сутринта имаше прекъсване на електрозахранването в 5 общини - Макреш, Ново село, Грамада, Димово и Кула.
"В момента има само на територията на една община - отделни населени места в момента са без електроподаване, но то ще бъде възстановено в рамките на деня. Към момента на територията на област Видин няма бедстващи хора, но поради тежкия мокър сняг и паднали дървета съответно са прекъснати електропроводите. Иначе от 2.00 ч. през нощта работят екипите, обработват се както и пътищата на територията на областта", заяви Ани Арутюнян - областен управител на Видин.
А в късния следобяд тир с турска регистрация се обърна при стеснение по пътя Ботевград - Мездра. Движението в района беше затруднено. Проходите в страната към този час са проходими.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
Коментиран от #11
19:59 25.12.2025
2 МАККИЯ БАРАБАНЧИК
ДЕН ГОДИНА ХРАНИ..
Коментиран от #5
20:00 25.12.2025
3 Мецана
20:00 25.12.2025
4 Гост
ПС:
Снежната покривка е 10, 15 санта, ама се усеща къде метър!
20:00 25.12.2025
5 МАЛКИЯ БАРАБАНЧИК
До коментар #2 от "МАККИЯ БАРАБАНЧИК":КЛИНИКА НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ
20:01 25.12.2025
6 Боруна Лом
Коментиран от #8
20:01 25.12.2025
7 нее
20:03 25.12.2025
8 Боруна Лом
До коментар #6 от "Боруна Лом":ЛОМ ДЕСЕТ САНТИМЕТРА, А НЕ 20……!
20:03 25.12.2025
9 Спецназ
9.30ч. НИТО един трактор не беше минал да изчисти.
В изкачването на село Фурен- стръмен баир- драпах като мачка с Буса,
нищо че съм с чисто нови гуми- вече накрая бех убеден, че трябва и веригите да слагам-
това на изхода- в самото село.
Там има Кооперация със ЗЪРНАРИ с 15 трактора.
Един ме срещна на завоя бързаше едвам не ме запаса-
греблото му БЕШЕ ВДИГНАТО!
Направил 2 "Бързи " километри до Лесура и обратно за КИЛИМЕТРИ!
ФАКТ!
Имаше късмет че не спре като му присветках-
101 пъти щеше да подфръчи на макя му роклята!
ПФУ!
20:10 25.12.2025
10 Само че
20:18 25.12.2025
11 Наблюдател
До коментар #1 от "Опааа":Шок си е...всяка година е така. Очаквай Юли и Август шок за жега.
20:20 25.12.2025
12 Сивата котка
20:22 25.12.2025
13 ООрана държава
20:23 25.12.2025