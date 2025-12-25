Новини
България »
Сняг вали почти в цялата страна, на места обстановката е усложнена

Сняг вали почти в цялата страна, на места обстановката е усложнена

25 Декември, 2025 20:49, обновена 25 Декември, 2025 19:54 868 13

  • сняг-
  • зима-
  • обстановка

Прогнозите за "Бяла коледа" се сбъднаха

Сняг вали почти в цялата страна, на места обстановката е усложнена - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Прогнозите за Бяла Коледа се сбъднаха. Сняг вали почти в цялата страна. Силно снегонавяване е причината за прекъсванията на тока в някои части в Северозпадна България. Създаден е кризисен щаб, на терен работят 150 екипа с над 300 служители.

Целта на "Електрохолд" е да няма населени места без захарнване до настъпването на нощта.

Снежна Коледа - радост за едни, проблеми за други. Най-сериозна е зимната обстановка в Северозападна България. В област Монтана без електричество са домакинства в общините Георги Дамяново, Лом, Вършец и Берковица. В селата Георги Дамяново и Геново токът е спирал десетки пъти, а в Дива Слатина, Говежда и Дълги дел останаха без електричество през целия ден.

Кметове и областният управител на Монтана са получили уверение от електроразпределителното дружество, че ток ще има във всички населени места още тази вечер. Обилният снеговалеж остави без ток населени места и във Врачанско.

"Снежната покривка е между 10 и 15 сантиметра приблизително. Навсякъде проблемът е един и същ: прекъснати жици от наслояването на снежна покривка върху съответно жиците между далекопроводите. Слава Богу, че няма прекъснати големи далекопроводни мрежи - само 20-киловолтовите имат проблеми с жиците в момента, но те са и по-лесни за отстраняване. Между Колата и Несел е затънал единият от аварийните екипи, като сме изпратили багер, който да подпомага дейността на екипа, като под подпомагане имаме предвид да го изтегли от нивата, в която е затънал", сподели Николай Николов - областен управител на Враца.

Заради обилния снеговалеж и силния вятър във Видинска област от сутринта имаше прекъсване на електрозахранването в 5 общини - Макреш, Ново село, Грамада, Димово и Кула.

"В момента има само на територията на една община - отделни населени места в момента са без електроподаване, но то ще бъде възстановено в рамките на деня. Към момента на територията на област Видин няма бедстващи хора, но поради тежкия мокър сняг и паднали дървета съответно са прекъснати електропроводите. Иначе от 2.00 ч. през нощта работят екипите, обработват се както и пътищата на територията на областта", заяви Ани Арутюнян - областен управител на Видин.

А в късния следобяд тир с турска регистрация се обърна при стеснение по пътя Ботевград - Мездра. Движението в района беше затруднено. Проходите в страната към този час са проходими.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    17 0 Отговор
    😆 При 10см.какви са тия драми ве мисиркииииии? Сняг декември месец…😮 Лелеееее,ужас! 😆

    Коментиран от #11

    19:59 25.12.2025

  • 2 МАККИЯ БАРАБАНЧИК

    0 1 Отговор
    ДОМ НА ПОКОЙНИКА
    ДЕН ГОДИНА ХРАНИ..

    Коментиран от #5

    20:00 25.12.2025

  • 3 Мецана

    2 2 Отговор
    Мечо дали е набрал дърва за да топли бараката? Ако е набрал дано не го е видял някой щото пак ще го запрът. Че скоро излезе и още не е реабилитиран. А за РЦ, бая дърво пак ще яде.

    20:00 25.12.2025

  • 4 Гост

    15 0 Отговор
    Ам кво на вали, бе, илитерати? Кюфтета? Луканки? Долари? На връх Коледа, какво да вали?
    ПС:
    Снежната покривка е 10, 15 санта, ама се усеща къде метър!

    20:00 25.12.2025

  • 5 МАЛКИЯ БАРАБАНЧИК

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "МАККИЯ БАРАБАНЧИК":

    КЛИНИКА НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ

    20:01 25.12.2025

  • 6 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЛОМ 20 САНТИМЕТРА, РАСОВО 15 СМ И НАВЕИЩА! СНЕГОРИН НИКАКЪВ! ИЗПИСВАНЕ МИЛИОНИ! СНЕГЪТ СПРЯ

    Коментиран от #8

    20:01 25.12.2025

  • 7 нее

    3 1 Отговор
    В Тракия няма сняг. Що лъжете?

    20:03 25.12.2025

  • 8 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    ЛОМ ДЕСЕТ САНТИМЕТРА, А НЕ 20……!

    20:03 25.12.2025

  • 9 Спецназ

    4 0 Отговор
    15 см. АМА на ПЪТЯ разлигавено!

    9.30ч. НИТО един трактор не беше минал да изчисти.

    В изкачването на село Фурен- стръмен баир- драпах като мачка с Буса,
    нищо че съм с чисто нови гуми- вече накрая бех убеден, че трябва и веригите да слагам-

    това на изхода- в самото село.

    Там има Кооперация със ЗЪРНАРИ с 15 трактора.

    Един ме срещна на завоя бързаше едвам не ме запаса-
    греблото му БЕШЕ ВДИГНАТО!

    Направил 2 "Бързи " километри до Лесура и обратно за КИЛИМЕТРИ!

    ФАКТ!

    Имаше късмет че не спре като му присветках-

    101 пъти щеше да подфръчи на макя му роклята!

    ПФУ!

    20:10 25.12.2025

  • 10 Само че

    0 0 Отговор
    В Пловдив и околността не е паднала и една снежинка. Какво искате да кажете с това "почти цялата страна"???

    20:18 25.12.2025

  • 11 Наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Шок си е...всяка година е така. Очаквай Юли и Август шок за жега.

    20:20 25.12.2025

  • 12 Сивата котка

    0 0 Отговор
    Във Варна на плажа одят, къв сняг ва?

    20:22 25.12.2025

  • 13 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Пак ли ви изненада снега посред зима?

    20:23 25.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове