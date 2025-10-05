Новини
Божидар Чеков: Макрон не е Наполеон

Божидар Чеков: Макрон не е Наполеон

5 Октомври, 2025 13:00

Повече от 200 години, от Наполеон до настоящия президент Макрон, никой в Западна Европа не разбира думата „духовност“. Всички бъркат религия с духовност

Божидар Чеков: Макрон не е Наполеон - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Владимир Путин редовно споменава Наполеон. Как да не го споменава, след като всеки ден руският президент минава по коридорите на Кремъл, там, където френският император се събужда през нощта на 16 септември 1812г. от светлината на пламъците на Москва.

Наполеон чете изумен писмото на губернатора Растопчин: „Запалих къщата си по собствено желание, за да не бъде изцапана от вашето присъствие. Тук ще намерите само пепел!“

По това време Наполеон доминира Европа. Навсякъде, където е минал той, е посрещан като победител. „Не съм опожарил нито Виена, нито Берлин нито Лайпциг!“ - пише той на императрица Мария-Луиза. Той и генералите му не разбират какво подтиква руснаците да се самозапалват, вместо да се бият. Обясняват си посрещането с „Обгорена земя“ на руско суеверие. Повече от 200 години, от Наполеон до настоящия президент Макрон, никой в Западна Европа не разбира думата „духовност“. Всички бъркат религия с духовност.

Идеолозите на френската революция философите на „Просвещението“ отхвърлят религията, като фактор в социалния живот. За един от най-влиятелните от тях – Дидро, върховенството на вярата е абсолютно неприемливо. Френските просветители, както и самият Наполеон са убедени в мисионерската си роля, без да държат сметка за историческия път изминат от руснаците. Те не знаят нищо за свещеника Димитрий Донски размахал кръста срещу окупаторите.

Наполеон, настанил се в Кремъл, праща писмо до Александър I, в което му предлага да преговарят. Той постъпва по същия начин с всички крале и императори, които побеждава. Куриерът е генерал Жак Лористон. На пътя му се изпречва маршал Кутузов и разговаря с него повече от час. Маршалът му дава да разбере, че вратите на столицата Санкт Петербург за Наполеон са затворени завинаги и че за руснаците французите са новата „Златна орда“. Те трябва да напуснат руската земя и след това да преговарят.

Западните медии подхвърлят понятието "l'ame russe " (руска душа ) като духовното течение „Вуду“, почиващо върху магии и вещици. Умишлено се набляга на разликата между западните хора и руснаците.

Духовността е щит на идентичността на обитателите на Източна Европа. Тя ги е предпазвала през вековете от ислямската емиграция. Пази ги и днес.

Немският адмирал, командващ военноморския флот на Германия, преди да си даде оставката предупреди: „Путин заслужава уважение! Интереса на Европа е да има добри отношения с Русия“.

През 1812 година Наполеон се е опитал да преговаря с Александър I, преди „Березина“. Това напомня Путин, когато споменава Наполеон. Рано или късно войната ще приключи и ще се преговаря. Добрите отношения между Франция и Русия ще се възстановят, защото има огромен взаимен потенциал.

Това предвиди Владимир Николов, баща на Александър и Симеон – двамата носители на сребърни медали от световното първенство по волейбол.


Франция
