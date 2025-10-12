Новини
Мнения »
Без Макрон не може!

Без Макрон не може!

12 Октомври, 2025 13:00 641 8

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • европа

Ако остане само един, това ще съм аз!

Без Макрон не може! - 1
Снимка: БГНЕСЕРА
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес френският президент лети към Кайро. Никой не го е канил. Макрон е на "Всяко гърне мерудия"! Където има събитие - той е там. Има ли камери, може да сте сигурни, че ще го видите. След това търси микрофоните и си приписва заслугата. Не се задоволява само с думи. Вади чековата книжка и раздава милиони. Тича по петите на Тръмп и му слага динени кори. В Кайро има среща между Хамас и Израел, която се дължи изцяло на американският президент.

В моята книга "Билет за връщане" посветих един разказ на "Въображаемия свят на Барон фон Макрон". Този влюбен в себе си човек, подтиква Зеленски и Европа срещу Русия. Натрапи се на срещата във Ватикана. Само чрез войната може да оцелее, поне още малко. Посети Греландия и защите Дания срещу империализма на американците.

"Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ! », пише Виктор Юго. Ако остане само един, това ще съм аз!

Най-сетне световната преса се надвеси над неговия случай и го разобличи за белите които причинява на Франция, на еврото и на Европа.

Вероятно Макрон ще се позовава на тази мисъл, докато не бъде отстранен от сцената - завинаги!


Поставете оценка:
Оценка 4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    С бриджитката ли лети? Да знам дали да гледам посрещането... Че може пак да го ошамари.🤣

    Коментиран от #2

    13:04 12.10.2025

  • 2 Хасковски каунь

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    С Байко Борисов

    13:09 12.10.2025

  • 3 Въпрос

    3 1 Отговор
    ФАКТИ , а нещо за Путин да напишете???

    Коментиран от #4

    13:17 12.10.2025

  • 4 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Той си побеждава.Не е като Макрон.

    13:21 12.10.2025

  • 5 Ганьо

    1 0 Отговор
    И аз обичам кьор софрите, но с мИкрон не мога да се меря.

    13:24 12.10.2025

  • 6 Ами

    2 0 Отговор
    Маркон оправи Франция, сега иска да оправи и останалия свят :)
    Може пък и той да е мераклия за Нобелева награда за мир.

    13:26 12.10.2025

  • 7 Ахаа,

    1 0 Отговор
    зеленият шмъркач значи от макарона се учи да е навсякъде...

    13:29 12.10.2025

  • 8 ония с коня солтуклиева

    0 1 Отговор
    Може може

    13:30 12.10.2025