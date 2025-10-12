Без Макрон не може!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес френският президент лети към Кайро. Никой не го е канил. Макрон е на "Всяко гърне мерудия"! Където има събитие - той е там. Има ли камери, може да сте сигурни, че ще го видите. След това търси микрофоните и си приписва заслугата. Не се задоволява само с думи. Вади чековата книжка и раздава милиони. Тича по петите на Тръмп и му слага динени кори. В Кайро има среща между Хамас и Израел, която се дължи изцяло на американският президент.

В моята книга "Билет за връщане" посветих един разказ на "Въображаемия свят на Барон фон Макрон". Този влюбен в себе си човек, подтиква Зеленски и Европа срещу Русия. Натрапи се на срещата във Ватикана. Само чрез войната може да оцелее, поне още малко. Посети Греландия и защите Дания срещу империализма на американците.

"Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ! », пише Виктор Юго. Ако остане само един, това ще съм аз!

Най-сетне световната преса се надвеси над неговия случай и го разобличи за белите които причинява на Франция, на еврото и на Европа.

Вероятно Макрон ще се позовава на тази мисъл, докато не бъде отстранен от сцената - завинаги!