Без Макрон не може!

Днес френският президент лети към Кайро. Никой не го е канил. Макрон е на "Всяко гърне мерудия"! Където има събитие - той е там. Има ли камери, може да сте сигурни, че ще го видите. След това търси микрофоните и си приписва заслугата. Не се задоволява само с думи. Вади чековата книжка и раздава милиони. Тича по петите на Тръмп и му слага динени кори. В Кайро има среща между Хамас и Израел, която се дължи изцяло на американският президент.
В моята книга "Билет за връщане" посветих един разказ на "Въображаемия свят на Барон фон Макрон". Този влюбен в себе си човек, подтиква Зеленски и Европа срещу Русия. Натрапи се на срещата във Ватикана. Само чрез войната може да оцелее, поне още малко. Посети Греландия и защите Дания срещу империализма на американците.
"Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ! », пише Виктор Юго. Ако остане само един, това ще съм аз!
Най-сетне световната преса се надвеси над неговия случай и го разобличи за белите които причинява на Франция, на еврото и на Европа.
Вероятно Макрон ще се позовава на тази мисъл, докато не бъде отстранен от сцената - завинаги!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #2
13:04 12.10.2025
2 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":С Байко Борисов
13:09 12.10.2025
3 Въпрос
Коментиран от #4
13:17 12.10.2025
4 Факт
До коментар #3 от "Въпрос":Той си побеждава.Не е като Макрон.
13:21 12.10.2025
5 Ганьо
13:24 12.10.2025
6 Ами
Може пък и той да е мераклия за Нобелева награда за мир.
13:26 12.10.2025
7 Ахаа,
13:29 12.10.2025
8 ония с коня солтуклиева
13:30 12.10.2025