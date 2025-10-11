ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Еманюел Макрон агонизира. С него и цяла Франция затаи дъх. Френският президент се оказа безотговорен, влюбен в себе си човек, който злоупотреби с доверието на избирателите. Назначи отново Льокорню, министър председателят в оставка, чието последно правителство издържа само 12 часа! Същият бит Льокорню ще съставя правителство, което няма да продължи дълго, поради липса на парламентарно мнозинство.

Макрон загуби три поредни избори, два парламентарни и едни европейски. Подаде ръка на марксическата коалиция на революционера - милиардер Меланшон, за да спаси партийката си. Закрепи се временно, но от страх си я отдръпна. Спечели време. Целият му втори мандат се състои от разходки по чужбина, срещи на високо ниво и разпалване на омраза срещу Русия. Обявен в началото на мандата за "Моцарт на финансиите", той не спря да взима заеми и да заробва бъдещите поколение за плащането им. Заедно с Брюкселската дамска колегия, откъсната от реалността, Макрон затвори очи пред ислямското нашествие. Погромите в центъра на Париж, убийствата и изнасилванията за него останаха незабелязани. Френският народ копнее за парламентарни избори с нови депутати, реалисти и смели, различни от настоящите, които го крепят с кибритени клечки. Мекушавият Льокорню пак ще се наведе да търси министри "втора употреба".

Бартолд Брехт е казал за политици, които не желаят да разпуснат парламента:

"Ако не разпуснете парламента, ще разпуснете народа!" Преди неговата мисъл да се сбъдне, французите ще наложат не само парламента, но и президента да си тръгне.

Франция с нови политици и с нов президент цяла Европа ще се промени. Милиардите за въоръжаване ще отидат за образование, здравеопазване и благодентствие. Ще приключи злонамерената пропаганда за "Руската заплаха"!

VIVE LA FRANCE!