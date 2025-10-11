В Париж има удавник, хванал се за сламка

Еманюел Макрон агонизира. С него и цяла Франция затаи дъх. Френският президент се оказа безотговорен, влюбен в себе си човек, който злоупотреби с доверието на избирателите. Назначи отново Льокорню, министър председателят в оставка, чието последно правителство издържа само 12 часа! Същият бит Льокорню ще съставя правителство, което няма да продължи дълго, поради липса на парламентарно мнозинство.
Макрон загуби три поредни избори, два парламентарни и едни европейски. Подаде ръка на марксическата коалиция на революционера - милиардер Меланшон, за да спаси партийката си. Закрепи се временно, но от страх си я отдръпна. Спечели време. Целият му втори мандат се състои от разходки по чужбина, срещи на високо ниво и разпалване на омраза срещу Русия. Обявен в началото на мандата за "Моцарт на финансиите", той не спря да взима заеми и да заробва бъдещите поколение за плащането им. Заедно с Брюкселската дамска колегия, откъсната от реалността, Макрон затвори очи пред ислямското нашествие. Погромите в центъра на Париж, убийствата и изнасилванията за него останаха незабелязани. Френският народ копнее за парламентарни избори с нови депутати, реалисти и смели, различни от настоящите, които го крепят с кибритени клечки. Мекушавият Льокорню пак ще се наведе да търси министри "втора употреба".
Бартолд Брехт е казал за политици, които не желаят да разпуснат парламента:
"Ако не разпуснете парламента, ще разпуснете народа!" Преди неговата мисъл да се сбъдне, французите ще наложат не само парламента, но и президента да си тръгне.
Франция с нови политици и с нов президент цяла Европа ще се промени. Милиардите за въоръжаване ще отидат за образование, здравеопазване и благодентствие. Ще приключи злонамерената пропаганда за "Руската заплаха"!
VIVE LA FRANCE!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:03 11.10.2025
2 Факт
13:03 11.10.2025
3 Надеждата ми е в циганите
13:03 11.10.2025
4 Кюрр Дьо Петти
13:04 11.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
" Сега във Франция, а скоро и в други държави!"
🤔🤔🤔
13:04 11.10.2025
6 Парижанин
13:05 11.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Само неграмотен журнаGлист може да го напише това...
13:06 11.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мерд
13:14 11.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сатана Z
13:16 11.10.2025
14 Анани
13:16 11.10.2025
15 мучо
13:16 11.10.2025
16 Дориана
13:22 11.10.2025
17 чекинята
13:23 11.10.2025
18 Лопата Орешник
13:32 11.10.2025
19 Мерд
13:32 11.10.2025
20 Б.си бokлyka !
Няма ли да напише какъв "велик" закон внесе тошко африкански, на който се възхищаваше как го "набил" с 200 на младите лекари ?
13:32 11.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Цензура
13:37 11.10.2025
23 А Във Москва удавникът се
И повлече цял един народ към гибел
13:37 11.10.2025
24 ЩЕ ПУКНА ОТ СМЯХ!!!
13:45 11.10.2025
25 Мито
Гелотината стои складирана в мазето на съдебната палата, малко заточване, смазване и воаля..
13:47 11.10.2025
26 Чеков
13:48 11.10.2025
27 ДългоИме
13:55 11.10.2025
28 Госあ
14:01 11.10.2025
29 Госあ
14:05 11.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.