В Париж има удавник, хванал се за сламка

11 Октомври, 2025 13:00 1 323 30

Макрон загуби три поредни избори, два парламентарни и едни европейски

В Париж има удавник, хванал се за сламка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Еманюел Макрон агонизира. С него и цяла Франция затаи дъх. Френският президент се оказа безотговорен, влюбен в себе си човек, който злоупотреби с доверието на избирателите. Назначи отново Льокорню, министър председателят в оставка, чието последно правителство издържа само 12 часа! Същият бит Льокорню ще съставя правителство, което няма да продължи дълго, поради липса на парламентарно мнозинство.

Макрон загуби три поредни избори, два парламентарни и едни европейски. Подаде ръка на марксическата коалиция на революционера - милиардер Меланшон, за да спаси партийката си. Закрепи се временно, но от страх си я отдръпна. Спечели време. Целият му втори мандат се състои от разходки по чужбина, срещи на високо ниво и разпалване на омраза срещу Русия. Обявен в началото на мандата за "Моцарт на финансиите", той не спря да взима заеми и да заробва бъдещите поколение за плащането им. Заедно с Брюкселската дамска колегия, откъсната от реалността, Макрон затвори очи пред ислямското нашествие. Погромите в центъра на Париж, убийствата и изнасилванията за него останаха незабелязани. Френският народ копнее за парламентарни избори с нови депутати, реалисти и смели, различни от настоящите, които го крепят с кибритени клечки. Мекушавият Льокорню пак ще се наведе да търси министри "втора употреба".

Бартолд Брехт е казал за политици, които не желаят да разпуснат парламента:

"Ако не разпуснете парламента, ще разпуснете народа!" Преди неговата мисъл да се сбъдне, французите ще наложат не само парламента, но и президента да си тръгне.

Франция с нови политици и с нов президент цяла Европа ще се промени. Милиардите за въоръжаване ще отидат за образование, здравеопазване и благодентствие. Ще приключи злонамерената пропаганда за "Руската заплаха"!

VIVE LA FRANCE!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 0 Отговор
    Не става само с "Торбалан тропа на вратата!" ❗

    13:03 11.10.2025

  • 2 Факт

    9 1 Отговор
    Местим?

    13:03 11.10.2025

  • 3 Надеждата ми е в циганите

    30 0 Отговор
    Вива, ама ако не се вдигнете и не го изметете вместо вива, Франция няма да е жива. Тук е същото, но небосклонът е още по-тъмен.

    13:03 11.10.2025

  • 4 Кюрр Дьо Петти

    29 0 Отговор
    Баобаба се е хванал за сламката на дядо Бриджит ,но надали ще го измъкне на сушата .

    13:04 11.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    26 0 Отговор
    Както слоганът в онази реклама:
    " Сега във Франция, а скоро и в други държави!"
    🤔🤔🤔

    13:04 11.10.2025

  • 6 Парижанин

    29 1 Отговор
    Хвърлете го в Бастилията, и после на гилотината.

    13:05 11.10.2025

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 5 Отговор
    "цяла Франция затай дъх" - затаЙ...
    Само неграмотен журнаGлист може да го напише това...

    13:06 11.10.2025

  • 11 Мерд

    25 0 Отговор
    Макрон,,оставка и вън от политиката!

    13:14 11.10.2025

  • 13 Сатана Z

    24 1 Отговор
    Не разбирам какво трябва да се очаква от президент женен за учителката си ,а доведените му деца са с по няколко години по-възрастни от него.Това е болест,психопатия,да мразиш всички защото нямаш собствени деца

    13:16 11.10.2025

  • 14 Анани

    20 0 Отговор
    Ми то хубаво ама ко ши прави сега Макрона? Тия както са затаЙли дъх да не вземат да искат да го колят на оная тяхната машина?

    13:16 11.10.2025

  • 15 мучо

    21 0 Отговор
    мноого го търпяха мноооого..............

    13:16 11.10.2025

  • 16 Дориана

    21 0 Отговор
    Макрон прекали с желанието си да вкара Франция и целия ЕС във нова Трета световна война и сега ще си получи заслуженото.

    13:22 11.10.2025

  • 17 чекинята

    10 1 Отговор
    хваща сомалийски сламки

    13:23 11.10.2025

  • 18 Лопата Орешник

    17 0 Отговор
    Ако прочетете какво сме писали в коментарите, ще разберете че още преди години сме го посочили този като неможач! Защо на нас простите люде нещата са ни ясни, години преди умните и красивите да разберат, отговора остава за всеки по отделно!

    13:32 11.10.2025

  • 19 Мерд

    13 0 Отговор
    Макрон,,оставка и вън от политиката!

    13:32 11.10.2025

  • 20 Б.си бokлyka !

    14 2 Отговор
    Все удавници са му в главата на Божо чехъла .
    Няма ли да напише какъв "велик" закон внесе тошко африкански, на който се възхищаваше как го "набил" с 200 на младите лекари ?

    13:32 11.10.2025

  • 22 Цензура

    16 0 Отговор
    Напоследък тоя не прави друго, освен да лaпа на зеленски !!! микрон е позор за Франция, той трябва не просто да бъде свaлен от власт. Гилотината е в музеят, но още функционира безотказно.

    13:37 11.10.2025

  • 23 А Във Москва удавникът се

    1 11 Отговор
    Удави!!!
    И повлече цял един народ към гибел

    13:37 11.10.2025

  • 24 ЩЕ ПУКНА ОТ СМЯХ!!!

    1 2 Отговор
    писател. ЧЕКОВ та какво е известно за този писател освен че е от Лом, бил е боксьор, и че е писал разказчета във вестници от преди десети ноември???!!! Написал и сега нещо горкият - знае какво се харчи на пазара драснал нещо!!! Ще заработи за един чек писателят Чеков!

    13:45 11.10.2025

  • 25 Мито

    8 1 Отговор
    Френският народ не прощава на такива тарикатчета. Саркози го чака панделата сега и любителя на баби.
    Гелотината стои складирана в мазето на съдебната палата, малко заточване, смазване и воаля..

    13:47 11.10.2025

  • 26 Чеков

    2 4 Отговор
    Руски агент.

    13:48 11.10.2025

  • 27 ДългоИме

    2 0 Отговор
    Микрончо се "изявява" като истински барон Мюнхаузен - хванал се е за косата (себе си) и се мъчи да се издърпа от невъобразимата каша, която забърка за франсетата и за европатките на континента!

    13:55 11.10.2025

  • 28 Госあ

    2 0 Отговор
    “ Френският президент се оказа безотговорен, влюбен в себе си човек, който злоупотреби с доверието на избирателите” такива са всички соросоиди, между другото, Макрон е най читав от тях, като го сложиш до Шморц и урсулите и каите. По читав е и от италианската дясна Чичолина, апропо.

    14:01 11.10.2025

  • 29 Госあ

    0 2 Отговор
    Така плюехте и Шолц, са дойде десния Шморц ! льо ПЕН е ниска топка, не е на нивото на Макрон, ше гледа некоя далаверка като чичолината ше клекне съвсем на краварите.

    14:05 11.10.2025

