Наполеон - ракетоносител на комунизма!

9 Септември, 2025 16:00 831 7

  • наполеон-
  • комунизъм-
  • марксизъм

Всички френски политици в продължение на 200 г. се отнасят с пренебрежение и снизходителност към марксизма

Наполеон - ракетоносител на комунизма! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Три години, след като тленните останки на Наполеон се връщат в Париж, Карл Маркс пристига във Френската столица. Той е само 24-годишен, но не крие революционния си плам. Става редактор на немско-френско комунистическо списание. Около него се събира група млади революционери, но поради разномислие остава само Фридрих Енгелс. Маркс се противопоставя с всичка сила на честванията на Великата армия и на Наполеон. Философията на системата почиваща върху „заслугата“, вместо привилегията, не отговаря на социалното уравняване, което може да се осъществи само след революция на пролетариата. В „идеалният свят“ на Маркс, няма място за патриотизъм, защото няма нации, няма граници. Средствата за производство са общи. Всеки получава според нуждите си.

По искане на немската полиция Маркс е изгонен от Франция. Изгонен е и от Белгия. Намира убежище в Англия, но до края на живота си живее с паспорт на „апартейд“. През 1848 г. в Лондон излиза „Комунистическият манифест“, който се превръща в Евангелие за всички кандидат революционери. "На крак о парии и презрени!" - палете и грабете!

Преди да напусне Париж той пише яростно стихотворение срещу статуята на Наполеон, която е на колоната „Вандом“. Един ден статуята на Наполеон ще падне от височината колоната „Вандом“! – предсказва Маркс. През 1871г. пророчеството му се сбъдва. Статуята е съборена от 45 метровата колона от бунтовниците участващи в „Парижката комуна“.

Наполеон фактически се превръща в ракетоносител на Маркс и на марксизма, защото отговаря на всички условия на революцията. Империалист, колонизатор, расист и милитарист.

Всички френски политици в продължение на 200 г. се отнасят с пренебрежение и снизходителност към марксизма. Поради това революционери със жълто около устата, редовно палят френското знаме, палят кофи за боклук и плячкосват бижутерски магазини.

Франция е първата европейска република. Франция е родината на „Правата на човека“. Както не е достатъчно да стигнеш до Москва за да мислиш, че си победил Русия, така не е достатъчно да запалиш веднъж завинаги пламъка на гроба на „Незнайния войн“и да мислиш, че е вечен, без да го поддържаш.


  • 1 Роден в НРБ

    11 3 Отговор
    Нишо не разбрах. Автора е бил с мисловна диария явно

    16:04 09.09.2025

  • 2 КРАТКО

    4 6 Отговор
    Социалистическа или социална държава, В ТОЧНИЯТ СМИСЪЛ НА ДУМАТА, няма и не е имало, това е една фикция в стил Оруел. Нашето НРБ си беше с еднолично корпоративно-тоталитарно управление. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА САМО БОГАТАТА ДЪРЖАВА, А БОГАТА ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ ОТ БОГАТИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ РАЗЧИТАЩИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА „ДРУГАРКАТА“ Корнелия Нинова. При тоталитарните държави подходът е по-друг. Независимо дали тази държава се титулува социалистическа..., народно-демократична..., народна република... гражданите се обират от властта, като им се дават средства колкото да преживеят и контролирано възпроизвеждат. С окрадените пари тоталитарната държава финансира своята социална политика. За да реализира тази си дейност се разчита на огромен идеологически апарат за овладяване съзнанието на масите, а за по-коравите глави и на огромен репресивен апарат в началните етапи. След пречупването на населението, репресивният апарат се реорганизира. Премахва се системата на трудови лагери, като този акт се завоалира под някаква форма на борба с култа на личността или грижи на партията за ... Възприемат се по-меки методи за контрол, като се набляга на скритите форми. Ограбването демотивира хората да работят за благото на обществото, а започват да търсят други алтернативи като част-пром , незаконна емиграция , черна борса, корупция и т.н., което води до тотално икономическо изоставане и крах на системата. КР

    Коментиран от #4

    16:13 09.09.2025

  • 3 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Честит празник.Честит 9. Септември.!
    Смърт на фашизма!

    16:18 09.09.2025

  • 4 Още по кратко

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "КРАТКО":

    Как са те направили през тоталитаризма? И защо?

    16:19 09.09.2025

  • 5 Орловия поглед

    3 0 Отговор
    Република Сан Марино е по - стара от френската република !

    16:28 09.09.2025

  • 6 Наполеон

    1 0 Отговор
    Ни в клин, ни в ръкав!

    16:45 09.09.2025

  • 7 Госあ

    1 1 Отговор
    По време на комунистическото си развитие, Русия смаза западния фашизъм и изпрати за първи път сателит, животни и след това човек в космоса ! Изпрати сонди на Луната и Венера, Чеков. Днес, Китай изумява света със комунистическото си развитие и като оставим настрана водещата роля на Китай в термоядрения синтез, геномиката и биотехнологиите и ИИ и това, че само Китай донесе проби от обратната страна на Луната и само Китай и сащ имат роботи на Марс, Чеков, неравенството в крайно бедни и крайно богати в Китай при един милиард и триста милиона е десет пъти по- малко отколкото в 380 млн СаЩ, Чеков. Достатъчно ясен ли съм ?

    16:51 09.09.2025