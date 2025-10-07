Калоян Методиев: Стоят си старите римски, османски и български мостове, а в Царево за 2 години един и същи мост пада

Стоят си старите римски, османски и български мостове. Из цяла България от хиляди и стотици години. В Царево за две години едни и същи мостове падат. След като ги отнесе през 2023 с 4 жертви, направиха нов мост и сега пак падна. Кой крив, кой прав - ясно е, че поуки не са си взели, всичко си е било постарому.
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.
За днешна България и всички нас е срамно и позорно в ерата на високите технологии, на преносимите магистрали и сложни инфраструктурни съоръжения, да даваме жертви и разрушения заради простотия, овчедушие, корупция, некадърност и сбъркан управленски модел.
За мен изводът от сравнението на старите и нови мостове е: необходимост от смяна на административното деление. Този дебат трябва да започне. Ще е малка стъпка с голям ефект. Колкото повече кметове и малки общини, толкова повече зависимости.
Общините трябва радикално да се окрупнят. Ново деление, за да се пресече местната феодализация, зависимости от партийни, олигархични, министерски и депутатски капризи.
265 общини, от които 90% не могат да се самоиздържат е политически и социално-икономически абсурд. Продължаването на този модел гарантира само нещастия, проблеми и спадащо развитие. Включително фалшификация на избори.
Мостовете трябва да водят към работещи структури, а не към разрушения и смърт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селянин
Корупцията убива.
Ходенето за гъби по време на избори убива.
11:03 07.10.2025
2 Стига статистика!
11:04 07.10.2025
3 Не могат да говорят
11:04 07.10.2025
4 Българин
11:04 07.10.2025
5 Име
И се пита кой" открадна парите"?
11:05 07.10.2025
6 Име
И се пита кой" открадна парите"?
11:05 07.10.2025
7 Това са новите архитекти!
11:07 07.10.2025
8 Сталин
11:09 07.10.2025
9 Сила
11:10 07.10.2025
10 Дааа....
11:11 07.10.2025
11 Факт
11:13 07.10.2025