Калоян Методиев: Стоят си старите римски, османски и български мостове, а в Царево за 2 години един и същи мост пада

Калоян Методиев: Стоят си старите римски, османски и български мостове, а в Царево за 2 години един и същи мост пада

7 Октомври, 2025 10:59 591 11

Кой крив, кой прав - ясно е, че поуки не са си взели, всичко си е било постарому

Калоян Методиев: Стоят си старите римски, османски и български мостове, а в Царево за 2 години един и същи мост пада - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Стоят си старите римски, османски и български мостове. Из цяла България от хиляди и стотици години. В Царево за две години едни и същи мостове падат. След като ги отнесе през 2023 с 4 жертви, направиха нов мост и сега пак падна. Кой крив, кой прав - ясно е, че поуки не са си взели, всичко си е било постарому.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

За днешна България и всички нас е срамно и позорно в ерата на високите технологии, на преносимите магистрали и сложни инфраструктурни съоръжения, да даваме жертви и разрушения заради простотия, овчедушие, корупция, некадърност и сбъркан управленски модел.

За мен изводът от сравнението на старите и нови мостове е: необходимост от смяна на административното деление. Този дебат трябва да започне. Ще е малка стъпка с голям ефект. Колкото повече кметове и малки общини, толкова повече зависимости.

Калоян Методиев: Стоят си старите римски, османски и български мостове, а в Царево за 2 години един и същи мост пада
Снимка: Фейсбук

Общините трябва радикално да се окрупнят. Ново деление, за да се пресече местната феодализация, зависимости от партийни, олигархични, министерски и депутатски капризи.

265 общини, от които 90% не могат да се самоиздържат е политически и социално-икономически абсурд. Продължаването на този модел гарантира само нещастия, проблеми и спадащо развитие. Включително фалшификация на избори.

Мостовете трябва да водят към работещи структури, а не към разрушения и смърт.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Селянин

    10 0 Отговор
    Работа Работа Работа. Само че е Крадене Крадене Крадене.
    Корупцията убива.
    Ходенето за гъби по време на избори убива.

    11:03 07.10.2025

  • 2 Стига статистика!

    5 0 Отговор
    Пак само констатации, кой и колко са в затвора???

    11:04 07.10.2025

  • 3 Не могат да говорят

    1 2 Отговор
    През 2023 г. дете бежанец от Украйна спечели олимпиадата по български език сред 3000 българчета.

    11:04 07.10.2025

  • 4 Българин

    7 3 Отговор
    Скоро ще се върнем към Турската империя и ще започнат да строят мостове като на времето. Инак оправия няма!

    11:04 07.10.2025

  • 5 Име

    7 0 Отговор
    И калдъръмените улици си стоят а магистралите се рушат
    И се пита кой" открадна парите"?

    11:05 07.10.2025

  • 6 Име

    4 0 Отговор
    И калдъръмените улици си стоят а магистралите се рушат
    И се пита кой" открадна парите"?

    11:05 07.10.2025

  • 7 Това са новите архитекти!

    3 0 Отговор
    ОбразУванието е в колапс!

    11:07 07.10.2025

  • 8 Сталин

    1 0 Отговор
    Ами в ония времена не е имало тикви прасета и държавни поръчки

    11:09 07.10.2025

  • 9 Сила

    1 0 Отговор
    Тогава не е имало ГЕРБ и Тиквоний Първи Банкянски ....

    11:10 07.10.2025

  • 10 Дааа....

    1 0 Отговор
    Няма го Кольо Фичето....сегашните инженери са с КУПЕНИ дипломи и затова падат мостовете!!! Толкова си могат.....

    11:11 07.10.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Важно е да има канали да се свързват камерите! Поясните греди може и да се пропуснат!

    11:13 07.10.2025