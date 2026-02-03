Калоян Методиев: За първи път чувам, че горските са придобили характеристики на паравоенна структура. Коя поред?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Трима застреляни до Годеч. Властите обявиха, че са били горски рейнджъри. Настанили се в хижа, тежко въоръжени, за да се борели с бракониери. За първи път чувам, че горските са придобили характеристики на паравоенна структура. Коя поред?

Преди дни излезе за охранителна фирма, която тероризира Видин като пребива хора на центъра. Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Една охранителна фирма с черни униформи, досущ като роман на Оруел, заля половин България със свои трансперанти, пана, табелки. Категорично по-видима от полиция и армия. Не знам колко още охранители ни пазят и от какво?!

Освен огромният апарат на МВР, всякакви служби и службици за борба с престъпността, всякакви магистрати, регулатори, които имат право да влизат изземат, претърсват, имаме и парлалелна охранителна държава. Здрави, прави мъже искат само оръжие, униформи, пропуски и защита.

И постоянно убийства, постоянно побоища, постоянно агресия. Решетки по врати и прозорци. И огромни държавни охрани на политици и магистрати, последни модели бронирани коли, НСО-та, привилегии - централноафриканските управляващите си имат силна конкуренция у нас.

Това е тотално сбъркан и неработещ модел. Който се разраства. Храна за насилие и лоши обноски. За крадене на избори. За банди. За наркотрафик, кражби, престъпност. Това е парлалелната държава на сигурността, защото официалната, начело с МВР, се е разкапала. Рестарт на официалния сектор "Сигурност" и заличаване, преформулиране и контрол на частния.