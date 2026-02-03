Калоян Методиев: За първи път чувам, че горските са придобили характеристики на паравоенна структура. Коя поред?

Трима застреляни до Годеч. Властите обявиха, че са били горски рейнджъри. Настанили се в хижа, тежко въоръжени, за да се борели с бракониери. За първи път чувам, че горските са придобили характеристики на паравоенна структура. Коя поред?
Преди дни излезе за охранителна фирма, която тероризира Видин като пребива хора на центъра. Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.
Една охранителна фирма с черни униформи, досущ като роман на Оруел, заля половин България със свои трансперанти, пана, табелки. Категорично по-видима от полиция и армия. Не знам колко още охранители ни пазят и от какво?!
Освен огромният апарат на МВР, всякакви служби и службици за борба с престъпността, всякакви магистрати, регулатори, които имат право да влизат изземат, претърсват, имаме и парлалелна охранителна държава. Здрави, прави мъже искат само оръжие, униформи, пропуски и защита.
И постоянно убийства, постоянно побоища, постоянно агресия. Решетки по врати и прозорци. И огромни държавни охрани на политици и магистрати, последни модели бронирани коли, НСО-та, привилегии - централноафриканските управляващите си имат силна конкуренция у нас.
Това е тотално сбъркан и неработещ модел. Който се разраства. Храна за насилие и лоши обноски. За крадене на избори. За банди. За наркотрафик, кражби, престъпност. Това е парлалелната държава на сигурността, защото официалната, начело с МВР, се е разкапала. Рестарт на официалния сектор "Сигурност" и заличаване, преформулиране и контрол на частния.
11:04 03.02.2026
11:05 03.02.2026
Много ти е паднало нивото. Друга работа нямаш ли?
Още няма официални данни за случая, а ти вече и коментари правиш.
11:07 03.02.2026
а помните ли вчера че
двамата санкционирани 🎃и🐖 ви спряха
замундата за да ги извадят от списъка 🧲
11:08 03.02.2026
11:09 03.02.2026
До коментар #3 от "Иванов":Щом няма официални данни повече от 24ч след извършване на тройно убийство, то можеш да бъдеш сиигурен, че преглеждат назад сезоните на Хорейшо, за изфабрикуване на достоверна версия.
11:09 03.02.2026
7 Чърчил
11:10 03.02.2026
11:13 03.02.2026
11:14 03.02.2026
До коментар #3 от "Иванов":Има и то много. И Имената им се знаят.....
11:14 03.02.2026
11:15 03.02.2026
11:16 03.02.2026
11:16 03.02.2026
11:18 03.02.2026
11:19 03.02.2026
11:20 03.02.2026
До коментар #6 от "честен ционист":Не само на Хорейшо - Маями Дейд а и на Ню Йорк, и Лас Вегас... Между другото, не е зле да бъдат ползвани като учебно помагало по криминалистика. За това какво трябва и какво не трябва да се прави при разследване...
11:28 03.02.2026
19 Абе къде е министъра
11:30 03.02.2026
11:41 03.02.2026
21 пазили са нещо.......което ги е убило!
11:42 03.02.2026
До коментар #7 от "Чърчил":А тр0λяците заслужавате δ0й с лопатата!
11:52 03.02.2026
11:59 03.02.2026
До коментар #19 от "Абе къде е министъра":Сърбите като едното нищо ще дръпнат границата някой ден.Три брутални разстрела в главите и властта ни чула,ни видяла.Парче земя колкото човешка длан не можем да управляваме.Държавите с огромни пространства как го правят?Доброволци,сега станаха рейджъри?Това не са ли войници?Цивилна армия.Частна?Никога не съм вярвал,чо това ще се случи.Който има възможност да се маха от тази територия и да си отгледа децата свободни граждани.
12:00 03.02.2026
12:01 03.02.2026
Още след ,,избухването,,на така наречената демокрация у нас се положиха основите на мутренско-бандитската държава и какво очакваме да е сега....
12:02 03.02.2026
12:04 03.02.2026
Пазарни отношения са това.
12:06 03.02.2026
До коментар #21 от "пазили са нещо.......което ги е убило!":...много точно....пазили са нещо, което е убийствено..възпламеняващо и така ....А е могло да си плащат на охрана....толкова честни и коректни охранителни фирми имаме...
12:08 03.02.2026
12:24 03.02.2026