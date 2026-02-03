Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Калоян Методиев: За първи път чувам, че горските са придобили характеристики на паравоенна структура. Коя поред?

3 Февруари, 2026 11:02

  • калоян методиев-
  • петрохан-
  • убийство-
  • тройно убийство

Калоян Методиев: За първи път чувам, че горските са придобили характеристики на паравоенна структура. Коя поред? - 1
Снимка: бТВ
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Трима застреляни до Годеч. Властите обявиха, че са били горски рейнджъри. Настанили се в хижа, тежко въоръжени, за да се борели с бракониери. За първи път чувам, че горските са придобили характеристики на паравоенна структура. Коя поред?

Преди дни излезе за охранителна фирма, която тероризира Видин като пребива хора на центъра. Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Една охранителна фирма с черни униформи, досущ като роман на Оруел, заля половин България със свои трансперанти, пана, табелки. Категорично по-видима от полиция и армия. Не знам колко още охранители ни пазят и от какво?!

Освен огромният апарат на МВР, всякакви служби и службици за борба с престъпността, всякакви магистрати, регулатори, които имат право да влизат изземат, претърсват, имаме и парлалелна охранителна държава. Здрави, прави мъже искат само оръжие, униформи, пропуски и защита.

И постоянно убийства, постоянно побоища, постоянно агресия. Решетки по врати и прозорци. И огромни държавни охрани на политици и магистрати, последни модели бронирани коли, НСО-та, привилегии - централноафриканските управляващите си имат силна конкуренция у нас.

Това е тотално сбъркан и неработещ модел. Който се разраства. Храна за насилие и лоши обноски. За крадене на избори. За банди. За наркотрафик, кражби, престъпност. Това е парлалелната държава на сигурността, защото официалната, начело с МВР, се е разкапала. Рестарт на официалния сектор "Сигурност" и заличаване, преформулиране и контрол на частния.


  • 1 Лопата Орешник

    7 39 Отговор
    Качи се ти в балкана, които е пълен с бракониери без оръжие! Ще станеш булка!!

    11:04 03.02.2026

  • 2 честен ционист

    48 16 Отговор
    Така става в бананова република с официална валута Евро. Досущ като Косово.

    11:05 03.02.2026

  • 3 Иванов

    4 45 Отговор
    Калоянчо, какви са тези разсъждения по картинка.
    Много ти е паднало нивото. Друга работа нямаш ли?
    Още няма официални данни за случая, а ти вече и коментари правиш.

    11:07 03.02.2026

  • 4 кой му дреме

    35 2 Отговор
    поредната пушилка като шуменската пантера и черния лед !

    а помните ли вчера че
    двамата санкционирани 🎃и🐖 ви спряха
    замундата за да ги извадят от списъка 🧲

    11:08 03.02.2026

  • 5 Хасковски каунь

    13 27 Отговор
    Тази хижа е база на Путиновия Вагнер. Целта е превземане на Старопланинските проходи, в случая Петрохан.

    11:09 03.02.2026

  • 6 честен ционист

    43 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иванов":

    Щом няма официални данни повече от 24ч след извършване на тройно убийство, то можеш да бъдеш сиигурен, че преглеждат назад сезоните на Хорейшо, за изфабрикуване на достоверна версия.

    11:09 03.02.2026

  • 7 Чърчил

    28 1 Отговор
    Всеки народ си заслужава политиците

    11:10 03.02.2026

  • 8 Никой не казва

    17 0 Отговор
    И ГДБОП ..първи там.

    11:13 03.02.2026

  • 9 Ами

    7 4 Отговор
    Методиев, кажи как да се справи държавата с мафиите, без оръжие, дай някаква идея !

    11:14 03.02.2026

  • 10 ЛОШО е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иванов":

    Има и то много. И Имената им се знаят.....

    11:14 03.02.2026

  • 11 Сила

    13 0 Отговор
    Българска асоциация за екстремни спортове ...те са учредители на НПО Планински рейнджъри....2022 година

    11:15 03.02.2026

  • 12 Ковбойска среща

    18 0 Отговор
    Прокуратурата е унищожена.Какво очаквате?

    11:16 03.02.2026

  • 13 вижда се

    15 4 Отговор
    Партизанското движение се възражда !!!

    11:16 03.02.2026

  • 14 Град Симитли

    19 0 Отговор
    "герп младежи" от ОТК. изпробват продукцията на Боковия завод за снаряди...

    11:18 03.02.2026

  • 15 Трол

    10 1 Отговор
    Горските са хванали бракониерите с два кубика дърва, натоварени на каруца с кон. Последвал е сблъсък и престрелка и бракониерите са надвили.

    11:19 03.02.2026

  • 16 трибуквените кланове и групировки

    6 1 Отговор
    оставиха на мутресите биткойнти и имоти . ружа ощипа 400 милиона долара с пирамидата . с разрешително за ловец или за самозащита вземаш калашник или м 12 а з . и се разхождаш кат плашило . но кат убиеш 3 и не си взел психотеста . ако не беше сигнала на 112 е имало план . добре обмислен за действия по скриването . подкупването на свидетели . заличаване на следи . подкупи на местните да не питат нищо .

    11:20 03.02.2026

  • 18 Посетител

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Не само на Хорейшо - Маями Дейд а и на Ню Йорк, и Лас Вегас... Между другото, не е зле да бъдат ползвани като учебно помагало по криминалистика. За това какво трябва и какво не трябва да се прави при разследване...

    11:28 03.02.2026

  • 19 Абе къде е министъра

    13 0 Отговор
    Изявление да даде. Мръсни Боклуци. Продали са тайно територията

    11:30 03.02.2026

  • 20 Лили Марлен

    17 0 Отговор
    Така е.Никой не ще да работи за нищо.А така,в една такава организация ти дават униформа,правиш се на Рамбо,моткаш се и ти плащат.Всеки търси на баницата мекото.Въпроса тук е кой ги разрешава тези организации при положение ,че имаме най-многобройната полиция.Та това прилича на частна армия.

    11:41 03.02.2026

  • 21 пазили са нещо.......което ги е убило!

    13 0 Отговор
    Къде е Годеч къде е Петров хан..........Това е Землището на Годеч , а не годеч!

    11:42 03.02.2026

  • 23 Така ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чърчил":

    А тр0λяците заслужавате δ0й с лопатата!

    11:52 03.02.2026

  • 24 Мнение

    4 0 Отговор
    КОЙ разрешава тези частни охранители? Пеевската "Делта гард" е превзели цяла България. Тръгнете през Искърското дефили и стигнете до Видин, а така е навсякъде по страната. И това е при положение, че имаме 60000 полицаи, с огромни заплати, привилегии и каквото още се сетите. 60000?! Безумията в България нямат край. Кого пазят още толкова т. н. частни охранители? Пълен рестарт на тази прогнила система, наречена МВР. Същото се отнася и за съд, прокуратура и цялата окупирана от мафията държава. Иначе никога няма да се отлепим от дъното с мафията по върховете на държавата.

    11:59 03.02.2026

  • 25 Марлоу

    3 0 Отговор

    Сърбите като едното нищо ще дръпнат границата някой ден.Три брутални разстрела в главите и властта ни чула,ни видяла.Парче земя колкото човешка длан не можем да управляваме.Държавите с огромни пространства как го правят?Доброволци,сега станаха рейджъри?Това не са ли войници?Цивилна армия.Частна?Никога не съм вярвал,чо това ще се случи.Който има възможност да се маха от тази територия и да си отгледа децата свободни граждани.

    12:00 03.02.2026

  • 26 Най после

    4 0 Отговор
    започваме да заприличваме на Запада. И банани има и частно насилие.

    12:01 03.02.2026

  • 27 Тутуууу

    5 0 Отговор
    ....Г-н Радев , моля режете дълбоко....толкова много има за почистване на терена...и ново начало , ново изграждане на България трябва !
    Още след ,,избухването,,на така наречената демокрация у нас се положиха основите на мутренско-бандитската държава и какво очакваме да е сега....

    12:02 03.02.2026

  • 28 И откъде

    2 0 Отговор
    се финансират подобни паравоенни организации? Кой им плаща заплати?

    12:04 03.02.2026

  • 29 Щом има

    1 1 Отговор
    Частни "съдебни" изпълнители, защо да няма и частна "държавна" полиция.
    Пазарни отношения са това.

    12:06 03.02.2026

  • 30 Тутуууу

    1 0 Отговор

    ...много точно....пазили са нещо, което е убийствено..възпламеняващо и така ....А е могло да си плащат на охрана....толкова честни и коректни охранителни фирми имаме...

    12:08 03.02.2026

  • 31 Григор

    0 0 Отговор
    За съжаление всичко,което казва е вярно. Нали сме в Европейския съюз, нали сме в евро зоната? Е, и ? Това ли е нормалната държава?Вижте какво казва Калоян Методиев: "Здрави, прави мъже искат само оръжие, униформи, пропуски и защита". Всичко това е притеснително. ВСИЧКИ,КОИТО ГОВОРЯТ И СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА ПРОМЯНА, ТРЯБВА НАЙ-ПОСЛЕ ДА СИ ОТВОРЯТ ОЧИТЕ. В ДЪРЖАВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПАРАВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ, КОИТО НЕ СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ НИКОГО! НЯМА ТАКЪВ ФИЛМ! ИМА ГИ В УКРАЙНА "АЙДАР", "АЗОВ","ДЕСЕН СЕКТОР","ДОН", ДОНБАС" И КАКВИ ЛИ ОЩЕ НЕ. НИЕ НЕ СМЕ УКРАЙНА!

    12:24 03.02.2026