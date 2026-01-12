Проф. Вили Лилков пред ФАКТИ: Кметът може да сключва анекси за почистване на боклука, но не съгласува това със СОС

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Граждани се събраха на протест пред Столична община заради проблема със сметосъбирането в София и и блокираха движението на ул. ,,Московска 33" през уикенда. Акцията бе под надслов ,,Да изхвърлим боклука на ул. Московска 33". Защо се стигна до кризата и има ли изход… Пред ФАКТИ говори проф. Вили Лилков, общински съветник от „Синя България“.



- Проф. Лилков, тази година снегът е малко и боклукът се вижда. Защо се стигна до кризата с отпадъците. Какво е най-простото обяснение?

- Най-простото обяснение е, че подготовката за новите конкурси за почистването на общината не е започнала навреме. Някои от конкурсните условия дават възможности за обжалване на решенията, имаше сговор между фирмите, участници в конкурса, да играят в собствен интерес, а най-важното е, че кметът и неговата администрация не подготвиха собствени варианти за реакция на тези действия, които можеше да бъдат предвидени.



- От над година се коментира, че се задава криза, защото трябва да се подновяват договорите. Кой проспа това време?

- Вече посочих – кметът и неговата администрация наистина проспаха това време. Още повече доста от съветниците посочваха по различни поводи, че трябва да се действа своевременно, за да не се допусне криза с отпадъците.

- В Общинския съвет темата се коментира от дълго време, но каква информаци стига до вас – общинските съветници, от кмета и заместниците му?

- Темата не е слизала от дневния ред на СОС и по различни поводи е обсъждана. Както заради взаимоотношенията с фирмите, които почистват, и с фирмите за разделното събиране на отпадъците и качеството на тяхната дейност, така и заради план-сметката за чистотата и годишната задача по почистването, заради проблемите с депонирането на отпадъците, с РДФ-горивото и неговото изгаряне. А относно информацията по тези въпроси – тя не е секретна, дори журнaлистите и гражданите имат достъп до заседанията на СОС и неговите комисии и до администрацията.



Проблемът дойде сега от забавянето на обществената поръчка и липсата на готовност на кмета и администрацията му за реакция



при прекратяването на договорите по райони и освен това, че общинските съветници бяха оставени настрана от тази подготовка.

- За да няма тотална криза, се правят анекси на анексите. Кой има право на това и за колко време може да се прави това?

- Кметът има право да сключва анекси и да определя условията и продължителността им. Лошото е, че той не съгласува тези свои действия със СОС. Може би е имал основания, не знам, но се случи както и при стачката в градския транспорт – той реши, че сам може да се справи, а и тогава, и сега, поне ние от „Синя България“, бяхме и сме готови да помагаме, защото кризата засяга всички!

- Общинският съвет гласува да се дадат пари на общинското дружество „Софекострой“, за да увеличи капацитета си. Защо сега, защо това не се направи преди година, за да има повече оперативни способности и да не се стига до криза с болука?

- „Софекострой“ е дружество, което през годините „едвам креташе“ и нямаше капацитет за изпълнение на по-сериозни задачи. Когато преди повече от година икономическото мнозинство в СОС (ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и отцепниците от „Възраждане“) наложи новите ръководства на всички общински фирми без конкурси, в т.ч. и на „Софекострой“, ние от „Синя България“ остро реагирахме и искахме не само да се проведат публични конкурси, а и да се поставят конкретни бизнес задачи за всяко дружество и бизнес планове за развитие. Задължително беше да се заяви какво искаме от „Софекострой“ и още тогава да започнем да изграждаме собствения капацитет с техника, специалисти, работници и аварийни планове около дружеството и Специализираното общинско предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).



Едва преди 40-50 дни ние възложихме на „Софекострой“ нови задачи и му дадохме 9 млн. лв., за да закупи техника и да наема работници.



Дадохме и средства за закупуване на техника за районните кметства и на СПТО, но вече в условия на криза.

- Когато става въпрос за боклук, става въпрос за много пари. Колко е зависима общината от фирмите, които почистват боклука?

- По начина, по който общината е предоставила цялата дейност по сметосъбирането и почистването на частни фирми, тя е силно зависима и силно уязвима.

- Виждате ли политическа игра, за да бъде притиснат кметът Терзиев и да подновява скъпи договори?

- Не мога да кажа доколко е политическа играта, но старите играчи, никога няма да се откажат да бранят позициите, и, разбира се, цените си, докато не срещнат отпор и не видят, че общината може да се справя и без тях. Простичко казано, общината трябва да изгради собствен капацитет и да разпредели бизнеса с боклука, така че да не позволява да изпадаме в подобни кризи - не само за боклука!

- Какви решения на ситуацията предлагате от „Синя България“. Има ли диалог в Общинския съвет, чуват ли се други мнения или т.нар. „икономическо мнозинство“ налага мнението си?

- Столична община трябва да има собствена общинска фирма, която под ръководството и контрола на кмета и СОС да чисти територията, да поеме част от районите и да бъде в конкурентни условия с частните фирми, които да чистят качествено останалата част от общината. Тази общинска фирма трябва да се занимава не само с чистене, а и да поеме и други комунални дейности, да оказва помощ на районните кметове в кризисни ситуации и да работи в реална конкуренция с частните фирми, за да не ги оставя свободно „да си разиграват коня“. Вместо това ние сега имаме общинска икономика от фирми, които едва „връзват двата края“. Необходима е сериозна реформа в този общински сектор и ние от „Синя България“ сме готови да я подкрепим, но трябва и кметът и останалите групи в СОС да са готови на това, а не само да кадруват с „калинки“ в общинските дружества за сметка на парите на софиянци!