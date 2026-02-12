Калоян Методиев: Случаят е фрашкан с политика, зависимости, малки деца, мълчание, служби, потулени сигнали и смърт

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изгледах филма за "Петрохан" на Дневен ред. Ключов! Майката на първото дете в комуната от първо лице. Тулкувци, прераждания, педофилия, огромни пари, будизъм в Мексико, комуни, чакри, български политици, Кастанеда (писателят на наркоманите), униформи, оръжия, затворени градове, телепати, хипнози, фонтанели за наливане на енергия, медитации, които защитават околната среда и цялата планета, деца на по 9-10 години, оставяни от родителите си при "ламата", международни връзки....

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Майка, която кълне детето си да живее дълго, за да носи вина за смъртта на убитите.

Обвинява го, че е подало сигнал. Виновни били и другите семейства, които са подавали сигнали, и сдружение "Балканка" и други. Виновни са предупредилите, а не убийците! Стотици хора са знаели и са свързани с тази мрежа. Стотици!

В Северозапада държава няма.

Както при фалшификацията на последните избори, работата по разплитане на случая я вършат журналисти. Тези, които пишеха из мрежите, включително публични лица, да не се политизира случая, да не се говори, да се чака - къде сте сега? В света духат други ветрове.

Случаят е фрашкан с политика, зависимости, малки деца, мълчание, служби, потулени сигнали и смърт.

# Вратата е отворена! И не бива да се затваря.