Калоян Методиев: Случаят е фрашкан с политика, зависимости, малки деца, мълчание, служби, потулени сигнали и смърт

12 Февруари, 2026 13:01 2 108 26

  • калоян методиев-
  • петрохан-
  • масово убийство-
  • самоубийство

В Северозапада държава няма! Стотици хора са знаели и са свързани с тази мрежа. Стотици!

Калоян Методиев: Случаят е фрашкан с политика, зависимости, малки деца, мълчание, служби, потулени сигнали и смърт - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изгледах филма за "Петрохан" на Дневен ред. Ключов! Майката на първото дете в комуната от първо лице. Тулкувци, прераждания, педофилия, огромни пари, будизъм в Мексико, комуни, чакри, български политици, Кастанеда (писателят на наркоманите), униформи, оръжия, затворени градове, телепати, хипнози, фонтанели за наливане на енергия, медитации, които защитават околната среда и цялата планета, деца на по 9-10 години, оставяни от родителите си при "ламата", международни връзки....

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Майка, която кълне детето си да живее дълго, за да носи вина за смъртта на убитите.

Обвинява го, че е подало сигнал. Виновни били и другите семейства, които са подавали сигнали, и сдружение "Балканка" и други. Виновни са предупредилите, а не убийците! Стотици хора са знаели и са свързани с тази мрежа. Стотици!

В Северозапада държава няма.

Както при фалшификацията на последните избори, работата по разплитане на случая я вършат журналисти. Тези, които пишеха из мрежите, включително публични лица, да не се политизира случая, да не се говори, да се чака - къде сте сега? В света духат други ветрове.

Случаят е фрашкан с политика, зависимости, малки деца, мълчание, служби, потулени сигнали и смърт.

# Вратата е отворена! И не бива да се затваря.


София / България
  • 1 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Школата Роук е основана през 1992 г от българският Епщайн -Дими Паница.Взимат проблемни деца със зависимости от които родителите са дигнали ръце и ги пускат на политици и бизнесмени и после ги изнудват.

    13:06 12.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Има същата школа край язовир Искър.Сигурно и другаде.

    Коментиран от #14

    13:06 12.02.2026

  • 3 Червените Хълмове

    3 10 Отговор
    Ще се къпя чисто гола в врящата вана напълнена с топла вода дълбоко в дълбините на Ада и 7 чисто голи жени кучки ще ми правят компания

    Коментиран от #7

    13:08 12.02.2026

  • 4 Сила

    18 1 Отговор
    Дони нещо се губи по темата ...нали с жена му са будисти , и детето им е будист ....!!?

    Коментиран от #12

    13:09 12.02.2026

  • 5 Хипотетично

    10 5 Отговор
    💲Виновни са предупредилите, а не убийците!💲
    Нито са виновни политическите им спонсори за сътрудничество и съвместна подкрепа ... били са на хижата заради прохладата...

    13:10 12.02.2026

  • 6 Бащата на Иво и

    22 2 Отговор
    бащата на кмета едно време разправяха, че дyпе пол няма...

    13:10 12.02.2026

  • 7 Калдор Драйго

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Червените Хълмове":

    Немезида те очаква !

    13:10 12.02.2026

  • 8 Гошо

    17 2 Отговор
    Глупави хора агент буда знае, него питайте .

    13:10 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Холмс

    21 4 Отговор
    Защо вътрешния тогава зарива най близкото РУ , което всъщност е на самата граница! Ограничава достъпа и на гранична полиция, като издава разрешителни на съмнителна група завърнала се от далечно Мексико да охранява този периметър!

    13:10 12.02.2026

  • 11 прикриватура

    23 0 Отговор
    Няма значение, че има школа итн итн - хора има 6 трупа и ще го заметат - какво значение има - след 2 седмици няма да се помни вече.

    13:10 12.02.2026

  • 12 буда

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    лайци

    13:11 12.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 1 Отговор
    Активисти на Зелено движение и техни НПО са взели
    56 млн. лв.,

    за да броят птици, риби, диви кози и мечки‼️

    13:11 12.02.2026

  • 14 Сила

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Там е" школата "на братя Пехливанови ....Камелот !!! Там се събират мутри и политици СЕКСтснти .... и медитират на Чивас и кокаин !!!

    13:12 12.02.2026

  • 15 Гост

    23 0 Отговор
    Грешиш Методиев!
    Случаят действително е фрашкан, но не с политика, а с политици!
    И Петрохан не е в северозапада, а на границата между юго и северозапада! А Годеч и Гинци са си в югозапада! Държавата я "има" или "няма" еднакво навсякъде и за всички!

    13:12 12.02.2026

  • 16 Инспектор Дюдю

    10 1 Отговор
    Ето човека!

    13:14 12.02.2026

  • 17 Кукуруку

    16 0 Отговор
    След майката кукундрелница на 22 годишният убит, сегам се появи още една майка кукундрелница при Шекерова и Бенатова!

    13:23 12.02.2026

  • 18 Сила

    12 9 Отговор
    "Кастанеда , писателят на наркоманите" ....???!!!???
    Ти Калоянчо с какво се друсаш ...със събраните съчинения на другаря Живков , със "Селкор " или Ст. Ц . Даскалов ....?!?

    13:25 12.02.2026

  • 19 Ганя Путинофила

    6 6 Отговор
    Понеже племето е изначално с циганско потекло, търси своите корени в Индия!

    Коментиран от #26

    13:27 12.02.2026

  • 20 безпартиен

    20 0 Отговор
    Каквото и да Ви говорят, знайте,че става дума за пари!За много пари!За Вашите пари не за техните!

    13:27 12.02.2026

  • 21 също както в нови искър!

    11 1 Отговор
    който и каквото иска да си плямпа това няма значение в държаяа с 0% доверие в съд мвр прокуратура и всички там по клона службички! всички знаем че тия не са се занимавали само с това което ни представят и са убити а не самоубити!!!

    Коментиран от #25

    13:34 12.02.2026

  • 22 Факти

    2 1 Отговор
    Чатботът на Калушев осъжда деянията, в които го обвиняват. Казва, че те водят до тежки кармични последствия. Няма "философски вратички", които да ги оправдаят. Значи Калушев или е будист, или е извършил тези деяния. Няма как и двете неща да са верни едновременно. Това събаря официалната версия, която твърди, че двете неща са свързани. Калушев за да извърши тези неща, трябва да НЕ Е будист.

    14:03 12.02.2026

  • 23 Червените ХМЕРИ са завзели властта тука

    0 2 Отговор
    Методиев май взе да се усеща, че върви кампания за заплахи към всеки и обществото.
    В България МВР, което патрулките му чадърят наркодилъри покрай училищата.Учители, чиновници, служби- с директори -. хора с криминално мислене и действие.Другите криминалитети по националните телевизии всяка сутрин. И нагло ти заявяват, че детето ти трябва да си го дадеш на тях, да го учат и образоват.
    Ахаа, жената била луда, дето каза, че доносите клюките се налагат като факти и те ликвидират или осъждат, ако не им вярваш.
    Доктор Гълъбова трябва да бъде разследвана за практиките към пациентите си.

    14:16 12.02.2026

  • 24 Напомнящ

    2 0 Отговор
    Искам само да допълня казаното от Методиев. Не само в северозападна България,ДЪРЖАВА от цели 36 години няма в цяла БЪЛГАРИЯ!!! Има напълно съсипана територия с най-бързо изчезващия народ!!!

    14:37 12.02.2026

  • 25 да де,

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "също както в нови искър!":

    Никога при подобни случаи няма да получим отговори за истината такава каквато е от държавните институции. Умишлено се разпространяват версии с невероятни или невъзможни сценарии за да не бъдат задавани повече въпроси. Има три възможни начина да се отговори на въпрос към службите. Единия е да се каже част от истината, но тогава възникват още повече въпроси отколкото преди да е отговорено. Втория е да ти отговорят, че нямат право или не могат да говорят докато не приключи следствието и с това се приключва. Третия е да ти отговорят така, че даже дете от детската градина да се усети, че го пращат за зелен хайвер и по този начин разбираш, че е излишно да задаваш повече въпроси. Така най бързо и лесно се приключва с дължимите към обществото обяснения, а всичко остава на личната фантазия.

    14:39 12.02.2026

  • 26 коруфил

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ганя Путинофила":

    така е славяните сте синхали

    14:46 12.02.2026