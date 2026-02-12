Калоян Методиев: Случаят е фрашкан с политика, зависимости, малки деца, мълчание, служби, потулени сигнали и смърт

Изгледах филма за "Петрохан" на Дневен ред. Ключов! Майката на първото дете в комуната от първо лице. Тулкувци, прераждания, педофилия, огромни пари, будизъм в Мексико, комуни, чакри, български политици, Кастанеда (писателят на наркоманите), униформи, оръжия, затворени градове, телепати, хипнози, фонтанели за наливане на енергия, медитации, които защитават околната среда и цялата планета, деца на по 9-10 години, оставяни от родителите си при "ламата", международни връзки....
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.
Майка, която кълне детето си да живее дълго, за да носи вина за смъртта на убитите.
Обвинява го, че е подало сигнал. Виновни били и другите семейства, които са подавали сигнали, и сдружение "Балканка" и други. Виновни са предупредилите, а не убийците! Стотици хора са знаели и са свързани с тази мрежа. Стотици!
В Северозапада държава няма.
Както при фалшификацията на последните избори, работата по разплитане на случая я вършат журналисти. Тези, които пишеха из мрежите, включително публични лица, да не се политизира случая, да не се говори, да се чака - къде сте сега? В света духат други ветрове.
Случаят е фрашкан с политика, зависимости, малки деца, мълчание, служби, потулени сигнали и смърт.
# Вратата е отворена! И не бива да се затваря.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:06 12.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14
13:06 12.02.2026
3 Червените Хълмове
Коментиран от #7
13:08 12.02.2026
4 Сила
Коментиран от #12
13:09 12.02.2026
5 Хипотетично
Нито са виновни политическите им спонсори за сътрудничество и съвместна подкрепа ... били са на хижата заради прохладата...
13:10 12.02.2026
6 Бащата на Иво и
13:10 12.02.2026
7 Калдор Драйго
До коментар #3 от "Червените Хълмове":Немезида те очаква !
13:10 12.02.2026
8 Гошо
13:10 12.02.2026
10 Холмс
13:10 12.02.2026
11 прикриватура
13:10 12.02.2026
12 буда
До коментар #4 от "Сила":лайци
13:11 12.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
56 млн. лв.,
за да броят птици, риби, диви кози и мечки‼️
13:11 12.02.2026
14 Сила
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Там е" школата "на братя Пехливанови ....Камелот !!! Там се събират мутри и политици СЕКСтснти .... и медитират на Чивас и кокаин !!!
13:12 12.02.2026
15 Гост
Случаят действително е фрашкан, но не с политика, а с политици!
И Петрохан не е в северозапада, а на границата между юго и северозапада! А Годеч и Гинци са си в югозапада! Държавата я "има" или "няма" еднакво навсякъде и за всички!
13:12 12.02.2026
16 Инспектор Дюдю
13:14 12.02.2026
17 Кукуруку
13:23 12.02.2026
18 Сила
Ти Калоянчо с какво се друсаш ...със събраните съчинения на другаря Живков , със "Селкор " или Ст. Ц . Даскалов ....?!?
13:25 12.02.2026
19 Ганя Путинофила
Коментиран от #26
13:27 12.02.2026
20 безпартиен
13:27 12.02.2026
21 също както в нови искър!
Коментиран от #25
13:34 12.02.2026
22 Факти
14:03 12.02.2026
23 Червените ХМЕРИ са завзели властта тука
В България МВР, което патрулките му чадърят наркодилъри покрай училищата.Учители, чиновници, служби- с директори -. хора с криминално мислене и действие.Другите криминалитети по националните телевизии всяка сутрин. И нагло ти заявяват, че детето ти трябва да си го дадеш на тях, да го учат и образоват.
Ахаа, жената била луда, дето каза, че доносите клюките се налагат като факти и те ликвидират или осъждат, ако не им вярваш.
Доктор Гълъбова трябва да бъде разследвана за практиките към пациентите си.
14:16 12.02.2026
24 Напомнящ
14:37 12.02.2026
25 да де,
До коментар #21 от "също както в нови искър!":Никога при подобни случаи няма да получим отговори за истината такава каквато е от държавните институции. Умишлено се разпространяват версии с невероятни или невъзможни сценарии за да не бъдат задавани повече въпроси. Има три възможни начина да се отговори на въпрос към службите. Единия е да се каже част от истината, но тогава възникват още повече въпроси отколкото преди да е отговорено. Втория е да ти отговорят, че нямат право или не могат да говорят докато не приключи следствието и с това се приключва. Третия е да ти отговорят така, че даже дете от детската градина да се усети, че го пращат за зелен хайвер и по този начин разбираш, че е излишно да задаваш повече въпроси. Така най бързо и лесно се приключва с дължимите към обществото обяснения, а всичко остава на личната фантазия.
14:39 12.02.2026
26 коруфил
До коментар #19 от "Ганя Путинофила":така е славяните сте синхали
14:46 12.02.2026