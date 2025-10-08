Дрономания

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В последно време сме свидетели на почти всекидневни заявления за неизвестни дронове прелетели във въздушното пространство на страни- членки от НАТО. Такива да забелязани в прибалтийските държави- Финландия, Естония, Литва и Латвия, а също над Румъния и Полша. Дронове били забелязани и във въздушното пространство на Дания и Норвегия. А на 3 октомври 15 дрона са били забелязани над военната база Елзенборн в Белгия, в източната провинция Лиеж, граничеща с Германия.

Чий са тези дронове, и откъде идват? Предположенията, макар и необосновани, са, че са от Русия, и в някои от русофобски настроени натовски държави, дрономанията се превръща в истерия. Вдигат се във въздуха изтребители за да им противодействат и се вземат мерки- Европейската комисия предложи изграждане на „стена срещу дронове“ по източния фланг на ЕС, която по същество ще представлява система за засичане, проследяване и неутрализиране на дронове.

Интересно, засега над България не са забелязани такива дронове, но няма как управляващите да заявят че има такива случаи, защото ще възникне въпросът, къде са били нашите военновъздушни сили, за да им противодействат? Но това не пречи на управляващата ни четворна коалиция, в лицето на премиера Росен Желязков да подкрепи предложени за антидроновата стена. Дали ще участваме в осъществяването на тази антидронова стена? Премиерът не даде ясен отговор, но нека да не се съмняване, каквото ни кажат началниците от Брюксел и НАТО, това и ще направим.

Дрономанията не е породена от реална заплаха от руски дронове. Досега няма нито един свален и доказан руски дрон във всичките упоменати държави. Тя е изкуствено създадена с две цели- първата да се подхранва в тяхното население страхът от реална руска агресия, защото отдавна умишлено се налага мантрата, че Русия няма да се задоволи само с покоряването на Украйна. И втората- да се осигури по този начин подкрепата на тяхното население за продължаваща военна, финансова и икономическа подкрепа на Украйна, с надеждата, че Русия няма за издържи, ще бъде поставена на колене и ще приеме наложени и условия за мирен договор с Украйна. За европейски лидери като Страмър, Макрон, Мерц, Туск, фон Лайен и други, мирен договор, при който Русия запазва Крим и присъединилите се към нея руско езични райони, както и клауза за не приемане на Украйна в НАТО, представлява огромен политически проблем- поставя въпроса защо е трябвало през всичките тези години на руско- украинския конфликт, да захранват режима на Зеленски с неограничени финансови и военни ресурси, за сметка на своето население, да се откажат от изгодни руски енергийни източници, и в крайна сметка да се стигне до рецесия в техните страни?

За тях като политици и за партиите, които са ги издигнали на власт, такъв изход е политически самоубийство, затова и те отчаяно се опитват да повлияят на хода на войната в полза на Украйна, независимо от жертвите и разрухата, която продължаващата война ще причинява на Украйна, независимо от крайно негативните последици за икономиката на държавите, които управляват. Затова е и тази дрономания, като в допълнение също умишлено се внушава, че войната на западните страни от НАТО с Русия е неизбежна- пак за вътрешна консумация, и за да се оправдаят плановете за нарастване на военния потенциал на НАТО. Веднъж и поради отказът на САЩ да бъдат част към безсмислената прокси война на НАТО срещу Русия и втори път в опит да се всее страх в Кремъл, че видите ли, ако се опитвате да постигнете вашите цели в този конфликт, ние няма да го позволим и сме готови на война, така че навреме правете компромиси, колкото и да са ви неизгодни.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте,на няколко пъти тази година заявява, че „Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“ и призовава държавите от НАТО да увеличат въздушната и противоракетната си отбрана с 400 процента, за да се противопоставят на заплахата от Русия. В тон с него главнокомандващият Бундесвера генерал Карстен Бройер заяви пред Би Би Си, че Германия трябва да увеличи военните си разходи„ защото ние сме заплашени от Русия, руската агресия няма да се ограничи само до Украйна“.

Цялата тази политика е игра с огъня, от която умело се възползва режима на Зеленски. Той отчаяно се опитва да вкара НАТО във войната с Русия, и не случайно от руска страна предупредиха, че се готви провокация, като създаден по руски образец дрон порази цели в Полша. Или да се свали руски военен самолет, който лети над Балтийско море към Калининград, руска територия, не граничеща с Русия, под предлог, че самолетът е нарушил въздушното пространство на натовска държава. Или да се даде възможност на Зеленски да осъществи бомбардировка над Москва, което той не би могъл да направи без подготовката и осъществяването на такава атака без съдействието и участието на натовски специалисти, предполага се от Великобритания. И така да се запали пожарът на война, в която Русия ще трябва да воюва с европейски страни от НАТО.

В тази съвременна геополитическа и военна обстановка България не стои никак добре. Отказът ни от руски енергийни източници- газ, петрол и ликвидиране на проекта АЕЦ „Белене“, загубите на руските пазари се отрази негативно на българската икономика. Но по- опасно е това, че обладаните от русофобия управляващи, а и опозицията в лицето на ППП.ДБ правят всичко възможно Русия да възприема България като потенциален враг, който няма да бъде този път пощаден в една война. Голяма част от въоръженията предоставени на Украйна, най- вече като снаряди са доставени от България. В страната ни и по черноморието има натовски бази и се провеждат учения, представляващи на практика подготовка за участие на евентуална война с Русия.

Що се отнася до евентуалното ни участие в изграждането на „анти дроновската стена“, това начинание, което ще е една от последните стъпки в протичащата с антируски наклон милитаризация на България ще ни излезе солено. Във всяко едно отношение.