Андрей Янкулов пред ФАКТИ: След като ВКС смята, че законен главен прокурор няма, а той си седи в кабинета - това е криза

Върховният касационен съд прие, че България няма легитимен главен прокурор в лицето на Борислав Сарафов, който изпълнява длъжността временно. В каква ситуация сме… Пред ФАКТИ говори Андрей Янкулов, старши правен експерт в Антикорупционния фонд (АКФ).
- Г-н Янкулов, според Върховния касационен съд след 21.07.2025 г. България няма и.ф. главен прокурор, защото правомощията му са прекратени по силата на закона. Според прокурорската колегия във ВСС не е така. Кой е прав…
- Влизането в юридически спорове какво точно е предписанието на тълкувания текст от Закона за съдебната власт е безсмислено, след като на всички е ясна волята на народните представители, които гласуваха въпросния закон с огромно мнозинство. А именно да не може да има временно изпълняващи функциите главен прокурор и председатели на върховни съдилища за срок повече от шест месеца. Съвсем логично беше да се постави такова времево ограничение, защото няма как да съществува положение, при което конкретен човек да може да заема сериозна властова позиция в правосъдието неограничен от никакъв срок. Къде отива „временното“ тогава, когато срок няма? Даже за такова нещо не би трябвало да ни е необходим изричен законов текст. Преди доста време назначилите Сарафов за „временен главен прокурор“ трябваше сами да са се усетили, че няма как да е временен в продължение на години. А, че сериозни иначе юристи (поне по длъжностна характеристика) търсят точката и запетаята в ясен по смисъл и воля на създалите го конкретен законов текст, за да могат да го извъртят така, че точно Борислав Сарафов или Георги Чолаков фактически да могат да бъдат главен прокурор, респективно председател на ВАС, неограничено във времето, само показва състоянието на правовата държава в България.
- Също така ВКС отказва да разгледа две искания за възобновяване на наказателни дела, подписани от Борислав Сарафов в качеството му на и.ф. главен прокурор. Какъв сигнал е това?
- Сигналът е, че Наказателната колегия на Върховния съд счита, че Сарафов е нелегитимен главен прокурор и поради това отказва да разгледа негови искания към нея. Т.е. винаги, когато той подаде някое искане до ВКС, би трябвало то да бъде отклонено на същото основание, след като се твърди, че това е становището на цялата Наказателна колегия. Вероятно и останалите съдилища ще се съобразят с това становище, макар и да няма силата на тълкувателно решение, т.е. задължително указание как следва да се прилага законът.
- Борислав Сарафов премести няколко дела от катастрофи като и.ф. главен прокурор. Какво следва. Тези дела законни ли са…
- Всички актове на Борислав Сарафов след датата 21.07.2025 г., постановени в качеството на и.ф. главен прокурор, са от лице, което не може да издава такива, защото правомощията му са прекратени по силата на закона. Дали Сарафов, Вие или аз ще си издаваме постановления като се наричаме „и.ф. главен прокурор“ след тази дата, е все едно. Какво ще бъде конкретното процесуално отражение върху конкретните дела и дали се касае за опорочаващи цялото наказателно производство актове трябва да преценяват онези, които ще решават делата.
- Много ваши колеги твърдят, че имаме конституционна криза, след като Върховен съд не признава за легитимен главния прокурор. Така ли е …
- Без никакво съмнение. Главният прокурор не съществува във вакуум, той е конституционен орган в съдебната система и ръководи институция с огромна власт в наказателното производство (чрез правомощия и извън него). След като върховната инстанция по наказателни дела смята, че законен главен прокурор няма, а той си седи в кабинета и фактически продължава да е такъв, това е огромна криза на правовата държава въобще.
- А назначенията, които е направил, промените, заповедите на Сарафов – какво става с тях?
- Какъвто и да е акт или действие на Сарафов след 21.07. в качеството на и.ф. главен прокурор е, както вече казах, все едно Вие или аз да сме го издали.
- Според ВКС нямаме главен прокурор, а как работи прокуратурата тогава…
- Прокуратурата работи без главен прокурор, което означава, че отсъства фигурата, която според редица решения на Конституционния съд „съсредоточава и персонализира крайната отговорност за законосъобразното упражняване от прокурорите на правомощията им, като създава и допълнителна гаранция за точното и еднакво прилагане на законите в рамките на прокуратурата“. Това означава, че от няколко месеца в държавата ни фактически оперира прокуратура без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от прокурорите (според тълкуването на Конституционния съд). Както си спомняме покрай отменените промени в Конституцията, според Конституционния съд се оказа, че главният прокурор е изключително важна фигура в нашия конституционен ред и неговите конституционни правомощия могат да бъдат ограничени само от Велико народно събрание. След като това е така, липсата на главен прокурор без никакво съмнение означава, че нито институцията прокуратура може да функционира законосъобразно, а оттам и правосъдието ни като цяло.
- Какво може да направи ВСС с изтекъл мандат в случая. Или ще „висим“ така, докато депутатите не попълнят ВСС с редовни членове…
- ВСС с изтекъл мандат може и трябва да назначи някое лице за временно изпълняващ функциите главен прокурор, защото в момента няма такъв. Независимо че мандатът му е изтекъл, той може и трябва да прекрати настоящото крайно нетърпимо положение.
- Колко може да продължи това „висящо“ положение…
- Положението фактически може да продължи неограничено във времето. Въпросът не е дали „може“ – всичко може, нагледали сме се на какви ли не извращения с правото и житейската логика, когато са в интерес на упражняващите реалната власт в правосъдието. Въпросът е дали и колко „трябва“ да продължи, ако искаме да сме поне някакво подобие на правова държава. От тази гледна точка не само не трябва да продължава нито ден повече, ами и трябваше вече да е прекратено отдавна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всички са в кюпа
Коментиран от #6
09:02 08.10.2025
2 Статисик
09:05 08.10.2025
3 Ами
Не плюй в кладенеца от който си пил!
09:08 08.10.2025
4 Питам:
09:08 08.10.2025
5 пиленце
09:09 08.10.2025
6 Друго
До коментар #1 от "всички са в кюпа":си е наше МВР и служби, наш главен прокурор!
09:09 08.10.2025
7 Даниел
09:11 08.10.2025
8 Трол
Коментиран от #22, #23
09:19 08.10.2025
9 ООрана държава
Коментиран от #30
09:20 08.10.2025
10 конрад герман йозеф аденауер
Коментиран от #28, #29
09:22 08.10.2025
11 Това е положението
Коментиран от #24, #25
09:25 08.10.2025
12 влък
09:26 08.10.2025
13 Даяджия
А на Янкулчето явно му е детска мечта да стане гл.прокурор, ама до сега все не успява.
09:27 08.10.2025
14 Коста
09:35 08.10.2025
15 Коста
Коментиран от #21
09:38 08.10.2025
16 Парадокс БГ
Това не е единствен случай, вижте БОК. Весела Лечева е избрана за президент на БОК, но досегашната ръководителка Стефка Костадинова отказва да приеме резултата и се опитва да остане чрез процедурни трикове;
В БНТ: Емил Кошлуков от години е с изтекъл мандат, но продължава да управлява БНТ поради политическа пасивност или удобен институционален вакуум.
Това е симптом на системна деградация – когато хора на ръководен държавен пост се държат в институциите като в лична собственост.
Този "парализиращ" ефект – когато хора с подкопана легитимност или с изчерпан обществен кредит продължават да управляват – не е просто морален проблем. Той има реални последствия: подкопава доверието в демократичните институции, води до политическа апатия и дава възможност за безконтролно упражняване на власт.
Политическата воля за реформа е слаба или избирателна – партиите често нямат интерес да променят тези положения, защото самите те се възползват от "удобни" фигури на постове.
Обществото е в капан между апатията и безсилието – хората виждат как правилата не важат за „техните хора“ на върха и в един момент просто спират да вярват, че има см
09:46 08.10.2025
17 Пенев
09:48 08.10.2025
18 Каква е разликата между ВКС и ВСС?
• Част от съдебната власт – това е съд.
• Има право да:
• постановява окончателни съдебни решения (в касационна инстанция),
• издава тълкувателни решения, които са задължителни за всички съдилища.
• С други думи: ВКС казва как се прилага законът в съда.
🟧ВСС (Висш съдебен съвет):
• Административен орган на съдебната власт – не е съд.
• Има правомощия по:
• назначаване, повишаване и дисциплинарна отговорност на съдии, прокурори и следователи;
• организиране на работата на съдебната система.
• Но: няма право да тълкува законите със задължителна сила за съдилищата.
❗ Значи кой стои "по-горе"?
• По правна интерпретация и съдебна власт – ВКС е върховната инстанция.
• По административен контрол над системата (назначения и дисциплина) – ВСС има своята роля, но не може да отменя или заобикаля решения на ВКС.
ВКС стои "над" ВСС, когато става дума за тълкуване и прилагане на закона, защото:
• ВКС е съд и част от върховната съдебна власт;
• ВСС е само администратор, без право да издава задължителни тълкувания.
И ако някой се опитва да използва мнението или „решение“ на ВСС, за да заобиколи решение на ВКС – това е правна подмяна, и точно за това хората (като автора на предишния пост) усещат, че нещо в системата не е наред.
09:52 08.10.2025
19 Законност
• ВСС е административен орган – той няма право да "отсъжда", а да управлява системата: назначения, дисциплина, кадрова политика.
Неправилно е това тълкуванията или решенията на ВСС да се приемат като някаква висша инстанция, щом той реално НЕ Е СЪД!
• ВКС стои по-високо в правната йерархия от ВСС, когато става дума за тълкуване на закона и прилагането му.
• ВСС има важни функции, но няма правомощие да тълкува законите така, че тълкуванието му да е задължително за съдилищата. Той може да прилага закона в административен контекст – например при дисциплинарни процедури – но не и да издава тълкувателни актове като съд.
•Тълкувателните решения на ВКС (и ВАС) са висшият авторитет по правни въпроси в съдебната практика! Те са задължителни за всички съдилища!
09:56 08.10.2025
20 В България нещо е сбъркано
Добър въпрос, и отговорът е: заради липса на контрол и политически комфорт. Когато ВСС тълкува нещо по начин, който облагодетелства някого (например главен прокурор), няма кой да ги коригира, ако:
• няма обжалване;
• няма институция, която да спре изпълнението;
• самата съдебна власт е разколебана вътрешно.
09:57 08.10.2025
21 Манол
До коментар #15 от "Коста":Постът, въпреки простия език, поставя пръст точно в раната – объркването (или подмяната) на ролите между органите в съдебната система. А това объркване е не просто формалност, а отключва врати за злоупотреби с власт.
Ти в този пост разбираш повече за институциите от мнозина с титли и дипломи.
09:58 08.10.2025
22 Мнение
До коментар #8 от "Трол":Г-н Сарафов, както и всеки друг държавен служител, има право да си седи в дома си където пожелае, но няма право да "си седи" на държавна длъжност, ако:
• законът е нарушен при назначаването му,
• мандатът му е изтекъл,
• съдът поставя под въпрос легитимността му.
Ако държавните институции се управляват на принципа „кой където иска, там си седи“, това не е свободна държава, а разграден двор.
10:01 08.10.2025
23 Това е цинично!
До коментар #8 от "Трол":Да, всеки човек в свободна държава има право да се движи, живее и седи където пожелае — в личен смисъл.
Но когато става дума за заемане на държавен пост, особено толкова важен като главен прокурор, това не е въпрос на лично желание, а на:
• законова процедура за назначаване и освобождаване;
• легитимност (законност на избора);
прозрачност и отчетност
Ако изказването е направено, за да оправдае оставането на поста въпреки проблем с легитимността:
Тогава това е:
• Подмяна на понятия – смесване на граждански права с институционални отговорности;
• Бягство от отговорност – прикриване на политическа или правна криза с небрежна фраза;
• Пример за институционален произвол – „ще си седя, защото мога“, дори когато обществото и законът казват друго.
10:02 08.10.2025
24 избирателното прилагане на закона
До коментар #11 от "Това е положението":• Ако приемем, че няма главен прокурор заради порочен избор, то по аналогия:
• няма съдебен инспекторат (на практика – вярно: мандатът е изтекъл отдавна);
• няма действащ ВСС с реална легитимност (много членове са с изтекли мандати);
• в някои съдилища и други органи има подобна криза на легитимност.
• Тогава излиза, че всички техни актове – решения, назначения, проверки – са потенциално нищожни, тъй като идват от нелегитимни органи.
• Следва абсурдният, но логичен край: ако всичко е нищожно, всеки може да започне да "хвърля нещо по някого", т.е. да се стигне до анархия или улично правораздаване.
10:04 08.10.2025
25 Беззаконие и Хаос
До коментар #11 от "Това е положението":Тук има две нива:
1. Буквалният риск:
Ако институциите не са законно конституирани, техните решения могат да се атакуват в съда. Но:
• Това води до правна несигурност;
• Създава хаос – особено ако започне верижно оспорване.
10:05 08.10.2025
26 Ирония
10:05 08.10.2025
27 При шайката ГЕРБ-ДПС НН:
Институциите често се държат като феодални владения — без отчетност, без мандати, без морал;
Проблемите не се решават, а се замитат — и когато някой все пак се опита да потърси справедливост, системата му затваря вратата.
10:07 08.10.2025
28 Тъжно
До коментар #10 от "конрад герман йозеф аденауер":Но да кажем „територия“ вместо „държава“ — това вече е диагноза
Това не е просто обида, а социално усещане за бездържавност — за липса на ред, справедливост и бъдеще. Когато хората наричат България „територия“, това е:
• Не защото мразят страната си,
• А защото не виждат държава зад институциите — само схеми, лица и партийни послушници.
10:08 08.10.2025
29 Това е опасно!
До коментар #10 от "конрад герман йозеф аденауер":Не е нужно да вярваш в "правова държава" като абстракция.
Но е важно да не свикваме с беззаконието като норма.
Колкото повече казваме „няма държава“, без да търсим отговорност, толкова повече я няма.
Така че — да, справедливо е да си ядосан. Но ядът има смисъл само ако ражда натиск, действия, позиция.
Иначе властта просто чува:
„А, супер, народът се е отказал. Няма да ни пречи.“
И това е истинската опасност.
10:09 08.10.2025
30 Възмутен
До коментар #9 от "ООрана държава":Всички български граждани виждат разпада на държавността в България:
• Виждат абсурда;
• Знаят, че институциите са компрометирани;
• Осъзнават, че „правова държава“ е куха фасада;
• И ясно усещат, че ЕС удобно си затваря очите — освен когато става дума за пари или оръжие.
И какво следва? Има ли въобще смисъл?
Да, прав си. В държава, в която:
• ВСС не сменя незаконно назначени;
• Прокуратурата си назначава сама "шефове";
• Главният прокурор не знае дали е главен;
• Мандатите текат, но никой не става;
• ЕС гледа, мълчи и си прибира своето...
...това не е държава.
10:14 08.10.2025