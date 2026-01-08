Новини
Мнения »
Каква е истинската цел на САЩ в Гренландия?

Каква е истинската цел на САЩ в Гренландия?

8 Януари, 2026 17:01 1 179 20

  • гренландия-
  • арктика-
  • доналд тръмп-
  • дания-
  • нато

За нещастие Доналд Тръмп е превърнал непредвидимостта в един от основните си принципи

Каква е истинската цел на САЩ в Гренландия? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тръмп обосновава претенциите си към Гренландия с настъплението на Русия и Китай. Това е само претекст, смята експертът по Арктика Михаел Паул. Той обяснява какви биха могли да бъдат истинските причини.

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че има "нужда" от Гренландия, защото островът е заобиколен от руски и китайски кораби . Експертът по въпросите на Арктика Михаел Паул смята, че това е само претекст. Според него става дума най-вече за предизвиканото от климатичните промени разтопяване на ледовете в Арктика, което на някои места е подобрило достъпа до природните му богатства, а другаде го е влошило.

Русия винаги е присъствала в Арктика, отбелязва експертът в интервю с АРД. Нищо особено не се е променило през години, освен че Русия става все по-агресивна. Новият играч в региона определено е Китай, който от известно време строи ледоразбивачи, с които да оперира в Арктика. Това е дългосрочна стратегия, което се потвърждава от факта, че Пекин смята Арктическия океан за част от "Полярния път на коприната".

Китай е новият играч в Арктика, но Гренландия не е пред непосредствена заплаха

Китай иска да е световна сила и това включва контрол над важните морски пътища. "През 2030-те и 2040-те години Арктика ще играе все по-голяма роля в това отношение и ще представлява голям процент от морските пътища за глобалната търговия", обяснява експертът пред АРД и добавя, че Арктическият морски път, известен най-вече като Северен морски път, е и резервен вариант за Китай, ако възникнат проблеми в Южнокитайско мори или пък в протока Малака при потенциална инвазия на Тайван. "Ако например американската армия реши да блокира протока Малака в отговор, Арктика ще бъде резервният вариант за доставката на суровини до Китай."

НАТО не обръща особено много внимание на Арктика в последните години , защото сигурността в региона беше задача на отделните държави, членки на Арктическия съвет, а те пък не желаеха НАТО да се занимава с въпросите на сигурността в Арктика. Канада например, дълго време беше спирачка в това отношение, казва Паул и подчертава, че това се е променило след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и поради факта, че руснаците са станали все по-агресивни, като агресията им се е насочила и директно към Арктика. Експертът пояснява, че трябва да се обърне внимание и на това, че има разлика между региона на американския Арктически океан, на европейския, и на централния. Това са съвсем отделни географски и геополитически региони, които са в различни ситуации по отношение на сигурността. "Гренландия обаче не е пред непосредствена заплаха", смята Паул.

Природни богатства, но в какви срокове?

Най-големият остров в света е предмет на разговори във Вашингтон още от 19 век, отбелязва Михаел Паул. За Доналд Тръмп това е най-голямата териториална сделка, която би могъл да сключи и именно това е основната му мотивация, казва експертът. "Всъщност сигурността не е основната му цел, тъй като американците лесно биха могли просто да построят още нови военни бази в Гренландия със съгласието на Нуук и Копенхаген. Товна не представлява никаков проблем. Така че аргументът със сигурността е само претекст." Остават подозренията, че всъщност става дума за природните богатства, казва Паул.

Има обаче и друг казус - дори да става дума за това, Тръмп не може да се надява на възвръщаемост на подобна инвестиция, дори да се надява, че може да управлява САЩ още един мандат. Според Паул е много по-лесно да се заложи на добив например в Африка. Гренландия е остров, за който ще са нужни повече пристанища, нови пътища и работна сила, която да се настани някъде на острова - добивната индустрия в Гренландия ще трябва дълго време да се подготвя, преди да започне да носи дивиденти, казва експертът.

"Това би било първокласно нарушение на международното право"

За да се отблъснат ефективно претенциите на Вашингтон , европейските партньори на Америка в НАТО трябва да работят, за да възстановят отбранителните си способности от 1970-те и 1980-те години, казва още Паул. "Просто сме се разоръжили до твърде голяма степен и съответно не сме способни да се защитаваме както преди. В този смисъл има неприятна корелация между пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, за чието спиране се нуждаем от подкрепа от САЩ, и новите заплахи, които идват от Вашингтон, който иска територия на друга държава от НАТО за себе си", коментира Паул.

Що се отнася до заплахите на Тръмп за анексиране на Гренландия, експертът обръща внимание и на нещо друго, което е важно в контекста на това потенциално развитие на събитията. "Анексиране на Гренландия не означава само превземане на територията ѝ, а и управление на гренландците и съобразяване с техния начин на живот ", казва Паул. "Това би било първокласно нарушение на международното право и късане на връзки с един от най-дълготрайните партньори на САЩ, който категорично застана зад Вашингтон при американските интервенции в Афганистан и Ирак."

За нещастие Доналд Тръмп е превърнал непредвидимостта в един от основните си принципи, отбелязва Михаел Паул. Затова и нищо не е изключено. Експертът смята, че сега трябва да се наблюдава как ще се развие ситуацията във Венецуела и как ще действа американският Конгрес по отношение на това и дали някак ще се намеси.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да смените дилара паляци :)

    5 1 Отговор
    Да рекетира източното полукълбо , или по точно Евразийският съюз , също и да има пряк път до Мурманск , Северодвинск и всички плавателни средства в района !

    17:07 08.01.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 0 Отговор
    Ми ква е!?Искат да асвабадят ескимосите от датското робство!🦧🥳🤣🖕

    17:08 08.01.2026

  • 3 Литий и газ

    9 0 Отговор
    Просто и ясно.

    17:08 08.01.2026

  • 4 Хипотетично

    3 4 Отговор
    Ако Гренландия е 51 американски щат, то Тръмп ще прати гвардията и самолетоносачите, за да предотврати анексия от Русия или Китай, но ако е датска територия и Русия я анексира, то Тръмп няма да започва трета световна война заради някаква си Дания и чужда датска Гренландия.

    Коментиран от #6, #20

    17:09 08.01.2026

  • 5 ДългоИме

    5 0 Отговор
    Май само DW не е "разбрало" или не иска да "разбере" причината ...Аман от "шикалкавене" и "разсъждения" от подобни джурналя ... А бай Тръмпи си го казва направо, без заобикалки - стратегически "паритет" Русия-Китай-САЩ

    Коментиран от #7

    17:17 08.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДългоИме":

    Какъв паритет, какви пет лева,
    иска дял от баницата Северен морски път,
    по него се търгува ДВА ПЪТИ по-бързо и по евтино ,
    и полезните изкопаеми ❗

    17:23 08.01.2026

  • 8 Чичо Доналд

    2 0 Отговор
    Го тресе златна треска като тази от Аляска! Ще копа злато пък квото излезне!

    17:24 08.01.2026

  • 9 ..............

    2 0 Отговор
    Имаше едно предсказание от Спящия пророк ЕДГАР КЕЙСИ от 1947г за предстоящ конфликт в протока Дейвис. Може да се провери в Интернет. Май ще се окаже прав.

    17:27 08.01.2026

  • 10 Дас Хаген

    1 0 Отговор
    Стига бе във всяка новина Тръмп! Направихте го по известен от Мадона!

    17:31 08.01.2026

  • 11 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...

    3 0 Отговор
    Първо нека да обсъдим целта на САЩ и целта на Тръмп дали съвпадат. Ако не съвпадат значи толкова им е капцитета на американското общество и толкова си могат. И ние като българи винаги сме имали високи цели, но по възможност някой друг да ги постигне и да ги предостави на нас, а ние просто да си живеем в разкош и без да се ангажираме с нищо. Колкото и амбициозна да е била целта на САЩ вече е непостижима след избирането на Тръмп за втори президентски мандат. Само един слоган "Да направим Америка велика отново" не означава абсолютно нищо и ние това сме го изпитали по време на социализма, когато лозунгите бяха основния стимул на една некадърна партия. Дори само този избор на Тръмп доказа неадекватността на американските граждани като разумно население, а самия той го демонстрира вече многократно за по малко от година.

    17:34 08.01.2026

  • 12 Ами

    2 0 Отговор
    Ако търсите отговори, трябва да знаете къде да ги търсите.
    Ако не знаете къде да ги търсите, попитайте някой който знае.
    Аз например бих потърсил отговор на въпроса Ви в :
    "Конвенцията на ООН по морско право".
    Тя между другото не е ратифицирана от доста държави, сред които и САЩ.

    17:35 08.01.2026

  • 13 Путин

    0 2 Отговор
    Избиването на Руснаци

    17:36 08.01.2026

  • 14 Ехааааааа

    1 0 Отговор
    Дойче зелето защо не пише за агресивната политика на краварите , убиеца нетаняху ...... ??????

    17:38 08.01.2026

  • 15 Железаря цар на българите

    0 0 Отговор
    Мицкоски да внимава какво говори ......да не го настигне съдбата на Мадуро и да присъединим старите земи ба прабългарите към царството си тръмпясалия каза правото е на по силния !!!!!!!!

    17:42 08.01.2026

  • 16 Целта е да окупират Русия

    1 0 Отговор
    И унищожът руската Измет

    17:43 08.01.2026

  • 17 хаха

    0 0 Отговор
    "Експертът по въпросите на Арктика Михаел Паул смята, че това е само претекст. "

    Смятай какви са вече "експертите". А недай боже да стане въпрос за онези заблатени ориенталски унтерменшове от Блатото... ХАХАХА!

    "В момента Съединените щати имат една база в много отдалечен ъгъл на острова. Но споразумението им позволява да „строят, инсталират, поддържат и експлоатират“ военни бази в Гренландия, да „настаняват персонал“ и да „контролират кацанията, излитанията, закотвянията, акостирането, движението и експлоатацията на кораби, самолети и водни плавателни съдове“."

    Тоест някакви дрънканици за СИГУРНОСТ са несъстоятелни.
    Всичките гайбаньовци сте илитерати тоест. Корумпирани безполезни ориенталци.

    17:48 08.01.2026

  • 18 РоКиро

    0 0 Отговор
    След като не можа да получи награда миротворец на годината, след като излъга за потушени осем конфликта, Тръмп е ядосан на Европа! В момента търси начин да задейства член 5 като нарушава международни закони! Добре че Путин вижда това и е предпазлив, дори удар по лодка може да предизвика това! Коалицията на желаещите първи ще тръгнат с оправдание за посегателство върху страна от НАТО! Така че да се надяваме да не предизвикат това!

    17:50 08.01.2026

  • 19 защо

    0 1 Отговор
    Ако не е DW, кой ще ни казва каква е истинската цел на който и да е, и на каквото и да е?
    Затова четем DW.

    17:51 08.01.2026

  • 20 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    Май не си много у ред???? Хапчетата пи ли ги?

    17:51 08.01.2026