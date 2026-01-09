Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов върви уверено към втора титла при мъжете

Иван Иванов върви уверено към втора титла при мъжете

9 Януари, 2026 17:05 795 5

  • тенис-
  • иван иванов-
  • турнир-
  • мъже -
  • академията на рафаел надал -
  • манакор-
  • испания

17-годишният българин отстрани №3 в схемата в Манакор

Иван Иванов върви уверено към втора титла при мъжете - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният шампион по тенис при юношите за 2025 година Иван Иванов продължава да впечатлява с представянето си на турнира за мъже на твърди кортове в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 000 долара.

17-годишният българин показа характер и психика в истински трилър срещу №3 в схемата Йосип Симунджа от Хърватия, като се наложи с 6:7(8), 6:4, 6:2 след 3 часа и 4 минути битка, изпълнена с много обрати.


Първият сет се превърна в истинска драма. Иванов навакса ранен пробив и имаше цели осем възможности да го затвори, включително в тайбрека, но късметът този път не беше на негова страна и той отстъпи с 8:10 точки. Въпреки разочарованието българинът не се пречупи.


Във втората част Иванов показа защо е шампион от Уимбълдън и US Open при юношите. След като на два пъти изпусна аванс от пробив, той взе два поредни гейма след 4:4 и изравни сетовете.


В решителния трети сет младият българин напълно пое контрол над мача. С ранен пробив за 2:0 и още един в края Иванов не остави съмнения и сложи точка на спора с категоричното 6:2.


На полуфиналите Иван Иванов ще се изправи срещу втория поставен в схемата испанец Иманол Лопес Морильо, а представянето му до момента в Манакор е поредното доказателство за огромния му потенциал.


През май миналата година Иванов спечели първата си титла при мъжете на турнир в Унгария.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германец

    2 0 Отговор
    И това момче скоро балгаретата ще почнат да го плюят и да му обясняват как се играе тенис, нищо че едвам връзват двата края с 400 евро на месец 🤣🤣🤣🤣🤣

    17:09 09.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Откровен

    0 1 Отговор
    ДТШ и в педала...

    17:29 09.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ