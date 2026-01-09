Язовир "Ивайловград" продължава да прелива и днес. Водният отток през преливниците на водоема към 8:00 часа тази сутрин е 110,562 кубични метра в секунда, съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в ежедневния си бюлетин за състоянието на водите.

В същото време постъпващият приток в язовира на е 375,25 кубика в секунда. Наличният обем в язовира е 176,71 милиона кубика, което представлява 112,77 процента от общия му обем.

Вчера водата се изпускаше с дебит 6,348 кубика вода в секунда. Снощи първо от общината заявиха, че това не представлява опасност. По-късно и от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив увериха, че ситуацията с водоема е овладяна и че изпусканите количества вода не са проблем за река Арда.

Днес, както и вчера, в страната преливат още язовирите "Панчарево" и "Пчелина", пише още в бюлетина на МОСВ.