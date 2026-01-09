Новини
Язовир "Ивайловград" продължава да прелива

9 Януари, 2026 16:56 978 6

Вчера водата се изпускаше с дебит 6,348 кубика вода в секунда. Снощи първо от общината заявиха, че това не представлява опасност

Язовир "Ивайловград" продължава да прелива и днес. Водният отток през преливниците на водоема към 8:00 часа тази сутрин е 110,562 кубични метра в секунда, съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в ежедневния си бюлетин за състоянието на водите.

В същото време постъпващият приток в язовира на е 375,25 кубика в секунда. Наличният обем в язовира е 176,71 милиона кубика, което представлява 112,77 процента от общия му обем.

Вчера водата се изпускаше с дебит 6,348 кубика вода в секунда. Снощи първо от общината заявиха, че това не представлява опасност. По-късно и от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив увериха, че ситуацията с водоема е овладяна и че изпусканите количества вода не са проблем за река Арда.

Днес, както и вчера, в страната преливат още язовирите "Панчарево" и "Пчелина", пише още в бюлетина на МОСВ.


  • 1 Ей,кво нещо...

    14 0 Отговор
    До вчера водата се изпари от големите язовири, днес преливат, ма ма ви шей 6а и схемаджии мръсни

    17:04 09.01.2026

  • 2 позната

    11 0 Отговор
    Пускяйте водата и правете ток сега, а не когато дойде сушата, за да пълните гушите на собствениците вецовете, а хората да няма какво да пият.

    17:07 09.01.2026

  • 3 Зевс

    8 0 Отговор
    Абе ми-сирки, знаете ли какво е 110,562 кубични метра в секунда?

    17:16 09.01.2026

  • 4 Горски

    7 0 Отговор
    А ЩЕ НАМАЛЕЕ ЛИ ЦЕНАТА НА ВОДАТА - ПРИ ТОВА ПЪЛНОВОДИЕ Е РЕДНО И ЦЕНАТА ДА ПАДНЕ?

    Коментиран от #5

    17:39 09.01.2026

  • 5 български oligofren

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    ВДИГАМЕ ЦЕНАТА!!!

    Коментиран от #6

    18:26 09.01.2026

  • 6 българска бръмчалка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "български oligofren":

    браво скъпи ще ходим на дубай!

    18:31 09.01.2026

