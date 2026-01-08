Новини
Убийството на 37-годишна американка разтърси САЩ: какво знаем за жертвата

8 Януари, 2026

Смъртта ѝ предизвика протести в цялата страна и вълна от обществена подкрепа за семейството ѝ

Убийството на 37-годишна американка разтърси САЩ: какво знаем за жертвата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля вчера в Минеаполис 37-годишната Рене Никол Гуд в автомобила ѝ, съобщиха редица световни медии, цитирани от БТА.

Би Би Си пише, че Гуд, майка на три деца, неотдавна се е преместила в града и е била гражданка на САЩ. Според местните власти Гуд е присъствала и на акция на ICE като правен наблюдател. Семейството ѝ твърди, че тя не е участвала в действия срещу агентите.

Администрацията на Доналд Тръмп обаче я определи като "вътрешен терорист", като каза, че е възпрепятствала работата на агентите и е използвала автомобила си като оръжие. Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум каза, че Гуд се е "опитала да блъсне федералните служители и да ги прегази с автомобила си" и един от служителите е стрелял при самозащита.

Кметът на Минеаполис оспори това и определи действията на стрелеца като безразсъдни.

Освен майка, Рене Гуд е била поетеса, печелила награди. Работила е в миналото като дентален асистент и в кредитен съюз, а през последните години основно се е грижила за децата си. Тя е учила творческо писане и е завършила английска филология, като през 2020 г. е спечелила награда за поет от университета.

Има двe по-големи деца от първия си брак и шестгодишен син от втория си съпруг, който умира през 2023 година. Близките ѝ я описват като изключително състрадателен и грижовен човек, дълбоко вярваща християнка, която не се е възприемала като активист. Баща ѝ споделя пред медии, че дъщеря му е била изключително състрадателна.

Смъртта ѝ предизвика протести в цялата страна и вълна от обществена подкрепа за семейството ѝ. Инцидентът стана по време на пътна проверка в жилищен район южно от центъра на американския град, на няколко пресечки от някои от най-старите имигрантски пазари и на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд бе убит от полицията през 2020 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тракатрак

    34 6 Отговор
    Бяла жена си е... съвсем изперката тръмпистите, ще има импиичмънт!

    Коментиран от #24, #34

    17:16 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    31 9 Отговор
    Какво знаем за Гуд ? Всъщност НИЩО.. всъщност тази "статия" отново нищо не казва! Няма снимка няма етнически произход,раса,националност,от къде идва,какви политически или ( ляви терористични) идеологии има ..??? Нищо .нищо Айде научете се малко да извличате инфо и да го поствате както си му е реда.Стига с това копи пейст

    Коментиран от #8, #21

    17:19 08.01.2026

  • 4 честен ционист

    8 6 Отговор
    Всички от Ген-Зи са потенциални вътрешни терористи.

    Коментиран от #9

    17:19 08.01.2026

  • 5 побърканяк

    26 4 Отговор
    Най-лошото, че след това онова нещо министъра лъже без да й мигне окото поне да беше гледала записа та после да плямпа.

    Коментиран от #7

    17:19 08.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 раzтворения

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "побърканяк":

    отивай там да се бориш

    Коментиран от #13

    17:21 08.01.2026

  • 8 честен ционист

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":

    Лява християнка? Все едно Киро като беше МП в Алекандър Невски сбърка посоките на кръстене.

    Коментиран от #35

    17:22 08.01.2026

  • 9 Сульооо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    А ти какво си?259

    17:22 08.01.2026

  • 10 Дада

    13 22 Отговор
    На клипа се вижда как тази не спира и се опитва да бяга докато пред колата има служител и тя реално се опитва да го сгази !! Еми сори ама си е получила заслуженото

    Коментиран от #20

    17:22 08.01.2026

  • 11 АМЕРИКАНСКИТЕ ЧЕНГЕТА

    18 8 Отговор
    СА ПАРАНОИЦИ И СТРАХЛИВЦИ.ОТРЕПЕРВАТ ДАЖЕ ОТ ЖУЖЕНЕТО НА КОМАРИ.

    Коментиран от #19

    17:23 08.01.2026

  • 12 Хипотетично

    10 17 Отговор
    Полицията има права и гражданите трябва да се подчиняват на закона и полицейски разпореждания.
    Шофьорката отказа да изпълни полицейска заповед и с маневри и рязка газ, застраши здравето на полицай, а какво остава за друг гражданин било пешеходец, било водач. Стрелбата е законна и ефекта от нея е съзнателен избор на пострадалата фатално.

    Коментиран от #22

    17:24 08.01.2026

  • 13 Бат Котьо

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "раzтворения":

    А бе аз тебе не те ли порих миналата година

    17:24 08.01.2026

  • 14 Сила

    17 5 Отговор
    В САЩ не е препоръчително да се гази служител на закона с автомобил и да се опитваш да бягаш ...не се правят и резки движения с ръце , когато те спре полиция !!!

    17:26 08.01.2026

  • 15 Мнение

    10 7 Отговор
    САЩ не ме кефят

    17:27 08.01.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 1 Отговор
    Ами изглежда нищо не знаете за тази жена! В "демократичния" САЩ зле прикритият расизъм си съществува и затова е важно да се знае етноса. На тази основа има голяма чувствителност!

    Коментиран от #25

    17:28 08.01.2026

  • 17 Aлфа Bълкът

    5 4 Отговор
    Същата работа като в "Битка след битка", само дето тук лошите си плащат за действията.
    А за приятелката ѝ 🏳️‍🌈 нито дума.
    До 2023г е изглеждала нормална, абсолютна жертва на неолиберализма наложен в САЩ.
    Ако ЕС имаше единен лидер, чиито решения имат тежест щях да искам да е като Дони!

    Коментиран от #23

    17:29 08.01.2026

  • 18 Тя е учила творческо писане

    11 7 Отговор
    а засилва колата към заптието мислейки се за велика че е жена

    в случая са прави
    действали са по устав

    17:29 08.01.2026

  • 19 Сельооо

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "АМЕРИКАНСКИТЕ ЧЕНГЕТА":

    НЯМА ЛИ КОЙ ДА ТИ КАЖЕ. ОТДАВА СИ ГИ ИЗПРЕВАРИЛ. ПОТЪРСИ ПОМОЩ.НЕ МОЖЕ ВЪПРОСНАТА ГОСПОЖА ДА ТРЪГНЕ ДА ГАЗИ ,АГЕНТА,А ТОЙ ДА СЕДИ ПАРАЛИЗИРАН.КЪДЕТО И ДА СЕ СЛУЧИ, НАВСЯКЪДЕ ЕВ Я ЗАСТРЕЛЯТ

    17:29 08.01.2026

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дада":

    Тя зави надясно, за да не го удари и не го удари!

    Коментиран от #26, #29

    17:30 08.01.2026

  • 21 Така ли бе

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":

    Има информация,но ти явно слушаш и четеш новини само от Русия.

    17:31 08.01.2026

  • 22 накратко

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Хипотетично":

    Който бяга от полицията и ползва МПС , само с безрасъдното бягство вече се явява потенциален убиец на други граждани, затова сам избира да бъде застрелян при акцията за заловянето му.

    17:31 08.01.2026

  • 23 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Aлфа Bълкът":

    Имат дете , с приятелката и ....!??

    Коментиран от #28

    17:32 08.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Aлфа Bълкът

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Бяла жена американка, родена е Колорадо май.
    Има два типа снимки в нета, едната ѝ е в някакъв официален профил, но може да е с филър или не знам. Но в по-малки местни медии и блогове масово е разпространена доста по-различна снимка на бяла жена, прилича повече на албинос, не е по грима и поддържането.

    Коментиран от #38

    17:34 08.01.2026

  • 26 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Въпросния агент от къде да знае ,че тя ще завие,автомобила тръгва срещу него и той реагира.

    17:34 08.01.2026

  • 27 Мдаа

    1 1 Отговор
    Никога не съм изпитвал желание да живея в САЩ, нито в РФ.

    Коментиран от #33

    17:34 08.01.2026

  • 28 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сила":

    Не, има 6г дете от втория си брак, мъжът ѝ умира 2023г. При убийството ѝ някаква жена се идентифицирала като съпругата ѝ и крещяла: " Убиха съпругата ми, аз съм виновна".

    17:39 08.01.2026

  • 29 Надясно

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    по посока на насрещното, та да предизвика безрасъден челен удар (с инвалидизиране на някой със семейство, като синчето с бъгито).

    17:39 08.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Шопо

    2 1 Отговор
    Американците знаят как се прави демокрация.

    17:40 08.01.2026

  • 32 Айде

    2 1 Отговор
    пак като с онзи негър наркоман Джордж Флойд, който го направиха светец. Сороските активисти пак си намериха за какво да реват, да палят и горят коли и магазини по улиците. Като скакалци са.

    Само като видях, че е в Минеаполис ми стана ясно. Тези там са радикални либерали

    17:40 08.01.2026

  • 33 село мое , 🐮

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мдаа":

    На теб на село си ти е най-добре при овчиците , за чий ти е да ходиш където и да било . Пък и на кой му е нужно мнението ти ...

    17:42 08.01.2026

  • 34 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "тракатрак":

    Застреляна е , но демократичнооо ..

    Коментиран от #41

    17:45 08.01.2026

  • 35 ДейМиъН

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Няма значение от коя юдео-християнска секта е,всички са гойм...винаги готови за заколение.Semper Fidelis!

    17:45 08.01.2026

  • 36 не всичко е шега

    1 0 Отговор
    "Стой, ще стрелям!"
    Щом не спреш, стрелят с насоченото оръжие.

    17:46 08.01.2026

  • 37 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Диктатор и сатрап Тръмп трябва да бъде съден в ХАга. Незабавни санкции на САЩ и блокиране на сметките им. Спортистите от краварника трябва да бъдат изклщчени от всички състезания. Това е жесток терор. Интересно Мис оная от Венецуела кво мисли???? Нали там 4 години в старх живяла. Да иде в краварника и да се разходи нощем из гетата, Каракас ще и се стори като детска градина

    17:48 08.01.2026

  • 38 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Aлфа Bълкът":

    Значи е това е тя, сутринта бях гледал пак нейна снимка, но с много лошо качество.

    17:48 08.01.2026

  • 39 Деций

    0 0 Отговор
    Това беше най голямата Демокрация, нали ,или се бъркам?

    17:50 08.01.2026

  • 40 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор
    ПЕНЬЮАРИТЕ ДА ВИДЯТ КАК
    РАБОТИ НАЦ.ГВАРДИЯ В САЩ....
    ГОСПОДИН МИНИСРЪР В ОСТАВ.ТОЖЕ...

    17:53 08.01.2026

  • 41 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пешо":

    Тръмп не е от демократите.

    17:54 08.01.2026