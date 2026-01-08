Убийството на 37-годишна американка разтърси САЩ: какво знаем за жертвата

Служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля вчера в Минеаполис 37-годишната Рене Никол Гуд в автомобила ѝ, съобщиха редица световни медии, цитирани от БТА.

Би Би Си пише, че Гуд, майка на три деца, неотдавна се е преместила в града и е била гражданка на САЩ. Според местните власти Гуд е присъствала и на акция на ICE като правен наблюдател. Семейството ѝ твърди, че тя не е участвала в действия срещу агентите.

Администрацията на Доналд Тръмп обаче я определи като "вътрешен терорист", като каза, че е възпрепятствала работата на агентите и е използвала автомобила си като оръжие. Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум каза, че Гуд се е "опитала да блъсне федералните служители и да ги прегази с автомобила си" и един от служителите е стрелял при самозащита.

Кметът на Минеаполис оспори това и определи действията на стрелеца като безразсъдни.

Освен майка, Рене Гуд е била поетеса, печелила награди. Работила е в миналото като дентален асистент и в кредитен съюз, а през последните години основно се е грижила за децата си. Тя е учила творческо писане и е завършила английска филология, като през 2020 г. е спечелила награда за поет от университета.

Има двe по-големи деца от първия си брак и шестгодишен син от втория си съпруг, който умира през 2023 година. Близките ѝ я описват като изключително състрадателен и грижовен човек, дълбоко вярваща християнка, която не се е възприемала като активист. Баща ѝ споделя пред медии, че дъщеря му е била изключително състрадателна.

Смъртта ѝ предизвика протести в цялата страна и вълна от обществена подкрепа за семейството ѝ. Инцидентът стана по време на пътна проверка в жилищен район южно от центъра на американския град, на няколко пресечки от някои от най-старите имигрантски пазари и на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд бе убит от полицията през 2020 година.