Убийството на 37-годишна американка разтърси САЩ: какво знаем за жертвата

Служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля вчера в Минеаполис 37-годишната Рене Никол Гуд в автомобила ѝ, съобщиха редица световни медии, цитирани от БТА.
Би Би Си пише, че Гуд, майка на три деца, неотдавна се е преместила в града и е била гражданка на САЩ. Според местните власти Гуд е присъствала и на акция на ICE като правен наблюдател. Семейството ѝ твърди, че тя не е участвала в действия срещу агентите.
Администрацията на Доналд Тръмп обаче я определи като "вътрешен терорист", като каза, че е възпрепятствала работата на агентите и е използвала автомобила си като оръжие. Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум каза, че Гуд се е "опитала да блъсне федералните служители и да ги прегази с автомобила си" и един от служителите е стрелял при самозащита.
Кметът на Минеаполис оспори това и определи действията на стрелеца като безразсъдни.
Освен майка, Рене Гуд е била поетеса, печелила награди. Работила е в миналото като дентален асистент и в кредитен съюз, а през последните години основно се е грижила за децата си. Тя е учила творческо писане и е завършила английска филология, като през 2020 г. е спечелила награда за поет от университета.
Има двe по-големи деца от първия си брак и шестгодишен син от втория си съпруг, който умира през 2023 година. Близките ѝ я описват като изключително състрадателен и грижовен човек, дълбоко вярваща християнка, която не се е възприемала като активист. Баща ѝ споделя пред медии, че дъщеря му е била изключително състрадателна.
Смъртта ѝ предизвика протести в цялата страна и вълна от обществена подкрепа за семейството ѝ. Инцидентът стана по време на пътна проверка в жилищен район южно от центъра на американския град, на няколко пресечки от някои от най-старите имигрантски пазари и на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд бе убит от полицията през 2020 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тракатрак
Коментиран от #24, #34
17:16 08.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #8, #21
17:19 08.01.2026
4 честен ционист
Коментиран от #9
17:19 08.01.2026
5 побърканяк
Коментиран от #7
17:19 08.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 раzтворения
До коментар #5 от "побърканяк":отивай там да се бориш
Коментиран от #13
17:21 08.01.2026
8 честен ционист
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":Лява християнка? Все едно Киро като беше МП в Алекандър Невски сбърка посоките на кръстене.
Коментиран от #35
17:22 08.01.2026
9 Сульооо
До коментар #4 от "честен ционист":А ти какво си?259
17:22 08.01.2026
10 Дада
Коментиран от #20
17:22 08.01.2026
11 АМЕРИКАНСКИТЕ ЧЕНГЕТА
Коментиран от #19
17:23 08.01.2026
12 Хипотетично
Шофьорката отказа да изпълни полицейска заповед и с маневри и рязка газ, застраши здравето на полицай, а какво остава за друг гражданин било пешеходец, било водач. Стрелбата е законна и ефекта от нея е съзнателен избор на пострадалата фатално.
Коментиран от #22
17:24 08.01.2026
13 Бат Котьо
До коментар #7 от "раzтворения":А бе аз тебе не те ли порих миналата година
17:24 08.01.2026
14 Сила
17:26 08.01.2026
15 Мнение
17:27 08.01.2026
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #25
17:28 08.01.2026
17 Aлфа Bълкът
А за приятелката ѝ 🏳️🌈 нито дума.
До 2023г е изглеждала нормална, абсолютна жертва на неолиберализма наложен в САЩ.
Ако ЕС имаше единен лидер, чиито решения имат тежест щях да искам да е като Дони!
Коментиран от #23
17:29 08.01.2026
18 Тя е учила творческо писане
в случая са прави
действали са по устав
17:29 08.01.2026
19 Сельооо
До коментар #11 от "АМЕРИКАНСКИТЕ ЧЕНГЕТА":НЯМА ЛИ КОЙ ДА ТИ КАЖЕ. ОТДАВА СИ ГИ ИЗПРЕВАРИЛ. ПОТЪРСИ ПОМОЩ.НЕ МОЖЕ ВЪПРОСНАТА ГОСПОЖА ДА ТРЪГНЕ ДА ГАЗИ ,АГЕНТА,А ТОЙ ДА СЕДИ ПАРАЛИЗИРАН.КЪДЕТО И ДА СЕ СЛУЧИ, НАВСЯКЪДЕ ЕВ Я ЗАСТРЕЛЯТ
17:29 08.01.2026
20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #10 от "Дада":Тя зави надясно, за да не го удари и не го удари!
Коментиран от #26, #29
17:30 08.01.2026
21 Така ли бе
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":Има информация,но ти явно слушаш и четеш новини само от Русия.
17:31 08.01.2026
22 накратко
До коментар #12 от "Хипотетично":Който бяга от полицията и ползва МПС , само с безрасъдното бягство вече се явява потенциален убиец на други граждани, затова сам избира да бъде застрелян при акцията за заловянето му.
17:31 08.01.2026
23 Сила
До коментар #17 от "Aлфа Bълкът":Имат дете , с приятелката и ....!??
Коментиран от #28
17:32 08.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Aлфа Bълкът
До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Бяла жена американка, родена е Колорадо май.
Има два типа снимки в нета, едната ѝ е в някакъв официален профил, но може да е с филър или не знам. Но в по-малки местни медии и блогове масово е разпространена доста по-различна снимка на бяла жена, прилича повече на албинос, не е по грима и поддържането.
Коментиран от #38
17:34 08.01.2026
26 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Въпросния агент от къде да знае ,че тя ще завие,автомобила тръгва срещу него и той реагира.
17:34 08.01.2026
27 Мдаа
Коментиран от #33
17:34 08.01.2026
28 Aлфа Bълкът
До коментар #23 от "Сила":Не, има 6г дете от втория си брак, мъжът ѝ умира 2023г. При убийството ѝ някаква жена се идентифицирала като съпругата ѝ и крещяла: " Убиха съпругата ми, аз съм виновна".
17:39 08.01.2026
29 Надясно
До коментар #20 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":по посока на насрещното, та да предизвика безрасъден челен удар (с инвалидизиране на някой със семейство, като синчето с бъгито).
17:39 08.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Шопо
17:40 08.01.2026
32 Айде
Само като видях, че е в Минеаполис ми стана ясно. Тези там са радикални либерали
17:40 08.01.2026
33 село мое , 🐮
До коментар #27 от "Мдаа":На теб на село си ти е най-добре при овчиците , за чий ти е да ходиш където и да било . Пък и на кой му е нужно мнението ти ...
17:42 08.01.2026
34 Пешо
До коментар #1 от "тракатрак":Застреляна е , но демократичнооо ..
Коментиран от #41
17:45 08.01.2026
35 ДейМиъН
До коментар #8 от "честен ционист":Няма значение от коя юдео-християнска секта е,всички са гойм...винаги готови за заколение.Semper Fidelis!
17:45 08.01.2026
36 не всичко е шега
Щом не спреш, стрелят с насоченото оръжие.
17:46 08.01.2026
37 Хохо Бохо
17:48 08.01.2026
38 Aлфа Bълкът
До коментар #25 от "Aлфа Bълкът":Значи е това е тя, сутринта бях гледал пак нейна снимка, но с много лошо качество.
17:48 08.01.2026
39 Деций
17:50 08.01.2026
40 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
РАБОТИ НАЦ.ГВАРДИЯ В САЩ....
ГОСПОДИН МИНИСРЪР В ОСТАВ.ТОЖЕ...
17:53 08.01.2026
41 Гошо
До коментар #34 от "Пешо":Тръмп не е от демократите.
17:54 08.01.2026