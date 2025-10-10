Новини
Мнения »
Главното "Д" и Борисов срещу „вредния“ Радев – и борбата за прокуратурата започна

Главното "Д" и Борисов срещу „вредния“ Радев – и борбата за прокуратурата започна

10 Октомври, 2025 13:27 975 21

  • борисов-
  • пеевски-
  • сарафов-
  • прокурор-
  • радев-
  • президент

Политическата шахматна дъска се подрежда - между държавното обвинение, властта и сенките зад нея

Главното "Д" и Борисов срещу „вредния“ Радев – и борбата за прокуратурата започна - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Главното "Д" и Борисов срещу „вредния“ Радев - и така борбата за прокуратурата започна. Епизод пореден. Или партия шахмат – поредна. След като ВКС реши, защото съдът решава, а не посочва, дава препоръка, изразява становище, изказва мнение, че България няма главен прокурор, имаме доста интересна ситуация, която много юристи определят като конституционна криза.

След като няма официален главен прокурор, ще трябва по някакъв начин да се стигне до нова процедура по избор. ВСС може да възобнови старата, която спря, защото само Сарафов бе кандидат (б.р. – въпреки че първоначално не искаше да става главен прокурор, а после поиска. Сега, респективно, пък не иска да сдаде поста…), а може да стартира и нова (б.р. – най-вероятно така ще стане, защото така ще се печели време, докато на хоризонта „изплува“ добър кандидат)

И всичко това се разиграва като започнала нова шахматната партия, която – за добро или лошо, трябва да завърши с указ на президента. След като Румен Радев подпише, може да имаме нов главен прокурор. Имената на Делян Пеевски, Бойко Борисов, Борислав Сарафов – и.ф. главен прокурор, неизменно изплуват, когато се говори за реалната архитектура на властта в България.

От другата страна – макар и сам, макар и в края на мандата си, е президентът Румен Радев. Държавният глава – фигура с все по - орязани правомощия, определено се позиционира като винаги удобен „враг“. Макар формално Пеевски, Борисов и Сарафов да заемат различни институционални роли, тези фигури оформят стратегическите полета, на които се разиграват най-важните политически и институционални процеси.

Политическата ситуация сега прилича все повече на шахматна партия с дългогодишни играчи, отколкото на демократичен мач с ясни правила. „Демократичен“ Пеевски, „демократичен“ Борисов, „демократичен“ Сарафов – все повече демокрация, липсваща в Конституцията.

Пеевски - фигура, която дълго време действаше от втори план, защото на първи план бе Ахмед Доган, вече открито заема лидерска политическа позиция. Борисов - лидер с дълъг управленски стаж, продължава да има тежест, дори когато не е формално на власт. Президентът Радев се позиционира като контрапункт на статуквото, но и той действа в рамките на сложен институционален баланс.

На този фон прокуратурата и главният прокурор са не просто участници — те са инструмент, който може да промени посоката на политическите процеси. Борислав Сарафов, в ролята си на ключов играч в системата, стои в центъра на напрежението между институционалната независимост и политическите влияния.

Големият въпрос пред обществото не е само кой срещу кого играе, а кой реално дърпа конците. Защото докато политическите лидери си разменят обвинения и публични послания, решенията се взимат зад кулисите — чрез договорки, баланси на влияние и мълчаливи компромиси. Докато прокуратурата остава без реална отчетност и независимостта ѝ е под съмнение, тази партия шахмат трудно може да завърши с мат в полза на обществения интерес. Дали България е на кръстопът… Може би.

Дали България ще продължи модела на концентрирана власт в няколко ръце, или ще започне болезнен, но необходим процес на реална институционална промяна!? Въпросът не е реторичен, а времеви, защото България ще я има и след Пеевски, Борисов и Сарафов. Въпросът е още колко партии шахмат ще наблюдава обществото, преди да разбута позиционираните по дъската фигури с един замах.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брем

    16 2 Отговор
    Дебелия и Тиквата съсипаха България

    Коментиран от #7

    13:39 10.10.2025

  • 2 Хмм

    11 2 Отговор
    "дебелото Д"

    13:41 10.10.2025

  • 3 Дааа

    7 2 Отговор
    На всеки нормално мислещ българин, трябва да му е ясно , че има два лагера или Пеевски или Радев? Това са големите играчи. Другите са пълнеж, всички управляващи сега партии са с Пеевски... Тези, които са опозиция са по- скоро на другата страна, само поведението на ПП,ДБ не е много ясно, защото те вече бяха и в коалиция с Пеевски и не се знае на коя от двете силни страни ще се позициониран...

    Коментиран от #5

    13:42 10.10.2025

  • 4 !!!?

    9 2 Отговор
    Вън боклуците от София !!!?

    13:44 10.10.2025

  • 5 Или

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дааа":

    Или Радев или Пеевски, трети вариант няма... С Пеевски са ГЕРБ, БСП, ИТН... Всеки глас за тях, всъщност е глас за ДПС- НН...

    13:47 10.10.2025

  • 6 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    2 5 Отговор
    кРадев, Шиши и Meчо са едно и също нещо.
    Разиграват ни циркове. Лаят се пред камерите, без нито едно действие.

    13:47 10.10.2025

  • 7 Амии

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Брем":

    Те двете лойни топки , че съсипаха и ограбиха Родината е безспорно ... Лошото е, че сегашната опозиция са дребни, малки, разединени партии.... Само Радев има силата и мога и рейтинга да направи много силна , голяма партия, която да помете статуквото... Колкото и на някои да не им харесва този факт!

    13:51 10.10.2025

  • 8 Българска трагедия

    2 0 Отговор
    Трагедията за България е, че я управляват изключително некомпетентни и недобросъвестни политици.

    13:57 10.10.2025

  • 9 ШЕФА

    2 1 Отговор
    До Коледа тези два шопара трябва да изчезнат,иначе държавата ще изчезне!

    13:57 10.10.2025

  • 10 Сарафов - липсва административна култура

    2 0 Отговор
    В България все още се гледа на високите държавни постове не като на временна отговорност, а като на лична собственост. След като няма официален главен прокурор, редно е процедурата да се поднови и постът да бъде освободен. Но вместо това ставаме свидетели на познат сценарий – вкопчване във властта, политически лавирания и институционален вакуум. Сарафов първо не искаше да е главен прокурор, после поиска, сега пък не иска да сдаде поста. Това поведение подкопава доверието в правовия ред. Проблемът не е само в личността, а в цяла една култура на безотчетност и задкулисие.

    14:00 10.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защо Сарафов се е вкопчил в поста си?!

    3 0 Отговор
    Защо държавни служители като Сарафов (и не само) не искат да напуснат поста си????

    Основни причини, поради които държавни служители като Сарафов (и не само) не искат да напуснат поста си са това, че властта дава влияние – не само институционално, но и неформално
    • Постът на главен прокурор в България е СВРЪХМОЩЕН – може ДА ВЛИЯЕ НА СЪДБИ, РАЗСЛЕДВАНИЯ, БИЗНЕС ИНТЕРЕСИ.
    • Това не е просто длъжност – това е контрол върху СТРАХ, ЗАВИСИМОСТИ и ПРОЦЕСИ.

    14:04 10.10.2025

  • 13 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Безнаказаност и липса на контрол в държавните институции!
    Почти никой не носи реална отговорност, когато превиши правомощията си или не си свърши работата.
    Ако не се страхуваш от последствия, като Сарафов – защо да се оттеглиш?

    14:06 10.10.2025

  • 14 Посткомунистическа болест

    2 0 Отговор
    Длъжността като лична собственост“ – посткомунистическа болест!
    Много чиновници и политици гледат на държавните постове като на лична крепост или „трофей“.
    Изграждат мрежи от лоялни хора вътре в системата, които поддържат статуквото, както ГЕРБ и ДПС НН се окопаха за 15 години!

    14:07 10.10.2025

  • 15 Страх лозе пази

    2 0 Отговор
    Страх от бъдещето извън поста
    Някои се страхуват какво ще се случи с тях, ако вече не са "на върха":
    Ще бъдат разследвани?
    Ще изгубят политически протекции?
    Ще се срине публичният им имидж?
    Може би Сарафов се страхува, ако сдаде поста, маже да бъде разследван ...

    14:08 10.10.2025

  • 16 Стефко

    2 0 Отговор
    Да вземем пример от употребата на ако в изказа на Борисов и да посочим ако има независим главен прокурор и съдебна система, как в такава ситуация ще бъдат тези двама ортаци. Да речем не за всичко, само за извлечените пари от обществените поръчки, комисионни при приватизация или закриване на банкова институция. Проверка на парични потоци, но реална с начин на живот и необходимите за това разходи. Доказано е, че организираната престъпност се громи най-лесно проследявайки финансовите ѝ машинации. Това е пътя.

    14:09 10.10.2025

  • 17 Политическа сделка зад кулисите

    2 0 Отговор
    Оставането "временно" на дадена позиция понякога е част от по-големи политически договорки, които не са видими за обществото.

    Конкретно за случая със Сарафов:
    Първо не искаше, после искаше, сега не иска да сдаде – класическо лавиране.
    Това поведение подкопава доверието в институцията на главния прокурор, която и без това е под сериозна критика в България и от ЕС.
    А липсата на прозрачен и бърз механизъм за избор на нов главен прокурор допълнително удължава междувластието – удобен вакуум за задкулисни игри.

    14:09 10.10.2025

  • 18 Истината

    2 0 Отговор
    В България властта не се поема като отговорност, а като личен актив – затова някои като Сарафов не искат да я пуснат, дори след като им е изтекъл мандатът или нямат легитимна подкрепа. Това не е държавност, това е ФЕОДАЛИЗЪМ с костюм и служебна кола.

    14:11 10.10.2025

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    350 кила лой

    14:11 10.10.2025

  • 20 Сравнение

    1 0 Отговор
    В Германия главният прокурор дори не е в столицата – работи в Карлсруе, далеч от политическите интриги и телевизионните прожектори. Там няма театро, няма медийни обиколки, няма „аз ще си помисля дали да се оттегля“. Просто юрист, който върши работата си – без култ към личността и без парализиране на държавата при всяка рокада.
    А у нас? Главният прокурор е почти феодал. Първо не иска поста, после го иска, после не иска да го сдаде. И всичко това – в институционална мъгла, с мълчаливото одобрение на политически елит, който има интерес от безконтролна прокуратура.
    Това не е правосъдие. Това е пародия. И най-страшното е, че вече го приемаме за нормално.

    14:13 10.10.2025

  • 21 Тома

    0 0 Отговор
    Има народи при които тези двамата отдавна щяха да са закопани

    14:14 10.10.2025