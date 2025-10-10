Главното "Д" и Борисов срещу „вредния“ Радев – и борбата за прокуратурата започна

Главното "Д" и Борисов срещу „вредния“ Радев - и така борбата за прокуратурата започна. Епизод пореден. Или партия шахмат – поредна. След като ВКС реши, защото съдът решава, а не посочва, дава препоръка, изразява становище, изказва мнение, че България няма главен прокурор, имаме доста интересна ситуация, която много юристи определят като конституционна криза.
След като няма официален главен прокурор, ще трябва по някакъв начин да се стигне до нова процедура по избор. ВСС може да възобнови старата, която спря, защото само Сарафов бе кандидат (б.р. – въпреки че първоначално не искаше да става главен прокурор, а после поиска. Сега, респективно, пък не иска да сдаде поста…), а може да стартира и нова (б.р. – най-вероятно така ще стане, защото така ще се печели време, докато на хоризонта „изплува“ добър кандидат)
И всичко това се разиграва като започнала нова шахматната партия, която – за добро или лошо, трябва да завърши с указ на президента. След като Румен Радев подпише, може да имаме нов главен прокурор. Имената на Делян Пеевски, Бойко Борисов, Борислав Сарафов – и.ф. главен прокурор, неизменно изплуват, когато се говори за реалната архитектура на властта в България.
От другата страна – макар и сам, макар и в края на мандата си, е президентът Румен Радев. Държавният глава – фигура с все по - орязани правомощия, определено се позиционира като винаги удобен „враг“. Макар формално Пеевски, Борисов и Сарафов да заемат различни институционални роли, тези фигури оформят стратегическите полета, на които се разиграват най-важните политически и институционални процеси.
Политическата ситуация сега прилича все повече на шахматна партия с дългогодишни играчи, отколкото на демократичен мач с ясни правила. „Демократичен“ Пеевски, „демократичен“ Борисов, „демократичен“ Сарафов – все повече демокрация, липсваща в Конституцията.
Пеевски - фигура, която дълго време действаше от втори план, защото на първи план бе Ахмед Доган, вече открито заема лидерска политическа позиция. Борисов - лидер с дълъг управленски стаж, продължава да има тежест, дори когато не е формално на власт. Президентът Радев се позиционира като контрапункт на статуквото, но и той действа в рамките на сложен институционален баланс.
На този фон прокуратурата и главният прокурор са не просто участници — те са инструмент, който може да промени посоката на политическите процеси. Борислав Сарафов, в ролята си на ключов играч в системата, стои в центъра на напрежението между институционалната независимост и политическите влияния.
Големият въпрос пред обществото не е само кой срещу кого играе, а кой реално дърпа конците. Защото докато политическите лидери си разменят обвинения и публични послания, решенията се взимат зад кулисите — чрез договорки, баланси на влияние и мълчаливи компромиси. Докато прокуратурата остава без реална отчетност и независимостта ѝ е под съмнение, тази партия шахмат трудно може да завърши с мат в полза на обществения интерес. Дали България е на кръстопът… Може би.
Дали България ще продължи модела на концентрирана власт в няколко ръце, или ще започне болезнен, но необходим процес на реална институционална промяна!? Въпросът не е реторичен, а времеви, защото България ще я има и след Пеевски, Борисов и Сарафов. Въпросът е още колко партии шахмат ще наблюдава обществото, преди да разбута позиционираните по дъската фигури с един замах.
Главното "Д" и Борисов срещу „вредния“ Радев – и борбата за прокуратурата започна
10 Октомври, 2025 13:27 975 21
Политическата шахматна дъска се подрежда - между държавното обвинение, властта и сенките зад нея
Главното "Д" и Борисов срещу „вредния“ Радев - и така борбата за прокуратурата започна. Епизод пореден. Или партия шахмат – поредна. След като ВКС реши, защото съдът решава, а не посочва, дава препоръка, изразява становище, изказва мнение, че България няма главен прокурор, имаме доста интересна ситуация, която много юристи определят като конституционна криза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брем
Коментиран от #7
13:39 10.10.2025
2 Хмм
13:41 10.10.2025
3 Дааа
Коментиран от #5
13:42 10.10.2025
4 !!!?
13:44 10.10.2025
5 Или
До коментар #3 от "Дааа":Или Радев или Пеевски, трети вариант няма... С Пеевски са ГЕРБ, БСП, ИТН... Всеки глас за тях, всъщност е глас за ДПС- НН...
13:47 10.10.2025
6 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Разиграват ни циркове. Лаят се пред камерите, без нито едно действие.
13:47 10.10.2025
7 Амии
До коментар #1 от "Брем":Те двете лойни топки , че съсипаха и ограбиха Родината е безспорно ... Лошото е, че сегашната опозиция са дребни, малки, разединени партии.... Само Радев има силата и мога и рейтинга да направи много силна , голяма партия, която да помете статуквото... Колкото и на някои да не им харесва този факт!
13:51 10.10.2025
8 Българска трагедия
13:57 10.10.2025
9 ШЕФА
13:57 10.10.2025
10 Сарафов - липсва административна култура
14:00 10.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Защо Сарафов се е вкопчил в поста си?!
Основни причини, поради които държавни служители като Сарафов (и не само) не искат да напуснат поста си са това, че властта дава влияние – не само институционално, но и неформално
• Постът на главен прокурор в България е СВРЪХМОЩЕН – може ДА ВЛИЯЕ НА СЪДБИ, РАЗСЛЕДВАНИЯ, БИЗНЕС ИНТЕРЕСИ.
• Това не е просто длъжност – това е контрол върху СТРАХ, ЗАВИСИМОСТИ и ПРОЦЕСИ.
14:04 10.10.2025
13 Парадокс БГ
Почти никой не носи реална отговорност, когато превиши правомощията си или не си свърши работата.
Ако не се страхуваш от последствия, като Сарафов – защо да се оттеглиш?
14:06 10.10.2025
14 Посткомунистическа болест
Много чиновници и политици гледат на държавните постове като на лична крепост или „трофей“.
Изграждат мрежи от лоялни хора вътре в системата, които поддържат статуквото, както ГЕРБ и ДПС НН се окопаха за 15 години!
14:07 10.10.2025
15 Страх лозе пази
Някои се страхуват какво ще се случи с тях, ако вече не са "на върха":
Ще бъдат разследвани?
Ще изгубят политически протекции?
Ще се срине публичният им имидж?
Може би Сарафов се страхува, ако сдаде поста, маже да бъде разследван ...
14:08 10.10.2025
16 Стефко
14:09 10.10.2025
17 Политическа сделка зад кулисите
Конкретно за случая със Сарафов:
Първо не искаше, после искаше, сега не иска да сдаде – класическо лавиране.
Това поведение подкопава доверието в институцията на главния прокурор, която и без това е под сериозна критика в България и от ЕС.
А липсата на прозрачен и бърз механизъм за избор на нов главен прокурор допълнително удължава междувластието – удобен вакуум за задкулисни игри.
14:09 10.10.2025
18 Истината
14:11 10.10.2025
19 Гост
14:11 10.10.2025
20 Сравнение
А у нас? Главният прокурор е почти феодал. Първо не иска поста, после го иска, после не иска да го сдаде. И всичко това – в институционална мъгла, с мълчаливото одобрение на политически елит, който има интерес от безконтролна прокуратура.
Това не е правосъдие. Това е пародия. И най-страшното е, че вече го приемаме за нормално.
14:13 10.10.2025
21 Тома
14:14 10.10.2025