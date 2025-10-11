Новини
Слави Трифонов: Знам, че ме мразите. Ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си

11 Октомври, 2025

В България разбираме свободата на словото, заяви той

Слави Трифонов: Знам, че ме мразите. Ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да…“

„Слави в ареста заради ‘Евровизия’“

„Слави се върнал към дрогата?“

„Слави тежко болен, ходи на химиотерапия в онкоклиника – София“

„Шоуменът изглежда ужасяващо без грим; главата му е цялата в рани; фоторепортер на ‘Папараци’ успя да заснеме истината за Слави“

„Слави спи с малолетна“

„Слави не може да има деца“

„Слави е импотентен“

„Слави си сменя кръвта в Париж“

Това е една микроскопична частичка от нещата, които се пишат за мен. Разбира се, на някои от вас ще им стане неприятно, когато ги четат; други ще се отвратят, трети — може би — ще се натъжат, а четвърти искрено ще се зарадват. Така е. Отдавна съм приел, че всичко това е част от онова, което ми се случва, и съм се опитвал, доколкото мога, да предпазя близките си. Доколко съм успял — не знам, но знам, че това е част от българското публично пространство.

Има държави, в които не е така. Там няма жълти сайтове и жълти вестници — не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете. Например, така е в Швейцария.

Е, за добро или за лошо, в България не е така.

И сега ще ви споделя нещо: за някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното — доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото.

Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам.


  • 1 Факт

    141 10 Отговор
    Ами да,мразим те!!!!

    Коментиран от #39, #174

    12:43 11.10.2025

  • 2 хихи

    146 9 Отговор
    ПрезХоя ни е за теб?!

    12:44 11.10.2025

  • 3 Сталин

    152 10 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    12:44 11.10.2025

  • 4 Този тип

    145 7 Отговор
    Направи България -челгария ,сега тръгнал да сравнява с Швейцария

    12:46 11.10.2025

  • 5 Залезът на дългия бог

    129 4 Отговор
    Има ли някой, когото мразят без причина? Колкото повече хора си излъгал, толкова си по-мразен, а дали ще забраниш или разрешиш, на нас не ни пука от твоето мнение!

    Коментиран от #75

    12:46 11.10.2025

  • 7 Колко

    110 5 Отговор
    е грозен само , и външно и вътрешно . Както цялата чалгарска сбирщина в Парламента - злобни никакви си същества , които нямат място в политиката ! На Боко патерицата патрава червива .

    12:46 11.10.2025

  • 8 ТоЖко А.

    35 7 Отговор
    Слави е много добър човек ,с пръст да го сочиш

    12:47 11.10.2025

  • 9 Бащата на чалга поколението

    90 4 Отговор
    Те сега са 40 годишни, тотално неграмотни!
    Те ще управляват територията!
    Господ да пази територията!

    12:47 11.10.2025

  • 10 Никой не те мрази

    124 6 Отговор
    Никой не му пука даже за теб. Просто си затваряй човката защото нито парите са ти чисти нито генезиса на бизнеса ти. Няма мафиот в тази държава на който партньор да не си бил в годините. Но иначе добре лъгахте хората нали? Няма обещание което да не нарушихте от ИТН ...подли твари ....

    Коментиран от #79

    12:47 11.10.2025

  • 11 Сталин

    91 4 Отговор
    Само му вижте гнусната муцуна на тоя гнусен червей,проядена от кокаин

    12:49 11.10.2025

  • 12 Да го

    58 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Пратим на фронта ,няма значение на чия страна

    12:49 11.10.2025

  • 13 Дориана

    80 6 Отговор
    Слави Трифонов и пишман депутатите от ИТН да кажат пред целия български народ , защо искаха да въведат мракобесен закон за затвор , глоби , подслушване и следене на всички хора и журналисти, които искат да говорят свободно и да живеят в свободна и демократична България ? За това ли, влязоха в Парламента със скритото намерение да заменят демокрацията в България с диктатура, преследване, подслушване и затвори за всеки човек в България, който иска да говори свободно? Не може в демократична свободна България група депутати да искат да се въведе диктатура , преследване, подслушване на всички хора и медии , които искат да говорят свободно и да изразяват свободно своето мнение.Защо ? Защото свободно изразяващи хора не харесват Слави Трифонов и неговата партия ? А, не се ли питат, защо това е така ? Вместо да се замислят и поправят те решиха да затварят по затворите и да глобяват всеки, който не ги харесва. Много са „умни”.

    Коментиран от #48

    12:49 11.10.2025

  • 14 РАЗБИРА СЕ!

    66 3 Отговор
    Сатанистите така се зареждат - като вършат злини, понеже са инструменти в ръцете на Злото!

    12:49 11.10.2025

  • 15 Поредният

    74 3 Отговор
    Безродник и безБожник...

    12:49 11.10.2025

  • 16 Бонев

    85 2 Отговор
    Сещам се същите тези колко години се гавриха примерно с една Лили Иванова.

    12:50 11.10.2025

  • 18 Гост

    51 3 Отговор
    НАПРОТИВ.....СЪЖАЛЯВАМЕ ТЕ.....КОЕТО,Е ПО ЛОШО

    12:50 11.10.2025

  • 19 Само с един Тайсън кючек

    60 2 Отговор
    на Орлов мост, чалгаря влезна в Парламента!
    Такова ни е племето, обича да мята гюбеци!

    12:51 11.10.2025

  • 21 Даа

    47 2 Отговор
    Слави не можел да има деца ,ама сТошко опитват

    12:51 11.10.2025

  • 22 ООрана държава

    54 1 Отговор
    Мразим те и без да ни помагаш, не се хаби

    12:52 11.10.2025

  • 23 Никой вече не може

    49 2 Отговор
    Да го понася. Дори и скапаната му телевизия да даса на хората по 78 стотинки, пак никой няма да я гледа. Ракса сложил наркомана, та да изгони малкото мазохисти дето още го понасят. Бостанско плашило.

    12:52 11.10.2025

  • 24 ония с коня солтуклиева

    50 2 Отговор
    Тоя е най големия провал в българската политика

    12:52 11.10.2025

  • 26 Син на Слънцето

    7 7 Отговор
    ((((Слънцето)))
    изгори всички адепти на култа -
    Мохамед, Мойсей, Ленин, Мао, Сталин и сие.
    Всъщност, те бяха негови сенки без семки.

    (((Слънцето))) остана.

    Всяка сутрин Червения дракон (червеното слънце при изгрев) излиза из под земята-ада (хоризонта) изкачва се на небето, бълва огън (пече) през деня и накрая се прибира пак под земята (залез).

    12:53 11.10.2025

  • 27 Шака Зулу

    51 0 Отговор
    Колко струва един мъж, който не си държи на думата?

    12:53 11.10.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    49 0 Отговор
    " Политик не ставаш сЛафчо,
    щом сърцето ти е взела
    голямата пара❗ "

    12:54 11.10.2025

  • 30 404

    30 2 Отговор
    Тоя слави бил по голЕм дзер от путин

    12:54 11.10.2025

  • 31 Боруна Лом

    42 0 Отговор
    ИМА ЗА КАКВО ДА СИ МЕАЗЕН,УЧИНДОЛСКИ СЪРВУЛ!СПРИ СИ ПОМИЯРИТЕ ДА НЕ ПРАВЯТ ГЛУПОСТИ!

    12:55 11.10.2025

  • 32 Рядко

    45 1 Отговор
    Противна личност

    12:55 11.10.2025

  • 33 Омразата на хората

    42 1 Отговор
    го зареждала и го правила щастлив. И не се шегувал...... Тоя да не е някакъв сатанист че подобни неща дрънка.... Просто е абсурдно ...

    12:56 11.10.2025

  • 34 Кака Радка

    Славчоо всичко това е наистина много,ама много гадно ,кака ,но е част от системата в която ти си намери ниша , оуютна ,топла и най вече печеливша и години наред си цоцкаше ,ами ся що ривьеш ?

    12:56 11.10.2025

  • 35 Бъларин

    26 5 Отговор
    Вашата омраза прави вас много низши същества, не него! Аз не мразя никого, просто пренебрегвам такива сякаш не съществуват.

    12:57 11.10.2025

  • 36 Аман

    Това как да го тълкуваме спрямо проектозакона за ограничаване на свободата на словото и действията на журналистите спрямо публичните лица, който беше внесен именно от партията на Слави?
    Този човек удари дъното.

    12:57 11.10.2025

  • 37 Споко нищожество

    39 1 Отговор
    Тошко повече го мразим, той вероятно е още по щастлив ....

    12:58 11.10.2025

  • 38 Омраза ?

    30 0 Отговор
    Никакви емоции , които изхабяват човек и струват нерви не заслужава , така , че да не се възгордява страхопъзльо !

    12:59 11.10.2025

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Славчо се чуди що ли не го обича народа му?!
    Дали щото плюеше по бг мафията, а накрая им стана коалиционен партньор?!
    Или пък щото комиците му правеха скечове против боко и шишо, а накрая началника им се превърна в патерица?!

    Бг мафията не може да проумее по лесния начин, че парите, властта и славата не са всичко на света!
    Много по-важно е да се допитваш редовно до хората си под формата на референдуми за важните въпроси, отколкото да лъжеш и да слугуваш на чужди интереси!

    12:59 11.10.2025

  • 41 Град Симитли

    заради мишките да подпалиш къщата?!

    13:00 11.10.2025

  • 42 тиго

    30 2 Отговор
    Слави Слави и ти си една лопата ! Са го играеш сърдит хайде да продължиш по нататък разкарай ги ,извади ги твоите от правителството и да се свършвате ! Щото мисля че това ще ти е !

    Коментиран от #70

    13:00 11.10.2025

  • 43 Факт

    13 0 Отговор
    Слави е либерал. Не йезуит. Макар да разбра някои неща много късно!

    13:00 11.10.2025

  • 44 Стършел

    28 2 Отговор
    Колко съдби разсипа тОя? Професор Мермерски, Б. Димитров, В. Рашидов, В . Ганчева ! А сега се точи на целият Народ!

    13:00 11.10.2025

  • 45 Ами цялото ти творчество впрочем

    29 1 Отговор
    Също е от гнусотии и откровени пошлости

    13:01 11.10.2025

  • 46 нннн

    26 2 Отговор
    На глупостите нормалните хора не обръщат внимание. Но затова, че пристана на Боко и Шиши, които щеше да чегърка, заслужава омраза и презрение.

    13:01 11.10.2025

  • 48 Ццц

    14 7 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Нещо бъркаш със свободата и демокрацията. Не защитавам Слави, но да пишеш всякакви гадости за някой, не те прави демократичен, а идьот. Свободата на всеки се простира до където започва тази на другия. Ако аз ежедневно те псувам, защото съм свободен да го оправя, още ли ще плямпаш за демокрацията? Това е проблемът на повечето българи - бъркат свобода със свободия и резултатът е, че от 6-ти в света по образование, днес доста български деца могат да се мерят по тъпотия с американчетата.

    13:01 11.10.2025

  • 49 болгарин..

    26 2 Отговор
    Г-н,трифонов..заради тези автоголове дето си правите-на следващите избори няма вече да сте с/у цар освободител или в партиния дом,на избирателите им писна да ви подават ръка..а вие да се бъзикате с тях.

    13:02 11.10.2025

  • 50 Дика

    13 1 Отговор
    Не мажи, не мажи.

    13:03 11.10.2025

  • 51 Булдог

    19 2 Отговор
    Славчо , ти един от тия които заслужават Вазовата ,, Грамада"И дано да я получиш!

    13:03 11.10.2025

  • 52 Сделка

    11 2 Отговор
    С толкова милиони може да стане като швейцарците , никои няма да го пише и снима в Женева или Цюрих ???Та бг богатите има ли проблем , къде се живее по добре тук или там .....????

    13:04 11.10.2025

  • 53 И пак

    22 1 Отговор
    Да питам Кой вкара това недуразумение в парламента при другите недуразумения

    Коментиран от #63

    13:04 11.10.2025

  • 54 БЕШЕ АРОГАНТЕН БЕШЕ

    17 2 Отговор
    БЕШЕ ЗАДКУЛИСЕН ВСИЧКО ПОСТИГНА СЪС ПОШЛОСТ И МАЛКО АКЪЛ. И ДА ГЛЕДАХ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ НО БЕЗ ИНТЕРЕСНО БЕШЕ. а сега СЛАФЧо ти и тези сценаристите до теб СТЕ ПРЕДАТЕЛИ И БЕЗ МОРАЛ И НАХАЛНИ СТАНАХТЕ. А ИМАХМЕ МНОГО ОТ НАС НЯКАВА НАДЕЖДА ВЪВ ВАС ПРЕДИ ВРЕМЕ. ТУК СЛАВИ СТЕ ЗА МЪНИЧКО НО ТАМ ЗА ВЕЧНО ЗАЩОТО СЕ ИЗДЪНИХТЕ ЯКО. СМИРЕТЕ СЕ...

    13:04 11.10.2025

  • 55 Павел пенев

    26 1 Отговор
    Този е съчетание на изрод и простак.

    13:04 11.10.2025

  • 56 Анти чалга

    18 2 Отговор
    Ще те мразим до дупка докато не умреш или изчезнеш от лицето на земята .

    13:04 11.10.2025

  • 57 Хмм

    18 2 Отговор
    да прочете "Приказка за стълбата" на Смирненски" и да престане да ни занимава със себе си

    13:05 11.10.2025

  • 58 ☢️☢️☢️☢️

    18 2 Отговор
    То такова нещо като тоя не става да го обичаш или харесваш .

    13:05 11.10.2025

  • 59 Комунистически ценности

    9 10 Отговор
    Преди 1944 година Крадците бяха в затворите...
    Дойде СССР с коника отвори затворите и крадците от затворите станаха КОМУНИСТИ
    На Българите им иззеха земите и ги натикаха в ТКЗС то да копат - РОБИ
    Настана развъдник на КОМУНИСТИ и ЦИНГОГЛИСТ от петилетка на петилетка
    Кога комунизма свърши КОМУНИСТИТЕ изведнъж станаха КАПИТАЛИСТИ
    Бългатите избягаха зад граница и останаха РАЗВЪДЕНИ КОМУНОКАПИТАЛИСТИ и ЦИНГОГЛИСТИ

    Ето ви резултата от експеримента КОМУНИЗЪМ = ЧАЛГАБАШИБУЗУК преуспял на българска територия.

    Коментиран от #77

    13:05 11.10.2025

  • 61 куку: Знам, че ме мразите

    18 1 Отговор
    Знаем, че не се интересуваме от теб и твоята партийка за която гласуваха
    някакви наивни
    и още повече забатачиха мизерната некадърна политика

    13:08 11.10.2025

  • 62 Хейт

    14 2 Отговор
    С термина нещо наричам чалгарите и ромите едни безполезни неща . И тоя е същото нещо .

    13:08 11.10.2025

  • 63 Как

    15 1 Отговор

    До коментар #53 от "И пак":

    кой ? Агент Буда ! Още като ни в клин ни в ръкав затвори центъра на София за да правят "митинг" и пеят на Орлов мост , представи си , и де що има полицай да ги охранява , че ги дялка за патерица ! Гнусна постановка , грозен сценарий и от Мутрьо , и от чалгарите ! Измама от измамници към Род и Родина !

    13:09 11.10.2025

  • 64 Славчо, я кажи пак

    14 2 Отговор
    поговорката на зулусите, каква беше?

    13:09 11.10.2025

  • 65 Тома

    17 1 Отговор
    Славуца г.ейовете те обичат заедно с Тошко африкански и балабанката защото само тях не излъгахте

    13:09 11.10.2025

  • 66 Име

    11 2 Отговор
    Най-много го мрази онзи, като го обслужваше!

    13:09 11.10.2025

  • 67 Сзо

    10 3 Отговор
    Да де, ама реши да го направиш след като Боко ти скъцна със зъби

    13:10 11.10.2025

  • 68 Салмонела

    13 3 Отговор
    Този пък кой беше ????? 😆😆😆😆😆 Но мисля ,че някой от нещата написани по горе са вярни.

    13:10 11.10.2025

  • 70 Само че

    19 3 Отговор

    До коментар #42 от "тиго":

    Неговите алчни цървули май вече не го слушат и няма да излязат , защото разбират ,че това ще им е.

    13:11 11.10.2025

  • 71 Минго

    4 9 Отговор
    Асан Вгъзилев не го мразим

    13:11 11.10.2025

  • 72 Порно

    17 2 Отговор
    Твърде голямо его има, да осъзнае че светът не се върти около него

    Коментиран от #113

    13:12 11.10.2025

  • 73 Асан

    19 2 Отговор
    Попа предаде ЛЕВСКИ, Ти предаде България! Не само те мразим

    13:12 11.10.2025

  • 74 Катинара

    14 2 Отговор
    Що да те мразимЕ! Всеки сам кове съдбата си.

    13:12 11.10.2025

  • 75 Лъжлив и кух селски чалгар

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Залезът на дългия бог":

    Тая мафиотска слуга никога не е бил бог. Мислил си е че е бог в болното нарцистично мислене. УЧИНДОЛСКИЯ цървул стана МАЙКОПРОДАВЕЦ И ПРОПАГАНДИРА САТАНИЗЪМ И МРАКОБЕСИЕ. ЕДНА ЖЕНА НЕ МОЖА ДА ЗАПАЗИ ДО СЕБЕ СИ. БЕЗ НАСЛЕДНИК, ИЗГУБЕН СМИСЪЛ НА ЖИВОТА. ЗАЛЯЗВАЩА ЧАЛГА ЗВЕЗДА С МАФИОТСКО ЕГО. ТОТАЛЕН СЕЛЯНДУР. ЧАЛГАРСКА ГОЛА ВОДА, НИТО ГО ГЛЕДАМ , НИТО ГО СЛУШАМ. ЗА МЕН КУХ ЗОЛУС. ЗА ДА СЕ НАБУТА В ПАРЛАМЕНТА ИЗЛЪГА МНОГО БЪЛГАРИ.

    Коментиран от #139

    13:13 11.10.2025

  • 76 Ядосан

    16 2 Отговор
    Нищо не зависи от тебе бе кретен!

    13:13 11.10.2025

  • 77 Много са ти объркани съжденията

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "Комунистически ценности":

    Ама кардинално погрешни.

    13:14 11.10.2025

  • 79 Хахаха

    5 14 Отговор

    До коментар #10 от "Никой не те мрази":

    Те именно неговите пари са единствените чисти в този парламент. Изкарани пред всички и с платени данъци. Затова ще сте бедни и ще ви обират, защото мразите истината

    13:17 11.10.2025

  • 81 Мнение

    16 4 Отговор
    Слави се прави на "мъченик". Той се представя като "жертва на системата" (жълти медии, злобни публикации, подмолна омраза). Това изгражда образа му на "наранен човек", човек, който уж "приема демокрацията с всичките ѝ деформации". А всъщност до вчера се гавреше със слаби хора, които не можеха да му се противопоставят и предимно жени, списъка е дълъг, а и не искам да ги изреждам, за да не ги наранявам. Но най-бруталната му гавра и унижение беше към една жена-политик от Продължаваме Промяната, интелигентна, образована, млада майка, за която злонамерени подли опоненги бяха изфабрикували унизителен клип с изкуствен интелект, а Слави се подиграваше най-безцеремонно месеци наред с нея. Но всичко му се връща като бумаранг. Кармата се връща и наказва прегрешилите.

    Коментиран от #102

    13:18 11.10.2025

  • 82 Да, учиндолецо!

    14 1 Отговор
    Да, селяндурино от Учиндол, дето опростачи три поколения българи с просташкото си и порнографско шоу! Забрави ил как гадно се гавреше с достойни политици и хора на изкуството в просташкото си шоу, защото самият ти си изтъкан от простащина, от злоба и ненавист към кадърните и можещи хора, към които ти никога не си принадлежал! С какъв сурат каруцарина с мръсния език Хаджи Тошко Африкански и Блабана ДЖебчията внесоха този позорен и мракобесен законопроект бе, чалгарино сакат, жалък и семшен, дето не можеш да се наведеш и да си избършеш з......а? Ама банкянските слугини Рая НаДебелян и ГЕРБачева, пардон - Сачева, веднага са си вдигнали мръсните ръчичики и са гласували за чалгарското мракобесие! Защо бе , сакатия, защо?! Да предотвратиш публикуването на голите снимки на слугинята ти Плевела, пардон - Павела, дето винаги носи в чантата си противозачатъчни хапчета, понеже не знае кога ще й се наложи спешно да си вдигне краката! Да, ама се обърка, и вместо портивозачатъчните, остави на трибуната на парламенвта предназначените за теб розови хапчета! Абе, мутро, мафиот и долен чалгар, що ли не се гръмнеш, ами се мъчиш бе, учиндолски селяндурино! Че как се живее с такава омраза на цял един народ бе, дългуч?

    13:18 11.10.2025

  • 83 Истината

    16 2 Отговор
    Троянският кон на мутрите ! Има ли още хора които не разбират защо е в политиката ? Мислете българи !

    13:19 11.10.2025

  • 84 Николай Бареков бивш евродепутат

    6 2 Отговор
    Слави - Вашата силна омраза към мен ме прави щастлив!
    🚨🚑Извънредно ! Слави Трифонов се обади от диванчето след зловещия си закон: “Знам, че ме мразите и това ме зарежда и прави щастлив!”🤡
    СлавиТрифонов закон Бареков ИТН ИвоСиромахов

    Слави Трифонов най-после се надигна за миг от дивана и коментира актуални теми, нещо, което не бе правил отдавна. Този път изчезналият пети премиер и лидер на ИТН коментира собственото си законотворчество, с което щеше да вкарва журналисти и в частност бившия си колега Николай Бареков за разследвания, които включват нелицеприятни факти и компрометиращи постъпки от личния живот на политиците. Примерно, за разкритието на Николай Бареков че депутатка на Дългия е бивша танцьорка от неговото шоу и в държат с порно видеа и снимки, журналист можеше да лежи в затвор за 6 години. Очевидно ядосан, Дългия го обърна на лична основа и нападна наред медии, публиката, част от народа и дори колегите си политици. Слави избягва да коментира политически те и и защо стана ортак на Пеевски и Борисов, които обещаваше да изчегърта. От фб статуса става ясно поне, че Слави Трифонов е приел за даденост, че народът го мрази искрено заради изпълненията и лъжите му в политиката. Що за човек, обаче, е този, когото омразата на хората го зарежда? Слави наистина прилича на някой, който е готов да доведе ада след себе си, както е изписано на гърба му!

    13:19 11.10.2025

  • 85 Има Такива Наглеци

    12 2 Отговор
    С действията ти, хората те намразиха безплатно.Единствената симпатия, която е останала към теб, са скечовете с талантливите ти актьори и музиканти и хубавите ти песни от по-старото време и тук там някоя от новите.

    13:20 11.10.2025

  • 87 Бившия евродепутат...Бареков

    8 2 Отговор
    Е коментирал господин най мразения в България славчо и е подкрепен масово от гражданите

    13:21 11.10.2025

  • 89 Антифен

    7 2 Отговор
    По принцип не ми дреме какво е казал Слави, но станаха твърде много нарцисистите в бг политиката: той, Бойко, Пеевски, Костадинов..Сигурно и затова атмосферата е толкова невротична и разрушителна.

    13:22 11.10.2025

  • 90 Реално обаче

    11 2 Отговор
    Има хора като Трифонов , които просто смятат, че тези, които са различни от тях, са без никаква стойност. Впрочем в неговият случай се проявява и шизофренно поведение. В Библията се казва, че несъвършените хора са родени с лоши черти на характера и недостатъци. (Битие 6:5; Второзаконие 32:5)... При Слави е невъзможно чувство за принадлежност към група . Характерно е за индивиди случайно издигнали се в йерархия и ампутирани от морал и емпатия

    13:22 11.10.2025

  • 92 Прав си Слави

    0 9 Отговор
    Много гнусотия се лее, защото народа е с толкова интелект. Показателни са коментарите. Въпроса е как това може законово да се спре? Много е тънка границата между свободата на словото и платеното умишлено заливане с по мия. Но явно България на фона на тази простащина, има нужда от някакъв подобен закон. Тук е царството на лъжата, измамата, тртоловете и простотията. Обществена тайна е кои партии стоят зад тя и плащат за тях. За жалост са на първите места, което означава, че простотията работи пред този глупав материал.

    Коментиран от #131

    13:23 11.10.2025

  • 93 Некой си

    6 0 Отговор
    Славуца, знам ти всичките кирливи ризи. Не се прави на жертва! Във ВМА ходиш по барока ери и прочее. Кое е лъжа?!

    13:24 11.10.2025

  • 95 Истината

    6 4 Отговор
    Това е политическо и медийно оръжие, маскирано като лична изповед.
    Слави тук не търси прошка, не иска съчувствие — търси позициониране.

    13:24 11.10.2025

  • 98 Славуца

    12 2 Отговор
    Целият му жалък живот се оказа една бутафория. Поръчков плагиат с комплексарско поведение.

    13:25 11.10.2025

  • 99 ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН

    13 2 Отговор
    сам си си виновен, подигра се с милиони, и искаш да те обичат ли...хахаха ти си един обикновен страхливец и нещастник стой си в хралупата и помни и твоите ,тотю, хлапето и другите всички ,те мислят и чакат ,нямат търпение да делнат своя пай

    13:25 11.10.2025

  • 100 Е показа истинската си същност

    10 3 Отговор
    Най гнycния,прoпаднал и мрaзен oтпaдък в страната! Няма ги вече патриотичните песни " боят настана" и подобни с цел да излъжеш горките наивници търсещи спасител. Вече показа същността си защото си разбрал че вечно ще си мразен до последния си ден и никога повече няма да си върнеш доверието към теб. Какъв жалък край гнycнa твaр

    13:26 11.10.2025

  • 102 Гавра

    6 3 Отговор

    До коментар #81 от "Мнение":

    са подобни изречения от публикуваните в началото, които са гнусни и откровени лъжи. . Скечовете се градят на неща които са правили тези герои, а не върху простотия и лъжи. Със сигурност е имало моменти, където прекрачват границата за някой, но болшинството са самата истина и точно в десятката.

    Коментиран от #114

    13:27 11.10.2025

  • 103 Слави Трифонов е лицемер!!

    12 2 Отговор
    Има Двоен стандарт в поведението на Слави Трифонов: от една страна – се изживява уж като „мъченик на свободата на словото“, от друга самият той е човек, който години наред грубо е злоупотребявал с публичната си платформа, за да УНИЖАВА, ОСМИВА и РУШИ РЕПУТАЦИИ, често на хора, които не са имали реална възможност да се защитят.

    13:27 11.10.2025

  • 104 Дика

    10 2 Отговор
    Колко трябва да се сбъркан за да се зареждаш от и да те прави щастлив омразата? Човече, за психиатър си.

    13:29 11.10.2025

  • 106 Ивелин Михайлов

    10 2 Отговор
    В затвора бе патерицо пеевска!

    Коментиран от #121

    13:30 11.10.2025

  • 108 инженер- проктолог

    4 0 Отговор
    синко ,лекувай вагиналната сухота ,вече има препарати

    13:30 11.10.2025

  • 109 Кривоверен алкаш

    5 0 Отговор
    Напротив,направи така че да те заобичат а не да те мразят...не се обаждай като някакъв ....сив Кардинал,а стани такъв какъвто е редно да бъдеш...

    Коментиран от #135

    13:32 11.10.2025

  • 111 ккк

    6 0 Отговор
    Славуци кажи истинската причина за която те мразят хората, онзи ден един от екипа ти го каза на Тошката през файсбука - отнася се и за теб

    13:34 11.10.2025

  • 112 Нещо много странно!

    4 0 Отговор
    Славчо, та вие направихте кариера, като оплювахте и давахте информация за "неудобните", а сега искаш 3атвор за журналисти,които като теб ,"дават" информация. ...и междудругото...жълти вестници има навсякъде, даже и в най-големите "демокрации" ...и ти да видиш...в Швейцария също,като държава с една от най-голямата свобода на словото. Грешно са ти дали информация

    13:34 11.10.2025

  • 113 Така е в сектата

    8 0 Отговор

    До коментар #72 от "Порно":

    Гордостта е любимият грях на Сатаната. Като си въобразиш, че си "живо божество" и пътят надолу няма край. Мислиш си, че може да си морален съдник на другите, без изобщо да се замисляш дали собствените ти действия са морални.

    13:34 11.10.2025

  • 114 Ти сериозно ли?

    6 1 Отговор

    До коментар #102 от "Гавра":

    Не, не подкрепям гаврата с никого — включително със Слави. Но не приемам и лицемерието му.
    Когато десетилетия наред използваш сцената и телевизията си, за да унижаваш хора, често беззащитни, да ги превръщаш в обекти на подигравка и присмех, включително жени, хора, които не са агресивни като него, бедни или различни, тогава губиш моралното право да се оплакваш, че някой „те гаври“.
    • Сатирата изобличава злоупотребата с власт, фалша, лицемерието.
    • Подигравката – когато е насочена към личното, външността, здравето, интимния живот – вече не е сатира, а медийно насилие. Да ти давам ли примери за гавра с външния вид на един народен певец, с гласа му - В. С.. с годините, възрастта на най-известната българска естрадна певица, с една депутатка, за която направиха унижаващ фейк клип с изкуствен интелект и написаха песен с която се гавреха месеци наред, за да я тармозят психически, това беше на тема ингимен живот, но беше фейк...да ти изброявам ли още как заля с чаша бира една скандална водеща и малко остана да посегне физически, само защото го иронизираше...

    Коментиран от #126

    13:35 11.10.2025

  • 117 Потрес!

    4 2 Отговор
    115 коментара дотук и всички, до един, преливат от омраза към сакатото учиндолско нищожество! Че какво по-голямо наказание от това?! Бог забавя, ама не забравя! Жива да я ожалиш тази отвратителна бръсната картуна! За санитарите простак Хаджи Тошко Африкански и Клепотомана Балабана джебчията, дето тичат на дивана по десет пъти на ден да му сменят памперсите, да не говорим! Те са още по-големи и жалки нищожества от сакатия чалгарски главатар!

    13:36 11.10.2025

  • 118 Лицемерни 60клуци

    7 0 Отговор
    Ех, Славчо,Славчо...и ти предател се оказа

    13:36 11.10.2025

  • 120 Реалността е:

    5 0 Отговор
    Много от скечовете му не се градяха върху факти, а върху подигравки, полуистини и откровено злорадство.
    А онова, което беше насочено към жени в политиката или обществени фигури с различен произход, беше често сексистко, арогантно и цинично.

    13:37 11.10.2025

  • 121 Я по добре разкажи

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Ивелин Михайлов":

    ти как стана патерица на кръга капитал и колко народ измами.

    13:37 11.10.2025

  • 123 Варадин

    4 2 Отговор
    Да се възмущаваш от атаките към себе си, след като си ги правил на други, не те прави герой, а лицемер.
    Свободата на словото не е разрешение за медийна жестокост.
    Нито за Слави, нито за онези, които днес го атакуват по същия отвратителен начин.

    13:38 11.10.2025

  • 124 Делян Пеевски

    5 0 Отговор
    Харесва тези коментари

    13:39 11.10.2025

  • 125 Долу чалгаря предател

    4 2 Отговор
    Сактнята гнусна.....

    13:39 11.10.2025

  • 126 Ами сериозно

    0 3 Отговор

    До коментар #114 от "Ти сериозно ли?":

    И смятам, че унижение е тези които те лъжат и крадат, а не тези които осмиват действията ми.

    Коментиран от #155

    13:39 11.10.2025

  • 127 Велики мислители

    7 0 Отговор
    "Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му" - зулус слаФчо.

    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    13:39 11.10.2025

  • 128 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Никой никого не мрази, всичко е бизнес

    13:39 11.10.2025

  • 129 Поне му е останал малко акъл

    4 0 Отговор
    Да осъзнае че е най мразен в страната...

    13:39 11.10.2025

  • 130 Запознат

    4 0 Отговор
    Поредния предател и проект на посолството.

    Коментиран от #144

    13:42 11.10.2025

  • 131 Ей, досадници!

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "Прав си Слави":

    Скрийте се от хорските очи и никой няма да се занимава с вас! Ама не, трябва ежечасно и ежеминутно да се натрапвате на вниманието на всички, щото омразата ви правела "щастливи"!

    Коментиран от #134

    13:42 11.10.2025

  • 132 гошо

    2 0 Отговор
    Аз не те мразя,а те съжалявам.

    13:42 11.10.2025

  • 133 Див селянин

    2 0 Отговор
    От така напраифте ва, Славчоу?

    13:42 11.10.2025

  • 135 инжинер -проктолог

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Кривоверен алкаш":

    Бабо лекувай вагиналната сухота и наглеждай фризера редовно .

    13:43 11.10.2025

  • 137 Парадокс БГ

    3 0 Отговор
    Десетилетия наред показвахте хора в осмиващ контекст, често без да могат да се защитят, и наричахте това „шоу“, „сатира“ или „истина“.
    А днес, когато вие сте на прицел, внезапно ревете за „свобода на словото“ и намеквате за затвор за журналисти?
    Да ви напомня – вие не само бяхте част от жълтото пространство, вие бяхте негов архитект на национално ниво.
    И още нещо — тези приказки, че „в Швейцария нямало жълти медии“ са… меко казано смехотворни.
    Швейцария е сред страните с най-висока медийна свобода в света, и да — има и жълта преса там, както навсякъде.
    Разликата е, че хората четат и мислещата преса, и че там политици не плачат за „цензура“, когато някой ги критикува.

    13:45 11.10.2025

  • 138 Трифонов да се събуди!

    4 2 Отговор
    Старите хора са го казали: "Който сее ветрове ще пожъне бури!"...и една друга поговорка - "Каквото повикало токва се обадило"... Когато лъжеш, мамиш хората, опитваш се да им навредиш и си създаваш врагове с години, друго ли очакваш?

    13:45 11.10.2025

  • 139 Залезът на дългия бог

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Лъжлив и кух селски чалгар":

    Не отричайте това, което е факт. Докато всяка вечер водеше шоу, мнението му беше меродавно за голяма част от България, още повече, че това беше мнението на голяма група добри сценаристи. Проблемът настъпи, когато си повярваха, че са богове и решиха да преминат границата "шоу". Тогава вече егоизмът на вожда разруши всичко и опръска с кал всички, а излъганите започнаха да търсят, за какво да го мразят, а и той се озлоби и показа всичко, което или е крил или не е знаел, че е в него. Сега вече, всяка публичност е негатив, особено защото са патерица на Борисов. Нямат лице, а това което имат, само отблъсква.

    13:45 11.10.2025

  • 142 Уха, Сладур

    3 0 Отговор
    Приятелю, още 100 години да живееш

    13:46 11.10.2025

  • 143 Кон каруца тегли

    1 2 Отговор
    Единствената Държава в Европа Доближаваща се до Демокрацията е Швайцария понеже там при смяна на закон се прави постоянен РЕФЕРЕНДУМ.... но това е малка държава с малка територия.... на което цялото население е въоръжено... войниците в швайцария след като си изкарат войнишката служба цялото оръжия си го закарват у дома и то там му стои до края на живота...

    В останалите Европейски държави е .... то не мое даже и да се определи какво е..
    ..а за Русия да не говорим... ТОТАЛИТАРИЗЪМ..
    ..България мога да я определя в.... рамките на една СТИХИЯ...
    ..със Строй...наречен - ЧАЛГА....

    ...може би ще оформяме стария строй по времето на Феодализма...
    строй под новото име ЧАЛГА.... във ХАНЧЕТАТА.... там в Ханчетата едно време са спирали търговците на Роби... Сега понеже търговията на Роби е Забранена....
    .... В нашите Ханчета.. се развива Търговията на всякакъв вид

    ПРOСТ И ТУТКИ

    ...иди и се разходи по морето, по градчетатат, в софията......

    13:46 11.10.2025

  • 144 На кое посолство

    0 3 Отговор

    До коментар #130 от "Запознат":

    Затова ще сте все бедни и обрани. Защото мразите истината и ви ползват тези дето ви крадат.

    13:46 11.10.2025

  • 145 Разочаровано Ферари

    6 0 Отговор
    Няма смисъл да се обясняваш вече, хората ви видяха какви боклуци се оказахте

    13:46 11.10.2025

  • 146 Счетоводителя

    2 0 Отговор
    Кой каквото и да ви говори, винаги става въпрос за пари 💰...в случая...за много пари.

    13:48 11.10.2025

  • 147 ...

    4 0 Отговор
    Всъщност изобщо не ме интересува Слави...

    13:48 11.10.2025

  • 148 Борисов Бойко

    4 1 Отговор
    И6aл съм та

    13:49 11.10.2025

  • 149 жредр

    2 0 Отговор
    Мръсен палячо, ще бориш ли кражбите на Борисов или ще се гушкате и ще делите??? Боклук със боклук объркал си се нещо със сценаристите ти като търсиш някакво съчувствие. Пропаднал палячо как се гледаш изобщо в огледалото???

    13:50 11.10.2025

  • 150 Славчу!

    1 0 Отговор
    Много от публикациите за теб, които си написал, отговарят на истината! Ами, да, ти не можеш да имаш деца, импотентен си, тежко болен си, което сериозно е увредило мозъка ти и изглеждаш ужасно дори и с грим! Това е истината ма, Славуцо! Само че, я да ни обадиш, защо вчера санитарите ти, дето ти бършат з.....а и ти семнят памперсите - простак Хаджи Тоашко Африкански и клепотамана Балабна Джебчията се криеха по коридорите на парламента като мокри плъхове и бягаха като ужилени от срещи с журналисти?! Във всеки случай, не е от срам, те и двамата до корен са оперирани от чувство за срам! Сигурно е от страх, че в неистовата си омраза някой може да им удари един шут по чалгарските задници и да се намерят при теб на дивана!

    13:51 11.10.2025

  • 151 Забавно е във фейса

    4 2 Отговор
    Калин Станчев : Защо не излезеш някой хубав ден да се поразходиш сред народа? Излез поне за час?

    Слави Т.Трифонов : Нямам работа сред Вас!!! Никога ,никога няма да изляза сред плебеите до последния си ден! Приел съм го отдавна като даденост!

    Коментиран от #165

    13:52 11.10.2025

  • 153 А що гласувахте

    2 0 Отговор
    за това нещо???
    Сега - чалгар бил.
    Ами той и на избори е чалгар!
    Кой го набута в Парламента, да му го набутат.

    13:54 11.10.2025

  • 154 ИТН сте лъжци и измамници

    4 0 Отговор
    И това е важното в случая. Подли хора сте без морал ....Дали няма повод хората да ви мразят ? А?

    13:55 11.10.2025

  • 155 Слави сам си си виновен!

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Ами сериозно":

    Твърдението на Слави Трифонов, че в държави като Швейцария няма жълти сайтове и жълти вестници, защото няма кой да ги чете, не отговаря на истината.
    Фактите показват, че:
    В Швейцария има жълти и сензационни медии, макар и те да са по-малко агресивни.
    Както във всички демократични общества, съществува разнообразие от медии – от сериозни, до жълти и сензационни издания.
    Разликата е, че в Швейцария ПУБЛИКАТА е по-критична и има достъп до много източници на информация, което ограничава влиянието на жълтата преса.
    Затова твърдението, че в Швейцария „няма жълти медии, защото няма кой да ги чете“, е подвеждащо. По-вероятно е това да е реторичен похват, използван за да се подчертае проблемът със свободата на словото в България, но в същината си не отразява реалността.
    Освен това Слави Трифонов е виновен за ОПРОСТАЧАВАНЕТО на цяло едно поколение у нас с вулгарни песни, скечове, а сега вкара и в парламента едни арогантни, вулгарни и агресивни недоразумения като Тошко Йорданов, Балабанов и сие.
    Каквото сам си направиш, никой не може да ти го направи!
    Каквото почукало - такова се обадило...

    Коментиран от #177

    13:55 11.10.2025

  • 156 УЙчиндолче

    3 0 Отговор
    Да си болен не е срамно, срамно е, че като си болен говориш глупости!

    13:56 11.10.2025

  • 157 Моряка

    3 0 Отговор
    Слави опростачи няколко поколения младежи,за които вече лек няма.И прошка за това няма.Винаги обслужва силните на деня.Осмя и оплю стотици стойностни хора.Не съм много злобен,но този бих го смачкал като въшка с чипика си.Докато се чуе пук.(не съм виждал въшка,но придобих представа от този въшлю).

    Коментиран от #163, #168

    13:56 11.10.2025

  • 158 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Мо...благодарско.

    13:56 11.10.2025

  • 159 И скапаната им телевизия

    2 0 Отговор
    Още е платена....

    13:57 11.10.2025

  • 160 Жалък си

    1 0 Отговор
    Историята ще те забрави много бързо след смъртта ти. Беше в твои ръце да го промениш, но ти се оказа жалък страхливец.

    13:58 11.10.2025

  • 161 Четейки това,неволно си викам...-

    4 0 Отговор
    ...тоя наистина е Изперкал...!

    13:58 11.10.2025

  • 162 Любов

    1 0 Отговор
    Българино, пожелай ми живот и здраве, за да имам възможност да вдигна завесата, която разделя градския живот на партиите укротителки на народа Български, от омайните прелести на нашата дивна природа, и ти ще се влюбиш в тази природа, както никой юноша никоя не е любил.

    13:59 11.10.2025

  • 164 Мисля

    3 0 Отговор
    Слави,никой не се интерисува от теб.Не се вземай на сериозно.Не си

    14:00 11.10.2025

  • 165 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Забавно е във фейса":

    фактът, че отговаря, показва, че самият той е плебей, при това комплексиран, с музикално образование музикант не станал, пее фалшиво, но с предаването си се справяше, имаше си своята публика, когато спечели изборите за пръв път цигганите гласуваха без да им плаща или ги агитира, харесваха го и той харесваше техните чалга певци и певици, пълнеше зали и стадиони и всичко пропиля поради мегаломания, а за плебеите и аристократите - аристократите казват за плебеите, стои твърде ниско, за да му отговарям, а трифонов отговаря, при това емоционално

    14:00 11.10.2025

  • 166 Методиевич

    4 1 Отговор
    Га еди кифтетата не ревеше. Готов си брато, дадохме ти да лапаш, изигра си ролята, която нашите общи началници от ДС и Москва ти бяха отредили, сега отиваш в пенсия. Скоро и мен и другата (дебелата) кукла на конци ще ни наиграят и ако спасим кожите, ще се радваме!

    14:00 11.10.2025

  • 167 Само няколко неща ще

    0 0 Отговор
    Кажа... Излагаш се и ти си кът тях и най важно чуй чуй как сладко пее народа истината пише казва и как те наистина МРАЗИ. Вие пак факти се бъзите със мен с едно нямам право да коментирам. КАКВО ЛОШО ПИША?!???!?()+)$++. ВИЖТЕ ПО ГОРЕ.

    14:00 11.10.2025

  • 168 Аз пък мислех

    0 2 Отговор

    До коментар #157 от "Моряка":

    че опросстачват тези дето те лъжат и крадат. Все ще сте опросстачени, докато ви ползват за простотия.

    Коментиран от #176

    14:00 11.10.2025

  • 169 бай Ставри

    1 4 Отговор
    Евала Слави!

    14:01 11.10.2025

  • 170 Призив!

    3 1 Отговор
    Слави, направи едно добро дело за България, разграничи се от двамата мутро-мафиота Шиши и Боко и свали Правителството им и ще станеш ГЕРОЙ !!!!!!

    14:01 11.10.2025

  • 171 Мрънчо

    0 0 Отговор
    Кръстника на чалгата, един от основните виновници за унищожението на българската култура и опошляването на бългаският народ, седнал да се оплаква колко прости са всички. Сам си си виновен. Сърбай си попарата сред разни други неща, които е обществена тайна, че също сърбаш.

    14:01 11.10.2025

  • 172 Ами ДА...!

    2 0 Отговор
    Ако не бе излъгал избирателите си-нямаше да те мразим!
    Но Ти ни излъга и то грозно...!

    14:02 11.10.2025

  • 174 Има време

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Че кой обича предателито! Партията на Слави предаде избирателите си и обслужи Баце и Шиши, а уж нямаше да ги обслужва. Ами добре - грабете го, крадете го тоя народ, ама да знаеш Слави, че има Господ, има кой да те съди, а човешкия живот е само миг във вечността.

    14:02 11.10.2025

  • 175 Господ

    5 0 Отговор
    Достатъчно те е наказъл. Ти който 20 години ни промиваше мозъците. Кой си ти бе сакат нещастник. Ти ли ще ми определяш бъдещето на мен на моите деца и на всички Българи. Срам и позор.

    14:03 11.10.2025

  • 176 Именно!

    4 0 Отговор

    До коментар #168 от "Аз пък мислех":

    Ами лъжат ни и ни крадат именно ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС НН!! В тях е ножа, в тях са парите на България, те си разприделиха порциите и крадат 18 милиарда с които загробиха българския народ като заеми!!!

    Коментиран от #183

    14:03 11.10.2025

  • 177 Не знам дали има жълтини в Швейцария

    4 0 Отговор

    До коментар #155 от "Слави сам си си виновен!":

    Но със сигурност няма толкова просст народ, простотия и лъжи. Затова и в Швейцария живеят добре, а тук мизерници драскат за някоя стотинка по цял ден простотия за тези които ги крадат.

    Коментиран от #190

    14:04 11.10.2025

  • 178 Радио Ереван

    0 5 Отговор
    Щом жълтопаветието мрази толкова много Слави, значи Слави е прав. Аз съм за Слави!

    14:05 11.10.2025

  • 179 Хаха

    2 0 Отговор
    Не знам кво е това "Слави"!?
    Ако е водач на парламентарно представена партия същия си има име - Станислав Тодоров Трифонов, защото не знам да има политик, който да се представя с прякор или артистичен псевдоним!
    Иначе абсолютно сигурно, без клюки, слухове и майтап е, че същия, със или без прякора е жива подл.га на двете 🐷-расета!

    14:05 11.10.2025

  • 180 Кой бре?

    2 0 Отговор

    До коментар #173 от "Славчо бил аристократ":

    Този нещастник, коъто продаваше мъртенички в подлеза и после се продаде на мафията, а пжсле рева за шефа си мафиот, пък накрая се прегърна с двата тумора и крадци - Шиши и Боко.

    14:05 11.10.2025

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 АТИЛА

    1 3 Отговор
    В Руското село Плевен азбукарчетата вместо Аз съм Българче изучават Аз съм Блядче.

    В Плевенския Бардак бебета на руски проговарят, затова трябва да се приспиват докато са малки за да няма такива дегенерати и недоразумения като Славито, Главъта, ГалаБинка, КурЯмбашев, Ники Пънчев и прочие.

    В Руската Махала Плевен ако не знаеш наизуст това стихотворение на Радой Ралин не те пускат да минеш първи клас.

    ПИСМО ДО ВАНКА С ТАНКА

    Пиша ти от Плевен, драги Ванка.
    Помниш ли кагда пришол със танка?
    Беше млад, но се държеше мъжки.
    Зарази семейството ми с въшки…

    Взе на мама златните пендари
    и дори галошите ми стари.
    Помниш ли, как кушаше картошки?
    Наконец забърса три кокошки.

    После си преспал със как Сия
    и изпил си всичката ракия.
    А след време чухме и мълвата,
    че си гръмнал тате във главата!

    Длъжен бях да те обичам, Ваня.
    Даже кръстих дъщеря си Маня.
    Залъкът си давахме насила
    на Русия – тая дива сила.

    После цели девет петилетки
    грабихте уран и руди редки.
    Грабихте и жито, папироси…
    Зарад тебе ходим голи-боси!

    Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.
    Ние всички хранехме танкиста.
    А пък ти ни пазаше със танка
    и ни взе последната луканка…

    Пазеше и немците, и чехите.
    Ние тук възпявахме успехите.
    С паметник стърчиш ни на главата
    и скверниш небето и земята.

    Закривайте ВЕДНАГА Руската Плевенска Славянска Кочина и Депортирайте Свинете към Москва!!!

    КАЗАХ !!!

    14:06 11.10.2025

  • 183 Айде сега

    0 1 Отговор

    До коментар #176 от "Именно!":

    рекордьора по лъжи киро острото от партията на лъжата и схемата ПП и ДБ къде е? А оня продажник и предател кръстил се меч? А ивелинчо измамил камара народ, та и държавата? Не си обективна. 😄

    14:06 11.10.2025

  • 184 София

    3 0 Отговор
    Мразим те и то доста...ти знаеш защо!!!

    14:06 11.10.2025

  • 185 българин

    4 0 Отговор
    Учиндолският чалгар, политическата мумия си въобразява, че представлява интерес и някой, освен политическите му "началници" се интересува от него, кичозен помияр.

    14:07 11.10.2025

  • 186 А Дългия Чалгар

    1 0 Отговор
    Когато всяка вечер
    Плюе и храни хората
    И постоянно пуска лъжи .

    Затова да каже нещо
    Дългият Въздухар?

    Коментиран от #192

    14:08 11.10.2025

  • 187 Георги Илиев

    2 0 Отговор
    Мойта Мутра е пръв дописник и инфлуенсър във Фактибг

    14:08 11.10.2025

  • 188 Имаше ТН

    4 0 Отговор
    Предатвл, повръща ми се от теб. Ти пропиля енвргията на хората.

    14:09 11.10.2025

  • 189 Гледайки тролщината и простотията

    0 2 Отговор
    под тази статия, едно е ясно. С този материал, тежко и на България!

    14:09 11.10.2025

  • 190 Слави, не си достоен човек, ти си позор!

    2 0 Отговор

    До коментар #177 от "Не знам дали има жълтини в Швейцария":

    То няма и такова недоразумение като Слави Трифонов в Шнейцария, който да пее такъв текст със сексистки и унизителни послания, като „Седем-осем и ще си паднала, седем-осем и ще си легнала...“, в Швейцария или други западни демокрации щеше да предизвика сериозен обществен и медиен отзвук и осъждане!
    Какво би последвало там?
    Обществено осъждане: Медии, граждански организации и широката общественост биха го критикували остро за подобен сексистки и агресивен език.
    Правни последствия: В зависимост от закона, подобни текстове могат да се квалифицират като разпространение на омраза, дискриминация или сексуален тормоз, което носи глоби или дори съдебни дела.
    Професионални санкции: Ако е публична личност и има договори с медии или спонсори, те биха прекратили сътрудничеството заради репутационни рискове.
    Социални последици: Гражданите и активистите биха организирали кампании за осъждане, а самият артист би понесъл сериозен удар върху имиджа си.
    В България, за съжаление, подобни послания често остават без адекватна реакция или с минимални последици, което е част от по-широкия проблем с толерантността към езика на омразата и дискриминацията.

    Коментиран от #195

    14:10 11.10.2025

  • 191 Тореро

    0 0 Отговор
    Мазен, гнусен подъл чалгопитек!

    14:10 11.10.2025

  • 192 Кои лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #186 от "А Дългия Чалгар":

    Че засега гледаме твоите и плащащите за тях. 😄

    14:11 11.10.2025

  • 194 По Б.Т.В

    2 0 Отговор
    Всяка вечер
    Се подиграваше
    С хората

    Тогава не искаше да вкарва разни закончета
    Да бута хората в затворите.

    Долен Популист си - Чалгар .

    14:12 11.10.2025

  • 195 Абе не знам има ли в Швейцария като Слав

    0 1 Отговор

    До коментар #190 от "Слави, не си достоен човек, ти си позор!":

    Но знам, че със сигурност няма толкова просст народ да го лъжат, крадат и за някоя стотинка да лее простотия и лъжи по форумите. Но и затова в Швейцария живеят добре, а тук мизерници драскат денонощно за стотинките на шарлатани и измамници.

    14:14 11.10.2025

  • 196 За гаврата на Слави с депутатката от ПП:

    4 0 Отговор
    А ако в Швейцария се беше случила подобна гавра от страна на Слави Трифонов и екипа му — целенасочена, с публично разпространен манипулиран или унизителен материал срещу млада, интелигентна жена в публичната сфера, депутатка — последствията щяха да са доста сериозни:
    Какво би последвало в Швейцария при подобна ситуация?
    Правни действия: Тя щеше да има силни правни механизми за защита срещу клевета, манипулация и нарушаване на личното ѝ достойнство, включително съдебни дела и искове за обезщетения.
    Медийна подкрепа: Мнозинството от основните медии и журналистически организации биха осъдили категорично подобни атаки, а кампании за защита на достойнството и против кибертормоза биха получили обществена подкрепа.
    Обществена реакция: Гражданите и активистите щяха да изразят солидарност и да организират инициативи срещу разпространението на фалшиви и манипулативни материали, насочени срещу нея.
    Политически отзвук: Ако става дума за политическа фигура, колегите ѝ и институциите щяха да излязат с публични декларации за подкрепа и осъждане на подобно поведение.
    В обобщение — в Швейцария подобна гавра не би била просто „шоу“ или тема за подигравки, а сериозен скандал с реални последствия за извършителите. Там личното достойнство се защитава със силни закони и обществена солидарност.

    А сега същия агресор се изживява на "жертва", ти да видиш.

    Коментиран от #201, #207, #209

    14:14 11.10.2025

  • 197 Ей Славуне

    3 0 Отговор
    Такива законни даже
    Руските Подлоги
    Орбан и Фицо
    Не направиха .
    Каква свобода на словото
    Ще ограничаваш ?

    14:16 11.10.2025

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

    2 0 Отговор
    те презирам, много си противен и алчен.

    14:17 11.10.2025

  • 200 ЕДНОКЛЕТЪЧНИ

    0 0 Отговор
    ДЪЖДОВНИ ЧЕРВИИ УНИЩОЖАВАТ УМНИТЕ СИ ИЗБИРАТЕЛИ. ПАК ГИ ИЗБИРАЙТЕ.

    14:17 11.10.2025

  • 202 Мдааа

    3 0 Отговор
    Слави, човече, да беше си стоял тихичко, сега разлая всички, които си оплювал ти!

    14:18 11.10.2025

  • 204 има такива предатели

    2 0 Отговор
    Г-н Трифонов,никой не обича предатели като вас!

    14:18 11.10.2025

  • 205 Ку-ку-бенд

    2 0 Отговор
    Естествено, че те мразим..
    Ти върна мафията начело на държавата, ти си и част от нея,ти си просто един дърт самотник с огромно его..Няма да липсваш на никого,живей си самотнически в двореца си и вярвай на Тошко и балабан паша колко си велик...

    14:18 11.10.2025

  • 206 Моряка

    0 0 Отговор
    Моля,моля,не превъзнасяйте този боклук за най мразения.Ами ще обидите Дебелия Ал,Шиши,Тагаренко,.А,имаше и един мишок,дето ни засипваше с документчета.

    14:19 11.10.2025

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Ко речи

    0 0 Отговор

    До коментар #196 от "За гаврата на Слави с депутатката от ПП:":

    Млада и интелигентна, лъжкиня, фалшификатор на документи и обслужваща мафията кръга капитал. ПП и ДБ пак плаща на ниско интелигентни тро.... като стоян георгиев.

    14:20 11.10.2025

  • 210 шоумен

    1 0 Отговор
    Тоя kлoyн щеше да праща македонец в космоса. хи хи хи

    14:20 11.10.2025