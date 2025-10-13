Новини
Мнения »
Адв. Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Репресия за публикации, засягащи личния живот, не е имало дори при комунизма

Адв. Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Репресия за публикации, засягащи личния живот, не е имало дори при комунизма

13 Октомври, 2025 09:00 1 471 47

  • александър-
  • кашъмов-
  • итн-
  • закон-
  • личен живот-
  • затвор-
  • журналисти

Възможността да бъде задвижвана системата на наказателната репресия представлява сама по себе си цензура, тъй като ще има възпиращо действие спрямо свободното слово и критиката, казва юристът

Адв. Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Репресия за публикации, засягащи личния живот, не е имало дори при комунизма - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Има такъв народ" ще оттегли законопроекта си за промени в Наказателния кодекс, с които разпространяването на информация от личния живот на някого се наказва със затвор от 1 до 6 години. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламента и поясни, че говорил по телефона със Слави Трифонов, който го уверил, че законопроектът ще бъде оттеглен, защото не е съгласен с част от текстовете в него. За личния живот на обществените личности … Пред ФАКТИ говори адвокат Александър Кашъмов.

- Г-н Кашъмов, вие сте адвокат, женен, баща на три деца. Колко чувствителна е тази лична информация, която изнасям във въпроса?
- От гледна точка на Общия регламент за защита на данните (GDPR) на Европейския съюз, който действа пряко и в България със силата на закон, всяка информация, която се отнася до определено физическо лице, се счита за лични данни. Основната идея при защитата на личните данни е да се защити личният живот на хората от намеса, било от държавата, било от други частни лица. Тук обаче се оказва много сложна преценката коя информация е част от публикума и коя – от частната сфера. Ключово значение има разграничението между публичните фигури и частните лица. Публични фигури са държавните органи като министри, народни представители, президент, кметове и т.н., държавни служители на високи позиции, магистрати, както и различните видове знаменитости като актьори, музиканти, писатели, спортисти, бизнесмени и бизнес-дами. Естествено, адвокатите и прокурорите също са такива фигури, както и всеки, който говори публично. В тези случаи тези фигури са се изложили „съзнателно и неизбежно на близко наблюдение“ от медиите и обществото, по думите на Европейския съд по правата на човека. Затова информацията, че съм адвокат, женен и баща на 3 деца за мен като личност с публични позиции е по-скоро публична, докато за голяма част от гражданите тя си е част от личния живот. Тази тънка преценка трябва да се прави например от етичната журналистика. Но точно поради факта, че разграничителната линия е чувствителна и динамична, затова е недопустимо за прекрачването ѝ да бъдат въвеждани тежки санкции, камо ли те да са най-тежката възможна държавна репресия – затвор.

- И ако не ви харесва въпросът, може да ме вкарате в затвора. Така ли излиза от проектозакона на ИТН?
- Точно така излиза. Защото в този въпрос се съдържа лична информация и ако някой реши да приложи формалистично разбиране и да приложи един и същ аршин, независимо дали става въпрос за публични фигури и публични ситуации или за частни лица и частни ситуации, то се получава изкривяване. Възможността да бъде задвижвана системата на наказателната репресия представлява сама по себе си цензура, тъй като ще има възпиращо действие спрямо свободното слово и критиката. Съдът в Страсбург е имал и повод да приеме, че самото съществуване на наказателна репресия, засягаща основни човешки права, може да представлява нарушение на Европейската конвенция за правата на човека.

- ИТН ще изтегли спорния законопроект за промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация след намеса на Борисов. Тест на обществото ли бе това?
- Това е тест - и то сериозен. Истината е, че само чувствителното общество е в състояние да спре подобни прояви, които могат да поразят демокрацията и да отворят вратите за държавния произвол. Борисов се държа реактивно, а не проактивно. Неговата партия всъщност подкрепи мрачния законопроект във водещата парламентарна комисия, както е добре известно. Това означава, че се тества чувствителността на обществото. Много е важно, че имаше силна обществена реакция.

- Какъв е основният проблем в този законопроект…
- Проблемите са много. Наказателна отговорност за публикации, които засягат „личния живот“, не може да има в едно демократично общество. Наказателната отговорност е за обществени прояви, които са категорично неприемливи и обществено опасни. Ясно е, че една кражба или грабеж няма как да е общественополезна. При словото обаче не е така. Едно критично слово може да бъде изключително полезно за обществото, ако е на място и навреме. Свободното разпространение на мнение, идеи и информация е в основата на понятието за „демократично общество“. И макар свободата на словото да не е безгранична, тя следва да се разглежда като принцип, а ограничаването ѝ – като изключение, както е подчертал Конституционният съд още преди 29 години, през 1996 г. Поради деликатното естество на границата между допустимо и недопустимо слово, средствата за ограничение трябва да са адекватни, а именно – граждански иск, както е в момента. Не бива да забравяме, че наказателна репресия за публикации, засягащи личния живот, не е имало дори в най-мракобесните периоди на комунистическия режим.

- Какво означава личен живот, когато даден човек е публична личност…
- Както казах, когато става въпрос за публична личност, тогава личната сфера е защитена в много по-занижена степен, отколкото при частните лица. Това е заявено ясно и от Конституционния съд, и от ЕСПЧ. Това е така, тъй като гражданите имат право на информация не само за действията, но и за личностите, които ги извършват, за да могат да преценят техния морален облик. В едни случаи това е заради правото на информиран избор – при депутати, президент, кметове и общински съветници, в други случаи е поради влиянието на дадени публични фигури върху обществения живот – при министри, актьори, певци, спортисти, инфлуенсъри. Хората имат правото да знаят не само какво, но и кой говори.

- Самите депутати не бяха написали ясно какво означава личен живот. Тогава…
- Те дори са признали открито в мотивите към законопроекта, че се затрудняват да дефинират понятието „личен живот“ и че то е трудно за дефиниране. И това е така. Снимка в заведение може да бъде част от личния, частен живот при едно частно лице, и да е част от публичния живот, когато там откриваме главния прокурор. Същото се отнася и до други частни пространства, като личен автомобил, частни партита, яхти и пр. Дали някой пътува из света и кои граници е прекосил, е част от личния живот, но ако този някой е близък на народен представител и пътуванията му съвпадат по маршрут с тези на Таки, нещата се променят. Поради това няма как да се даде формална дефиниция на „личен живот“ и това прави още по-нежелателно и абсурдно въвеждането на подобно престъпление.

- Пак според този законопроект журналистите може да бъдат следени, а мейлите им - проверявани. Къде остава тогава личният живот на журналистите, които също в голямата си част са публични личности…
- В решението от 2022 г. на ЕСПЧ по делото Екимджиев и други срещу България, по което съм жалбоподател, заедно с Програма достъп до информация, и адвокат, режимът на тайно следене в България бе за втори път обявен за нарушаващ Европейската конвенция на правата на човека (ЕКПЧ). Това се отнася особено до групи професии, чието следене е още по-недопустимо, като журналисти, адвокати и други. Следенето на журналист може да доведе до лесно разкриване на източниците му, а това е друго нарушение на Конституцията и ЕКПЧ. И всичко това – при една толкова компрометирана система за тайно следене като нашата.

- 6 години затвор е присъда, която се дава за какви престъпления?
- Поначало за „тежки“ се смятат престъпленията, които се наказват с над 5 години затвор. През 1999 г. беше премахнато наказанието затвор за „обида“ и „клевета“, което бе много по-малко. Това стана под натиска на Съвета на Европа, поради недопустимия характер на такава санкция. Някой явно нито е прочел историята на нашия преход, нито се интересува от европейските стандарти за защита на основните права. Да не говорим, че ако подобно престъпление е от общ характер, то се развързват ръцете на нашата нереформирана прокуратура да се саморазправя с критиците си под формата на преследване за засягане на личния живот. Тук са възможни и мерки за неотклонение като задържане под стража. Дори да е по тъжба на пострадалия, пак може наказателната репресия да се задвижва от „наскърбени“ политици, държавни служители и други.

- Закон „бухалка“ или направо цензура бе това предложение…
- Както и да го наречем, важното е, че беше опит да се въведе репресия, каквато не е съществувала на законово ниво дори в тоталитарната държава. Че дебелокожо зачерква цялата история на прехода към демокрация. Че е опит да се парира свободата на словото, на която се основава цялата конструкция на правовата държава, демокрацията и защитата на основните права.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 комунетата

    3 7 Отговор
    на ГРЕС!

    Коментиран от #40

    09:05 13.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 2 Отговор
    Добре дошли в " 1984"-та ‼️

    Коментиран от #15

    09:06 13.10.2025

  • 3 Пич

    18 3 Отговор
    Просто е ! Урсулианците изискват цензура !!! Тошко и Славчо вирват Г/З - вете ! После пеят революционни песни , възвеличаващи ги някак си , защото са комплексирани от пигмейството си ! Душевно пигмейство !!! А Баце и Шиши слушат концерта и дават бакшиши !!!

    09:11 13.10.2025

  • 4 Факт

    12 1 Отговор
    Медиите и мрежите са способни да съсипят всеки, който им вярва!

    09:11 13.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЛЕИДИС анд ДЖЕНТЪЛМЕНС

    17 3 Отговор
    КОМУНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИМАЛО-ИМАШЕ СОЦИАЛИЗЪМ КОИТО ВЪРВЕШЕ КЪМ РАЗВИТОСОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО И МЕЧТАНИЯТ ТОГАВА КОМУНИЗЪМ ОСТАНА ХИМЕРА ОТ КОЯТО ОЩЕ СЕ КРАДЕ-след пладнешкият грабеж НАРЕЧЕН ПРИВАТИЗАЦИЯ

    Коментиран от #8, #34

    09:12 13.10.2025

  • 7 Кашъмов

    10 2 Отговор
    то тогава такива публикации нямаше!

    09:15 13.10.2025

  • 8 в България

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕИДИС анд ДЖЕНТЪЛМЕНС":

    има просто една шайка мошеници вече близо 100 години....

    Коментиран от #18

    09:15 13.10.2025

  • 9 Наблюдател

    20 2 Отговор
    И какво се оказа - Бившите борци за свобода на словото от шоуто на Слави , днес ИТН плашат със затвор този който разгласи истина . Явно кирливите им ризи са много .

    09:16 13.10.2025

  • 10 Имаше репресии за вицове

    5 8 Отговор
    Имаше репресии за вицове, засягащи личния живот на отговорни другаре.

    Коментиран от #13, #14

    09:16 13.10.2025

  • 11 Българин

    5 0 Отговор
    Когато се установи "Времето на Възраждане", на много известни личности сега, "Личното пространство" ще се намира в обществена сграда с решетки на прозореца.

    09:17 13.10.2025

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор
    Най-доброто лечение за Слави е да отиде там, където праща другите - в затвора!

    09:18 13.10.2025

  • 13 Така ли ?

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Имаше репресии за вицове":

    Би ли казал имената на поне двама "осъдени за вицове" ? И не са ли били осъдени , не с друг мотив на съдията ?

    Коментиран от #22, #41

    09:19 13.10.2025

  • 14 Не си на ясно

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Имаше репресии за вицове":

    ВИЦОВЕТЕ СИ ГИ ПУСКАХА САМИ

    Коментиран от #33

    09:20 13.10.2025

  • 15 адаша

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Може да вкараме в списъка и "451 по Фаренхайт". И филма " Бразилия" ...

    Коментиран от #21

    09:20 13.10.2025

  • 16 Кашъмов, неграмотнико

    12 1 Отговор
    То и комунизъм нямаше!
    Но през соца, хората имаха морал и не даваха повод за укорително поведение. Е, не всички разбира се. Всяко стадо има мърша, а сега мършатаие повече от здравите екземпляри!

    09:24 13.10.2025

  • 17 Народно Събрание

    5 1 Отговор
    Комунизмът е висш обществен строй. В България не е имало комунизъм,а социализъм. Комунизъм има в северните държави на Европа,където обществата живеят по правилата на философите Маркс и Енгелс. Комунизмът не е просто дело.

    09:27 13.10.2025

  • 18 Летописец

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "в България":

    Ами , като сметнеш от преврата срещу Стамболийски от 1923г , горе-долу направили сме 100 година политически номера .

    09:29 13.10.2025

  • 19 Еми то всеки запис с видео камера

    3 0 Отговор
    На някой човек от журналисти
    и после публикувана във електронна медия или вестник или книга
    е разпространение на лична информация
    защото записаният е автор на видеото и речта

    09:30 13.10.2025

  • 20 Пак ли тоя??

    3 3 Отговор
    И този е един измислен адвокат, винаги е с конюнктурата. Иначе не може да различи нормативен акт от вътрешно ведомствен такъв, но говори за "публични личности". Че коя личност не е публична, бе? Разликата е само коя колко е известна!

    Коментиран от #30

    09:30 13.10.2025

  • 21 Може и кафе Нова Бразилия

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "адаша":

    Огън кафе
    Защото се разпространява лична информация за кафето

    Коментиран от #25

    09:33 13.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тепърва предстоят

    1 0 Отговор
    "благинките" на ЕС, като предателството на Юрогария започна от промените в Конституцията ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС, която им пречеше. Защото единствен приоритет над международно право имат Конституциите. Ето защо Австрия и Унгария вписаха "правото на Кеш" в Конституциите си.
    Срещу Гаврата с Конституцията гласуват БСП на Нинова, Възраждане и тогавашното ИТН.
    Въпреки спънките проектът е приет от НС максимално бързо. В началото на декември той беше одобрен на първо четене, а в края на декември бързо мина и през останалите две гласувания. За да се промени Конституцията, са нужни три отделни четения с подкрепа от поне 160 гласа. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС имаха общо 168.

    09:39 13.10.2025

  • 24 12340

    0 0 Отговор
    Не е ясно дали итънарите са изтеглили проекта!

    09:40 13.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Може и кафе Нова Бразилия":

    Нищо лично, ама "Как се каляваше стоманата" НЕ Е учебник по металознание❗
    А в "Крачка напред, две назад" не става дума за фитнес или танци❗

    09:43 13.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гаврата с Конституцията

    1 1 Отговор
    е осъществена успешно краят на декември 2023 г. с гласовете на ПП, ГЕРБ, ДПС, СДС и ДБ. Тогава държавата България се превърна в Територия Еврогария. По-късно към новата Сглобка на ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ и СДС се присъединяват БКП и ИТН.
    Христо Иванов бяга в Брюксел, след като е осъществил мечтата си да бъде "Конституционалист", според записите на ПП, ДБ, изнесени от Радостин Василев.

    09:45 13.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кит

    0 0 Отговор
    Комичното в цялата тази история е, че ако законопроектът бъде приет, Слави и хора около него спокойно могат да бъдат вкарани в затвора именно въз основа на собствената им юридическа творба.

    09:50 13.10.2025

  • 30 Димитър Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пак ли тоя??":

    Какви ги дрънкаш?

    Коментиран от #36

    09:51 13.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тракиец 🇺🇦

    2 1 Отговор
    Те такава цензура и репресии срещу свободната реч и слово което ни налага ЕССР идваща от Брюксел и през комунизма не е имало...я кажи адвокатче за медийната цензура налагана ни от еврейския съюз а ? За жълти медии ревете но ако кажеш че Хитлер е бил прав ще те арестуват и съдят в евро-Г-ейския съюз само щото си изразил лично мнение нали адвокатЧе

    Коментиран от #35

    09:55 13.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не си на ясно":

    🤣🤣🤣
    Имаше един за Тито.
    В Югославия арестували един който измислял вицове за властите. Тито разпоредил да му го доведат.
    Казал му :
    - Ще те пусна, ако обещаеш да разказваш вицове, ама без мое участие!
    -Съгласен съм! - бил отговорът.
    -Айде като за начало измисли първия виц, без мое участие и ми го разкажи!
    Ами готово!
    " Драги слушатели,
    Йованка ( съпругата на Тито) е бременна,
    АМА БЕЗ УЧАСТИЕТО на Другаря Тито!"

    09:55 13.10.2025

  • 34 Браво за коментара

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕИДИС анд ДЖЕНТЪЛМЕНС":

    Точно така е!

    09:55 13.10.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тракиец 🇺🇦":

    "Майн кампф" вече не е забранена,
    а дори излиза с твърди корици ❗

    Коментиран от #39

    09:58 13.10.2025

  • 36 Такива

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Димитър Георгиев":

    Познавам го от първо лице.

    10:00 13.10.2025

  • 37 !!!

    0 1 Отговор
    ИТНарите, пардон - Тъпанарите на сакатия от Учиндол отново се изходиха по въпрос, който, както и всички останали, не им е ясен и в мрежата ужасно засмърдя! Мутрите, дето пазят сакатия на дивана явно пак са се натряскали и не са му сменили памперса!

    10:02 13.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 адаша

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Прав си. Има едно нещо, което обаче ми е непонятно. Защо Чудомир не се изучава в училището? Буквално е забранен да влиза в учебниците по литература. И по време на соца и сега. С нещо ги дразни този велик писател.

    Коментиран от #43

    10:07 13.10.2025

  • 40 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "комунетата":

    Значи се отказваме да ги правим ва Сапун!

    10:07 13.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 инж. Ганчо Илков

    1 3 Отговор
    Адвокатът не казва Истината. При Болшевишко Комунистическия Режим, не просто Репресия, а направо Изселване или Концлагер. Режим, който недопуска Опозиция, въвежда строга Цензура в Защита на Партийно Бюрократичната си Номенклатура.За една Дума срещу Номенклатурна Личност, те отвеждат от Дома, без Гаранция за Освобождаване. Дори във времето на Тоталитаризма имаше Фраза с наименование "Целувката на Клеветата!". Провеждаше се и "Публично Обсъждане" на изразил или обидил Номенклатурчика.

    Коментиран от #44

    10:11 13.10.2025

  • 43 А, Алеко констснтинов

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "адаша":

    Да, макар, че гледа с презрение към всичко Българско. Като яворчо божанкстс.

    10:15 13.10.2025

  • 44 ЗАКЪДЕ С ТОВА ИМЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "инж. Ганчо Илков":

    НЕ СМЕ УМРЕЛИ ВСИЧКИ ОТ ОНОВА ВРЕМЕ --ЛОКУМИТЕ ЗАПАЗИ ЗА ПАЗАРА ЗАТОВА си ГАН ЧО

    10:19 13.10.2025

  • 45 Жарсе

    2 0 Отговор
    Не може да му се вярва на Кашъмов

    10:26 13.10.2025

  • 46 Вицовете са клапа за налягането

    1 0 Отговор
    Шишовеца тръгна, ама Бокича го спря, а славчувците са просто изпълнители. Вицове за вождовете имаше много по времето на соца. Идеята е, че като се гъбаркат хората с вождовете, намалява напрежението в обществото и се тушират всякакви бунтове. На Бокича явно някой му го беше обяснил това, аз залагам на Томито. Затова по Боково време, падаше голяма гавра с него. Поръчката идваше от Тиквуня, а изпълнителите бяха пак славчувците. Цялото му шоу беше поръчка, гъбаркайте се с мене, нека хората ми се смеят, а аз да си крада на воля. Сега обаче настана Шишилизацията и Шиши не е от най-умните същества, затова даде поръчката на славчувците, ще градя държава с Главно "Д", никаква гавра с мен! И точно тогава Бокича го спря, обясни му, че това може да му изяде главата, ако подтисне прекалено много хората и си нямат отдушник някъде

    10:26 13.10.2025

  • 47 АБВ

    0 0 Отговор
    Искрено ти пожелавам да пострадаш точно от това ама много да пострадаш

    10:37 13.10.2025