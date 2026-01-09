Новини
Корнелия Нинова: Скандално действие на една провалена власт! Правителството посегна и на Сребърния фонд

9 Януари, 2026 16:52

  • корнелия нинова-
  • сребърен фонд-
  • пари-
  • пенсии-
  • пенсионери

Абсолютна мъгла. И това поражда основателни съмнения, че в последния момент и на тъмно ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, инсталират начело на Сребърния фонд удобни хора

Корнелия Нинова: Скандално действие на една провалена власт! Правителството посегна и на Сребърния фонд - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Скандално действие на една провалена власт! Правителството, избрано след фалшиви избори и свалено с невиждани досега протести, което е и в оставка, посегна на Сребърния фонд в последния момент.

За това бие тревога във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Днес на заседание на Министерски съвет, при пълно затъмнение, се сменя Управителния съвет на фонда и се решава къде да се инвестират 4 168 млрд. лв. (според последния публикуван отчет за 2024 г на страницата на МФ).

Това са пари, които по закон са предназначени единствено за пенсии. Сумата е част от държавния резерв.

  • # Няма никаква информация кои са новите членове на УС.
  • # Няма никаква информация къде ще се инвестират милиарди.
  • # Не се знае броят и видовете инвестиционни портфейли, тяхната структура и целеви стойности, оценката и контрола на доходността и риска, граничния размер на допустимата загуба, както изисква чл.14 от закона.

Абсолютна мъгла. И това поражда основателни съмнения, че в последния момент и на тъмно ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, инсталират начело на Сребърния фонд удобни хора, които да инвестират общите пари за пенсии в "подходящите" фирми и лица. Иначе "социалният" вектор в правителството БСП ОЛ ни проглушиха ушите как запазили швейцарското правило, което с тях и без тях, си съществува.

Нямате спирка. Не ви стигат всички кражби, но на изпроводяк правите и това. Не пипайте парите за пенсии на хората!


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    14 0 Отговор
    На ви демокрацияяя

    Коментиран от #6

    16:53 09.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Ще откраднат и пенсиите.

    16:54 09.01.2026

  • 3 От мошеници

    6 0 Отговор
    какво друго ?

    16:58 09.01.2026

  • 4 Никой не казва

    1 0 Отговор
    КОН боб ЯДЕ ли. Е затова махат валутният борд. Ще прояде. Следващият ход.

    16:59 09.01.2026

  • 5 Да,да

    3 0 Отговор
    Какво ти пука, Корни? Това е нормално. Ново начало, нов крадец. Демокрация, Инпексова.

    16:59 09.01.2026

  • 6 Потресаващо!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    Нямат насищане мазните търбуси на Борисов, Пеевски и герберо-пеевските крадци.

    16:59 09.01.2026

  • 7 Обективен

    3 0 Отговор
    Преди 10 г. бяха откраднали 1.5 милиарда от здравната каса. ,и никой не им търси отговорност.
    .

    17:00 09.01.2026

  • 8 Права е отново Нинова

    3 0 Отговор
    Последния момент мафията ГЕРБ - ДПС- ИТН- БСП краде над 4 милиарда. Върнете веднага парите крадци ще ви търсим дори да се скриете с подводница в дъното на океана. Тиквата ,прасето и чалгаря oтрепка славуца ни доограбват за последно.

    17:00 09.01.2026

