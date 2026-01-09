Корнелия Нинова: Скандално действие на една провалена власт! Правителството посегна и на Сребърния фонд

Скандално действие на една провалена власт! Правителството, избрано след фалшиви избори и свалено с невиждани досега протести, което е и в оставка, посегна на Сребърния фонд в последния момент.
За това бие тревога във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Днес на заседание на Министерски съвет, при пълно затъмнение, се сменя Управителния съвет на фонда и се решава къде да се инвестират 4 168 млрд. лв. (според последния публикуван отчет за 2024 г на страницата на МФ).
Това са пари, които по закон са предназначени единствено за пенсии. Сумата е част от държавния резерв.
- # Няма никаква информация кои са новите членове на УС.
- # Няма никаква информация къде ще се инвестират милиарди.
- # Не се знае броят и видовете инвестиционни портфейли, тяхната структура и целеви стойности, оценката и контрола на доходността и риска, граничния размер на допустимата загуба, както изисква чл.14 от закона.
Абсолютна мъгла. И това поражда основателни съмнения, че в последния момент и на тъмно ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, инсталират начело на Сребърния фонд удобни хора, които да инвестират общите пари за пенсии в "подходящите" фирми и лица. Иначе "социалният" вектор в правителството БСП ОЛ ни проглушиха ушите как запазили швейцарското правило, което с тях и без тях, си съществува.
Нямате спирка. Не ви стигат всички кражби, но на изпроводяк правите и това. Не пипайте парите за пенсии на хората!
1 Пешо
Коментиран от #6
16:53 09.01.2026
2 Последния Софиянец
16:54 09.01.2026
3 От мошеници
16:58 09.01.2026
4 Никой не казва
16:59 09.01.2026
5 Да,да
16:59 09.01.2026
6 Потресаващо!
До коментар #1 от "Пешо":Нямат насищане мазните търбуси на Борисов, Пеевски и герберо-пеевските крадци.
16:59 09.01.2026
7 Обективен
.
17:00 09.01.2026
8 Права е отново Нинова
17:00 09.01.2026