Корнелия Нинова: Скандално действие на една провалена власт! Правителството посегна и на Сребърния фонд

Скандално действие на една провалена власт! Правителството, избрано след фалшиви избори и свалено с невиждани досега протести, което е и в оставка, посегна на Сребърния фонд в последния момент.

За това бие тревога във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Днес на заседание на Министерски съвет, при пълно затъмнение, се сменя Управителния съвет на фонда и се решава къде да се инвестират 4 168 млрд. лв. (според последния публикуван отчет за 2024 г на страницата на МФ).

Това са пари, които по закон са предназначени единствено за пенсии. Сумата е част от държавния резерв.

# Няма никаква информация кои са новите членове на УС.

# Няма никаква информация къде ще се инвестират милиарди.

# Не се знае броят и видовете инвестиционни портфейли, тяхната структура и целеви стойности, оценката и контрола на доходността и риска, граничния размер на допустимата загуба, както изисква чл.14 от закона.

Абсолютна мъгла. И това поражда основателни съмнения, че в последния момент и на тъмно ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, инсталират начело на Сребърния фонд удобни хора, които да инвестират общите пари за пенсии в "подходящите" фирми и лица. Иначе "социалният" вектор в правителството БСП ОЛ ни проглушиха ушите как запазили швейцарското правило, което с тях и без тях, си съществува.

Нямате спирка. Не ви стигат всички кражби, но на изпроводяк правите и това. Не пипайте парите за пенсии на хората!