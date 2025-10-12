Новини
Килиан Мбапе е пред два исторически рекорда

С 53 гола за “петлите” досега Мбапе се намира само на четири попадения от върховото постижение на Оливие Жиру, който е лидер в историческата класация на Франция с 57 гола

Килиан Мбапе продължава да покорява върхове и да се доближава до нови исторически постижения. Капитанът на Франция стартира сезона с впечатляваща форма – 9 гола в Ла Лига и още 5 в Шампионската лига – и е все по-близо до това да подобри няколко рекорда, включително и с националния екип.

С 53 гола за “петлите” досега Мбапе се намира само на четири попадения от върховото постижение на Оливие Жиру, който е лидер в историческата класация на Франция с 57 гола.

Още по-впечатляваща цел обаче стои пред него на световната сцена. След като реализира общо 12 попадения на двете си участия на Мондиали – през 2018 година, когато стана световен шампион, и през 2022 година, когато отбеляза хеттрик във финала, Мбапе вече дели една позиция с Пеле. Само четири гола го делят от рекорда на Мирослав Клозе (16), а пред него са още Роналдо (15) и Томас Мюлер (14).

При нов силен турнир в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година, Мбапе може не само да изравни, но и да надмине всички тях – и окончателно да се утвърди сред най-великите реализатори в историята на световните първенства.


