Египет иска резолюция на Съвета за сигурност за разполагане на международни сили в ивицата Газа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес Египет ще бъде домакин на международна среща на върха в курорта Шарм ел-Шейх на Червено море, за да се финализира споразумение, насочено към прекратяване на войната в ивицата Газа.

Повече от 20 лидери ще участват в срещата на върха, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп.

По-конкретно, към неделя сутринта египетски източници посочват, че 25 арабски, ислямски, европейски и азиатски лидери и държавни глави, както и представители на международни и регионални организации, са потвърдили присъствието си на срещата на върха в Шарм ел-Шейх, насрочена за понеделник, под съвместното египетско-американско председателство.

Египетското президентство заяви: „Международна среща на върха, озаглавена „Среща на върха за мир в Шарм ел-Шейх“, ще се проведе в понеделник, 13 октомври 2025 г., под съвместното председателство на Сиси и Тръмп.“

Сред най-известните участници, които са потвърдили присъствието си, са генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, испанският премиер Педро Санчес и италианският премиер Джорджия Мелони.

Все още не е направено съобщение относно участието на израелския премиер Бенямин Нетаняху в срещата на върха. В ексклузивно интервю за Agence France-Presse обаче членът на политбюро на Хамас Хусам Бадран потвърди, че „Хамас няма да участва“ в процеса на подписване в Египет в понеделник и че той ще бъде ограничен до „американски и израелски медиатори и длъжностни лица“.

Елисейският дворец обяви в събота, че френският президент Еманюел Макрон ще пътува до Египет в понеделник за разговори относно прилагането на плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Елисейският дворец заяви, че планът, изготвен с посредничеството на Тръмп, заедно с Катар, Египет и Турция, има за цел да установи постоянно прекратяване на огъня, да освободи всички задържани и да възобнови пълния поток от хуманитарна помощ за Газа.

Добави се, че Макрон ще се срещне с регионални партньори, за да обсъди следващите стъпки в прилагането на споразумението.

Елисейският дворец обясни, че Макрон ще потвърди ангажимента на Франция към решението за две държави като основа за траен мир, сигурност и възстановяване в региона.

В Лондон британският премиер Киър Стармър потвърди, че ще присъства на международната среща на върха за Газа в понеделник, за да подпише споразумение за прекратяване на войната между Израел и Хамас, съобщи офисът му. В изявление на Даунинг стрийт, публикувано в събота, се казва, че „премиерът ще пътува до Египет, за да участва в мирната среща на върха в Шарм ел-Шейх в понеделник“, съпредседателствана от Сиси и Тръмп.

В изявлението се добавя, че Стармър „ще присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа... който представлява исторически поврат за региона след две години конфликт и кръвопролития“.

Очаква се Стармър да призове за продължаваща международна координация за прилагане на следващата фаза, която включва разполагането на мисия за наблюдение на прекратяването на огъня и сформирането на преходно правителство в Газа.

В допълнение към лидерите, които вече са потвърдили участието си в срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх, сред лидерите, които се очаква да присъстват, са турският президент Реджеп Тайип Ердоган, кралят на Бахрейн Хамад бин Иса Ал Халифа и пакистанският премиер Шехбаз Шариф.

Източници посочват, че иранският президент Масуд Песков е сред поканените на срещата на върха, но той не е потвърдил присъствието си.

Египетският президент покани и германския канцлер Фридрих Мерц да участва в тържествата, които Египет ще организира по случай подписването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

В изненадващ ход египетският президент обяви необходимостта от разполагане на международни сили в ивицата Газа за постигане на стабилност и важността на предоставянето на международна легитимност на споразумението за прекратяване на огъня между Хамас и Израел чрез Съвета за сигурност на ООН.

Това стана по време на телефонен разговор, който Сиси получи от кипърския президент Никос Христодулидес. Според изявление на официалния говорител на египетското президентство, разговорът включваше следното: „Сиси подчерта важността на споразумението за спиране на войната, освобождаване на заложници и задържани, осигуряване на достъпа на хуманитарна помощ и започване на процеса на възстановяване на ивицата Газа. Той също така подчерта необходимостта от пълно прилагане на разпоредбите на споразумението.“

Египетският президент също така подчерта „необходимостта от разполагане на международни сили в ивицата Газа“ и „важността на предоставянето на международна легитимност на споразумението, постигнато чрез Съвета за сигурност“. Двамата президенти също така подчертаха необходимостта от незабавно започване на процеса на възстановяване на ивицата Газа. Много наблюдатели сметнаха хода на египетския президент за превантивен ход, насочен към гарантиране на неспазването от страна на Израел на условията на споразумението след първата му фаза и размяната на заложници и затворници.

По време на контактите си с международни представители, включително германския канцлер и генералния секретар на ООН, Сиси подчерта важността на разполагането на международни сили в ивицата Газа за прилагане на условията на споразумението за прекратяване на огъня.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро намекна в изказването си вчера за необходимостта от осигуряване на международно прикритие за това споразумение и за участие на международни сили в наблюдението на неговото прилагане. Той заяви, че „ежедневните задачи по сигурността в Газа ще се изпълняват от палестински полицаи, обучени от Египет, Йордания и Канада“, но отбеляза, че „броят им трябва да се увеличи и те трябва да бъдат подкрепени от международни сили за стабилност и сигурност“.

Той също така отбеляза, че „няколко държави са изразили желание да участват в тези сили“, като се има предвид, че „за да могат тези държави да го направят, трябва да има мандат от Организацията на обединените нации“. Той подчерта, че „в момента в Ню Йорк се работи за издаване на резолюция на Съвета за сигурност, която да определя рамката за разполагането на международните сили“.

От своя страна генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази важността на осигуряването на прикритие за споразумението за Газа чрез Съвета за сигурност.