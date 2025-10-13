Новини
Спорт »
Световен футбол »
Радикални поддръжници на Палестина правят митинг в Рим против мач между Израел и Италия

Радикални поддръжници на Палестина правят митинг в Рим против мач между Израел и Италия

13 Октомври, 2025 08:59 503 2

  • палестина-
  • италия-
  • израел-
  • футбол

Квалификационният мач за Световното първенство през 2026 г. ще се проведе на 14-и октомври (вторник) в Удине

Радикални поддръжници на Палестина правят митинг в Рим против мач между Израел и Италия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Митинг в подкрепа на Палестина ще се проведе в Рим преди мача между Италия и Израел.

Квалификационният мач за Световното първенство през 2026 г. ще се проведе на 14-и октомври (вторник) в Удине.

Комитетът по палестинските въпроси в Удине публикува остро изявление, в което обяви, че преди срещата ще се проведе митинг против провеждането на мача.

„В навечерието на мача, след месеци на протести и седмици на мащабни демонстрации срещу геноцида в Италия и по света, първата акция ще се проведе утре в Рим в централата на Италианската футболна федерация (FIGC). В понеделник, 13 октомври, в 15:30 ч. местно време ще се проведе митинг под лозунга „Подкрепете Палестина: Мачът Италия-Израел подкрепя геноцида, блокирайте го“. Излизаме на улицата, за да потвърдим отхвърлянето на държава, която извършва геноцид и колонизация, и да потвърдим подкрепата си за Палестина, нейната свобода, самоопределение и стремежа ѝ към справедливост”, подчертаха от комисията.

Това няма да са първите радикални действия от страна на пропалестинските подръжници по време на мачовете на Израел. Преди броени дни се стигна до размирици в Норвегия при предходната квалификация.

Това въобще няма и да бъдат първите подобни събития тази есен по време на спортни мероприятия. Активисти в Испания миналият месец провалиха колоездачната обиколка на Испания, която не успя да завърши.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво

    1 0 Отговор
    Радикално има в това ,да протестират срещу държава извършваща геноцид ? Русия я изключих заради военни действия целящи защита на рускоговорящо население а израел за избиване на деца и жени прогонване на местното население и отнемане на земята и домовете им никакви реакции .😡😡😡😡😡😡

    09:55 13.10.2025

  • 2 МОЖЕ БИ НЯМА

    3 0 Отговор
    НОРМАЛЕН ЧОВЕК НА ЗЕМЯТА КОЙТО ДА НЕ МРАЗИ ИЗРАЕЛ. НЯКОЙ ДЕН ТАЗИ ОМРАЗА ОТНОВО ЩЕ СЕ ИЗСИПЕ ВЪХУ ГЛАВИТЕ ИМ.

    10:36 13.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ