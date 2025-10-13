Мая Александрова пред ФАКТИ: След като успеем да изчистим „Люлин“, да изчистим и политическия боклук в държавата

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кризата с боклука в София е повече от предизвикателство, но как ще минем през него… Пред ФАКТИ говори Мая Александрова, член на Изпълнителния съвет на Непокорна България.



- Г-жо Александрова, „темата“ за квартал „Люлин“ ви вълнува от много години. Как се живее днес в квартала, когато имаме криза с боклука?

- „Люлин“ е повече от квартал. Той е колкото няколко областни града накуп. Неслучайно той е центърът на 25 МИР – лидерският район. Казвам го, за да се разбира политическото значение и мащаба на мястото, което е дом на около 250 000 души. Иначе за мен е моят дом, на семейството ми.

През последните дни е тежко, особено за хората, които живеят непосредствено до контейнерите за боклук. Организирахме се и започнахме да помагаме за събирането на боклука, с приоритет тези пред училища, детски градини, площадки. Хора идват, искат да помагат, говорят с нас. Надявам се, след като успеем да изчистим квартал „Люлин“, да се тръгне и към изчистване на политическия боклук в държавата. Лозунг, който вече заля социалните мрежи и обикновените разговори.

- Защо се стигна до тази криза. От миналата година общински съветници предупреждават, че изтичат много договори. Какво не се свърши до днес, за да „гасим“ кризата с боклука спешно?

- Това са големи интереси. Очевидно нечистоплътни. Имаме избран кмет от една партия (Терзиев) и икономическо мнозинство от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, отцепниците от „Възраждане“, ВМРО. Икономическото мнозинство е същото като правителството. Воюват с кмета. Затова му спретнаха транспортна стачка. После Борисов му я прекрати, без да се изпълнят исканията. При боклука моделът е същият – правят проблем и после любезно искат да му го решат. Разбира се, и Терзиев носи вина – губи време, нерешителен е, лута се, партията му миналата година беше в „сглобка“ с ГЕРБ и ДПС, което го блокира в София. Въобще, серия от неща за перфектната буря. Само че залогът вече е животът и здравето на милиони хора – на тези корупционно-мафиотски игри.

- Оказа се обаче, че на хората им пука в каква среда ще живеят и показаха завидно сплотяване и организация. Същото бе и при транспортната стачка. Доброволчество и единомислие – това ли спасява ситуацията и кмета Терзиев…

- Да, хиляди доброволци спасявахме кварталите първите дни. Ключова помощ в тежък момент. Конкретно в „Люлин“ дойдоха хора от други квартали да помагат. Бившите ни депутати Корнелия Нинова, Калоян Методиев бяха на терен и чистиха, докато настоящите се изпокриха. А са лидери и трябваше да са на терен. От нашия квартал са избрани Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова, Атанас Зафиров, Костадин Костадинов, Слави Трифонов, Христо Петров (Ицо Хазарта)… Нито се появиха, нито казаха една дума, не изпратиха поне една служебна кола, един пакет чували. Нищо! Нула. В такива моменти се вижда кой кой е. Това беше много полезно от тази криза. Да се види кой е на терен, когато хората имат реална нужда. Надявам се всички да си направят изводите.

- Темата с боклука е голяма, интересите много, играят и много пари. Видяхме и изгорели камиони. Как ще се излезе от ситуацията…

- Първо с укрепване на общинското предприятие „Софекострой“. Вижда се, че в кризи е много важно да има общински и държавни инструменти, за да се балансират монополни и мафиотски структуриране. Те да поемат чистенето, докато се реши генерално – общинско дружество или частни фирми.



С това икономическо мнозинство в СОС ни чакат две години мъка до новите избори.



Ще са схеми, номера, докато на софиянци не им писне и изрият този общински съвет. Най-добре е да се разпусне и да има нови избори за общински съветници в София. Тези продуцират само кризи, скандали.

- Каква е ролята на БСП в общинския съвет в София. Те са част от т.н. „икономическо мнозинство“, но какво виждате в действията и поведението им?

- От години обслужват ГЕРБ в Столична община и търгуват с гласове. Някой да ги свързва с нещо позитивно, смислено, някаква политика… Освен че бяха години наред вътрешна опозиция и превратаджии срещу Нинова. Излязоха журналистически разследвания как, за да има определени гласувания, насочват хора към определени адвокатски кантори. Един обича да се вози на „Мазерати“, друг да пие от сутринта. Деградирала работа.



Отделно те не се борят срещу корупцията, а се хранят заедно с другите от нея.



Това икономическо мнозинство е удобен съюз между уж различни партии, които си делят апетитните порции от общинския бюджет и взимат тлъсти комисионни от тъмни сделки.



И да попитам уж левите: защо си гласувахте заплати по 6500 лева базово за два дни работа в месеца?



Това социално ли е? Има ли го в Европа някъде другаде като съотношение работа – време, избираема длъжност и доходи на глава от населението? Това е най-наглият общински съвет в новата ни история.

- В „Люлин“ нямат проблеми с парното, но в „Дружба“ имат. А започва да захладнява. Защо парното продължава да е огромен проблем…

- Защото „Топлофикация-София“ се източва. Защото смениха борда с послушни партийни калинки. И никой не може да обясни какво става там. Защо започват ремонт на есен? В Западна София сме заринати от боклук, а на изток мръзнат. Това ни докара управлението на икономическото мнозинство. Спирането на парното точно преди зимата е върхът на безхаберието! Политика на управление без мисъл за хората, а само за поредна схема или далавера - спешни ремонти, но за кого? Хората питат: защо точно сега, а не през лятото? Няма кой да каже. Защото криза захлупва криза.



- Здравният министър Силви Кирилов каза преди дни, че българската здравна система не се крепи на младите лекари. Как приемате думите му…

- Приемам ги лично. Дъщеря ми е студент по медицина. Дава дежурства в най-тежките отделения, в реанимация и неврохирургия. Не спи нощем. Този министър е наглец. А на кого се крепи, г-н министър, здравната система, ако не на младите? На чиновниците, връзкарите и партийните калинки ли? Този е същият като Тошко Йорданов, който пък директно ги изгони от България.Тези двамата най-безкрупулно казаха на цяла една генерация млади лекари:„Не ни трябвате!” И после се чудим защо децата ни бягат от България. Кои сте вие и с какво право гоните децата ни от България? Нещастници и унищожители на бъдещето на България - това сте сегашните управляващи! Извинявайте за емоционалния тон, но съм искрено възмутена и лично засегната от безобразията им.



- А младите лекари продължават с протестите си. Очаквате ли да се намери решение?

- Това не е протест за пари. Това е опит да не изгасне светлината в болничната стая, когато имате най-голяма нужда от нея. Това е протест за бъдеще в България. Протест за утре! И да, решение има, но не с това правителство. Половин година младите лекари чакат решения, чакат справедливост, а получават празни обещания. Лъжат ги на срещи. Зафиров нагло ги излъга и повече не се появи на среща. Здравният министър ги хока. А какво свършиха управляващите за това време? Увеличиха си собствените заплати, накупиха си нови коли - парламентът взе цели 70 нови лимузини, скъсаха се да ходят по екскурзии. А иначе нямало пари за лекари, за социална политика, за вода… Такова нагло правителство не помня. Младите лекари не искат чудеса. Искат държавата, която ги е обучила, да не ги гони с мизерни заплати и непоносими условия на труд, искат шанс да развиват кариерата си и да лекуват тук в България. Никой няма интерес да се запътва към Терминал 2.