Мая Александрова пред ФАКТИ: След като успеем да изчистим „Люлин“, да изчистим и политическия боклук в държавата

13 Октомври, 2025

Младите лекари не искат чудеса, а искат държавата, която ги е обучила, да не ги гони с мизерни заплати и непоносими условия на труд, казва тя

Мая Александрова пред ФАКТИ: След като успеем да изчистим „Люлин“, да изчистим и политическия боклук в държавата - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кризата с боклука в София е повече от предизвикателство, но как ще минем през него… Пред ФАКТИ говори Мая Александрова, член на Изпълнителния съвет на Непокорна България.

- Г-жо Александрова, „темата“ за квартал „Люлин“ ви вълнува от много години. Как се живее днес в квартала, когато имаме криза с боклука?
- „Люлин“ е повече от квартал. Той е колкото няколко областни града накуп. Неслучайно той е центърът на 25 МИР – лидерският район. Казвам го, за да се разбира политическото значение и мащаба на мястото, което е дом на около 250 000 души. Иначе за мен е моят дом, на семейството ми.
През последните дни е тежко, особено за хората, които живеят непосредствено до контейнерите за боклук. Организирахме се и започнахме да помагаме за събирането на боклука, с приоритет тези пред училища, детски градини, площадки. Хора идват, искат да помагат, говорят с нас. Надявам се, след като успеем да изчистим квартал „Люлин“, да се тръгне и към изчистване на политическия боклук в държавата. Лозунг, който вече заля социалните мрежи и обикновените разговори.

- Защо се стигна до тази криза. От миналата година общински съветници предупреждават, че изтичат много договори. Какво не се свърши до днес, за да „гасим“ кризата с боклука спешно?
- Това са големи интереси. Очевидно нечистоплътни. Имаме избран кмет от една партия (Терзиев) и икономическо мнозинство от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, отцепниците от „Възраждане“, ВМРО. Икономическото мнозинство е същото като правителството. Воюват с кмета. Затова му спретнаха транспортна стачка. После Борисов му я прекрати, без да се изпълнят исканията. При боклука моделът е същият – правят проблем и после любезно искат да му го решат. Разбира се, и Терзиев носи вина – губи време, нерешителен е, лута се, партията му миналата година беше в „сглобка“ с ГЕРБ и ДПС, което го блокира в София. Въобще, серия от неща за перфектната буря. Само че залогът вече е животът и здравето на милиони хора – на тези корупционно-мафиотски игри.

- Оказа се обаче, че на хората им пука в каква среда ще живеят и показаха завидно сплотяване и организация. Същото бе и при транспортната стачка. Доброволчество и единомислие – това ли спасява ситуацията и кмета Терзиев…
- Да, хиляди доброволци спасявахме кварталите първите дни. Ключова помощ в тежък момент. Конкретно в „Люлин“ дойдоха хора от други квартали да помагат. Бившите ни депутати Корнелия Нинова, Калоян Методиев бяха на терен и чистиха, докато настоящите се изпокриха. А са лидери и трябваше да са на терен. От нашия квартал са избрани Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова, Атанас Зафиров, Костадин Костадинов, Слави Трифонов, Христо Петров (Ицо Хазарта)… Нито се появиха, нито казаха една дума, не изпратиха поне една служебна кола, един пакет чували. Нищо! Нула. В такива моменти се вижда кой кой е. Това беше много полезно от тази криза. Да се види кой е на терен, когато хората имат реална нужда. Надявам се всички да си направят изводите.

- Темата с боклука е голяма, интересите много, играят и много пари. Видяхме и изгорели камиони. Как ще се излезе от ситуацията…
- Първо с укрепване на общинското предприятие „Софекострой“. Вижда се, че в кризи е много важно да има общински и държавни инструменти, за да се балансират монополни и мафиотски структуриране. Те да поемат чистенето, докато се реши генерално – общинско дружество или частни фирми.

С това икономическо мнозинство в СОС ни чакат две години мъка до новите избори.

Ще са схеми, номера, докато на софиянци не им писне и изрият този общински съвет. Най-добре е да се разпусне и да има нови избори за общински съветници в София. Тези продуцират само кризи, скандали.

- Каква е ролята на БСП в общинския съвет в София. Те са част от т.н. „икономическо мнозинство“, но какво виждате в действията и поведението им?
- От години обслужват ГЕРБ в Столична община и търгуват с гласове. Някой да ги свързва с нещо позитивно, смислено, някаква политика… Освен че бяха години наред вътрешна опозиция и превратаджии срещу Нинова. Излязоха журналистически разследвания как, за да има определени гласувания, насочват хора към определени адвокатски кантори. Един обича да се вози на „Мазерати“, друг да пие от сутринта. Деградирала работа.

Отделно те не се борят срещу корупцията, а се хранят заедно с другите от нея.

Това икономическо мнозинство е удобен съюз между уж различни партии, които си делят апетитните порции от общинския бюджет и взимат тлъсти комисионни от тъмни сделки.

И да попитам уж левите: защо си гласувахте заплати по 6500 лева базово за два дни работа в месеца?

Това социално ли е? Има ли го в Европа някъде другаде като съотношение работа – време, избираема длъжност и доходи на глава от населението? Това е най-наглият общински съвет в новата ни история.

- В „Люлин“ нямат проблеми с парното, но в „Дружба“ имат. А започва да захладнява. Защо парното продължава да е огромен проблем…
- Защото „Топлофикация-София“ се източва. Защото смениха борда с послушни партийни калинки. И никой не може да обясни какво става там. Защо започват ремонт на есен? В Западна София сме заринати от боклук, а на изток мръзнат. Това ни докара управлението на икономическото мнозинство. Спирането на парното точно преди зимата е върхът на безхаберието! Политика на управление без мисъл за хората, а само за поредна схема или далавера - спешни ремонти, но за кого? Хората питат: защо точно сега, а не през лятото? Няма кой да каже. Защото криза захлупва криза.

- Здравният министър Силви Кирилов каза преди дни, че българската здравна система не се крепи на младите лекари. Как приемате думите му…
- Приемам ги лично. Дъщеря ми е студент по медицина. Дава дежурства в най-тежките отделения, в реанимация и неврохирургия. Не спи нощем. Този министър е наглец. А на кого се крепи, г-н министър, здравната система, ако не на младите? На чиновниците, връзкарите и партийните калинки ли? Този е същият като Тошко Йорданов, който пък директно ги изгони от България.Тези двамата най-безкрупулно казаха на цяла една генерация млади лекари:„Не ни трябвате!” И после се чудим защо децата ни бягат от България. Кои сте вие и с какво право гоните децата ни от България? Нещастници и унищожители на бъдещето на България - това сте сегашните управляващи! Извинявайте за емоционалния тон, но съм искрено възмутена и лично засегната от безобразията им.

- А младите лекари продължават с протестите си. Очаквате ли да се намери решение?
- Това не е протест за пари. Това е опит да не изгасне светлината в болничната стая, когато имате най-голяма нужда от нея. Това е протест за бъдеще в България. Протест за утре! И да, решение има, но не с това правителство. Половин година младите лекари чакат решения, чакат справедливост, а получават празни обещания. Лъжат ги на срещи. Зафиров нагло ги излъга и повече не се появи на среща. Здравният министър ги хока. А какво свършиха управляващите за това време? Увеличиха си собствените заплати, накупиха си нови коли - парламентът взе цели 70 нови лимузини, скъсаха се да ходят по екскурзии. А иначе нямало пари за лекари, за социална политика, за вода… Такова нагло правителство не помня. Младите лекари не искат чудеса. Искат държавата, която ги е обучила, да не ги гони с мизерни заплати и непоносими условия на труд, искат шанс да развиват кариерата си и да лекуват тук в България. Никой няма интерес да се запътва към Терминал 2.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    17 3 Отговор
    Има един много голям, към 200 кг, наемете самотоварач и самосвал

    Коментиран от #37

    12:50 13.10.2025

  • 2 ту-туу

    24 2 Отговор
    Крайно време е да се изчисти парламента

    12:53 13.10.2025

  • 3 Факт

    16 2 Отговор
    Мафия се бори само с оръжие, другото са празни приказки

    12:56 13.10.2025

  • 4 Голямата глава

    15 4 Отговор
    Само младите хора ще спасят България от шиши

    Коментиран от #14

    12:57 13.10.2025

  • 5 да изчистим и политическия боклук

    16 3 Отговор
    хубаво ама как да стане

    тез кърлежи и шуробаджанаци и чекмеджари са навсякъде впили се в
    кметства. общини и навсякъде що е държавна кьор софра
    преизбирани от над милион техни поклонници

    12:58 13.10.2025

  • 6 А В ЛУЛИН ЧИСТЯТ КОФИТЕ?

    8 3 Отговор
    АМА ШИШИ БИЕ НАРЕД ВСИЧКИ В ПАЗАРДЖИК?

    12:58 13.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    8 5 Отговор
    И НАРОДЕН СЪД И ДО КРАК!

    12:58 13.10.2025

  • 8 Он ончов

    12 9 Отговор
    ААА, един път вече го изчистихте парламента и ни натресохте ПП-ДБ, величие и други подобни. Втори път - НЕ!!!

    12:59 13.10.2025

  • 9 ПП-ДБ И НИНОВА

    10 6 Отговор
    ВИДЯ СЕ КОИ ЩЕ СИ НАМЕРЯТ РАБОТА В "ЧИСТОТА" БЕЗ ПРОБЛЕМИ. ЩОТО НЯМА ДА ГИ ИМА ВЕЧЕ В ПАРЛАМЕНТА, СОРИ!

    13:01 13.10.2025

  • 10 ДА ИЗРИНЕМ

    10 2 Отговор
    ПОЛИТИЧЕСКИЯ БОКЛУК!
    ЗА БОГА,БРАТЯ, СЪБУДЕТЕ СЕ!

    13:02 13.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чичо Киро

    5 5 Отговор
    Непокорни браво. С вас сме, долу мафията

    13:05 13.10.2025

  • 13 Фибата

    6 2 Отговор
    Да успеят да изчистят Люлин??!! Стига глупости! Една част от боклука вече не в НС, а останалата сама ще се прецака с......граждански арести! Абе, къде е Бойко Рашков?

    Коментиран от #18

    13:07 13.10.2025

  • 14 Трол

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Голямата глава":

    Младите хора са основните гласоподаватели на Шиши.

    Коментиран от #24

    13:07 13.10.2025

  • 15 ПОКАЗАТЕЛНА ПОБЕДА В ПАЗАРДЖИК

    5 9 Отговор
    ТЕЗИ КОИТО СЕ БОРЯТ С МАФИЯТА СА ОЩЕ ПО КОРУМПИРАНИ И НЕКАДЪРНИ. ВИДЯХМЕ ГИ КАКВА МОГАТ 5 ГОДИНИ БУНТОВЕ, ЮМРУЦИ, СГЛОБКИ, ПУДЕЛИ, ПАЧКИ, АРЕСТИ, ДЖЕИМКОРП, БОТАШ, ЛУКОИЛ, ИНФЛАЦИИ, ЗАЕМИ, ПЕНЬОАРИ И НАКРАЯ ПАК ДА СИ ВЪРНЕМ БОЙКО И ПЕЕВСКИ, ЧЕ МАЙ ТЕ ПО-ДОБРЕ УПРАВЛЯВАХА ДЪРЖАВАТА!

    Коментиран от #22

    13:07 13.10.2025

  • 16 Мадам

    4 0 Отговор
    Много ще имаш да
    Първо трябва да се даде дефениция за БГ политик! Защото разни хамали, с езикьна пияни каруцари и поведение на хулигани, налитащи на бой с чадъри, доказани крадци със забрана да влизат в определени стнани- водещи в политиката, леко морални пърцальоци, това не се политици. Това санай- долнопробни престъпници.
    В БГ политици няма.

    13:10 13.10.2025

  • 17 Дик диверсанта

    4 4 Отговор
    В Столичния общински съвет има три много големи боклука - Хекимян, Григорова и пияницата Таков.

    13:12 13.10.2025

  • 18 Подводницата Рашков

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Фибата":

    Отново се потопи!
    Сигурно се е напил.

    13:13 13.10.2025

  • 19 Емигрант

    6 1 Отговор
    Вие чистите този боклук в държавата вече 36 години и още един век няма да можете да го изчистите без ЛУСТРАЦИЯ ! Не забелязвате ли, че вече и внуците на шумкарите и комунистите са се настанили в НС ? България е обречена на боклука с такъв послушен и лесно манипулиран народ !

    13:15 13.10.2025

  • 20 КАКТО НА ВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА.

    2 3 Отговор
    ДПС КУПУВАТ ГЛАСОВЕ? ЧЕ КОЯ ПАРТИЯ НЕ Е КУПУВАЛА ГЛАСОВЕ? КАКВА ПРАВЕХА В ПАЗАРДЖИК КИРО, АСЕН, МИРЧЕВ И ДРУГИ ВОЖДОВЕ? АГИТИРАТ, ЧЕРПЯТ СИМПАТИЗАНТИ, ОБЕЩАВАТ ПОСТОВЕ ИЛИ СЛУЧАЙНО СА ТАМ? КЪДЕ ПО СВЕТА ИЗБОРИТЕ НЕ СТРУВАТ ПАРИ, МНОГО ПАРИ? ДАЖЕ И У НАС СЕ НАБЛЮДАВА СПАД НА "ПОЛЕЗНИ ИДИИОТИ" КОИТО ГЛАСУВАТ ЗА "НЯКОЙ ДА ГИ ОПРАВИ".

    13:16 13.10.2025

  • 21 За да се

    1 0 Отговор
    Почисти софийското поле тябва да влязат багерите и да изринат тоз цирей София

    13:17 13.10.2025

  • 22 не е само дето си купуваха

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ПОКАЗАТЕЛНА ПОБЕДА В ПАЗАРДЖИК":

    от махалата отделно техни хора броят парите са в тях

    13:22 13.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Новак

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    Не младите, а неграмотните.

    13:23 13.10.2025

  • 25 Да да да

    1 0 Отговор
    Да изчистим мафията гробнн-дпснн-бспнн-итнаркомани и копейки!

    13:24 13.10.2025

  • 26 Миконос

    0 1 Отговор
    Младите лекари от рано се учат на пари, а това им придава необосновано самочувствие. Те, все още нямат никакъв опит, за възпитание и дума да може да става, скоро попаднах на тях и държанието им е просто възмутително. Не става, така, от дипломата за високата заплата, защото ако става дума за друга професия всички биха казали, но то младото поколение трябва първо да се докаже и тогава да иска пари. Така, че хайде с двойните стандарти да се спре да се спекулира и престане да се подкрепя тази илюзия, че понеже са лекари заслужават повече.

    13:26 13.10.2025

  • 27 Чистете,чистете

    2 1 Отговор
    Ония от ВСС си одобриха 24 000лева месечна заплата - основна заплата....без бонусите и добавките, а вие чистете боклуците, овце

    13:26 13.10.2025

  • 28 ШИШИ, ТАКИ И ТИКВУН

    3 0 Отговор
    Са си кооперация

    13:26 13.10.2025

  • 29 Стига бе

    1 2 Отговор
    Много добра идея, ако изчистим всички евро-атлантически боклуци наистина ще заприличаме отново на държава

    13:27 13.10.2025

  • 30 Зааая

    0 0 Отговор
    Правилно !

    13:32 13.10.2025

  • 31 Роза

    1 1 Отговор
    Спомням си какви огромни привилегии даваше някога това,да си софийски жител и каква борба беше да се доберат до него!А сега София се превърна в най-мръсния и най-неуредения град в БГ!Аз лично никога не бих се съгласила там,дори да ми дадат жилище без пари!Хубаво е,че се включиха много доброволци да помагат за чистеното на буклука,ама политическия буклук едва ли ще бъде изчистен,защото там играят големи пари и големи далавери!

    13:33 13.10.2025

  • 32 Анонимен

    1 1 Отговор
    Кмета сам си прецаква документите - после с него се водела война?! Чистете си сама госпожице, явно така по ви харесва.

    13:34 13.10.2025

  • 33 Чорбара

    1 0 Отговор
    Изследване за витамин Б12 ,септември 17 лв.,днес 26 лв.Иначи инфлация няма.

    13:35 13.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Чичак

    0 0 Отговор
    Как...то всичко е боклук, такъв е генът

    13:56 13.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Рускините от Елените

    0 0 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    14:08 13.10.2025

  • 39 Реалист

    1 0 Отговор
    Какво ни занимавате с този червен парцал и отпадък?!

    14:10 13.10.2025

  • 40 Мнение

    0 0 Отговор
    Като се има предвид, че от прасето Цацаров започна цялата свинщина, ще трябват около десет години работа на почтени граждански отношения и партньорство на всички власти, за да се изчисти привидно.

    14:14 13.10.2025