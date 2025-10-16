Новини
Мнения »
Огнян Дъскарев: Кой заслужава наградата за мир?!

16 Октомври, 2025 10:01 521 16

  • огнян дъскарев-
  • доналд тръмп-
  • нобелова награда за мир-
  • сащ-
  • война

Левичарският Нобелов комитет не даде наградата за мир на Тръмп

Огнян Дъскарев: Кой заслужава наградата за мир?! - 1
Снимка: БНТ
Огнян Дъскарев Огнян Дъскарев публицист, автор и преводач
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бях сигурен, че левичарският Нобелов комитет няма да даде наградата за мир на Тръмп. Но в миналото сред получателите на наградата е имало много достойни хора. Обаче, наградата получиха хора, като Арафат, Обама и Ал Гор, което е меко казано спорно. Особено за Обама, който стана лауреат, само заради цвета на кожата си и крайните си левичарски убеждения, да не говоря за Арафат.

Тръмп не получи наградата, но какво от това? Той спря шест войни, спря и най-кървавата досега - в Газа. В резултат в Близкия изток сега има пълно пренареждане, защото Израел удържа гръмовна победа над терористите от Хамас и Хизбула. Тръмп унищожи с 12 огромни бомби ядрената програма на терористичния режим на моллите в Техеран. С тази победа Близкия изток сега има съвсем друг вид.

Разбира се това е само първата фаза от 20-те точки на Тръмп, има още огромни трудности, като арабските водачи, надявам се, няма да забравят обещанието си за 53 милиарда долара за възстановяването на Газа, дадено в Кайро преди месеци. Предстои разоръжаването на Хамас и премахването им от политическата карта на Палестина.

Но основното е направено, от Тръмп и Нетаняху - освобождаването на заложниците, срещу което Израел ще освободи около 2 хиляди палестински терористи. И тук е видна разликата между цивилизацията и варварството. Израел освобождава терористи, за да прибере хората си, Хамас построи стотици километри тунели и десетки бункери под болници и училища на хората си, за да ги ползва, като човешки, безкрайно уязвим щит против израелската огнева мощ.

Направете сравнението!

Какво направиха ООН и ЕС за спирането на войната в Газа? Отговор: абсолютно нищо! Моля, запомнете това.

И все пак най-важното е налице - войната спря и така спря ужасната човешка касапница!

А получателката на наградата за мир, венецуелска опозиционна активистка посвети наградата си на президента Тръмп!

Истинският носител на наградата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар

    4 0 Отговор
    Преатели верни, мои фенове и политически съратници, снабдители с бело, пирамидаджии, схемаджии и обикновени мутри и мутреси.. смятам, че аз заслужавам тази награда, вий какво ще кажете?

    10:04 16.10.2025

  • 2 Въпросче

    8 5 Отговор
    А Какво направиха ООН и ЕС за спирането на репресиите на украинската хунта срещу рускоезични след Майданския преврат ?. Брюксел дори даваше положителни отзиви за действията на хунтата , а натото започна въоръжаване на Киев .

    10:04 16.10.2025

  • 3 Иван

    11 0 Отговор
    От къде го изкопахте този, много е слаб.

    10:09 16.10.2025

  • 4 беред

    9 1 Отговор
    Глупак. Ами ти си един завършен дърт глупак бре. Награда за МИР щели да дават на американски президент??? Верно ли бре глупак??? Ами кои ги пали тези войни дето после ги "спират"??? Кой??? От къде ви намират такива завършени глупаци, че и по телевизиите не можете да се разминете??? Бил спрял 6 войни, дето преди това пак те/той ги запалил??? Глупак със глупак. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжете все е напразно. Себе си лъжете.

    10:12 16.10.2025

  • 5 Да бе , да ! 😜

    10 2 Отговор
    " получателката на наградата за мир, венецуелска опозиционна активистка посвети наградата си на президента Тръмп " Сега му посвещава награда , а ако Вашингтон я избута до президент на Венецуела , тогава ще му подари и венецуелския петрол .😜

    10:13 16.10.2025

  • 6 Сандо

    6 0 Отговор
    Прекрасен плонж от Дъскарев в краката на Тръмп.И на евреите също.Усеща човека на кого трябва да лиже подметките,трябва да му се признае.

    10:40 16.10.2025

  • 7 В В.П.

    1 0 Отговор
    ,,левичарска е плоската ти тиква .от къде вадят тия нещастници..Тромп е последния президент на САЩ.Алчен злодей,,чафутска подлога..Както и оная уурва Мачадо ..

    10:49 16.10.2025

  • 8 В В.П.

    1 0 Отговор
    Тромп иска да окраде целия свят ..Алчен боклук..

    10:50 16.10.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    Хамас бяха в Москва 10 дена преди да нападнат Израел!
    Путин им даде зелена светлина за да отвлече вниманието на света от Украйна и да няма Пейтриъти за Киев!

    10:51 16.10.2025

  • 11 В В.П.

    1 0 Отговор
    За Доню ,тъпака само един ритник в наглата мутра..

    Коментиран от #15

    10:52 16.10.2025

  • 12 Дрът русофил с тежка деменция

    1 0 Отговор
    Путин трябва да вземе Нобеловата награда!

    10:53 16.10.2025

  • 13 В В.П.

    1 0 Отговор
    Евреите трябва да платят трилиони за газа и 200000 трупа..

    10:53 16.10.2025

  • 16 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор
    На този господин нещо му хлопа даската.

    11:02 16.10.2025