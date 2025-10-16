Шкварек: В България все повече съществуват две отделни касти

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Цитирам Делян Пеевски в заявката си за участие във властта от сряда: "...всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите."

Това как ви звучи? На мен като изброяване на конкретно и точно групите в обществото, които нетно получават, а не вкарват данъци в хазната. Някакъв социал-демократически призив към "онеправданите", към онези, които държавата трябва да храни, а не към онези, които хранят държавата. Те - работещите в икономиката и произвеждащи данъците са сякаш нарочно изпуснати от списъка. И това не е случайно.

Асен Василев отвори преди няколко години тази "кутия на Пандора" и от тогава всички основни политици се адаптираха към непрестанните обещания да се РАЗДАВА, РАЗДАВА, РАЗДАВА. Ако няма от какво да се раздава - ще се вземе на заем. А нещичко за онези, които създават това, което политиците ще раздават? Не. За тях доене, данъци, администрация, бюрокрация, спънки, регулации и накрая дори липса на гаранции, че няма да ти вземат бизнеса.

Нещо за работещите бедни, ама тия в частната икономика, които чинно си плащат всички данъци, осигуровки и такси, че да имат политиците от какво да обещаят и преразпределят по веригата?

Може ли да се стопим с 1 милион души, а администрацията да се увеличи за същото време? В България все повече съществуват две отделни КАСТИ, и изглежда големите политици трайно са взели страната на една от тях...