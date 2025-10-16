Новини
Мнения »
Шкварек: В България все повече съществуват две отделни касти

16 Октомври, 2025 17:41

Асен Василев отвори преди няколко години тази "кутия на Пандора" и от тогава всички основни политици се адаптираха към непрестанните обещания да се РАЗДАВА, РАЗДАВА, РАЗДАВА. Ако няма от какво да се раздава - ще се вземе на заем

Шкварек: В България все повече съществуват две отделни касти - 1
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Цитирам Делян Пеевски в заявката си за участие във властта от сряда: "...всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите."

Това как ви звучи? На мен като изброяване на конкретно и точно групите в обществото, които нетно получават, а не вкарват данъци в хазната. Някакъв социал-демократически призив към "онеправданите", към онези, които държавата трябва да храни, а не към онези, които хранят държавата. Те - работещите в икономиката и произвеждащи данъците са сякаш нарочно изпуснати от списъка. И това не е случайно.

Асен Василев отвори преди няколко години тази "кутия на Пандора" и от тогава всички основни политици се адаптираха към непрестанните обещания да се РАЗДАВА, РАЗДАВА, РАЗДАВА. Ако няма от какво да се раздава - ще се вземе на заем. А нещичко за онези, които създават това, което политиците ще раздават? Не. За тях доене, данъци, администрация, бюрокрация, спънки, регулации и накрая дори липса на гаранции, че няма да ти вземат бизнеса.

Нещо за работещите бедни, ама тия в частната икономика, които чинно си плащат всички данъци, осигуровки и такси, че да имат политиците от какво да обещаят и преразпределят по веригата?

Може ли да се стопим с 1 милион души, а администрацията да се увеличи за същото време? В България все повече съществуват две отделни КАСТИ, и изглежда големите политици трайно са взели страната на една от тях...


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    1 0 Отговор
    Държавата трябва да поддържа здравословна пропорция, но връзкарите са прекалено много!

    17:47 16.10.2025

  • 2 Дориана

    1 0 Отговор
    И Борисов и Пеевски трябва да бъдат вън от властта. Популистките изказвания на Пеевски , че искал да работи за народа всички знаят , че са мираж и прах в очите на народа. Този човек освен диктатура и репресии друго не може да донесе. А, Борисов му помага, защото неистово не иска да признае , че вече отдавна е вън от властта и става все по- зависим от Пеевски и от малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ. Не само това - вече става смешен.

    17:53 16.10.2025