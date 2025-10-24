Как само с 2 камиона се пестят няколко хиляди лева на ден от сметосъбиране… Никола Рахнев пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Два камиона за боклук вече са в България и са предназначени за чистене в София. И това става факт на фона на криза със събирането на отпадъци в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Тя беше провокирана от това, че старият договор за почистване изтече, а нов не беше сключен, след като се оказа, че има само един кандидат, който предлага завишена цена. Как се събраха повече пари за камионите и какво ще се прави с тях… Пред ФАКТИ говори Никола Рахнев, основател на „Гората.бг“.



- Г-н Рахнев, купихте два сметопочистващи камиона от Австрия, за да помагате на кризата в София с боклука. Как се движат, работят ли, къде се използват машините?

- Вече втора седмица камионите са на терен. Помагат в двата най - силно засегнати района, които нямат сега своя почистваща фирма. Това са „Люлин“ и „Красно село“.



- И ефектът от тях какъв е?

- На мен лично ми е трудно да го измеря, защото нямам точна информация. Ние действаме по следния начин – предоставили сме ги абсолютно безвъзмездно на столичното предприятие за твърди отпадъци с договор. Те ги използват, доколкото ми е известно, на над 12-часови смени с техни шофьори по избрани от тях маршрути. Но мога да допусна, че може би над 50 тона на ден отпадъци се прибират именно с тези два камиона. Защото тяхната товароподемност на полезен товар е 12,5 тона. Съвсем спокойно тези камиони могат да правят много повече от два курса дневно — да се пълнят абсолютно догоре, да се депонират, по-скоро изхвърлят в СПТО за преработка, и да се връщат обратно за нови курсове. Така че ефектът, ако го измерим дори само през 50 тона, а те могат да бъдат много повече, и през цената, която чрез вас – медиите, беше обявена на 420 лева на тон, която не бе приета от Столична община, то ефектът е 20 хиляди лева дневно спестени на данъкоплатците.



- Това е повече от добре, но как се роди идеята и как влязохте в контакт, и как ги купихте?

- Когато започна кризата с боклука, много хора започнаха да пишат и да питат: „Какво да направим, как да помогнем?“. Съответно аз минах покрай някои контейнери, видях каква е ситуацията. Имах известно време една дилема дали изобщо това е кауза, в която трябва да се включваме.



- Защо?

- На теория Столична община има голям бюджет, от една страна, от друга страна тук има намесени икономически и политически интереси. Това е нещо малко специфично и странично от нашата дейност. Но както сме помагали и при земетресение, при наводнение, пожарни автомобили закупувахме, аз реших в крайна сметка, че щом има такъв интерес и желание хората да питат как да помогнем, може би наистина има нужда да помогнем.

Пуснах една анкета в страницата Гората.БГ, в която попитах: „Считате ли, че трябва да подкрепим Столична община при кризата с боклука?“ Очаквах по-скоро позитивен отговор - повече хора „за“, част „против“. Бях много изненадан, защото 95% от първите 2000 отговора бяха „… да, трябва да подкрепим“. Тогава вече бях сигурен, че трябва да действаме.

Тъй като познавам хора от общината във връзка с някои екологични инициативи, които сме правили - засаждане на дървета, други дейности, се свързах с тях и питах кой отговаря, кой може да ни каже. Така стигнах до директора на предприятието за отпадъци. Проведох разговор с него и попитах кое е най-нужното, с какво може да се помогне. Три неща бяха важни: първо, камионите; второ, кофи за събиране на отпадъци; трето, помощ от доброволци. Попитах кое е най-важното. Най-важното беше камион.



- И така се насочихте към тях…

- Говорихме първоначално за един камион. Идеята беше да опитаме да съберем средства за един камион и няколко контейнера. Обявих кампанията и за моя огромна изненада за по-малко от 24 часа събрахме 80 хиляди лева. Предприятието вече беше влязло в контакт с фирми, от които могат да купят камион, избрани бяха марки и модели. Оказа се, че един камион струва 51 600 лева. Реших, че след като сме събрали 80 00 лева, най-вероятно за още няколко дни ще съберем и за два камиона – и директно обявих, че купуваме два камиона.



- Значи от общинското дружество ви насочиха към Австрия?

- Да. Говорих с представителите, които ги продават от Австрия, и се разбрахме как могат да дойдат максимално бързо. За моя голяма изненада и радост те дойдоха наистина бързо. Кампанията стартирахме във вторник, а в нощта на петък срещу събота двата камиона вече бяха в София. Освен това купихме 12 контейнера – големи, строителни, по 5–6 хиляди литра, които също са на терен. Камионите регистрирахме в КАТ. Имаше едно предизвикателство, защото няколко застрахователя ни отказаха да ги застраховат. Казаха, че са високорискови, във връзка с палежите, които се случиха в бранша. В крайна сметка една чуждестранна компания се съгласи, направихме застраховки, минахме през техническа проверка, сервизирахме някои неща и вече действат.



- Два камиона за около 100 хиляди лева – даваме ли си сметка колко лесно Столична община, с милионния си бюджет, може да си купи камиони и да не се занимава с други фирми?

- Доколкото ми е известно, от общината точно това предвиждат да направят. Гласуваха на Общински съвет 9 милиона лева, които да се разделят между две общински дружества. За тази сума могат да се купят много камиони. Но има и нещо друго. Общинският съвет трябва да гласува бюджета, после да се проведат обществени поръчки и да минат сроковете за доставка. Говорим за 3-4 месеца. Предимството на нас - като кауза и граждани, е, че можем да реагираме изключително бързо. Най-добрата помощ е навременната. Ние увеличихме значително капацитета - от четири големи камиона за двата района станаха шест. Отделно има и още 7-10 малки, пренасочени от други дейности.





- Вече няколко пъти давате примери с градове от Европа. Какво чакаме…

- Да. Във Виена, Рим, Берлин чистят със собствени общински фирми. Най-вероятно тези държави са минали през някакъв опит и са стигнали до извода, че това е най-смисленият и изгоден вариант. Разбира се, в България има рискове, но при добра организация, закупуване на собствена техника и може би един смесен модел – частни дружества плюс общински контрол, можем да постигнем най-доброто за обществото.

Хората искат чист град и по-ниски данъци. Това е и желанието на общината, според разговорите ми с тях. Ще наблюдаваме как и какво ще се получи на практика.



- Събрахте повече пари. С тях какво…

- Кампанията беше много широко подкрепена. Събрахме общо 350 хиляди лева. Камионите струваха около 110 хиляди, контейнерите – около 25 хиляди. Реших да използваме останалите средства за дългосрочни ефекти.

Закупуваме 210 хиляди домашни кошчета, в комплекти по три (жълто, синьо и зелено) - за общо 70 хиляди домакинства. Ще проведем кампания, за да покажем, че да събираш разделно е лесно, смислено и дори модерно. Вярвам, че ще привлечем внимание с участието на вас – медиите, с включването на известни личности.

Освен това купуваме 1000 компостера по 630 литра, защото органичните отпадъци могат да се превръщат в тор чрез естествен процес – без мирис и без вреди. Това може да помогне София не само да оцелява, но и да процъфтява. Ще имаме по-малко отпадъци, най-вероятно по-ниски такси смет и по-красива среда.