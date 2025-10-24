Новини
Мнения »
Как само с 2 камиона се пестят няколко хиляди лева на ден от сметосъбиране… Никола Рахнев пред ФАКТИ

Как само с 2 камиона се пестят няколко хиляди лева на ден от сметосъбиране… Никола Рахнев пред ФАКТИ

24 Октомври, 2025 08:57 2 360 27

  • никола-
  • рахнев-
  • гората-
  • камиони-
  • боклук-
  • софия-
  • криза-
  • компост

Когато хората искат да помогнат, можем да постигнем невероятни резултати, казва той

Как само с 2 камиона се пестят няколко хиляди лева на ден от сметосъбиране… Никола Рахнев пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Два камиона за боклук вече са в България и са предназначени за чистене в София. И това става факт на фона на криза със събирането на отпадъци в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Тя беше провокирана от това, че старият договор за почистване изтече, а нов не беше сключен, след като се оказа, че има само един кандидат, който предлага завишена цена. Как се събраха повече пари за камионите и какво ще се прави с тях… Пред ФАКТИ говори Никола Рахнев, основател на „Гората.бг“.

- Г-н Рахнев, купихте два сметопочистващи камиона от Австрия, за да помагате на кризата в София с боклука. Как се движат, работят ли, къде се използват машините?
- Вече втора седмица камионите са на терен. Помагат в двата най - силно засегнати района, които нямат сега своя почистваща фирма. Това са „Люлин“ и „Красно село“.

- И ефектът от тях какъв е?
- На мен лично ми е трудно да го измеря, защото нямам точна информация. Ние действаме по следния начин – предоставили сме ги абсолютно безвъзмездно на столичното предприятие за твърди отпадъци с договор. Те ги използват, доколкото ми е известно, на над 12-часови смени с техни шофьори по избрани от тях маршрути. Но мога да допусна, че може би над 50 тона на ден отпадъци се прибират именно с тези два камиона. Защото тяхната товароподемност на полезен товар е 12,5 тона. Съвсем спокойно тези камиони могат да правят много повече от два курса дневно — да се пълнят абсолютно догоре, да се депонират, по-скоро изхвърлят в СПТО за преработка, и да се връщат обратно за нови курсове. Така че ефектът, ако го измерим дори само през 50 тона, а те могат да бъдат много повече, и през цената, която чрез вас – медиите, беше обявена на 420 лева на тон, която не бе приета от Столична община, то ефектът е 20 хиляди лева дневно спестени на данъкоплатците.

- Това е повече от добре, но как се роди идеята и как влязохте в контакт, и как ги купихте?
- Когато започна кризата с боклука, много хора започнаха да пишат и да питат: „Какво да направим, как да помогнем?“. Съответно аз минах покрай някои контейнери, видях каква е ситуацията. Имах известно време една дилема дали изобщо това е кауза, в която трябва да се включваме.

- Защо?
- На теория Столична община има голям бюджет, от една страна, от друга страна тук има намесени икономически и политически интереси. Това е нещо малко специфично и странично от нашата дейност. Но както сме помагали и при земетресение, при наводнение, пожарни автомобили закупувахме, аз реших в крайна сметка, че щом има такъв интерес и желание хората да питат как да помогнем, може би наистина има нужда да помогнем.
Пуснах една анкета в страницата Гората.БГ, в която попитах: „Считате ли, че трябва да подкрепим Столична община при кризата с боклука?“ Очаквах по-скоро позитивен отговор - повече хора „за“, част „против“. Бях много изненадан, защото 95% от първите 2000 отговора бяха „… да, трябва да подкрепим“. Тогава вече бях сигурен, че трябва да действаме.
Тъй като познавам хора от общината във връзка с някои екологични инициативи, които сме правили - засаждане на дървета, други дейности, се свързах с тях и питах кой отговаря, кой може да ни каже. Така стигнах до директора на предприятието за отпадъци. Проведох разговор с него и попитах кое е най-нужното, с какво може да се помогне. Три неща бяха важни: първо, камионите; второ, кофи за събиране на отпадъци; трето, помощ от доброволци. Попитах кое е най-важното. Най-важното беше камион.

- И така се насочихте към тях…
- Говорихме първоначално за един камион. Идеята беше да опитаме да съберем средства за един камион и няколко контейнера. Обявих кампанията и за моя огромна изненада за по-малко от 24 часа събрахме 80 хиляди лева. Предприятието вече беше влязло в контакт с фирми, от които могат да купят камион, избрани бяха марки и модели. Оказа се, че един камион струва 51 600 лева. Реших, че след като сме събрали 80 00 лева, най-вероятно за още няколко дни ще съберем и за два камиона – и директно обявих, че купуваме два камиона.

- Значи от общинското дружество ви насочиха към Австрия?
- Да. Говорих с представителите, които ги продават от Австрия, и се разбрахме как могат да дойдат максимално бързо. За моя голяма изненада и радост те дойдоха наистина бързо. Кампанията стартирахме във вторник, а в нощта на петък срещу събота двата камиона вече бяха в София. Освен това купихме 12 контейнера – големи, строителни, по 5–6 хиляди литра, които също са на терен. Камионите регистрирахме в КАТ. Имаше едно предизвикателство, защото няколко застрахователя ни отказаха да ги застраховат. Казаха, че са високорискови, във връзка с палежите, които се случиха в бранша. В крайна сметка една чуждестранна компания се съгласи, направихме застраховки, минахме през техническа проверка, сервизирахме някои неща и вече действат.

- Два камиона за около 100 хиляди лева – даваме ли си сметка колко лесно Столична община, с милионния си бюджет, може да си купи камиони и да не се занимава с други фирми?
- Доколкото ми е известно, от общината точно това предвиждат да направят. Гласуваха на Общински съвет 9 милиона лева, които да се разделят между две общински дружества. За тази сума могат да се купят много камиони. Но има и нещо друго. Общинският съвет трябва да гласува бюджета, после да се проведат обществени поръчки и да минат сроковете за доставка. Говорим за 3-4 месеца. Предимството на нас - като кауза и граждани, е, че можем да реагираме изключително бързо. Най-добрата помощ е навременната. Ние увеличихме значително капацитета - от четири големи камиона за двата района станаха шест. Отделно има и още 7-10 малки, пренасочени от други дейности.


- Вече няколко пъти давате примери с градове от Европа. Какво чакаме…
- Да. Във Виена, Рим, Берлин чистят със собствени общински фирми. Най-вероятно тези държави са минали през някакъв опит и са стигнали до извода, че това е най-смисленият и изгоден вариант. Разбира се, в България има рискове, но при добра организация, закупуване на собствена техника и може би един смесен модел – частни дружества плюс общински контрол, можем да постигнем най-доброто за обществото.
Хората искат чист град и по-ниски данъци. Това е и желанието на общината, според разговорите ми с тях. Ще наблюдаваме как и какво ще се получи на практика.

- Събрахте повече пари. С тях какво…
- Кампанията беше много широко подкрепена. Събрахме общо 350 хиляди лева. Камионите струваха около 110 хиляди, контейнерите – около 25 хиляди. Реших да използваме останалите средства за дългосрочни ефекти.
Закупуваме 210 хиляди домашни кошчета, в комплекти по три (жълто, синьо и зелено) - за общо 70 хиляди домакинства. Ще проведем кампания, за да покажем, че да събираш разделно е лесно, смислено и дори модерно. Вярвам, че ще привлечем внимание с участието на вас – медиите, с включването на известни личности.
Освен това купуваме 1000 компостера по 630 литра, защото органичните отпадъци могат да се превръщат в тор чрез естествен процес – без мирис и без вреди. Това може да помогне София не само да оцелява, но и да процъфтява. Ще имаме по-малко отпадъци, най-вероятно по-ниски такси смет и по-красива среда.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Батка

    19 3 Отговор
    Лошо е само ,че тиквата ще пресече такива опити за сметопочистване посредством контингента. Държавата за съжаление не е в контрол и всичко е разхвърляно по фирми за точене на средства.

    09:08 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Любо

    9 8 Отговор
    Това е един път. Правете го примерно 4 години и пак ми приказвайте. Любители.

    09:10 24.10.2025

  • 4 Трол

    11 0 Отговор
    Най-важното не са толкова камионите, колкото да има съвестни граждани, които да вършат работата на сметоизвозващите предприятия.

    Коментиран от #12, #22

    09:13 24.10.2025

  • 5 Дичо

    2 2 Отговор
    Кат ги погне маалата ше се смееме

    09:17 24.10.2025

  • 6 Мдаа!🤔

    10 8 Отговор
    Новото амплоа на жълтопаветните соросоиди-сметосъбирането!!!🙄 Откриха себе си! Ще вземат занаята на ромите.

    09:18 24.10.2025

  • 7 Георги

    10 7 Отговор
    да разбираме, че ДС милионерчето ще разчита на доброволц и и дарения да му оправят бакиите. А да видим като изтекат анексите и на останалите квартали как ще закърпите положението с тея 2 камиона.

    09:22 24.10.2025

  • 8 Хе!

    11 4 Отговор
    И утре, като накупите 50 камиона с пари събрани от съвестни наивни ентусиасти, съда и мафията, която го контролира ще обяви кмета за незаконно избран, ще поставят някой посочен от Делян Беевски за кмет и той ще подари камионите на часната фирма! Смето и снегопочистването ще се извършава регулярно, никакви протести и саботажи! Ще се хвалят какви са можачи и как се справят чудесно! На практика - саботьори и партизани хяйдуци на власт!

    09:23 24.10.2025

  • 9 Това ли искаме?

    7 6 Отговор
    Контейнери за строителни отпадъци пред блоковете си, пълни с боклук? А над тях птици, котки и мухи.

    09:24 24.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бай Ху (By Who)

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Важно е и да си плащат редовно таксата смет господине.

    Коментиран от #20

    09:36 24.10.2025

  • 13 Абе

    5 2 Отговор
    А стига глупости бе, идете да видите кофите в Красно село, за Люлин не ми се мисли изобщо.

    09:38 24.10.2025

  • 14 Абе

    3 4 Отговор
    Некви жен дърляци само.

    09:40 24.10.2025

  • 15 незнайко

    5 0 Отговор
    В общи линии са завръща ДЪРЖАВНОТО ! Дано и в други области се върне държавното производство а не частното !С производството на сирена, кашкавал, колбаси е подобна историята, като се надуват цените от частниците а самите продукти нямат нищо общо с ЕДНОВРЕМЕШНИТЕ вкусове ! БДС отдавна не съществува и всеки произвежда по собствена рецепта !

    09:43 24.10.2025

  • 16 007 лиценз ту кил

    6 1 Отговор
    Единият от тези камиони е зачислен на отряда затворници, който сметоизвозва в Красно село. Благо е в екипажа.

    09:44 24.10.2025

  • 17 Българин

    2 2 Отговор
    Абе тия са малоумни! Има си бюджет, има си фирми, те трябва да получават парите си. Така е определено и няма как някакви да се месят! Който не го разбира това, ще му се обясни по начин, чеда го разбере и да не се меси там, където не е за него!

    09:48 24.10.2025

  • 18 Тома

    2 0 Отговор
    В България което е общинско и държавно винаги цените са в пъти завишени за да има в чекмеджето

    09:50 24.10.2025

  • 19 Честно казано

    3 0 Отговор
    Какво ни занимавате с боклука на най-голямото бунище в страната, наречено столица? Цялата държава трябва да плаче за тази обществена тоалетна ли? Айде, стига вече с този местен проблем.... То пък голямата работа! Все едно в другите населени места няма боклуци и сметосъбиране, ама не съм видял в национален ефер всеки ден да говорят за сметта на останалите градове и села. Не е сериозно...

    09:51 24.10.2025

  • 20 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Ху (By Who)":

    Едното не пречи на другото. Естествено че ще си плащат и такса.

    09:52 24.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе не бе

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Най-важното е, че ДС кметчето разгроми мафията!
    Е, сега няма кой да събира боклука и кофите преливат, ама...

    09:54 24.10.2025

  • 23 ТИГО

    4 1 Отговор
    А бре "софиянци" кой ви чистеше кофите на село?

    Коментиран от #25

    09:56 24.10.2025

  • 24 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "ТИГО":

    Айде СИГО и бегай.

    10:02 24.10.2025

  • 25 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "ТИГО":

    Тейко ти, сиган ина.

    10:05 24.10.2025

  • 26 ТИГО

    2 1 Отговор
    Инак плачете "нашите данъци отиват за бежанците от Украйна" ама като ви краде Вълка си траете ,кмета като реши да спре кражбите надигате вой ! Сега ни спретнаха такса водомер , що мълчите? Мълчахте и като дигнаха бензина,олиото ,Фандъчка дигна билетите ,траете ! Шиши си развява байрака пак траете ,гаврят се с вас по болниците пак траете !Милицията ви иска пари пак траете !Но тук сте юнаци и знаещи ,една книга не сте прочели тая година ама имате мнение и всичко знаете!

    10:08 24.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.