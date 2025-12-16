Новини
Стефан Антонов: Търси се вторият Жан Виденов

Стефан Антонов: Търси се вторият Жан Виденов

16 Декември, 2025 13:02 2 578 37

  • стефан антонов-
  • криза-
  • политика-
  • оставка-
  • правителство

Това, което се случи между приемането на първия и втория бюджет, освен протестите, бяха недоволството на синдикатите и работодателите

Стефан Антонов: Търси се вторият Жан Виденов - 1
Снимка: Нова телевизия
Стефан Антонов Стефан Антонов финансов и политически коментатор
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Оказа се, че когато няма воля да се вземат колективни мерки, то всъщност въздържанието от допълнителни грешки също може да подаде позитивно решение и тук може би трябва да отчетем, че коригираният проектобюджет, който правителството внесе, беше по-лош от неговата чернова чисто във фискален план, защото той предвиждаше отново огромен дефицит, отново огромен скрит дефицит от дълг, който се тегли очевидно много по-голям, отколкото самият дефицит се нуждае от финансиране". Това каза пред БНР Стефан Антонов, финансов журналист с богат опит в областта на публичните финанси и банковия сектор:

"Това, което се случи между приемането на първия и втория бюджет, освен протестите, бяха недоволството на синдикатите и работодателите, но те отдавна не работят като страни, които искат да бъдат част от решението, а действат като страни, които създават проблема, тоест те си получиха тяхното. Едните искаха да не се вдигат осигуровките, което увеличава дефицита. Другите искаха разходите за доходи да се разпределят малко между всички - вместо в няколко подсектора, което означаваше вместо привилегировани подкасти, да има прахосничество за всички, но в крайна сметка и двете страни не предложиха нищо на макро ниво финансовият план да се подобри".

"Смятам, че нещата много отдавна са се пренесли отвъд нивото на чистата фискалистика и на тях трябва да се гледа в чисто човешки план от гледна точка на нормалността", добави в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" финансовият журналист:

"Търси се вторият Жан Виденов. Търси се в момента някой, който ще обере пешкира за последните пет години прахосничество и безхаберие. Следващият финансов министър и следващият премиер ще имат толкова горещи и толкова много картофи, че нямам как да не влязат в историята като печални образи на хора, които са направили много непопулярни мерки".


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 евалата чалгопитеци

    11 43 Отговор
    Как е площада? Свежичко ли ви е? Сигурно ли ви е? А поне предвидимо ли ви е? Вдигнаха ли ви заплатите от Нова година, а? А ще раждате ли българи бе неумните?

    Счупихте си сами държавата. Сега си носете самара.

    Коментиран от #3, #26

    13:05 16.12.2025

  • 2 Боруна Лом

    39 7 Отговор
    ТОЗИ ИМА МАТЕРИяЛ ПОНЕ ТРИ МЕСЕЦА ДА Е В КРИЗА!ОТ КЪДЕ НАМИРАТЕ ТАКИВА РУСАЛКИ?

    13:06 16.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    5 15 Отговор
    Дуранкев, Гечев, Кузман И, Сарийски, и другата псевдо опозиция поставена опозиция, марионетна опозиция, не казвате за 40 милиарда евро от валутният резерв, ще горите в адът.. Изборите се фалшифицират на друго ниво, на което не може да се повлияе с гласуване. Купуването на гласове е само дъвка за народът както че Пеевски е единственото зло въздесъщо. Стиига с идиотщини, трябва прозрачни избори с бюлетини от самите партии печатани, и броене пред народът в секцията. Идеи за край на на неолибералният капитализъм корумпиращ всички със субсидии и договори на държава и общини към частни фирми. Но сме и колония, дирижиранна отвън. Ако имаме пазарна социалистическа икономика с високо кредитиране като в Скандинавия и Китай, Виетнам, ще достигнем стандартът в Испания или Холандия, Щвеция, Финландия, до 15 години най-бързо. А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 е

    13:07 16.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    30 1 Отговор
    Търси се вторият Тодор Живков.

    Коментиран от #12, #30

    13:08 16.12.2025

  • 7 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 2

    1 15 Отговор
    Дуранкев, Гечев, Кузман И, Сарийски, и другата псевдо опозиция поставена опозиция, марионетна опозиция, не казвате за 40 милиарда евро от валутният резерв, ще горите в адът.. Изборите се фалшифицират на друго ниво, на което не може да се повлияе с гласуване. Купуването на гласове е само дъвка за народът както че Пеевски е единственото зло въздесъщо. Стиига с идиотщини, трябва прозрачни избори с бюлетини от самите партии печатани, и броене пред народът в секцията. Идеи за край на на неолибералният капитализъм корумпиращ всички със субсидии и договори на държава и общини към частни фирми. Но сме и колония, дирижиранна отвън. Ако имаме пазарна социалистическа икономика с високо кредитиране като в Скандинавия и Китай, Виетнам, ще достигнем стандартът в Испания или Холандия, Щвеция, Финландия, до 15 години най-бързо. А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 е

    13:08 16.12.2025

  • 8 Сила

    32 4 Отговор
    СТЕФЧО ОООО, СТЕФЧО МАМА ....ПОГЛЕДНИ СЕ БРЕ !!! НЕ СЕ ПОБИРАШ В КАДЪР НЕ МАМИН СТЕФЧО !!! ТРЯБВА ДА ТИ ПУСКАТ СНИМКАТА НА ЦЯЛА СТРАНИЦА БЕ СИНЕ.... ЗАСРАМИ СЕ И СПРИ ДА ПЛЮСКАШ БРЕ МОМЧЕ , ЩЕ СЕ ПРЪСНЕШ !!!

    13:08 16.12.2025

  • 9 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 3

    5 5 Отговор
    . 2% от БВП да е за ТРИ държавни болници на най високо ниво, и по 10 полеви болници към всяка една с безплатни бусове всеки ден и бързата помощ. Безплатни за всички, и чужденците, и те плащат ДДС и акцизи. А частните болници да са към частни застрахователи, застраховане на всяко работно място. Застрахователите да съдят болниците, ако нещо са объркали, и да им отказват финансиране. Българите не знаят Евангелието, затова имат положително мислене, празен оптимизъм. Празна гордост и оптимизъм, които не смиряват и не просветляват. Песимизмът на Евангелието, дава настроение да търсиш логиката и реалните причини и изходи.

    13:08 16.12.2025

  • 10 Хмм

    27 7 Отговор
    все повече хора заприличват на пеевски и борисов, затова си ги харесват

    13:08 16.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Втория Тодор Живков

    10 15 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    е на Дондуков 2. Сега щел да прави ново БКП.

    Коментиран от #29

    13:10 16.12.2025

  • 13 защо

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Нали затова скачахте по площадите бре? Или вече забравихте.

    13:12 16.12.2025

  • 14 търси се

    12 4 Отговор
    втория дебел врат охранен
    на гърба на наивни преизибратели

    13:14 16.12.2025

  • 15 гражданин

    21 4 Отговор
    играта на дебелия от Банкя е ясна, ако всичко се провали, той е само един депутат и не носи отговорност за нищо, ако Желязков беше успял да направи прехода към евро, дебелия щеше да каже, ето ние от ГЕРБ, с нашето търпение, и експертиза, успяхме да реализираме най значимото постижение по пътя на България към ЕС, и то под мое лидерство и надзор, с моето най активно участие, дебелия от Банкя е страхлив, подъл, и презастаховащ се винаги тип, човек с такива основни качества, не става за лидер на страната ни, която тепърва трябва да се развива, да прави реформи, и смели стъпки, между другото, подкаста, е членувано на думата подкаст, което е аудио файл, думата която му трябва на автора е под-каста

    13:19 16.12.2025

  • 16 Младите не помнят

    7 12 Отговор
    Не споменавайте Жан, да не дава господ.

    Коментиран от #17

    13:21 16.12.2025

  • 17 защо

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Младите не помнят":

    Те младите неумни сами ще го докарат новия Жан.

    13:24 16.12.2025

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 10 Отговор
    ВТОРИ ЖАН ВИДЕНОВ СЕ СТРАХУВА ДА ................... ИЗЛЕЗЕ ОТ РЕZИДЕНТСТВОТО ..,................. ФАКТ !

    Коментиран от #19

    13:29 16.12.2025

  • 19 не бе

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Чака нареждане от командващия офицер.

    13:31 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Х фактор

    13 7 Отговор
    И да търсите Жан няма да го намерите, защото много българи работят за себе си и имат и пари и коли и къщи. Тези дето нямат са по-старите хора, ограбени от измамници и мошеници за съжаление. Здравите и работливите са добре и затова не трябва да се плашим. Щом и БСП е за еврото това е пътя и то към по-добро и сигурно. Дано има повече почтеност в МВР и пазят от крадците доверчивите

    13:34 16.12.2025

  • 22 тука е така

    34 2 Отговор
    Жан Виденов , е единствения български премиер,който със сигурност не е направил три неща ! Не е предал България. 2 Не е крал. 3 .Не е направил компромис със съвестта си. Такъв няма да намерите. България е приключена .В момента агонизира , гърчи се ,мъчи и стене. Хората които я поставих в това положение ,което тепърва ще се осъзнава от народа , заявяват, 1. Че се гордеят с това което са направили 2. Ходят с гордо изправени глави 3. Гледат уверено от Бузлуджа тяхното бъдеще. Тука е така.

    Коментиран от #25, #27

    13:39 16.12.2025

  • 23 Ко каза

    8 0 Отговор
    Абе ексертО няма ли кой да ти каже, че трябва да намалиш фуража?

    13:40 16.12.2025

  • 24 12340

    5 0 Отговор
    Добре се отразява финансовата жирналистика...

    13:44 16.12.2025

  • 25 България е приключена викаш

    6 17 Отговор

    До коментар #22 от "тука е така":

    36 години руснаците ни лъжат че са си тръгнали от България и не ни управляват комунистите.
    Няма нито един исторически документо който да показва, че руснаците са си тръгнали от тук. Само вижте сегашните политици на кого са внуци и ще ви стане ясно дали не ни управляват комунистите все още.

    Прехода към демокрация тепърва започва в България.

    13:46 16.12.2025

  • 26 Милен

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "евалата чалгопитеци":

    "Дефицитът на България в стокообмена през периода януари-октомври се увеличава с повече от 72% на годишна база и достига 16,260 млрд. лева. Само за октомври общото външнотърговско салдо е на минус с 2,366 млрд. лева, като дефицитът расте с близо 36%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ)."- очевидно държавата е "счупена" доста преди протестите, икономиката ни се е пуснала по пързалката и няма изгледи намаляване на скоростта.

    Коментиран от #28

    13:46 16.12.2025

  • 27 за Жан си прав

    31 3 Отговор

    До коментар #22 от "тука е така":

    Жан Виденов направи няколко неща:
    1. Жан ВИденов остави непоканения Сорос да го чака в чакалнята пред кабинета и не го прие.
    2. Жан Виденов спря ежегодишна 15 милионна държавна вноска в бюджета на Отворено общество.
    3. Жан Виденов се хвана наемник на работа на следващия ден след като депозира оставката на правителството си.

    13:49 16.12.2025

  • 28 ужасТ

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Милен":

    А скапаното Евро още не е дошло! Или затова?

    Коментиран от #31

    13:50 16.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Научи повече

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Тодор Живков е искал България да влезе в Европейската общност да знаете

    14:02 16.12.2025

  • 31 Милен

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "ужасТ":

    Едва ли еврото има особено влияние, просто зелената сделка и плановата икономика са скъпо удоволствие и някой трябва да плаща за него.

    14:04 16.12.2025

  • 32 Намерен е

    2 0 Отговор
    Гея певец на химни

    14:31 16.12.2025

  • 33 гост

    4 0 Отговор
    Вземи мерки, че ако продължаваш така, ще умреш от задушаване.П......се де.......ло.

    15:06 16.12.2025

  • 34 Откъде ?

    3 0 Отговор
    Откъде ?

    ГИ НАМИРАТЕ !

    ТАКИВА !

    КОФИ ?

    Коментиран от #37

    17:47 16.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ЛЕЛИИИИИ

    2 0 Отговор
    КЪВ ШО.......АР

    11:02 17.12.2025

  • 37 истина ти казвам

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Откъде ?":

    По точно от къде ги копат???🤣Изобилна му е хранилката на Стефчо! Заострен череп,близко разположени очи и не знае кога да спре да яде.На какво са симптоми изброените,проверете във медицинските сайтове!

    11:08 17.12.2025