Новини
Мнения »
Вдигане на цената – най-лесната реформа в „богата“ София

Вдигане на цената – най-лесната реформа в „богата“ София

3 Декември, 2025 13:34 403 4

  • синя-
  • зона-
  • зелена зона-
  • софия-
  • цена-
  • паркиране-
  • реформа

Столицата не страда от ниски цени за паркиране - страда от липса на инфраструктура, алтернативи и последователност

Вдигане на цената – най-лесната реформа в „богата“ София - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Реформата на „синя“ и „зелена“ зона, представена от кмета Васил Терзиев, изглежда повече като фискална операция в „богата“ София, отколкото като реална градска политика. Повишаването на цените е най-лесният, но и най-повърхностният инструмент, който една община може да използва,

когато няма готови решения.

Вместо да се работи за структурно подобрение – изграждане на многоетажни паркинги, реорганизация на движението, стимули за алтернативен транспорт, дигитализация с реален ефект – се “повишават таксите”, което се представя като „реформа“.

Особено спорно е, че живущите в зоните са сред най-потърпевшите.

Абонаментите стават значително по-скъпи, без да им се предлага нито гарантирано място, нито по-добра организация.

Зоните се разширяват, но капацитетът реално не се увеличава – просто се разчертават нови улици, които и досега бяха претоварени. Това не е дългосрочно решение, а преместване на проблема от квартал в квартал.

Работното време до 21:00 и в неделя е мярка, която удря най-вече хората, които не живеят централно, но работят там – създава се усещане, че градът е превърнат във финансова схема, а не в пространство за свободно движение и социален живот.

Най-сериозният пропуск е липсата на убедителна визия. София не страда от ниски цени за паркиране - страда от липса на инфраструктура, алтернативи и последователност. Ако една реформа започва и свършва с повишаване на таксите, това не е реформа – това е признание за управленско безсилие.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не,че нещо, ама...

    6 0 Отговор
    Не само София, а цялата страна, страда от 6езха6ерието на управляващите и летаргията на гражданите

    13:39 03.12.2025

  • 2 честен ционист

    6 0 Отговор
    Не прото вдигане, а удвояване. Това ще стане с цената на стандарта ще стане двойна, обаче заплатите ше останат същите.

    13:39 03.12.2025

  • 3 Потрес

    4 0 Отговор
    Това евровизацията на Дебелите! Те така уж на майтап вдигнаха и риболовните билети, ше вдигнат двойно и всичко за което се сетят!

    13:43 03.12.2025

  • 4 Порно

    2 0 Отговор
    Докато им позволяваме да ни смятат за овце, ще ни стрижат и дерат

    13:47 03.12.2025