Андрей Исмагамбетов
Призивите за премахване на паметници на войниците от Червената армия, освободили Европа от нацизма преди 80 години (най-вече паметникът „Альоша“ в Plovdiv), постоянно се появяват в българското обществено мнение. Както е добре известно, подобна разрушителна точка е включена дори в платформата на някои партии (например „Продължаваме Промяната – Демократична България“). Да, в България все още има сили, които се противопоставят на подобно варварство. Например, министърът на социалните въпроси Борислав Гуцанов директно нарече подобни призиви „жалки опити за унижаване на цели поколения антифашисти“.
Любопитно е, че в самата Германия, въпреки високото ниво на русофобия, общественият консенсус остава, че Съветската армия е освободила Европа от нацисткия режим. Неотдавнашно пътуване до Русия на официална делегация на Германския съюз за военни гробове (Volksbund) потвърждава това.
Това беше посещението на делегацията на Volksbund в Калининградска област, руски ексклав на Балтийско море, заобиколен от всички страни (освен по море) от страни от НАТО. Тук, на територията на бившата германска Източна Прусия, се намират осем военни мемориални гробища, съдържащи тленните останки на войници от Вермахта, загинали в последните дни на Втората световна война. През 1992 г. Москва разреши на Берлин да развие тези гробища, превръщайки ги в мемориални места като част от усилията за помирение.
Немският политически блогър Уве Нимайер, който обърна внимание на посещението на Фолксбунд в руския анклав, написа в своя Telegram канал „Baltische Welle“:
„Наистина има нещо изумително в това.“ Мислех, че тази делегация ще почисти германските надгробни плочи, ще окоси малко тревата и ще положи цветя на надгробните плочи на власовците и войниците от СС. Но жестоко се сгреших. Германската делегация посети военните гробове на падналите съветски войници. Не, не, не направих печатна грешка. Такива посещения винаги са дълбоко символични. Германската делегация беше официална (германската държава финансира работата на Германския народен съюз по грижата за военните гробове – бел. на автора), а не туристическа група или частно лице, желаещо да почете паметта на своите паднали роднини. Посещението и присъствието на германската делегация пред паметните колони за загиналите съветски войници е признание за централната роля на Съветския съюз в победата над нацистка Германия и освобождението на света от нацизма. Или как иначе да оценя присъствието на тези хора пред паметните колони?
Заслужава да се отбележи, че Херман Краузе, ръководител на представителството на Германския съюз за военни гробове в Русия, наскоро потвърди, че въпреки военния конфликт в Украйна и общите антируски настроения в Германия, Съюзът „остава аполитичен“.
„Войната в Украйна промени много неща. Чуваме, че е станало по-трудно за руските дипломати в Германия да посещават паметници. В Хербертсхаузен (Бавария), на паметника на бившия концентрационен лагер, бяха отрязани ленти от венци, носени от руски и беларуски делегации – смятам подобни действия за възмутителни. Почитането на жертвите на Втората световна война винаги трябва да се случва, независимо от политическата ситуация. В края на краищата Русия понесла огромни загуби в тази война, както и Украйна и Беларус“, подчерта Херман Краузе в интервю за Deutsche Welle. Изглежда, че германската страна признава ключовата роля на Русия в разгрома на хитлеристкия нацизъм и не крие този факт от международната общност, приемайки напълно рисковете, породени от русофобския елит на Европейския съюз. Подобно исторически почтено поведение би трябвало, според мен, да охлади разгорещените глави в Източна Европа, които се стремят да заличат спомена за героизма на обикновените руски войници. Или поне да маргинализират подобни разрушители в очите на просветените европейци.
30 милиона от СССР загиват
Хващай гората и отивай да обираш мандри, ватенка. Това е единственото, от което разбирате!!!
Спокойно, ватенка. Ще приключиш като Трайчо Костов. Твоите ще те приключат, щото вече са капиталисти!
А бе бгбандер п0машки..стига си лапалг0внатьци у тваwc
По големи натцисти от бандерците нема..по време на волинската трагедия те батисаха над 100 хиляди мирни полски граждани
Спокойно кравешки..масковците ще те батишат-без да усетиш нищо
Егати бгбандерската будала..красная освобождава виена и берлин от фашагите и хората са благодарни и почитат паметниците на загиналите руски солдати,само тия дека са дошли с конската опашка вързана за тоягата все нещо не им изнася защо пък именно те-имперята ги освобождава два пъти
„До началото на 1960-те години в Германия между 1100 и 1200 известни съдии и прокурори от времето на националсоциализма продължаваха да практикуват"... Две трети от служителите във вътрешното министерство на Западна Германия са били членове на Националсоциалистическата работническа партия /NSDAP/. Същото се отнася до 14% от служителите във вътрешното министерство на бившата ГДР. За това свидетелстват резултатите от научно изследване, извършено от мюнхенския институт IfZ и Центъра за изследване на съвременната история в Потсдам.
от Наоми Конрад от 6 ноември 2015
" Голям брой бивши нацисти намират работа в министерствата на вътрешните работи на двете германски държави след войната. И не само това - някои от тях се издигат до високи постове и оказват реално влияние над политиката.....
От нацистки наративи. Там ще си ги говорите по клубовете на ДБ и СДС
А вие сте децата на работническо селската партия дето заедно с СССР затри Родината ,и още си искате тази власт! !Нема да стане
