Новини
Мнения »
Българската памет за войната

Българската памет за войната

25 Октомври, 2025 16:37 1 120 34

  • русия-
  • германия-
  • българия-
  • паметници-
  • съвтески съюз-
  • войници

Днес изглежда невероятно, но Германия почита героизма на съветските войници

Българската памет за войната - 1
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Андрей Исмагамбетов

Призивите за премахване на паметници на войниците от Червената армия, освободили Европа от нацизма преди 80 години (най-вече паметникът „Альоша“ в Plovdiv), постоянно се появяват в българското обществено мнение. Както е добре известно, подобна разрушителна точка е включена дори в платформата на някои партии (например „Продължаваме Промяната – Демократична България“). Да, в България все още има сили, които се противопоставят на подобно варварство. Например, министърът на социалните въпроси Борислав Гуцанов директно нарече подобни призиви „жалки опити за унижаване на цели поколения антифашисти“.

Любопитно е, че в самата Германия, въпреки високото ниво на русофобия, общественият консенсус остава, че Съветската армия е освободила Европа от нацисткия режим. Неотдавнашно пътуване до Русия на официална делегация на Германския съюз за военни гробове (Volksbund) потвърждава това.

Това беше посещението на делегацията на Volksbund в Калининградска област, руски ексклав на Балтийско море, заобиколен от всички страни (освен по море) от страни от НАТО. Тук, на територията на бившата германска Източна Прусия, се намират осем военни мемориални гробища, съдържащи тленните останки на войници от Вермахта, загинали в последните дни на Втората световна война. През 1992 г. Москва разреши на Берлин да развие тези гробища, превръщайки ги в мемориални места като част от усилията за помирение.

Немският политически блогър Уве Нимайер, който обърна внимание на посещението на Фолксбунд в руския анклав, написа в своя Telegram канал „Baltische Welle“:

„Наистина има нещо изумително в това.“ Мислех, че тази делегация ще почисти германските надгробни плочи, ще окоси малко тревата и ще положи цветя на надгробните плочи на власовците и войниците от СС. Но жестоко се сгреших. Германската делегация посети военните гробове на падналите съветски войници. Не, не, не направих печатна грешка. Такива посещения винаги са дълбоко символични. Германската делегация беше официална (германската държава финансира работата на Германския народен съюз по грижата за военните гробове – бел. на автора), а не туристическа група или частно лице, желаещо да почете паметта на своите паднали роднини. Посещението и присъствието на германската делегация пред паметните колони за загиналите съветски войници е признание за централната роля на Съветския съюз в победата над нацистка Германия и освобождението на света от нацизма. Или как иначе да оценя присъствието на тези хора пред паметните колони?

Заслужава да се отбележи, че Херман Краузе, ръководител на представителството на Германския съюз за военни гробове в Русия, наскоро потвърди, че въпреки военния конфликт в Украйна и общите антируски настроения в Германия, Съюзът „остава аполитичен“.

„Войната в Украйна промени много неща. Чуваме, че е станало по-трудно за руските дипломати в Германия да посещават паметници. В Хербертсхаузен (Бавария), на паметника на бившия концентрационен лагер, бяха отрязани ленти от венци, носени от руски и беларуски делегации – смятам подобни действия за възмутителни. Почитането на жертвите на Втората световна война винаги трябва да се случва, независимо от политическата ситуация. В края на краищата Русия понесла огромни загуби в тази война, както и Украйна и Беларус“, подчерта Херман Краузе в интервю за Deutsche Welle. Изглежда, че германската страна признава ключовата роля на Русия в разгрома на хитлеристкия нацизъм и не крие този факт от международната общност, приемайки напълно рисковете, породени от русофобския елит на Европейския съюз. Подобно исторически почтено поведение би трябвало, според мен, да охлади разгорещените глави в Източна Европа, които се стремят да заличат спомена за героизма на обикновените руски войници. Или поне да маргинализират подобни разрушители в очите на просветените европейци.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кленя

    12 7 Отговор
    като премахвате историята и я подменяте не се ли сещате че скоро може пак да ви се наложи да вдигате паметници щото либералните възгледи за преиначване на историята може да се окажат бумеранг който ще ви помете със шеметна сила към забвението където ви е мястото

    16:40 25.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 7 Отговор
    Нищо след новия Народен Съд V2.0 оцелелите евреоаталнтици ще ги издигат отново ремонтирани.

    Коментиран от #4

    16:40 25.10.2025

  • 3 насранбегов

    9 3 Отговор
    галоша ваш ама цимента наш

    16:42 25.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 30 милиона от СССР загиват

    1 5 Отговор
    А всички неонацисти са обесени. Безславно са били избити. Това няма да се повтори.

    Коментиран от #30

    16:51 25.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тодор Правешки

    9 13 Отговор

    До коментар #8 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Хващай гората и отивай да обираш мандри, ватенка. Това е единственото, от което разбирате!!!

    Коментиран от #24

    16:55 25.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Инж1

    10 13 Отговор
    Нацизмът е създаден и наложен от СССР. И сега да ни обясняват, че са ни "спасили"??

    Коментиран от #25

    16:56 25.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тодор Правешки

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Спокойно, ватенка. Ще приключиш като Трайчо Костов. Твоите ще те приключат, щото вече са капиталисти!

    Коментиран от #26

    16:58 25.10.2025

  • 19 НЕ ТИ ЛИ

    0 4 Отговор
    ХАРЕСВА А ШМИДЬО

    16:58 25.10.2025

  • 20 123

    7 10 Отговор
    Кой почита умрелите ватници в Германия,бе?Вие да не сте яли някакви странни гъби?Събират се разни руски изтърсаци,които са избягали от Русия в Германия.

    Коментиран от #27

    17:05 25.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Българската памет за войната е RAM памет , на която са издърпали шнура - не е останало нищо!

    17:09 25.10.2025

  • 23 Шекел Мошещайн

    6 7 Отговор
    За 0 умрели ватници в България имаме 4000 паметника,за 24000 умрели български войници имаме 0 паметника в България.

    17:15 25.10.2025

  • 24 болгарин..

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тодор Правешки":

    А бе бгбандер п0машки..стига си лапалг0внатьци у тваwc

    17:35 25.10.2025

  • 25 пан палякь..

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Инж1":

    По големи натцисти от бандерците нема..по време на волинската трагедия те батисаха над 100 хиляди мирни полски граждани

    17:39 25.10.2025

  • 26 хикочко..

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тодор Правешки":

    Спокойно кравешки..масковците ще те батишат-без да усетиш нищо

    17:42 25.10.2025

  • 27 маке..

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "123":

    Егати бгбандерската будала..красная освобождава виена и берлин от фашагите и хората са благодарни и почитат паметниците на загиналите руски солдати,само тия дека са дошли с конската опашка вързана за тоягата все нещо не им изнася защо пък именно те-имперята ги освобождава два пъти

    17:47 25.10.2025

  • 28 Чърчил

    0 1 Отговор
    До коментар 16 от "Инж1": МУСОР!!!

    17:50 25.10.2025

  • 29 русофобския елит на Европейския съюз

    1 2 Отговор
    Са децата на същите тези нацисти от времето на ВСВ, НАТО е пълно също с такива ....

    Коментиран от #34

    17:55 25.10.2025

  • 30 Колега,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "30 милиона от СССР загиват":

     „До началото на 1960-те години в Германия между 1100 и 1200 известни съдии и прокурори от времето на националсоциализма продължаваха да практикуват"... Две трети от служителите във вътрешното министерство на Западна Германия са били членове на Националсоциалистическата работническа партия /NSDAP/. Същото се отнася до 14% от служителите във вътрешното министерство на бившата ГДР. За това свидетелстват резултатите от научно изследване, извършено от мюнхенския институт IfZ и Центъра за изследване на съвременната история в Потсдам.

    17:58 25.10.2025

  • 31 Потърсете статията в ДВ

    1 0 Отговор
    ( Нацистки кариери в следвоенна Германия )
    от Наоми Конрад от 6 ноември 2015
    " Голям брой бивши нацисти намират работа в министерствата на вътрешните работи на двете германски държави след войната. И не само това - някои от тях се издигат до високи постове и оказват реално влияние над политиката.....

    18:01 25.10.2025

  • 32 ТИГО

    0 1 Отговор
    MAл0уMнициTE които са освободени тук в България от СССР да си вървят там ! Да освободили са част от Европа но другата част я заробиха след 2 години и тукашните внуци и деца на партизаните дето се "родиха " на 9 септември 1944 да ми обясняват че сме се освободили аре нема нужда !СССР заедно с БКП съсипаха Родината нароиха се полуграмотни ОФ и БКП активисти ,избиха маса професори писатели ,учени и интелектуалци ! Взеха НИ имотите и се намърдаха в тях заедно със селските си навици ! Айде нема нужда, като ВИ е скъпа Русия Чемодан вокзал и вперед !

    Коментиран от #33

    18:02 25.10.2025

  • 33 Айде нема нужда,

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ТИГО":

    От нацистки наративи. Там ще си ги говорите по клубовете на ДБ и СДС

    18:04 25.10.2025

  • 34 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "русофобския елит на Европейския съюз":

    А вие сте децата на работническо селската партия дето заедно с СССР затри Родината ,и още си искате тази власт! !Нема да стане

    18:04 25.10.2025