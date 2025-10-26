Новини
Ваня Григорова: САЩ санкционираха “Лукойл”, а у нас - и в ЕС, политиците започват да козируват. На кого?

Ваня Григорова: САЩ санкционираха “Лукойл”, а у нас - и в ЕС, политиците започват да козируват. На кого?

26 Октомври, 2025

Откога Европейският съюз се превърна в 51 щат на САЩ?

Ваня Григорова: САЩ санкционираха “Лукойл”, а у нас - и в ЕС, политиците започват да козируват. На кого? - 1
Снимка: БНТ
Ваня Григорова Ваня Григорова синдикалист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

САЩ санкционираха “Лукойл” и заплашват с вторични санкции всички финансови институции, които работят с компанията, дори въпросните финансови институции да са чужди, а не американски. У нас - и в ЕС, и в България, политиците започват да козируват. На кого? Откога Европейският съюз се превърна в 51 щат на САЩ?

Това коментира във "Фейсбук" Ваня Григорова.

На въпрос на Георги Любенов по темата как това ще се отрази на българското производство, г-н Васил Велев от АИКБ отговори по приблизително следния начин:

“Проблемът е много сериозен, имаме индустрия, която се е върнала на нивата от 2021 г. Това би било следващ пирон в ковчега на българската промишленост. Какво правим след Нова година, когато се изчерпят запасите?

Ние трябва да поискаме в спешен порядък дерогация. Санкциите ще ударят повече нас, отколкото Русия. Нека ние гледаме повече българския интерес, отколкото световните дела, където очевидно не играем водеща роля. А българският интерес е рафинерията да работи. Относно европейските дела аз имам по-кардинално решение - да насърчим г-жа фон дер Лайен да подаде оставка да отиде в манастир и да се моли за изкупление на греховете си.”

Бизнесът (поне реалният, а не виртуалният такъв) знае, че водената от ЕС политика на подчинение на икономическите интереси на САЩ е пагубна за нас. Синдикатите също го знаят. Какво им пречи да организират съпротива срещу това самоунищожително поведение на България в ЕС?

Не само нищо не им пречи, смисълът от тяхното съществуване е да правят именно това - да издърпат ушите на партиите, правителствата, които не защитават работниците и икономиката. И да не се плашат, че същите тези правителства може пък и да им спрат някой друг милион държавни и европейски проекти.


  • 1 Тома

    22 0 Отговор
    Те не козируват како ами целуват на Тръмп г.за.

    17:07 26.10.2025

  • 2 Смешник

    18 0 Отговор
    Права е госпожа Григорова

    17:09 26.10.2025

  • 3 Обичам

    4 3 Отговор
    Вуйна Ваня.... Отдолу нагоре

    17:13 26.10.2025

  • 4 Яшар

    4 1 Отговор
    О-х Ваня о х Григорова

    17:22 26.10.2025

  • 5 Българин

    8 0 Отговор
    Жена ще изведе България от кризата, нали така е пророкувано, може да е и тази дама, но дали имаме топки да гласуваме за жена министър председател

    17:24 26.10.2025

  • 6 Иван Вазов

    7 1 Отговор
    Браво на Ваня Григорова!

    17:26 26.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бою мизерника

    0 0 Отговор
    роден съм наведен и намазан с крем бочко

    17:41 26.10.2025

  • 9 били

    1 0 Отговор
    Сме с германците и ни бомбандирали атлантиците сега пак сме с германците и ни крадат и санкционират американците

    17:45 26.10.2025

  • 10 Урсулите

    2 0 Отговор
    Може да Унищожим ЕС и България, но важното е
    Русия да е зле!

    17:47 26.10.2025