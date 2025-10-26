Ваня Григорова: САЩ санкционираха “Лукойл”, а у нас - и в ЕС, политиците започват да козируват. На кого?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

САЩ санкционираха “Лукойл” и заплашват с вторични санкции всички финансови институции, които работят с компанията, дори въпросните финансови институции да са чужди, а не американски. У нас - и в ЕС, и в България, политиците започват да козируват. На кого? Откога Европейският съюз се превърна в 51 щат на САЩ?

Това коментира във "Фейсбук" Ваня Григорова.

На въпрос на Георги Любенов по темата как това ще се отрази на българското производство, г-н Васил Велев от АИКБ отговори по приблизително следния начин:

“Проблемът е много сериозен, имаме индустрия, която се е върнала на нивата от 2021 г. Това би било следващ пирон в ковчега на българската промишленост. Какво правим след Нова година, когато се изчерпят запасите?

Ние трябва да поискаме в спешен порядък дерогация. Санкциите ще ударят повече нас, отколкото Русия. Нека ние гледаме повече българския интерес, отколкото световните дела, където очевидно не играем водеща роля. А българският интерес е рафинерията да работи. Относно европейските дела аз имам по-кардинално решение - да насърчим г-жа фон дер Лайен да подаде оставка да отиде в манастир и да се моли за изкупление на греховете си.”

Бизнесът (поне реалният, а не виртуалният такъв) знае, че водената от ЕС политика на подчинение на икономическите интереси на САЩ е пагубна за нас. Синдикатите също го знаят. Какво им пречи да организират съпротива срещу това самоунищожително поведение на България в ЕС?

Не само нищо не им пречи, смисълът от тяхното съществуване е да правят именно това - да издърпат ушите на партиите, правителствата, които не защитават работниците и икономиката. И да не се плашат, че същите тези правителства може пък и да им спрат някой друг милион държавни и европейски проекти.