Готов ли е Зеленски да спаси обкръжените 10 500 украински войници? Времето изтича...

Александър МИХАЙЛОВ, военно-политически анализатор, ТАСС
Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на Владимир Путин, че руските войски са обградили части на украинските въоръжени сили в районите на Красноармейск и Димитров, както и в Купянск.
Предишния ден руският президент заяви, че е отворен за допускане на медии, включително украински и чуждестранни, в обкръжената зона. Възниква въпросът: готова ли е Украйна да признае поражение в тези райони?
Предложението на Владимир Путин беше ясно: руските въоръжени сили са готови да допуснат представители на медии и чуждестранни журналисти, включително украински, в обкръжената зона на украинските въоръжени сили, за да могат да влязат и сами да видят какво се случва там. А политическото ръководство на Украйна ще вземе съответното решение относно съдбата на своите граждани и военнослужещи, както направиха в Азовстал. През това време военните операции в този район ще бъдат преустановени.
Водена от хуманитарни съображения, Русия е готова да спаси обкръжените 10 500 украински войници. Колективният Запад също трябва да се вслуша в предложенията на руския президент. Отговорът на Зеленски ще бъде ясен за всички: готов ли е да се застъпи за обкръжените украински войници, както някога направи за националистическия батальон „Азов“.
Ако Киев отхвърли предложението на президента за потенциално спасяване на украинските войски, гласът на Москва може да бъде чут от колективния Запад и най-важното - от администрацията на Доналд Тръмп. Новината за загубата на два големи укрепени района, които освен стратегическото си значение имат и политическо значение, ще бъде невъзможно да се скрие от западните медии. Тя ще достигне и до представители на западните държави, които плащат военните разходи на киевския режим с парите на обикновените граждани.
В същото време е възможно сега да видим някаква провокация от Украйна, както се е случвало много пъти преди. Загубата на укрепените и жизненоважни за врага райони Красноармейск и Купянск, във всеки от които има по 5000 украински войници, би била не само болезнена, но и катастрофална по отношение на имиджа и военно-политическите последици.
Владимир Зеленски в момента е в състояние на цугцванг - всяко политическо решение, което той вземе в тази ситуация, ще означава поредна загуба. Ако, разбира се, цялата кървава сага, която той разгърна в Донбас, може да се нарече игра.
Най-вероятно Зеленски вече е провел или скоро ще проведе консултации поне с европейски лидери по този въпрос.
Зеленски трябва спешно да реши дали да приеме или да откаже. Времето изтича и то не е в полза на режима в Киев.
2 говнорит
Коментиран от #6
06:13 31.10.2025
3 Петър
06:13 31.10.2025
4 Да,бе
06:15 31.10.2025
5 КАК Е ВСУ
06:15 31.10.2025
6 семпло
До коментар #2 от "говнорит":създание--- и простотиите са НЕИЗБЕЖНИ
06:16 31.10.2025
7 Цялата руска
06:17 31.10.2025
8 Само питам
Коментиран от #9
06:21 31.10.2025
9 О стерео уредбата е
До коментар #8 от "Само питам":долби съраунд
06:23 31.10.2025
10 Всичко е ясно
06:24 31.10.2025
11 Фигаро
06:24 31.10.2025
12 Само питам
Коментиран от #25
06:25 31.10.2025
13 Войната приключи.Чао на нато и ес.
06:26 31.10.2025
14 Бай Оня
06:27 31.10.2025
16 Иванчо+Марийка
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ
Успех на БРАТСКА РУСИЯ на фронта. ЗА ПОПЕДУ !!!
Коментиран от #20
06:30 31.10.2025
17 Хайде
06:30 31.10.2025
18 Хайо
06:40 31.10.2025
20 😅😂😆.....
До коментар #16 от "Иванчо+Марийка":Олиго............,🤣.......
....... Ф🤣..........
....
Рен....
06:44 31.10.2025
22 болгаринь..
06:47 31.10.2025
23 Пимпарев
Коментиран от #37
06:48 31.10.2025
25 Ха ха ха
До коментар #12 от "Само питам":Явно много се вързвате на руската пропаганда. Чети по-малко прапаганда и включи мозъка си.
06:51 31.10.2025
26 Сега
06:51 31.10.2025
27 Гери
06:52 31.10.2025
28 Eвa нo aзовче
06:56 31.10.2025
29 Обнулител
Минздоровие предупреждает: Да си руснак е опасно для вашего здоровие.
06:57 31.10.2025
30 АЗОВСТАЛ
06:59 31.10.2025
31 Българин....
07:01 31.10.2025
32 Перо
Коментиран от #34, #39
07:01 31.10.2025
34 Ха ха ха ха
До коментар #32 от "Перо":Като дойдат в България ще си заберат достатъчно русофили.
07:04 31.10.2025
35 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #36
07:07 31.10.2025
36 Пак ли си надрусан бе
До коментар #35 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Надрусаняк ?
07:07 31.10.2025
37 Ха ха ха ха
До коментар #23 от "Пимпарев":Явно си помак и чакаш братушките Рустем, Аслан, Хабиб, Юнус и Карим, щото по списък половината руски воини са от правоверен произход.
07:07 31.10.2025
38 Перо
07:08 31.10.2025
39 Скоро
До коментар #32 от "Перо":Цяла Русия ще е ядрена пустош. Чичо Дони го сърби пръста, но е добър и дава още малко шанс на лудия бункерен да спаси руснаците.
07:10 31.10.2025