Александър МИХАЙЛОВ, военно-политически анализатор, ТАСС

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на Владимир Путин, че руските войски са обградили части на украинските въоръжени сили в районите на Красноармейск и Димитров, както и в Купянск.

Предишния ден руският президент заяви, че е отворен за допускане на медии, включително украински и чуждестранни, в обкръжената зона. Възниква въпросът: готова ли е Украйна да признае поражение в тези райони?

Предложението на Владимир Путин беше ясно: руските въоръжени сили са готови да допуснат представители на медии и чуждестранни журналисти, включително украински, в обкръжената зона на украинските въоръжени сили, за да могат да влязат и сами да видят какво се случва там. А политическото ръководство на Украйна ще вземе съответното решение относно съдбата на своите граждани и военнослужещи, както направиха в Азовстал. През това време военните операции в този район ще бъдат преустановени.

Водена от хуманитарни съображения, Русия е готова да спаси обкръжените 10 500 украински войници. Колективният Запад също трябва да се вслуша в предложенията на руския президент. Отговорът на Зеленски ще бъде ясен за всички: готов ли е да се застъпи за обкръжените украински войници, както някога направи за националистическия батальон „Азов“.

Ако Киев отхвърли предложението на президента за потенциално спасяване на украинските войски, гласът на Москва може да бъде чут от колективния Запад и най-важното - от администрацията на Доналд Тръмп. Новината за загубата на два големи укрепени района, които освен стратегическото си значение имат и политическо значение, ще бъде невъзможно да се скрие от западните медии. Тя ще достигне и до представители на западните държави, които плащат военните разходи на киевския режим с парите на обикновените граждани.

В същото време е възможно сега да видим някаква провокация от Украйна, както се е случвало много пъти преди. Загубата на укрепените и жизненоважни за врага райони Красноармейск и Купянск, във всеки от които има по 5000 украински войници, би била не само болезнена, но и катастрофална по отношение на имиджа и военно-политическите последици.

Владимир Зеленски в момента е в състояние на цугцванг - всяко политическо решение, което той вземе в тази ситуация, ще означава поредна загуба. Ако, разбира се, цялата кървава сага, която той разгърна в Донбас, може да се нарече игра.

Най-вероятно Зеленски вече е провел или скоро ще проведе консултации поне с европейски лидери по този въпрос.

Зеленски трябва спешно да реши дали да приеме или да откаже. Времето изтича и то не е в полза на режима в Киев.