И Америка е велика отново. И Путин е велик. И българските партии са велики, а велики хора сами си вдигат велики паметници. От толкова много величие понякога ми прилошава, признава Иван Ланджев.

Това е най-великият текст, писан някога.

Няма как да не е, при положение че всичко наоколо е толкова велико. Аз през живота си не съм виждал величие от такава величина.

Отидоха си вече сносните неща, а покрай тях си заминаха и задоволителните. Накъдето и да се обърна, няма нищо, което да е просто читаво. Онзи ден ми се стори, че зърнах нещо приемливо, но като се вгледах - и то се оказа изключително. Нищо не е ей така, в нормата. Що-годе добре. Да се ядва. Не - всичко е велико.

Едно време като ме питаха какво може категорично да се нарече "Велико", аз знаех и отговарях - Търново. А сега - всичко.

И Америка е велика

Едно време е трябвало да направиш някакви велики работи, за да ти кажат, че си велик. А сега просто си го казваш сам. И готово, вече е така. Е, не е ли велико това?

Само вижте Великите сили - те досега не са били толкова велики. И толкова силни. Този небивал възход се дължи на гръмкото завръщане на великите лидери. Както нямаше и изведнъж се върнаха. Дето разправял шопът за фойерверка: "Нема, нема, нема, па току си е*е майката".

Доналд Тръмп e велик лидер, който съвсем сам измисли оригиналния слоган "Да направим Америка велика отново" през 2015-а. А Роналд Рейгън му го открадна през 1980-а. Най-наглата кражба е със задна дата.

После с помощта на този слоган Доналд Тръмп предприе решителни действия, тоест започна да продава шапки и маратонки. И библии. Което е супер, но още не е велико. Истински великото е, че той се бори за бедните и громи елитите. Как става това? Ей така: най-богатите хора в света се събират при него всяка втора сряда в месеца (или когато е там точно, говоря примерно) и му носят армагани. Ама буквално му дават подаръци и му казват колко е велик. И той се съгласява. Така Тръмп се бори срещу елитите с помощта на елитите. И бедните харесват това. Велико.

Прекратил е седем войни и само някои от тях никога не са започвали. Благодарение на това миротворство днес нациите на "Абербайджан" и "Албания" са в добри отношения. И това, че тези две държави не са воювали помежду си, а едната не съществува, по никакъв начин не прави миротворческата мисия по-малко велика.

И Путин е велик

Владимир Путин също е велик и никога не е започнал нито една война, а всеки път само се защитава. На чужда територия. Владимир Путин е много по-велик от Петър Велики. Щото той… какво е направил? Успял да модернизира Русия по западен образец. Чудо голямо. Путин успя да направи обратното, което е по-трудно. И като му казаха за Украйна, че не е хубаво така да напада чужди държави, той отговори, че няма такава държава (малко като "Абербайджан"), а после уточни, че и да има, не е чужда - негова си е, затова има право да си я напада. Ти, ако не можеш да нападнеш това, дето си го смяташ за свое, какво правиш изобщо, живот ли е това? Утре така някой ще каже, че и жена си не можеш да биеш.

Без съмнение, Путин прави Русия велика отново, защото всеки момент ще разгроми гнилия Запад, който от векове насам всеки момент ще се разпадне, ама буквално ей ся. Русия се разпадна три пъти през XX в. С изключение на войните, които е загубила, Русия никога не е губила война - уникална статистика, с която другите велики сили не могат да се похвалят.

Въобще, единият превзема Киев за три дни, другият спира войната за 24 часа. И така могат с години. Велики хора са това.

И лявото е велико. И дясното също.

И консерваторите, и либералите днес са по-велики от всякога, най-вече заради отношението си към истината. Едните си имат "алтернативни факти", а другите се "самоопределят като".

Успокояващо е, че цялото това безпрецедентно величие не е подминало България. Даже у нас е по-изявено, защото тук всичко първо закъснява, но после избухва. "Нема, нема, нема и току си е*е майката."

И по българските пътища е велико

Да започнем оттам, че в нашата страна си имаме велик режим. Той не е нито тоталитарен, нито демократичен, а е спортен режим. Със замъглен километраж.

Имаме велика съвременна музика и певците ни са толкова добри, че единственият начин да се разбере кой е по-добър е през гонка на булевард "България". Тоя булевард веднага трябва да се прекръсти на "Велика България", защото по него се движат велики мъже и отиват в Бояна. После се връщат долу (в България), за да вземат каквото е останало.

И да правят държава с главно Д.

Велики хора сами си вдигат велики паметници

У нас и името на държавата, и самата дума "Държава" ще се изписват с главни букви - което ме изпълва с национална гордост и е добро начало, но защо да спираме дотам? Защо просто не изписваме всичко така, както се пишат велики статуси във фейса, САМО С ГЛАВНИ БУКВИ И ПЕТ УДИВИТЕЛНИ НАКРАЯ!!!!! Величието е като образованието - трябва да се вижда по написаното.

А образованието ни е толкова напред, че велик професор сам си открива статуя на себе си в университета. И присъства на церемонията - той от едната страна, статуята му от другата! Ама тва е велико, бе! Пушкин и Хораций ряпа да ядат, те са си издигнали неръкотворни паметници, а тук е ръка да види, око да пипне, мащаб и размах. УниБит и култура.

Писателите ни са велики - всичките. Едните са велики, защото книгите им се продават, а другите са по-велики, щото книгите им не се продават. И то от гении не остана с кого да изпиеш една бира, братче…

И българските партии са велики

Велики са имената на регистрираните политически партии в България, защото само такива им идват наум - ако не е гръмка и голяма дума, няма партия. Тълковният речник е меню специалитети, носталгията е сопа - бой със нея по главата на електората. Малките дадености задвижват големите амбиции.

Значи, то е "Възраждане", "Възход", "Воля", "Атака", "Нова сила" (не е като старата), "За Велика България", "Волт", "Подем", "Чест"… Някои са закани ("Ние идваме"), други са команди ("Изправи се!"). Промяната не спира да продължава и продължава да не спира. От герба ни се взе каквото можеше да се вземе, издоиха лъвовете и се почна с партиите на хладните оръжия - мечове, ножовки и чекийки, саби дамаскини и швейцарски ножчета (които са български!). Утре ще започнат огнестрелните. И ще има партия "Базука". Всичко ще има. Отдавна "Има такъв народ", а отскоро вече "Има смисъл". Да не си помислите, че няма.

Пропуснах ли нещо от цялото това величие?… А, да - партия "Величие"! Аз до неотдавна си мислех, че просто не е възможно, няма начин да си велик и да се казваш Ивелин. Щото не ми звучеше: Александър Велики, Карл Велики, Ивелин Велики... Някак си не пасва. Ювиги Ивко? Съвсем не. Обаче човекът си направи партия, сам си каза за величието и ето, то се сбъдна. Урокът е един: юруш на големите думи, кой разбира тук се спира. Ламбада за езика, казват продавачите на царевица по морето. И са прави.

Ако утре направя партия, а то ще се наложи, защото само аз не съм направил още, ще я кръстя "Великолепие" или "Могъщество". Или по-добре "Могъщо великолепие". А най-добре "Великолепно могъщество". "Грандиозна мощ".

И ще ми стане още по-велико на душата. Не, че сега не ми е. Само понякога… от толкова наситено и концентрирано величие… признавам, че се замайвам, прилошава ми. И отивам да се издрайфам. После поглеждам в чинията - виждам едно несъмнено величие... и пускам водата.

