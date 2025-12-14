"Добрите сили" да спрат да настъпват една и съща мотика и да лансират трудно смилаеми за българите лица

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Заформя се много интересен Influencergate, който остава невидим за бумърите във Facebook. Но аз като представител на най-гъвкавото поколение Gen X, което навигира между аналоговия и дигиталния свят, ще се опитам да ви светна.

В момента в Instagram Gen Z-тата правят на дреб Бачорски, един контент чалгаджия заради това, че не е заел ясна позиция в подкрепа на протеста и пуска някакво малоумно обяснение от колата си. Тия малките не си поплюват. Бачорски е собственик на успешна агенция за почистващ персонал. Ползвах негови слижителки, много читави жени и така разбрах за съществуването му. Последвах го в instagram, но скоро след това не издържах на удивително дебилните видеа, с които рекламира от пробиотици до големи вериги магазини.

Често в постовете му гастролира и собствената му джукеста жена, с която вдигна турбо сватба на езерото Комо. На две преки от вилата на Джордж Клуни, нашият заведе родата от Смолян и поведе хорото с българския трибагреник и питка. Целият му инстапрофил е полюция от кичозен лукс, омазан с лютеница. Но важното е, че сега последователите му търсят сметка, като е такъв родолюбец къде са му постовете за протеста. Защото в момента това е трендът.

Аз лично научих за Influencergate от друга влиятелна инфлуенсърка, създателката на Facebook групата Безопасна красота. Тя излезе с много директно обръщение към всички продажници, които са взели по 10 000 лв за да НЕ постват за протестите и да се правят, че те все едно не съществуват. Bird.bg пък пусна публикация, че този процес се ръководи от пиарката на Шиши и нейната дъщеря. Имена на инфлуенсъри не се споменават, но Gen Z разпозна веднага КОЙ кой е и наказва с най-страшната присъда… бутона unfollow!

Всичко това щеше да е много смешно и незначително, ако не ставаме свидетели на AI генерирана дигитална революция, с която едно напълно политически апатично поколение се вдигна и заля площадите. И буквално за една нощ обърна хода на историята. Толкова внезапно, че дори тези, които подозирам, че са платили за онлайн кампанията, не бяха подготвени за светкавичния резултат и направо тичаха след протеста.

Ювал Харари от години предупреждава за подобно изпускане на духа от бутилката, но още не мога да повярвам, че ставаме свидетели в реално време. Това, което ме изпълва с толкова радост и ентусиазъм е, че за разлика от бумърите, които биват аналогово, да не кажа мануално промивани с унизителни за интелекта дебилщини от шепа некъпани инсталирани в телевизора алгафарита,

Джен Z-тата много бързо загряха нещо, което моята дъщеря още през 2020-а, когато беше на 6, разбра. Когато ѝ показах снимките на кюлчетата и пачките в спалнята на Тулупа тя каза: мамо, ако не го спрем сега, той ще продължи да краде. Не знам защо нещо, което 6-годишно осъзна за секунди, цял един народ не може да смели толкова време. Но ето, по чисто биологични причини дойде ново поколение, на което Данчо Ментата трудно ще каже: преглъщай. А новите технологии ускориха процеса.

Разбира се, като всяка какавида, насила затоплена и набързо излюпена, може да даде някои отклонения. Виждаме за лица на протеста да ни се пробутват клети създания като от филм на Лантимос. Объркани, търсещи, леко плашещи в изследването на своята сексуалност и идентичност. И това се използва от аналоговата пропаганда, за да отврати традиционните консервативни българи. Споко, не са всички зетки така. Това не е поколенчески дефект, просто в бързината инженерите следват готова формула, която у нас действа контрапродуктивно. Т.нар. Добри сили ще трябва да спрат да настъпват една и съща мотика и да лансират трудно смилаеми за българската публика лица.

Както ще трябва скоро да спрат да дрънкат в надменната си глупост, че Радев е политически труп, защото съвсем скоро ще им се наложи да се изправят срещу него. А след това и да се коалират с него. Друг изход няма. Да се помолим до март международното положение да позволи всички други червени укро-руски, джендъро-ганьовски линии да изтънеят и да остане единствено важната. Тази между народ и мафия. И тогава да му мисли, този който я пресече.

Текстът е публикуван във Фейсбук профила на авторката