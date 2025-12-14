Новини
България е пред риск да остане без бюджет за 2026 г. до юни, ако има предсрочни избори

14 Декември, 2025

Адриан Николов и Левон Хампарцумян се обединиха около тезата, че най-големият проблем пред страната не е временната липса на бюджет, а продължаващата политическа и институционална нестабилност

България е пред риск да остане без бюджет за 2026 г. до юни, ако има предсрочни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

България е изправена пред реалната възможност да влезе в новата година без приет държавен бюджет и да остане в този режим поне до юни, ако страната отиде на предсрочни парламентарни избори. Това заявиха икономистът Адриан Николов от Института за пазарна икономика и финансистът Левон Хампарцумян в ефира на bTV.

Според двамата държавата няма да "заседне", но ще функционира на автопилот - без ясно политическо ръководство и без стратегически решения. Николов подчерта, че при избори в края на февруари или началото на март, последвани от преговори за правителство, реалистичният хоризонт за нов бюджет е юни. До тогава страната ще работи с удължителен бюджет.

Икономистът обясни, че липсата на нов бюджет сама по себе си не е безпрецедентна и не означава финансова криза, тъй като държавата разполага с механизми за краткосрочно финансиране. По-големият риск според него идва от автоматичните механизми за увеличение на разходите, заложени в различни закони - включително ръст на заплатите в публичния сектор и пенсиите.

Николов предупреди, че ако парламентът не приеме удължителен бюджет, който изрично да блокира тези автоматизми, ще се стигне до дисбаланси - увеличение на разходите без ясно покритие, като най-лесно ще бъдат орязани инвестиционните проекти. В същото време ще има ресурс за МВР и отбраната, но не и за други сектори като култура, здравеопазване и статистика, което може да доведе до социално напрежение и протести.

Левон Хампарцумян акцентира върху институционалния проблем, а не върху самия бюджет. По думите му дори при смяна на правителства, клиентелистките мрежи, договорите и регулаторните органи с изтекли мандати остават и продължават да пазят статуквото. Той посочи, че протестите са индикатор за проблеми, но не са инструмент за решаването им - това става единствено чрез институционални реформи.

Двамата коментираха и ефекта върху бизнеса. Според Николов фирмите, които не зависят от обществени поръчки, ще бъдат поставени в състояние на несигурност - без яснота за бъдещата данъчна политика, регулациите и осигурителната тежест. Това ще отложи инвестиционни решения както на чуждестранни, така и на местни инвеститори и може да доведе до износ на капитал към по-предсказуеми пазари.

По отношение на инфлацията и цените, и двамата бяха категорични, че липсата на нов бюджет сама по себе си няма да доведе до рязък ценови скок. Основният инфлационен риск според тях идва от административното увеличаване на доходи без съответен ръст на производителността, както и от слабия контрол и конкуренция на пазара.

Адриан Николов и Левон Хампарцумян се обединиха около тезата, че най-големият проблем пред страната не е временната липса на бюджет, а продължаващата политическа и институционална нестабилност, която подкопава доверието в държавата и забавя икономическото развитие.


  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 7 Отговор
    И това защото ПеПе-тата и ДайБъ-тата гласуваха за това правителство, пипаха с мръсните си ръчички конституцията и разни такива.....

    Коментиран от #14, #38

    10:28 14.12.2025

  • 2 Зъл пес

    16 5 Отговор
    Да бе мирно седяло,не би чудо видяло.

    10:29 14.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    13 8 Отговор
    И ПО ДОБРЕ И БЕЗ КРАДЛИВИ ДЕПУТАТИ! НАРОДЕН СЪД!ВЕНСЕРЕМУС!

    10:31 14.12.2025

  • 4 Оракула от Делфи

    20 8 Отговор
    Без бюджет , е за предпочитане , поне спасяваме Българската държава от кражбите,
    които задължително са заложени в бюджета от политическите Гла-во-ре-зи!
    Дано, изборите изметат една част от боклуците , за по- добро решение , за да спасим парите ни!

    10:31 14.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А какво друго очаквахте?

    15 8 Отговор
    Нуша Простата десет години търси пътната карта,а вие искате да направи бюджет за три месеца?Това не е като да приемете закон за 26 секунди.

    10:31 14.12.2025

  • 7 ереван

    19 3 Отговор
    Престанете с този арменец.Дори не е икономист или поне счетоводител.

    10:33 14.12.2025

  • 8 Конституция

    4 3 Отговор
    Промените които налагат да не се разпуска парламента е именно за да не се работи без бюджет
    Независимо дали е правен от служено правителство или от редовно ,такъв може да бъде приет

    10:34 14.12.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    БАНКЕРА НА ПАШАТА , ЕМИЛ ХЪРСЕВ ИЗЛЕЗЕ НАЙ - ХИТЪР , УМРЯ
    И НЕ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА
    .....
    ОБАЧЕ ЛЕВОН МОЖЕ ДА СИ ВЛЕЗЕ ОТАМАЛЛА ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ
    ПРЕЗ КЛИРИНГОВАТА МУ КОМПАНИЯ В КАНАДА И СОФИЯ :)

    10:34 14.12.2025

  • 10 Конспирация

    10 7 Отговор
    В социалните мрежи ,заподозрян,че Делян Пеевски е предложил Лекси Фльор за лице на протестите,за да скапе имиджа на ПП.Не,не е.Каквото човек сам си направи,никой друг не може да му го направи.Пък от Възраждане как гледат на нещата с горенето на руското знаме от тази особасъс звучното българско име.Пардон,чудя се как човек,който се срамува от българското си име,ще ми определя как съм живяла и как ще живея в България.

    10:36 14.12.2025

  • 11 България е пред риск да остане без

    9 3 Отговор
    почесващи бръмбари и калинки за дълго време да ни управляват на манежа
    ако временното правителство се задържи дълго според подобни сценки

    10:37 14.12.2025

  • 12 Бързо!

    9 3 Отговор
    Харпацунян на въжето!

    10:37 14.12.2025

  • 13 не плашете хората

    10 4 Отговор
    Това не е вярно. Правителтвото в оставка трябва да работи до полагане на клетва от служебното правителство. парламента работи.Няма никаква пречка. Всеки който плаши народа,че щом протестира и го е свалил от власт , сега ще страда и ще изпадне в бедност е лъжец и криминален боклук. Това е съботаж и беззаконие. Тези които забъркаха кашата и вкараха България в катастрофа ,не могат да плашат народа и да се подиграват. Закона ги задължава да имат друго поведение. България е правова държава а не мутренска държава. Тя не е партийна държава.

    10:39 14.12.2025

  • 14 Оракула от Делфи

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Едно зло, никога не идва само, на седянката имаше и дежурни, като ГЕРБ и ДПС
    Старо и Ново начало, ИТН,БСП и какви ли не умници !!!
    Сега, " с техните камъни, по техните глави"!!!!
    Десет манипулативни - пешки се назначават за една нощ!
    А сега Шиши и Боко да лапат комарите , и пият по една хладка вода!

    10:40 14.12.2025

  • 15 123

    10 1 Отговор
    В България винаги има правителство и бюджет. Служебни или "редовни" . Спрете да лъжите

    10:42 14.12.2025

  • 16 След

    9 3 Отговор
    като бюджета го дадоха в престъпни крадливи ръце да го уйдордисват както им е изгодно да лапат чрез него милиарди , и на децата им би било ясно , че рискът за България е огромен ! Оставка и затвор ! Нищо друго !

    10:42 14.12.2025

  • 17 хикс

    11 0 Отговор
    Тоест ,служителите на народа не си вършат работата .Дали да не си върнат заплатите

    10:42 14.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хан Ауспух

    11 2 Отговор
    Само просттт, жаллък нечистоплътеннн народ кат бълxappитe могат да се кефят на такъв жалъъккс презЕдент като yppoдливия Мyнчo!

    10:45 14.12.2025

  • 20 Няма нищо страшно

    7 1 Отговор
    Ние помним времето, когато приемаха за годината бюджета чак септември месец.

    10:47 14.12.2025

  • 21 Политиците като не приемат бюджета 2026

    5 2 Отговор
    Целят да източат спестяванията на гражданите това е повторение на 1996 когато комунистите ограбиха спестяванията на гражданите като затвориха офисите на банките и изценираха инфлацията

    10:47 14.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Според Аристотел:

    7 1 Отговор
    Олигархичната власт е най-нетрайна и крехка,
    защото постоянно произвежда рискове вътре в себе си –
    едни се карат с други, отвън постоянно напират трети,
    а народът гледа и събира гняв.
    Борисов доразви философския анализ на Аристотел –
    като се опитва да открадне повече ресурси,
    отколкото има в държавата, теглейки непосилни за народа заеми.

    10:49 14.12.2025

  • 24 Протестирам

    6 5 Отговор
    Искам промяна.Да се върне правителството и бюджета.

    10:51 14.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Това е виш политически пилотаж

    3 1 Отговор
    Да накараш хората да са против държавния бюджет и да излезнат на улицата да протестират

    Коментиран от #41

    11:03 14.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Морален Стожер":

    Ти да не си от тези,които вместо да учат,са давали по 20 лева подкуп,за
    да ходят по дискотеки и сега започват да се чудят защо другите са си подредили живота,а вие чакате и се оплаквате.

    11:05 14.12.2025

  • 38 Какъв риск?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    "Цветът на нацията" да остане без заплати ли?
    Ще го преживеем някакси.

    11:11 14.12.2025

  • 39 123

    4 0 Отговор
    Хампарцумян е един от онези 2000 , които вземат тавана на пенсията .

    11:15 14.12.2025

  • 40 Нещастните тикво-свине саботират

    4 0 Отговор
    Отмъщението на "ситите"! Тъмната страна отмъщава, че я свалиха от власт и крои планове пак да се върне.

    11:15 14.12.2025

  • 41 Ни,не е

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Това е виш политически пилотаж":

    Приемам го като ирония.Иначе си е политическа шизофрения.Ама какво може да се очаква от хора,които Президентът нарече шарлатани.От сутринта се смея на заглавия в социалните мрежи."Тик-ток" закри България.Мемета Кирчо и Кокорчо облечени с лъскави дрехи,държат чувалчета пълни с монети--"ЧНГ ШАРАНИ!" Каквото повикало,това се обадило.Да не говорим за сътрудничката на Белобрадова,Лекси."ЛЕВСКИ, лекси--два свята,единият е излишен"

    11:15 14.12.2025

  • 42 Закс

    3 0 Отговор
    Ужас - значи можем да изпаднем в криза...

    Коментиран от #46

    11:15 14.12.2025

  • 43 Ъхъъъъ....

    3 3 Отговор
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора

    11:17 14.12.2025

  • 44 Браво

    3 3 Отговор
    На подскачащите овце-жълтопаветници

    11:17 14.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Че сега

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Закс":

    Не сме ли в криза?

    11:22 14.12.2025

  • 47 Рискът

    2 1 Отговор
    е единствено за управляващите ,няма да могат толкова много да крадат!

    11:24 14.12.2025

  • 48 Пеевски

    0 1 Отговор
    Защо изостави хората?
    Как ще живеем без твойте грижи?
    Моля те, покажи се, беееее шоп АР

    11:24 14.12.2025

  • 49 ВЕЛИНСКИ

    3 0 Отговор
    СПОКОЙНО...
    ДЖЕНЗИТАТА ЩЕ ДАДЕ НА народа
    ПО ЕДИН БАЛОН РАЙСКИ ГАЗ И ВС.ЩЕ Е О.К.

    11:24 14.12.2025

  • 50 Другите държави

    1 2 Отговор
    От края на август бюджетите си почнаха да обсъждат но у нас правителството дЖилезку и разните му там теменужки и кретенужки чакаха до последният момент. Да връщат парите от заплати. За 5 ст. работа реално не са свършили. Има обаче и печеливши. Тези които с години им бяха раздувани "даренията" от бюджета и би трябвало да бъдат орязани с новият бюджет. Пимпири, Перперикони, Псевдокултурници, ковидници, НПО-та, БНТ-та, БТА-та и т.н

    11:26 14.12.2025

  • 51 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор
    Стига с глупостите, изборите НЕ СА ПРОБЛЕМ да се приеме бюджет... Правителство имате ли- ИМАТЕ... Работещ парламент до избиране на новите депутати имате ли- ИМАТЕ...

    Тоест цялата система продължава да работи докато минат изборите и се закълнат новите депутати... Ако бюджет не бъде приет виновни ще са дупетатите дето са сега в парламентъ, а не изборите...

    11:28 14.12.2025

  • 52 Иван

    4 0 Отговор
    Няма страшно Испания е три години вече без бюджет кервана си върви ,продължава стария и така

    11:29 14.12.2025

  • 53 от село

    0 1 Отговор
    Направо да ставаме 51 щат на сегашният ни брат , който и цървулите ще ни вземе !

    11:32 14.12.2025

  • 54 Ченгетата и патканите с пагони

    1 1 Отговор
    Не им пука. Ама хич... Увеличението на техните заплати го извъртяха през министерско постановление а не през бюджета като на обикновенните граждани. Нали помните? За да бъдат отменени и върнати на старите равнища трябва ново министерско постановление. Пенсионерите пък традиционно са прецакани защото тяхната актуализация заради нищожеството Цонев и дясните бооклуци от ГЕРБ и ДБ-ПП от много години НЕ е от 1 януари като в нормалните държави а от 1 юли чак ...

    11:34 14.12.2025

  • 55 Българин

    0 0 Отговор
    Голяма работа
    Поне заробващи кредити няма да се теглят

    11:39 14.12.2025

  • 56 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор
    Замрънкахте ли? 😀

    11:42 14.12.2025

  • 57 От ума си теглим

    1 0 Отговор
    От април 2021 г. до октомври 2024 г. сме похарчили 950 000 лв за всички предсрочни избори, които сме осъществили през този период. Сега акъллиите скачаха и реваха по площадите, та през февруари да похарчим още пари пак за предсрочни избори и то при условие, че предварително се знае 1) Няма сериозна алтернатива, която да се противопостави на сегашните управляващи; 2) Резултатите от още едни избори ще са горе-долу същите, каквито бяха и на последните избори.
    Кой каквото сам си направи, друг не може да му го направи. Хем сме бедни, хем излишно харчим стотици милиони, за да финансираме излишни предсрочни избори.

    Коментиран от #59

    11:45 14.12.2025

  • 58 Атлантик ли е,

    1 1 Отговор
    Все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    Коментиран от #60

    11:49 14.12.2025

  • 59 Амиии

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "От ума си теглим":

    950 000 000 е точната сума!

    11:50 14.12.2025

  • 60 Като тоя на снимката шибека

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Атлантик ли е,":

    Дето се чеши по атлантическат тиква....

    Коментиран от #61

    11:50 14.12.2025

  • 61 МДАМ

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Като тоя на снимката шибека":

    Добре, че не виждаме твоята снимка.

    11:52 14.12.2025

  • 62 Хубаво, без бюджет, аре....

    0 0 Отговор
    Ама поне да решат тея пуяци да не се дава нито стотинка за НАТО и Украйна и еврозоната да се отложи до референдум. Поне малко морал за последно да демонстрират тея хора

    11:54 14.12.2025

