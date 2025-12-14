България е пред риск да остане без бюджет за 2026 г. до юни, ако има предсрочни избори

България е изправена пред реалната възможност да влезе в новата година без приет държавен бюджет и да остане в този режим поне до юни, ако страната отиде на предсрочни парламентарни избори. Това заявиха икономистът Адриан Николов от Института за пазарна икономика и финансистът Левон Хампарцумян в ефира на bTV.
Според двамата държавата няма да "заседне", но ще функционира на автопилот - без ясно политическо ръководство и без стратегически решения. Николов подчерта, че при избори в края на февруари или началото на март, последвани от преговори за правителство, реалистичният хоризонт за нов бюджет е юни. До тогава страната ще работи с удължителен бюджет.
Икономистът обясни, че липсата на нов бюджет сама по себе си не е безпрецедентна и не означава финансова криза, тъй като държавата разполага с механизми за краткосрочно финансиране. По-големият риск според него идва от автоматичните механизми за увеличение на разходите, заложени в различни закони - включително ръст на заплатите в публичния сектор и пенсиите.
Николов предупреди, че ако парламентът не приеме удължителен бюджет, който изрично да блокира тези автоматизми, ще се стигне до дисбаланси - увеличение на разходите без ясно покритие, като най-лесно ще бъдат орязани инвестиционните проекти. В същото време ще има ресурс за МВР и отбраната, но не и за други сектори като култура, здравеопазване и статистика, което може да доведе до социално напрежение и протести.
Левон Хампарцумян акцентира върху институционалния проблем, а не върху самия бюджет. По думите му дори при смяна на правителства, клиентелистките мрежи, договорите и регулаторните органи с изтекли мандати остават и продължават да пазят статуквото. Той посочи, че протестите са индикатор за проблеми, но не са инструмент за решаването им - това става единствено чрез институционални реформи.
Двамата коментираха и ефекта върху бизнеса. Според Николов фирмите, които не зависят от обществени поръчки, ще бъдат поставени в състояние на несигурност - без яснота за бъдещата данъчна политика, регулациите и осигурителната тежест. Това ще отложи инвестиционни решения както на чуждестранни, така и на местни инвеститори и може да доведе до износ на капитал към по-предсказуеми пазари.
По отношение на инфлацията и цените, и двамата бяха категорични, че липсата на нов бюджет сама по себе си няма да доведе до рязък ценови скок. Основният инфлационен риск според тях идва от административното увеличаване на доходи без съответен ръст на производителността, както и от слабия контрол и конкуренция на пазара.
Адриан Николов и Левон Хампарцумян се обединиха около тезата, че най-големият проблем пред страната не е временната липса на бюджет, а продължаващата политическа и институционална нестабилност, която подкопава доверието в държавата и забавя икономическото развитие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:28 14.12.2025
2 Зъл пес
10:29 14.12.2025
3 Боруна Лом
10:31 14.12.2025
4 Оракула от Делфи
които задължително са заложени в бюджета от политическите Гла-во-ре-зи!
Дано, изборите изметат една част от боклуците , за по- добро решение , за да спасим парите ни!
10:31 14.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А какво друго очаквахте?
10:31 14.12.2025
7 ереван
10:33 14.12.2025
8 Конституция
Независимо дали е правен от служено правителство или от редовно ,такъв може да бъде приет
10:34 14.12.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И НЕ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА
.....
ОБАЧЕ ЛЕВОН МОЖЕ ДА СИ ВЛЕЗЕ ОТАМАЛЛА ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ
ПРЕЗ КЛИРИНГОВАТА МУ КОМПАНИЯ В КАНАДА И СОФИЯ :)
10:34 14.12.2025
10 Конспирация
10:36 14.12.2025
11 България е пред риск да остане без
ако временното правителство се задържи дълго според подобни сценки
10:37 14.12.2025
12 Бързо!
10:37 14.12.2025
13 не плашете хората
10:39 14.12.2025
14 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Едно зло, никога не идва само, на седянката имаше и дежурни, като ГЕРБ и ДПС
Старо и Ново начало, ИТН,БСП и какви ли не умници !!!
Сега, " с техните камъни, по техните глави"!!!!
Десет манипулативни - пешки се назначават за една нощ!
А сега Шиши и Боко да лапат комарите , и пият по една хладка вода!
10:40 14.12.2025
15 123
10:42 14.12.2025
16 След
10:42 14.12.2025
17 хикс
10:42 14.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хан Ауспух
10:45 14.12.2025
20 Няма нищо страшно
10:47 14.12.2025
21 Политиците като не приемат бюджета 2026
10:47 14.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Според Аристотел:
защото постоянно произвежда рискове вътре в себе си –
едни се карат с други, отвън постоянно напират трети,
а народът гледа и събира гняв.
Борисов доразви философския анализ на Аристотел –
като се опитва да открадне повече ресурси,
отколкото има в държавата, теглейки непосилни за народа заеми.
10:49 14.12.2025
24 Протестирам
10:51 14.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Това е виш политически пилотаж
11:03 14.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Абе
До коментар #28 от "Морален Стожер":Ти да не си от тези,които вместо да учат,са давали по 20 лева подкуп,за
да ходят по дискотеки и сега започват да се чудят защо другите са си подредили живота,а вие чакате и се оплаквате.
11:05 14.12.2025
38 Какъв риск?
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":"Цветът на нацията" да остане без заплати ли?
Ще го преживеем някакси.
11:11 14.12.2025
39 123
11:15 14.12.2025
40 Нещастните тикво-свине саботират
11:15 14.12.2025
41 Ни,не е
До коментар #35 от "Това е виш политически пилотаж":Приемам го като ирония.Иначе си е политическа шизофрения.Ама какво може да се очаква от хора,които Президентът нарече шарлатани.От сутринта се смея на заглавия в социалните мрежи."Тик-ток" закри България.Мемета Кирчо и Кокорчо облечени с лъскави дрехи,държат чувалчета пълни с монети--"ЧНГ ШАРАНИ!" Каквото повикало,това се обадило.Да не говорим за сътрудничката на Белобрадова,Лекси."ЛЕВСКИ, лекси--два свята,единият е излишен"
11:15 14.12.2025
42 Закс
11:15 14.12.2025
43 Ъхъъъъ....
11:17 14.12.2025
44 Браво
11:17 14.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Че сега
До коментар #42 от "Закс":Не сме ли в криза?
11:22 14.12.2025
47 Рискът
11:24 14.12.2025
48 Пеевски
Как ще живеем без твойте грижи?
Моля те, покажи се, беееее шоп АР
11:24 14.12.2025
49 ВЕЛИНСКИ
ДЖЕНЗИТАТА ЩЕ ДАДЕ НА народа
ПО ЕДИН БАЛОН РАЙСКИ ГАЗ И ВС.ЩЕ Е О.К.
11:24 14.12.2025
50 Другите държави
11:26 14.12.2025
51 ои8уйхътгрф
Тоест цялата система продължава да работи докато минат изборите и се закълнат новите депутати... Ако бюджет не бъде приет виновни ще са дупетатите дето са сега в парламентъ, а не изборите...
11:28 14.12.2025
52 Иван
11:29 14.12.2025
53 от село
11:32 14.12.2025
54 Ченгетата и патканите с пагони
11:34 14.12.2025
55 Българин
Поне заробващи кредити няма да се теглят
11:39 14.12.2025
56 ХАХАХА😂
11:42 14.12.2025
57 От ума си теглим
Кой каквото сам си направи, друг не може да му го направи. Хем сме бедни, хем излишно харчим стотици милиони, за да финансираме излишни предсрочни избори.
11:45 14.12.2025
58 Атлантик ли е,
11:49 14.12.2025
59 Амиии
До коментар #57 от "От ума си теглим":950 000 000 е точната сума!
11:50 14.12.2025
60 Като тоя на снимката шибека
До коментар #58 от "Атлантик ли е,":Дето се чеши по атлантическат тиква....
11:50 14.12.2025
61 МДАМ
До коментар #60 от "Като тоя на снимката шибека":Добре, че не виждаме твоята снимка.
11:52 14.12.2025
62 Хубаво, без бюджет, аре....
11:54 14.12.2025