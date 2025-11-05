Новини
Кристиян Шкварек: Демографията е съдба

Кристиян Шкварек: Демографията е съдба

5 Ноември, 2025 12:54

Днес кмет в Ню Йорк стана открит комунист, мигрант с корени от Индия и Уганда, апологет на ислямизма и бранител на всичко, що е "Трети свят"

Кристиян Шкварек: Демографията е съдба - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес кмет в Ню Йорк стана открит комунист, мигрант с корени от Индия и Уганда, апологет на ислямизма и бранител на всичко, що е "Трети свят". 20 години след атентатите от 11 септември кмет на същия град стана човек, който е приятел с имами, оправдаващи атентата. Лявата му политиката срещу местните, бизнеса и реда (буквално иска да пуска затворници и закрива полицията) не се различава от тази на кметовете на Лондон, Париж, Малмьо, Бирмингам и повечето западни градове, превърнати в афро-арабски кочини.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Причината за това не е, че нюйоркчани са си изгубили ума. Много по-просто е. Причината е, че нюйоркчани станаха малцинство.

За Мамдани гласуват пришълците, също както за Садик Кан в Лондон и останалите кметове-социалисти в Европа.

А новото ляво във всички тези заляти от миграция градове представлява широка, анти-бяла коалиция, основана на принципите на "Third Worldism" - идеологията на "Третия свят". Това е социалистическо течение от времето на Студената война с отявлена расова насоченост, което разглежда света като подтиснат от белите хора, от християнството, западната цивилизация и капитализма. Ерго, според него всеки небял следва да се бори срещу тези 4 неща до пълното им унищожение.

Тук се ражда въпросът защо белите държави - и в Америка и в Европа, продължават сами да се колонизират, вкарвайки си милиони хора, които мразят тях, тяхната история, вяра, култура и които вече разглеждат самото им съществуване като пречка пред "освобождаването" на небелия човек. Ако белият американец и европеец не разберат спешно, че срещу тях стои един изпълнен с автентична, расова омраза "Трети свят", вече идеологически осъзнат в своята война срещу него, то бъдещето му ще е това на смачкано малцинство в руините на собствената си цивилизация.

Първите думи на Мамдани като кмет: “New York will remain a city of immigrants. A city built by immigrants, powered by immigrants and as of tonight, led by an immigrant.”

Among American-born New Yorkers:

Andrew Cuomo: 40%

Zohran Mamdani: 31%

Curtis Sliwa: 25%

Among foreign-born New Yorkers:

Zohran Mamdani: 62%

Andrew Cuomo: 24%

Curtis Sliwa: 12%

Polling | 10/18-19 | N=715RV

Снимка: Фейсбук


САЩ

Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Още 20 години под Хазарска Власт и край с нас.

    12:56 05.11.2025

  • 2 честен ционист

    4 8 Отговор
    Не е комунист, а социалист-ционист.

    12:57 05.11.2025

  • 3 Криворазбрана демокрация

    4 1 Отговор
    Месихте се навсякъде, сеехте "демокрация " по Ваш поглед, искахте мигранти навсякъде и сега ревете...мислехте, че ще държите контрола винаги, а сега си ги дръжте и му яжте главЪта.

    13:08 05.11.2025

  • 4 Знайко

    2 2 Отговор
    СССР умря преди 35 години. И комунизма умря навсякъде, с изключение на Северна Корея, Куба и Венецуела.

    Комузъм е, една шайка разбойници да вземет всичко и на богатите, и на средната класа и направят 99% от народа просяци.
    Социализъм е намаляване на НЕРАВЕНСТВОТО, като се взема 50%-60% от дохода на 10% супер богати и се разпредели на 30% най-бедни.

    И при дивия капитализъм и при комунизма 1% властимащи притежават 99% от богатството.

    Дивия капитализъм на Тръмп и комунизма на Ленин са едно и също, 1% най-богати притежават 99% от богатството. Само начините за постигане са различни. Комунистите го постигат с грабежи чрез убийства. А дивите капиталисти го постигат с грабежи чрез закони, данъци, осигуровки. Дивите капиталисти правят грабежите си с писалки, а комунистите с куршуми.

    Zohran Mamdani не ползва куршуми, ползва писалки.

    Коментиран от #5

    13:13 05.11.2025

  • 5 Жириновски каза:

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Знайко":

    Руските комунисти са избили 100 милиона руснака!

    13:30 05.11.2025

  • 6 Софето

    1 0 Отговор
    Този защо не си гледа Полша, или страната, от която е дошъл тук?

    13:32 05.11.2025