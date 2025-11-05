Кристиян Шкварек: Демографията е съдба

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес кмет в Ню Йорк стана открит комунист, мигрант с корени от Индия и Уганда, апологет на ислямизма и бранител на всичко, що е "Трети свят". 20 години след атентатите от 11 септември кмет на същия град стана човек, който е приятел с имами, оправдаващи атентата. Лявата му политиката срещу местните, бизнеса и реда (буквално иска да пуска затворници и закрива полицията) не се различава от тази на кметовете на Лондон, Париж, Малмьо, Бирмингам и повечето западни градове, превърнати в афро-арабски кочини.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Причината за това не е, че нюйоркчани са си изгубили ума. Много по-просто е. Причината е, че нюйоркчани станаха малцинство.

За Мамдани гласуват пришълците, също както за Садик Кан в Лондон и останалите кметове-социалисти в Европа.

А новото ляво във всички тези заляти от миграция градове представлява широка, анти-бяла коалиция, основана на принципите на "Third Worldism" - идеологията на "Третия свят". Това е социалистическо течение от времето на Студената война с отявлена расова насоченост, което разглежда света като подтиснат от белите хора, от християнството, западната цивилизация и капитализма. Ерго, според него всеки небял следва да се бори срещу тези 4 неща до пълното им унищожение.

Тук се ражда въпросът защо белите държави - и в Америка и в Европа, продължават сами да се колонизират, вкарвайки си милиони хора, които мразят тях, тяхната история, вяра, култура и които вече разглеждат самото им съществуване като пречка пред "освобождаването" на небелия човек. Ако белият американец и европеец не разберат спешно, че срещу тях стои един изпълнен с автентична, расова омраза "Трети свят", вече идеологически осъзнат в своята война срещу него, то бъдещето му ще е това на смачкано малцинство в руините на собствената си цивилизация.

Първите думи на Мамдани като кмет: “New York will remain a city of immigrants. A city built by immigrants, powered by immigrants and as of tonight, led by an immigrant.”

Among American-born New Yorkers:

Andrew Cuomo: 40%

Zohran Mamdani: 31%

Curtis Sliwa: 25%

Among foreign-born New Yorkers:

Zohran Mamdani: 62%

Andrew Cuomo: 24%

Curtis Sliwa: 12%

Polling | 10/18-19 | N=715RV

