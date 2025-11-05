Кристиян Шкварек: Демографията е съдба

Днес кмет в Ню Йорк стана открит комунист, мигрант с корени от Индия и Уганда, апологет на ислямизма и бранител на всичко, що е "Трети свят". 20 години след атентатите от 11 септември кмет на същия град стана човек, който е приятел с имами, оправдаващи атентата. Лявата му политиката срещу местните, бизнеса и реда (буквално иска да пуска затворници и закрива полицията) не се различава от тази на кметовете на Лондон, Париж, Малмьо, Бирмингам и повечето западни градове, превърнати в афро-арабски кочини.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
Причината за това не е, че нюйоркчани са си изгубили ума. Много по-просто е. Причината е, че нюйоркчани станаха малцинство.
За Мамдани гласуват пришълците, също както за Садик Кан в Лондон и останалите кметове-социалисти в Европа.
А новото ляво във всички тези заляти от миграция градове представлява широка, анти-бяла коалиция, основана на принципите на "Third Worldism" - идеологията на "Третия свят". Това е социалистическо течение от времето на Студената война с отявлена расова насоченост, което разглежда света като подтиснат от белите хора, от християнството, западната цивилизация и капитализма. Ерго, според него всеки небял следва да се бори срещу тези 4 неща до пълното им унищожение.
Тук се ражда въпросът защо белите държави - и в Америка и в Европа, продължават сами да се колонизират, вкарвайки си милиони хора, които мразят тях, тяхната история, вяра, култура и които вече разглеждат самото им съществуване като пречка пред "освобождаването" на небелия човек. Ако белият американец и европеец не разберат спешно, че срещу тях стои един изпълнен с автентична, расова омраза "Трети свят", вече идеологически осъзнат в своята война срещу него, то бъдещето му ще е това на смачкано малцинство в руините на собствената си цивилизация.
Първите думи на Мамдани като кмет: “New York will remain a city of immigrants. A city built by immigrants, powered by immigrants and as of tonight, led by an immigrant.”
Among American-born New Yorkers:
Andrew Cuomo: 40%
Zohran Mamdani: 31%
Curtis Sliwa: 25%
Among foreign-born New Yorkers:
Zohran Mamdani: 62%
Andrew Cuomo: 24%
Curtis Sliwa: 12%
Polling | 10/18-19 | N=715RV
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:56 05.11.2025
2 честен ционист
12:57 05.11.2025
3 Криворазбрана демокрация
13:08 05.11.2025
4 Знайко
Комузъм е, една шайка разбойници да вземет всичко и на богатите, и на средната класа и направят 99% от народа просяци.
Социализъм е намаляване на НЕРАВЕНСТВОТО, като се взема 50%-60% от дохода на 10% супер богати и се разпредели на 30% най-бедни.
И при дивия капитализъм и при комунизма 1% властимащи притежават 99% от богатството.
Дивия капитализъм на Тръмп и комунизма на Ленин са едно и също, 1% най-богати притежават 99% от богатството. Само начините за постигане са различни. Комунистите го постигат с грабежи чрез убийства. А дивите капиталисти го постигат с грабежи чрез закони, данъци, осигуровки. Дивите капиталисти правят грабежите си с писалки, а комунистите с куршуми.
Zohran Mamdani не ползва куршуми, ползва писалки.
Коментиран от #5
13:13 05.11.2025
5 Жириновски каза:
До коментар #4 от "Знайко":Руските комунисти са избили 100 милиона руснака!
13:30 05.11.2025
6 Софето
13:32 05.11.2025