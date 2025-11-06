Маями с жест към Лионел Меси

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси получи ключа от Маями лично от кмета на града Франсис Суарес. Огромната почест му бе оказана по време на Американски бизнес форум, на който аржентинската суперзвезда бе един от специалните гости.

„Искам да ви дам този ключ за всичко, което сте направили за града, страната и света на футбола. Благодаря ви“, каза Суарес.

„Благодаря и аз, за мен е голяма чест. Със семейството ми се чувстваме много обичани, много благодарни и много щастливи да живеем в този град“, отговори Меси, който играе за Интер Маями от юли 2023 г.