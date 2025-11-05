Новини
Главният въпрос: В чия предизборна програма е записано, че данък „дивидент“ ще стане от 5% на 10%?

5 Ноември, 2025

Главният въпрос: В чия предизборна програма е записано, че данък „дивидент“ ще стане от 5% на 10%? - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
На прага на въвеждането на еврото и около бурния първи бюджет в евро някак изниква прост въпрос: живеем ли в държавата на лъжата, или просто сме свикнали с лъжата в държавата? Разбирай – политиците, защото те ни управляват. Остава само да изберем сами – в кое ни е по-добре.

25 октомври 2025 година
ГЕРБ обявиха: „Няма да има промяна в данъците за следващата година. Проектът на бюджета трябва да е готов до шест дни.“ Малко се прескочиха тези шест дни, но какво стана с данъците? Данък „дивидент“ се вдига от 5% на 10%!

Явно министърът на финансите Теменужка Петкова, въпреки че е от ГЕРБ, може би не е разбрала нещо от „няма да има промяна в данъците за следващата година“.

Може и да се окаже, че това е техническа грешка при писането на бюджета. Нещо да е останало от „черновата“ и като се разглежда в зала да отпадне...
Но интересно е друго.

В момента управляват ГЕРБ - СДС, БСП -Обединена левица и „Има такъв народ“. С подкрепата на „ДПС – Ново начало“, които, по техни думи, не искат нищо: нито министри, нито постове в министерства и агенции, нито областни управители. Нищо.

И тук идва главният въпрос: В чия предизборна програма на гореизброените партии е записано, че данък „дивидент“ ще стане от 5% на 10%?

Въпросът, разбира се, е риторичен.

Ако партия напише в предизборната си програма, че ще вдига данъци – колко ли електорат ще събере? Колко хора ще гласуват за нея?

От „няма да се пипат данъци“ до +5% върху данък дивидент – какво е това? Не, не е подвеждане на избирателя. Това е „в името на благосъстоянието на хората и държавата“!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дам

    11 0 Отговор
    А къде е записано, че Бойко ще вдига осигуровките с 3% ?

    Коментиран от #4

    13:01 05.11.2025

  • 2 Обща програма

    10 0 Отговор
    Те тия програми не са си ги чели и сами партии, които са ги писали ... В БГ политиката има една програма - как да откраднем повече без да ни усетят и вкарат в затвора

    13:02 05.11.2025

  • 3 Георги

    8 0 Отговор
    че то не е само до данъците. В предизботните програми никога не пише нищо конкретно, винаги са някакви общи приказки, но пък веднъж гласувал за тях се ползват с твоето одобрение 4 години без значение колко точно са те излъгали.

    13:02 05.11.2025

  • 4 Ква стана тя?

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дам":

    Акционерчета, тарикатчета се развълнуваха, че ще им наложат 5% отгоре. Бълха ги ухапала..

    13:08 05.11.2025

  • 5 цмздснт

    4 6 Отговор
    Данък дивидент трябва да стане не 10, а 20%! Плоският данък да се премахне и да се въведе подоходно облагане! Нали сте европейци бе, никъде нема такъв данък 10 % ! Милионерите да плащат, а не само да гушат!

    Коментиран от #13

    13:10 05.11.2025

  • 6 си дзън

    9 0 Отговор
    Обяснявам какво става в момента с малките фирми. Всички с някакво натрупване за инвестиция го теглят
    като дивидент и плащат данък 5%. За 2026 няма да разпределят дивидент. Инвестициите ще станат
    на малки парченца и ще минават като разход и фирмите няма да платят и данък печалба. С други думи:
    за 2026 - за бюджета минус 15%, вместо +15%. Честито на съдии, прокурори, полицаи, акенции и др.

    13:12 05.11.2025

  • 7 каолкас

    1 1 Отговор
    Че ако ИТН и БСП бяха казали че ще се гушкат с крадци ГЕРБ и свинята Шишко, колко гласа щяха да имат??? Ами ако Възраждане обявят че са купена опозиция от ГЕРБ, колко гласа ще имат??? Ами катуна СКЕЧ на напазарувания Плевенски циганин Руди, ако беше казал че ще се продаде на свинята Шишко и циганина от ГЕРБ банкя, колко гласа ще има??? Само детектива с квадратната кратуна и Радул дето гледа като насраан щяха да гласуват за СКЕЧ. Всички са лъжци и измамници и само гледат какво да ограбят. Слава на Господ Иисус Христос взе да им писва на българите от лъжци.

    13:13 05.11.2025

  • 8 Верно ли

    5 1 Отговор
    А я сега да видим кой си живурка от "дивиденти", та сега се разревали, а :))))) Май повечето от тях са върли "евроатлантици" :)))) Ми ей ви сега еврозона!

    13:14 05.11.2025

  • 9 След този рев

    2 1 Отговор
    За данък дивидент нека авторчето посочи колко % от избирателите получават дивиденти?!? И вместо да пише за тези 2-3% от избирателите да анализира защо 60% не гласуват !! Или да разследва корупцията ,дали тези с дивидентите могат да докажат източниците на доходите си

    Коментиран от #15

    13:16 05.11.2025

  • 10 гошо

    2 0 Отговор
    Когато цялата мафия ГЕРБ,ДПС,ИТН и БСП бъде арестувана и вкарана в следствието да чака връщането на смъртното наказание,тогава ще почнем да се оправяме.

    13:16 05.11.2025

  • 11 Весело

    1 1 Отговор
    Има ли останали още наивници да вярват на бг политици?

    В коя програма пише това, което иска мнозинството от народа???

    Народа иска:

    1. Намаляване броя депутати до 120-140
    2. Намаляване броя на чиновници и полицаи, особено на чантаджиите
    3. Мажоритарен избор на депутати, ако на всички, поне половината
    4. Необлагаем минимум 500 евро месечно
    5. Прогресивен данък доход

    13:22 05.11.2025

  • 12 здравка клинчева

    0 0 Отговор
    темнушката я чакасъдбата на менда - толкова хора я кълнат ,че няма как да не хване

    13:24 05.11.2025

  • 14 хихи

    0 0 Отговор
    Този бюджет е резултат от кръстоска между отрицателната селекция на народни представители (провеждана от Бойко Борисов 15години) с Парламент избран с измама.

    13:26 05.11.2025

  • 15 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "След този рев":

    Само обръщам внимание, когото го имаше данък върху лихвите по влоговете в банките беще 10%
    В същото време данък дивидент беще 5%. Питам защо получаващите дивиденти бяха облагодетелствани с 2 пъти по-нисък данък?

    Кирил Петков, Асен Василев, Делян Пеевски ... са сред 2%-3% българи вземащи дивиденти. Вече не могат да спят, че от догодина ще плащат 10% данък дивидент, вместо 5%.

    13:30 05.11.2025

  • 16 Питар

    0 0 Отговор
    Не от 5% на 10%.
    А от 5% на 25% трябва да се увеличи този данък.

    13:30 05.11.2025