Главният въпрос: В чия предизборна програма е записано, че данък „дивидент“ ще стане от 5% на 10%?

На прага на въвеждането на еврото и около бурния първи бюджет в евро някак изниква прост въпрос: живеем ли в държавата на лъжата, или просто сме свикнали с лъжата в държавата? Разбирай – политиците, защото те ни управляват. Остава само да изберем сами – в кое ни е по-добре.
25 октомври 2025 година
ГЕРБ обявиха: „Няма да има промяна в данъците за следващата година. Проектът на бюджета трябва да е готов до шест дни.“ Малко се прескочиха тези шест дни, но какво стана с данъците? Данък „дивидент“ се вдига от 5% на 10%!
Явно министърът на финансите Теменужка Петкова, въпреки че е от ГЕРБ, може би не е разбрала нещо от „няма да има промяна в данъците за следващата година“.
Може и да се окаже, че това е техническа грешка при писането на бюджета. Нещо да е останало от „черновата“ и като се разглежда в зала да отпадне...
Но интересно е друго.
В момента управляват ГЕРБ - СДС, БСП -Обединена левица и „Има такъв народ“. С подкрепата на „ДПС – Ново начало“, които, по техни думи, не искат нищо: нито министри, нито постове в министерства и агенции, нито областни управители. Нищо.
И тук идва главният въпрос: В чия предизборна програма на гореизброените партии е записано, че данък „дивидент“ ще стане от 5% на 10%?
Въпросът, разбира се, е риторичен.
Ако партия напише в предизборната си програма, че ще вдига данъци – колко ли електорат ще събере? Колко хора ще гласуват за нея?
От „няма да се пипат данъци“ до +5% върху данък дивидент – какво е това? Не, не е подвеждане на избирателя. Това е „в името на благосъстоянието на хората и държавата“!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дам
Коментиран от #4
13:01 05.11.2025
2 Обща програма
13:02 05.11.2025
3 Георги
13:02 05.11.2025
4 Ква стана тя?
До коментар #1 от "Дам":Акционерчета, тарикатчета се развълнуваха, че ще им наложат 5% отгоре. Бълха ги ухапала..
13:08 05.11.2025
5 цмздснт
Коментиран от #13
13:10 05.11.2025
6 си дзън
като дивидент и плащат данък 5%. За 2026 няма да разпределят дивидент. Инвестициите ще станат
на малки парченца и ще минават като разход и фирмите няма да платят и данък печалба. С други думи:
за 2026 - за бюджета минус 15%, вместо +15%. Честито на съдии, прокурори, полицаи, акенции и др.
13:12 05.11.2025
7 каолкас
13:13 05.11.2025
8 Верно ли
13:14 05.11.2025
9 След този рев
Коментиран от #15
13:16 05.11.2025
10 гошо
13:16 05.11.2025
11 Весело
В коя програма пише това, което иска мнозинството от народа???
Народа иска:
1. Намаляване броя депутати до 120-140
2. Намаляване броя на чиновници и полицаи, особено на чантаджиите
3. Мажоритарен избор на депутати, ако на всички, поне половината
4. Необлагаем минимум 500 евро месечно
5. Прогресивен данък доход
13:22 05.11.2025
12 здравка клинчева
13:24 05.11.2025
14 хихи
13:26 05.11.2025
15 Някой
До коментар #9 от "След този рев":Само обръщам внимание, когото го имаше данък върху лихвите по влоговете в банките беще 10%
В същото време данък дивидент беще 5%. Питам защо получаващите дивиденти бяха облагодетелствани с 2 пъти по-нисък данък?
Кирил Петков, Асен Василев, Делян Пеевски ... са сред 2%-3% българи вземащи дивиденти. Вече не могат да спят, че от догодина ще плащат 10% данък дивидент, вместо 5%.
13:30 05.11.2025
16 Питар
А от 5% на 25% трябва да се увеличи този данък.
13:30 05.11.2025