Главният въпрос: В чия предизборна програма е записано, че данък „дивидент“ ще стане от 5% на 10%?

На прага на въвеждането на еврото и около бурния първи бюджет в евро някак изниква прост въпрос: живеем ли в държавата на лъжата, или просто сме свикнали с лъжата в държавата? Разбирай – политиците, защото те ни управляват. Остава само да изберем сами – в кое ни е по-добре.

25 октомври 2025 година

ГЕРБ обявиха: „Няма да има промяна в данъците за следващата година. Проектът на бюджета трябва да е готов до шест дни.“ Малко се прескочиха тези шест дни, но какво стана с данъците? Данък „дивидент“ се вдига от 5% на 10%!



Явно министърът на финансите Теменужка Петкова, въпреки че е от ГЕРБ, може би не е разбрала нещо от „няма да има промяна в данъците за следващата година“.

Може и да се окаже, че това е техническа грешка при писането на бюджета. Нещо да е останало от „черновата“ и като се разглежда в зала да отпадне...

Но интересно е друго.



В момента управляват ГЕРБ - СДС, БСП -Обединена левица и „Има такъв народ“. С подкрепата на „ДПС – Ново начало“, които, по техни думи, не искат нищо: нито министри, нито постове в министерства и агенции, нито областни управители. Нищо.

И тук идва главният въпрос: В чия предизборна програма на гореизброените партии е записано, че данък „дивидент“ ще стане от 5% на 10%?

Въпросът, разбира се, е риторичен.

Ако партия напише в предизборната си програма, че ще вдига данъци – колко ли електорат ще събере? Колко хора ще гласуват за нея?



От „няма да се пипат данъци“ до +5% върху данък дивидент – какво е това? Не, не е подвеждане на избирателя. Това е „в името на благосъстоянието на хората и държавата“!