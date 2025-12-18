Диана Дамянова: По време на сглобката ППДБ са „ръкоположили” Пеевски в кабинета на Тодор Живков

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Разбрах!!!

По време на сглобката ППДБ са „ръкоположили” Пеевски в кабинета на Тодор Живков. По свидетелства на очевидци.

Днес, ДБПП си оттеглят ръкополагането и втората победа за два дни е постигната. Това обобщи във "Фейсбук" Диана Дамянова.

1.Ще работим с удължителен бюджет , в който ПП за да не скъсат напълно с държавните чиновници, вкараха спорното положение за индексация за тях с размера на инфлацията, въпреки че всяко автоматично индексиране е порочно. Ще се забавят, или пък никога няма да пристигнат очакваните плащания към редица хора в държавата, но това поиска и това получи протеста.

2. Пеевски, загубил подкрепата от ППДБ, взе че изчезна от кабинета.

Това бе определено от онзи, дето ще ни раздава юмруци /не ритници, че те са двама и са малко различни/ като завиране в ъгъла.

Сега остана протестът да реши набързо въпроса с охраната на Борисов и Пеевски,/ може Мирчев да отиде да се сбие с комисията, дето ги решава тези неща/.

Остана и най-важното, кога и как ще се провеждат изборите.

Кога, зависи най-вече от новия „спасител”, който ще трябва да реши дали ще „скача” или ще си кюти до края на мандата и после ще излезе като нормалните политически сили.

От това което се вижда до сега, най-прилича да бави възможно най-дълго, а така и да изпълни неповторимото по своята оригиналност искане да няма сняг по улиците, когато се провеждат изборите /по Божанов/, както и прилича да се придържа /той-спасителят/ към максимата колкото по-зле, толкова по-добре. Сиреч, да остави няколко тура неуспешни избори и да се яви в цял ръст. Ако рейтингът му по това време не се е оказал в унисон с тези на цялата политическа класа, а именно 10-тина процента.

И вторият въпрос, който остана площадът да реши е как да се проведат честни избори.

Изцяло машинно е мантра, която среща неодобрението на сериозна част от народонаселението, щото помните онези истории с флашките с именно тези машини.

Докато хартиеното гласуване среща неодобрението на още повече хора, а и там данните за злоупотреби са критично много.

ИТН ни информира, че първо избирателният закон вече е минал първо четене, второ че чрез него се поставя въпросът за "мъртвите" в избирателните списъци и трето, че те /ИТН/ предлагат хартиени бюлетини , отчетени със сканиращо устройство – или накратко, така както се гласува в почти всичките щати на САЩ.

Този модел запазва хартиените бюлетини за евентуално ръчно преброяване, навярно помните че такова скоро имаше в САЩ, но сборуванията се правят от машина /тук има вариации дали на място или в сканиращи центрове/ и човешка ръка, в смисъл на химикалка, не се докосва до бюлетината.

Така че единствения според мен демократичен вариант е да вървим по утъпкан път и да закупим /наемем/ необходимата техника.

С това и задачите на протеста трябва да се считат за изпълнени, една по една.

Следва протестът да отиде и да гласува, защото предишните протести не отидоха.

Следва също избраните политически сили да намерят сили и потърсят компромис по пътя на преучредяване на държавицата ни.

И това ще стане.

По-нататък.

За съжаление сред серия от избори, всеки от които ще ни отдалечава от европейските стандарти на живот.