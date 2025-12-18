Диана Дамянова: По време на сглобката ППДБ са „ръкоположили” Пеевски в кабинета на Тодор Живков

Разбрах!!!
По време на сглобката ППДБ са „ръкоположили” Пеевски в кабинета на Тодор Живков. По свидетелства на очевидци.
Днес, ДБПП си оттеглят ръкополагането и втората победа за два дни е постигната. Това обобщи във "Фейсбук" Диана Дамянова.
1.Ще работим с удължителен бюджет , в който ПП за да не скъсат напълно с държавните чиновници, вкараха спорното положение за индексация за тях с размера на инфлацията, въпреки че всяко автоматично индексиране е порочно. Ще се забавят, или пък никога няма да пристигнат очакваните плащания към редица хора в държавата, но това поиска и това получи протеста.
2. Пеевски, загубил подкрепата от ППДБ, взе че изчезна от кабинета.
Това бе определено от онзи, дето ще ни раздава юмруци /не ритници, че те са двама и са малко различни/ като завиране в ъгъла.
Сега остана протестът да реши набързо въпроса с охраната на Борисов и Пеевски,/ може Мирчев да отиде да се сбие с комисията, дето ги решава тези неща/.
Остана и най-важното, кога и как ще се провеждат изборите.
Кога, зависи най-вече от новия „спасител”, който ще трябва да реши дали ще „скача” или ще си кюти до края на мандата и после ще излезе като нормалните политически сили.
От това което се вижда до сега, най-прилича да бави възможно най-дълго, а така и да изпълни неповторимото по своята оригиналност искане да няма сняг по улиците, когато се провеждат изборите /по Божанов/, както и прилича да се придържа /той-спасителят/ към максимата колкото по-зле, толкова по-добре. Сиреч, да остави няколко тура неуспешни избори и да се яви в цял ръст. Ако рейтингът му по това време не се е оказал в унисон с тези на цялата политическа класа, а именно 10-тина процента.
И вторият въпрос, който остана площадът да реши е как да се проведат честни избори.
Изцяло машинно е мантра, която среща неодобрението на сериозна част от народонаселението, щото помните онези истории с флашките с именно тези машини.
Докато хартиеното гласуване среща неодобрението на още повече хора, а и там данните за злоупотреби са критично много.
ИТН ни информира, че първо избирателният закон вече е минал първо четене, второ че чрез него се поставя въпросът за "мъртвите" в избирателните списъци и трето, че те /ИТН/ предлагат хартиени бюлетини , отчетени със сканиращо устройство – или накратко, така както се гласува в почти всичките щати на САЩ.
Този модел запазва хартиените бюлетини за евентуално ръчно преброяване, навярно помните че такова скоро имаше в САЩ, но сборуванията се правят от машина /тук има вариации дали на място или в сканиращи центрове/ и човешка ръка, в смисъл на химикалка, не се докосва до бюлетината.
Така че единствения според мен демократичен вариант е да вървим по утъпкан път и да закупим /наемем/ необходимата техника.
С това и задачите на протеста трябва да се считат за изпълнени, една по една.
Следва протестът да отиде и да гласува, защото предишните протести не отидоха.
Следва също избраните политически сили да намерят сили и потърсят компромис по пътя на преучредяване на държавицата ни.
И това ще стане.
По-нататък.
За съжаление сред серия от избори, всеки от които ще ни отдалечава от европейските стандарти на живот.
1 ООрана държава
Коментиран от #32
13:03 18.12.2025
2 Колко
13:05 18.12.2025
3 В светена вода не са го топили.
13:11 18.12.2025
4 ококор
13:12 18.12.2025
5 Ядосан
Коментиран от #20
13:12 18.12.2025
6 домни
Гадна зла отмъстителна бабка.
Коментиран от #19
13:14 18.12.2025
7 Да се изкаже Светият синод.
13:16 18.12.2025
8 К.К
13:17 18.12.2025
9 Гост
13:19 18.12.2025
10 Шипи
Коментиран от #26
13:20 18.12.2025
11 255
Коментиран от #17
13:20 18.12.2025
12 голяма гнус е
13:22 18.12.2025
13 Панчуг
Коментиран от #22
13:24 18.12.2025
14 Понеже
13:25 18.12.2025
15 ВЪЗМУТЕН !
13:25 18.12.2025
16 По колко кеш ще раздаване довечера
13:27 18.12.2025
17 Виж сега
До коментар #11 от "255":Била е ПР на ПП и мнооого добре ги познава.Факт е,че от ППДБ се чудят за какво точно да стачкуват.Ами и аз не съм съгласна да си назначават техни хора от ЛГБТ обществото за директори на училища,но ще го покажа на изборите с още няколко стотинки човека.
13:30 18.12.2025
18 Тая от злоба
13:32 18.12.2025
19 Стефан
До коментар #6 от "домни":Стига всеки ден сте публивате тази корумпирана и преливаща от злоба баба.
Коментиран от #27
13:37 18.12.2025
20 Чудя се
До коментар #5 от "Ядосан":Значи ,от ПП могат да правят колкото искат простотии,ама виновни са хората,които ги коментират.Пък и тя сама е напуснала,като ги е разбрала що за стока са.Може ли да сложиш за директор на училище,по незнайно какви критерии,човек,слагащ камери в тоалетни.Ами гнусно е.
13:38 18.12.2025
21 Дали
13:40 18.12.2025
22 Не на злобата
До коментар #13 от "Панчуг":Със злоба ,само до кривата круша се стига.Ако няма какво да пишеш по темата,не пиши.
13:41 18.12.2025
23 А другия къде
13:43 18.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Никой
Че всеки от нас - работи и се труди. Защо е тази професия да ни осведомява.
Коментиран от #31
13:45 18.12.2025
26 Лалугер
До коментар #10 от "Шипи":А сега в него ще влезнат деволюиращите и ялови жълтопаветници
13:46 18.12.2025
27 Стефане,
До коментар #19 от "Стефан":Чети вицове ,бе човек.Ще каже някой,че насила те карат да четеш определени неща.
13:46 18.12.2025
28 Дядо Тодор
13:47 18.12.2025
29 ИНЖ1
13:50 18.12.2025
30 не на машините
13:51 18.12.2025
31 Тази
До коментар #25 от "Никой":Само я прехвърлят да лае за кой и кажат.Първо при Бойко И Златев.После при ППДБ правила саботажи.Сега за Радев.Но винаги за руския интерес.Случайни работи няма.И Пеевски го играе простак и нагъл за да излъжа децата.
Всичко играе за Радев.Така Грузия прекараха прозападните хора.
13:51 18.12.2025
32 ФАКТ Е
До коментар #1 от "ООрана държава":Геният Асен Василев -спасител на България от мутрите Пеевски и Борисов! Единият с мутреса в Дубай, другият с мутреса в Барселона!
13:52 18.12.2025
33 Конделини
14:03 18.12.2025