Диана Дамянова: По време на сглобката ППДБ са „ръкоположили” Пеевски в кабинета на Тодор Живков

18 Декември, 2025 13:02

За съжаление сред серия от избори, всеки от които ще ни отдалечава от европейските стандарти на живот.

Снимка: БГНЕС
По време на сглобката ППДБ са „ръкоположили” Пеевски в кабинета на Тодор Живков. По свидетелства на очевидци.

Днес, ДБПП си оттеглят ръкополагането и втората победа за два дни е постигната. Това обобщи във "Фейсбук" Диана Дамянова.

1.Ще работим с удължителен бюджет , в който ПП за да не скъсат напълно с държавните чиновници, вкараха спорното положение за индексация за тях с размера на инфлацията, въпреки че всяко автоматично индексиране е порочно. Ще се забавят, или пък никога няма да пристигнат очакваните плащания към редица хора в държавата, но това поиска и това получи протеста.

2. Пеевски, загубил подкрепата от ППДБ, взе че изчезна от кабинета.

Това бе определено от онзи, дето ще ни раздава юмруци /не ритници, че те са двама и са малко различни/ като завиране в ъгъла.

Сега остана протестът да реши набързо въпроса с охраната на Борисов и Пеевски,/ може Мирчев да отиде да се сбие с комисията, дето ги решава тези неща/.

Остана и най-важното, кога и как ще се провеждат изборите.

Кога, зависи най-вече от новия „спасител”, който ще трябва да реши дали ще „скача” или ще си кюти до края на мандата и после ще излезе като нормалните политически сили.

От това което се вижда до сега, най-прилича да бави възможно най-дълго, а така и да изпълни неповторимото по своята оригиналност искане да няма сняг по улиците, когато се провеждат изборите /по Божанов/, както и прилича да се придържа /той-спасителят/ към максимата колкото по-зле, толкова по-добре. Сиреч, да остави няколко тура неуспешни избори и да се яви в цял ръст. Ако рейтингът му по това време не се е оказал в унисон с тези на цялата политическа класа, а именно 10-тина процента.

И вторият въпрос, който остана площадът да реши е как да се проведат честни избори.

Изцяло машинно е мантра, която среща неодобрението на сериозна част от народонаселението, щото помните онези истории с флашките с именно тези машини.

Докато хартиеното гласуване среща неодобрението на още повече хора, а и там данните за злоупотреби са критично много.

ИТН ни информира, че първо избирателният закон вече е минал първо четене, второ че чрез него се поставя въпросът за "мъртвите" в избирателните списъци и трето, че те /ИТН/ предлагат хартиени бюлетини , отчетени със сканиращо устройство – или накратко, така както се гласува в почти всичките щати на САЩ.

Този модел запазва хартиените бюлетини за евентуално ръчно преброяване, навярно помните че такова скоро имаше в САЩ, но сборуванията се правят от машина /тук има вариации дали на място или в сканиращи центрове/ и човешка ръка, в смисъл на химикалка, не се докосва до бюлетината.

Така че единствения според мен демократичен вариант е да вървим по утъпкан път и да закупим /наемем/ необходимата техника.

С това и задачите на протеста трябва да се считат за изпълнени, една по една.

Следва протестът да отиде и да гласува, защото предишните протести не отидоха.

Следва също избраните политически сили да намерят сили и потърсят компромис по пътя на преучредяване на държавицата ни.

И това ще стане.

По-нататък.

За съжаление сред серия от избори, всеки от които ще ни отдалечава от европейските стандарти на живот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    31 4 Отговор
    Едни и същи стари гущери пълзят по студията и едно и също бълват

    Коментиран от #32

    13:03 18.12.2025

  • 2 Колко

    31 5 Отговор
    е противна само , както и писанията ѝ , ненужни никому .

    13:05 18.12.2025

  • 3 В светена вода не са го топили.

    13 2 Отговор
    Тъй че ръкополагането е било фиктивно.

    13:11 18.12.2025

  • 4 ококор

    8 16 Отговор
    нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    13:12 18.12.2025

  • 5 Ядосан

    27 4 Отговор
    Тая напъдена от ПП ДБ грозна крава, продължава да бълва змии и гущери по тях!

    Коментиран от #20

    13:12 18.12.2025

  • 6 домни

    25 4 Отговор
    Злото бабе, което смени почти всички партии като ПиАр и беше прокудена от всички партии, като неставаща, сега пак е в отбора на Тиквата и ДПС.

    Гадна зла отмъстителна бабка.

    Коментиран от #19

    13:14 18.12.2025

  • 7 Да се изкаже Светият синод.

    10 2 Отговор
    Богоугодно ли е ръкополагане на прасе от неуки миряни.

    13:16 18.12.2025

  • 8 К.К

    19 5 Отговор
    Абе, жено, престани да сплетничиш и да ровиш интрига след интрига! Айде покажи малко достойнство и себеуважение. Никой не ни вярва на брътвежите вече. Оттегли се с достойство и почтеност, но явно тези понятия са ти непознати.

    13:17 18.12.2025

  • 9 Гост

    15 4 Отговор
    Диди,наздраве....Много отрано днес си почнала

    13:19 18.12.2025

  • 10 Шипи

    9 6 Отговор
    Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков в Народното събрание и се премести при Борисов да са близко и да крадат по малко

    Коментиран от #26

    13:20 18.12.2025

  • 11 255

    9 3 Отговор
    Коя е тази "изключително компетентна личност"? Каква професия има?

    Коментиран от #17

    13:20 18.12.2025

  • 12 голяма гнус е

    9 5 Отговор
    Вече очаквам тази Баба Яга да зарони кървави сълзи за тиквите и свинете !!!!

    13:22 18.12.2025

  • 13 Панчуг

    8 7 Отговор
    Ей бабиер изкуфял,затваряй си мръсната пияндурска уста...

    Коментиран от #22

    13:24 18.12.2025

  • 14 Понеже

    7 7 Отговор
    Кирчо и Кокорчо се чудят за какво точно да изръчкат симпатизантите си да стачкуват,днес има списък с още предложения.Да добавя още едно--може да стачкуват за точно определен нюанс на розовото за пенюарите.Например,на мен ми харесва бледорозовото.

    13:25 18.12.2025

  • 15 ВЪЗМУТЕН !

    11 4 Отговор
    Стига сте ни навирали това безвкусно-боядисано бабе в очите ни...!

    13:25 18.12.2025

  • 16 По колко кеш ще раздаване довечера

    5 5 Отговор
    Малей, ами жената ви беше пиарка бе, бива ли да сте толкова неблагодарни?! Когато осмиваше и критикуваше Борисов, много и се радвахте, ама сега защо не се вслушате "в старило, ама и патило". Или като Асенка ще повтаряте едни и същи опорки, докато не оглушеете!🤣

    13:27 18.12.2025

  • 17 Виж сега

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "255":

    Била е ПР на ПП и мнооого добре ги познава.Факт е,че от ППДБ се чудят за какво точно да стачкуват.Ами и аз не съм съгласна да си назначават техни хора от ЛГБТ обществото за директори на училища,но ще го покажа на изборите с още няколко стотинки човека.

    13:30 18.12.2025

  • 18 Тая от злоба

    5 4 Отговор
    ще се пръсне.

    13:32 18.12.2025

  • 19 Стефан

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "домни":

    Стига всеки ден сте публивате тази корумпирана и преливаща от злоба баба.

    Коментиран от #27

    13:37 18.12.2025

  • 20 Чудя се

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ядосан":

    Значи ,от ПП могат да правят колкото искат простотии,ама виновни са хората,които ги коментират.Пък и тя сама е напуснала,като ги е разбрала що за стока са.Може ли да сложиш за директор на училище,по незнайно какви критерии,човек,слагащ камери в тоалетни.Ами гнусно е.

    13:38 18.12.2025

  • 21 Дали

    1 1 Отговор
    Кабинетите се определят от председателя на НС. Припомнете ми кой беше председател на НС в предишния парламент.

    13:40 18.12.2025

  • 22 Не на злобата

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Панчуг":

    Със злоба ,само до кривата круша се стига.Ако няма какво да пишеш по темата,не пиши.

    13:41 18.12.2025

  • 23 А другия къде

    0 1 Отговор
    Нали ш той така уж. Беше ли кой знае

    13:43 18.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Никой

    3 2 Отговор
    Тази женица я изхвърлиха и почна да грачи - сега - какво иска - да й се плаща за това че седи на Поста си.

    Че всеки от нас - работи и се труди. Защо е тази професия да ни осведомява.

    Коментиран от #31

    13:45 18.12.2025

  • 26 Лалугер

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Шипи":

    А сега в него ще влезнат деволюиращите и ялови жълтопаветници

    13:46 18.12.2025

  • 27 Стефане,

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стефан":

    Чети вицове ,бе човек.Ще каже някой,че насила те карат да четеш определени неща.

    13:46 18.12.2025

  • 28 Дядо Тодор

    5 0 Отговор
    След като ПП и ДБ са сложили шишко в кочината сега ще го махнат а ти стига си плюла по тези които се мъчат да променят и да освободят хората от влиянието на корупционния феномен

    13:47 18.12.2025

  • 29 ИНЖ1

    3 0 Отговор
    Нека оставим настрани жълтениите, които тази женица бълва. Ами да си подредим Държавата. Да, машинният вот донесе първата загуба на статуквото. И затова го махнаха(уж има машини, ама са принтери). А е и непрофесионално да разкриваш тайни на клиентите си. Защо PR-те на ДП, ББ, РР и др. не се изявяват по този начин????

    13:50 18.12.2025

  • 30 не на машините

    1 3 Отговор
    Дойде ли ред машината да брои гласове - отпишете вота. На предишните избори, дето беше така, масово в секции в София с по 20 гласа, за ППДБ бяха отчетени 120. Даже имаше секция, където при нула гласа са им отчетени 80 гласа. Протоколите още си стоят на страницата на ЦИК и всеки може да ги види. Тотална фалшификация. При хартиени бюлетини може да има изкривяване на вота с определен брой бюлетини, ако СИК не си гледат работата, но при машинно гласуване с броене на гласовете от машина - сто процента фалшификация. Затова и хората не ходят да гласуват - какво като си пуснал глас за партия "А", като машината го брои за партия "В". Машинно гласуване може само ако машините се ползват като принтер, за да няма надраскани и невалидни бюлетини, но броенето трябва да се извършва от ЧОВЕК в присъствието на наблюдатели и камери.

    13:51 18.12.2025

  • 31 Тази

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Никой":

    Само я прехвърлят да лае за кой и кажат.Първо при Бойко И Златев.После при ППДБ правила саботажи.Сега за Радев.Но винаги за руския интерес.Случайни работи няма.И Пеевски го играе простак и нагъл за да излъжа децата.
    Всичко играе за Радев.Така Грузия прекараха прозападните хора.

    13:51 18.12.2025

  • 32 ФАКТ Е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Геният Асен Василев -спасител на България от мутрите Пеевски и Борисов! Единият с мутреса в Дубай, другият с мутреса в Барселона!

    13:52 18.12.2025

  • 33 Конделини

    0 0 Отговор
    Поредната луда, активирана от Свинчи. ПП бърже я хванаха, че им играе зад гърба. Пияндура

    14:03 18.12.2025