Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Планът за мир на Путин

Евгений Кънев: Планът за мир на Путин

22 Ноември, 2025 13:01 1 331 41

  • русия-
  • путин-
  • мир-
  • украйна-
  • военна агресия

Затова и някои анализатори като Ан Апълбаум настояват да се разкрият и тайните приложения към плана - нещо подобно на тайните протоколи на Пакта Молотов - Рибентроп

Евгений Кънев: Планът за мир на Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

“Планът за мир” на Путин, представян като американски, е вероятно последния му опит да се възползва от най-ценния му останал актив - Тръмп. А такава находка бе той - хващаш един човек и блокираш най-голямата военна сила и дори НАТО.

Още в деня на обявените санкции срещу двата руски петролни мастодонта, пратеникът на Путин Дмитриев отлетя за САЩ.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Забележителното е, че след провала да си продаде “концепцията” по американските медии, Дмитриев не се завърна в Русия, нито пък заседна в третостепенни срещи в някой вашингтонски хотел, а отпътува за Флорида.

Въпреки че по това време Тръмп е в Азия, то няма съмнение, че в Мар-а- Лаго Дмитриев е предал на зетя Кушнер и най-близкия му бизнес приятел Виткоф послание за огромни сделки лично за фамилията, вероятно в пакет със заплахи какво би станало, ако офертата не се приеме. Затова и някои анализатори като Ан Апълбаум настояват да се разкрият и тайните приложения към плана - нещо подобно на тайните протоколи на Пакта Молотов - Рибентроп.

Няма начин как иначе да се обясни поредният внезапен завой на Тръмп, който допусна да представи писан в Кремъл документ като американски - “Гардиън” дори разкри грубите фрази на английски като нескопосан превод от руски.

Сега Зеленски е наистина пред труден избор. От една страна, помощта на САЩ е вече микроскопична на фона на тази от Европа. Същевременно, все още американските оръжия - закупувани от Европа - в комплект с разузнавателната информация са незаменими за устойчивостта на украинската армия.

Колко пъти чухте, че Покровск е паднал ? А Купянск? Да, ама не. Изключително умната стратегия за отбрана на Украйна ѝ позволява да удържа многократно по-голяма като брой и въоръжение армия, нанасяйки и чудовищни загуби. Например - по непотвърдена информация - само на 19 ноември край Покровск Украйна успява да удари едновременно 90 петролни цистерни, което на практика е спряло цялата руска офанзива, причинявайки чрез предизвиканата статика тежки загуби.

И така, Путин все побеждава и не мръдва на бойното поле. Защото тежката корупционна машина, както и да бъде нахранена, е обречена на загуби от нейните централизирани решения, реагиращи често с фатално закъснение на динамиката на бойното поле. В остър контраст с овластените да вземат решения на място украински командири.

И какво му остава на Путин?

Трите му коза за победа бяха:

(1) вярата в руската икономика и армия

(2) слабата и безволева Европа

(3) неутрализиране на САЩ и НАТО.

Но и трите коза издишат:

- руската икономика е с твърда траектория надолу, а руската армия сигурно вече е с трети или четвърти състав от началото на войната, разчитаща на масата от провинциални мужици и чужди наемници;

- Европа бързо се въоръжава, прегрупира и подобрява своята устойчивост - качвайки неимоверно цената на последваща руска агресия. А дългите войни винаги се печелят от по-силните икономики;

- дори сигурният Тръмп не носи очакваните дивиденти, защото няма толкова полезни идиоти около него, които да обслужват руските интереси; напротив политическият и обществен натиск върху Тръмп да реагира срещу Путин го кара да предприеме поне вторични санкции.

А загубите на бойното поле и неминуемият срив на икономиката - особено след последните санкции - карат Путин да бърза да извлече максимални ползи от бързо амортизиращия се американски актив.

Дотам - че окончателно го компрометира като руски.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тра-ла-ла

    43 5 Отговор
    Нямаше да е зле да бяхте изредили и активите на Украйна. Разбира се без най-големи - Урсула и Кая, за тях всички знаем.

    13:04 22.11.2025

  • 2 От редакцията

    41 10 Отговор
    Колеги, изтрийте тази статия!

    Коментиран от #21

    13:05 22.11.2025

  • 3 сорос кънеф

    43 6 Отговор
    стига се хаби, всички виждаме ясно еврея в дъното всяко зло

    13:07 22.11.2025

  • 4 си дзън

    13 26 Отговор
    Планът за мир на Путин представен от агент Краснов

    13:07 22.11.2025

  • 5 Теория на конспирацията

    24 7 Отговор
    Този разкри всички планове

    13:08 22.11.2025

  • 6 Успокойте се

    36 7 Отговор
    Г-сине, боли но ще "Ви мине - като на кучка!"

    13:09 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пешо

    42 8 Отговор
    пак ли тоя плужек ще коментира

    13:11 22.11.2025

  • 9 Абе

    36 5 Отговор
    Нали вчера писахте, че Путин не го подкрепя, днес било негов план?

    13:17 22.11.2025

  • 10 Запрянов

    26 5 Отговор
    Пратихте ли вече българската баня и ефките?

    13:17 22.11.2025

  • 11 Простак съм

    22 6 Отговор
    Кънев, много сложно пишеш. Не те разбирам. Тръмп се срещна с ръководителите на азиатските бивши съветски републики. Кънев, освен тези републики, Монголия и Украйна коя друга държава съседна на Русия не е приета в НАТО? Напиши ми го с малко изречения. Ако всички мъже от входа на блока "контактуват" с моята жена? Аз няма да се бия с тях, а с жена си?

    13:18 22.11.2025

  • 12 БАРС

    24 5 Отговор
    ТОЯ ОТКЪДЕ ИЗЛЕЗЕ ,НЕ ГО ЗНАМ НО ТОВА Е НЕГОВО ЛИЧНО МНЕНИЕ,А МОЕТО МНЕНИЕ Е СЛЕД КАТО ГЛЕДАМ ПО ИНТЕРНЕТА РАШЕН ТВ. И КАТО ГЛЕДАХ ГЕНЕР.ЩАБ НА РОСИЯ КАКВО КАЗАХА НА ПУТИН В КОМАНДНИЯТ ПУНКТ НА ПРЕДНА ЛИНИЯ ЧЕ ПОКРОВСК ПОД РАШЕН КООНТРОЛ СА 70 %ПОД РАШЕН КОНТРОЛ.15 БАТАЛЬОНА НА УКРИТЕ СА ОБСАДЕНИ .,А КУПЯНСК НАПЪЛНО Е ПРЕВЗЕТ НО УКРИТЕ ИМАТ НЯКОИ СОЛДАТИ НА МАЛКИ ГРУПИ СКРИТИ В МАЗИТЕ И ЛТ ТАМ ГОВОРЯТ С ТЯХНОТО КОМАНДВАНЕ И ЗАТОВА ЗЕ ГОВОРИ ЧЕ КАКТО И ТОЯ НАШ ЧЕ КУПРЯНСК НЕ Е ПАДНАЛ.РАШКИТЕ СЕ РАЗКАРААТ РО ГРАДА И ГО ЗАЧИСТВАТ ОТ ТИЯ ГРУПИ ИМА ДЕТО СЕ ПРЕДАВАТ ТАКА ЧЕ ВСИЧКО РАШКИТЕ РОКАЗВАТ ВСЪЩНОСТ СА ПО ЦЕЛИЯТ ГРАТ.А СЕГА ИДВА РЕД НА ПОКРОВСК ПУТИН КАЗА ЧЕ НЯМА ДАТА КОГА ДА ГО ПРЕВЗЕМАТ КАЗА ПОЛЕКА И ДА СЕ ПАЗИ АРМИЯТА ДА НЕ ДАВАТ ЖЕРТВИ

    13:18 22.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    20 4 Отговор
    Тоя пък, циркаджия! Прен Враца на ден минават 200 цистерни..., сакаш ли да ги броиш...

    Коментиран от #32

    13:20 22.11.2025

  • 15 В никой случай!

    7 5 Отговор
    Путин да не се съгласява, без от САЩ да му върнат Германия, Финландия, Аляска и Калифорния.

    13:21 22.11.2025

  • 16 Някой

    29 3 Отговор
    Кънев е такъв разбирач на душата на Путин, че се чудя как не са го взели на работа в НАТО или е Пентагона.
    Според него, по-добре е войната да продължава, няма значение убитите и осакатените.

    13:22 22.11.2025

  • 17 Някой

    21 3 Отговор
    Тоя сам ли го измисли или някой го излъга, че това е панът на Путин. Ще му препоръчам следващия път да не се изказва неподготвен.

    13:26 22.11.2025

  • 18 Бай Дан

    25 4 Отговор
    Искрено се забавлявам като чета брътвежите на този непрокопсаник.

    13:27 22.11.2025

  • 19 “Гардиън” или Ми-6 зад “Гардиън”

    20 3 Отговор
    Кое е по-правилно?

    Цитат: “Гардиън” дори разкри грубите фрази на английски като нескопосан превод от руски."

    Молобритания напусна ЕС, но иска да се разпорежда в ЕС като държава-членка на ЕС.

    Малобританците могат да манипулират само евроатлантическите балъци в ЕС и в България.

    А Кънев работи като проводник на антибългарските и антиевропейски малобритански интереси.

    13:27 22.11.2025

  • 20 Феникс

    24 3 Отговор
    Този убавец грантовик пак се самозълагва със празни приказки и клишета ! Няма кой да си мръдне пръста в европата а камо ли да умре за нея! Лично аз ако започне война няма да си мръдна и пръста за тази неолиберална колония! Като вземем и факта че имам военно обучение и съм се клел да защитавам България за разлика от меките китки! Но в момента аз се чуствам като имигрант в собствената си държава и не давам и пукната пара за нея!

    13:28 22.11.2025

  • 21 Хахахаха

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "От редакцията":

    Защо? Истината боли, нали?

    Коментиран от #22

    13:29 22.11.2025

  • 22 Феникс

    23 3 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Ква истина бе пиле, европата се гънне под тежеста на своята неолиберално доктрина и идиотизъм! Русия побеждава колективният запад сам самичка, не ми се мисли ако участваха и държавите от брикс!

    13:31 22.11.2025

  • 23 Попето

    15 1 Отговор
    Днес делегация от американски генерали е на посещение в Москва, за да представи плана, който е на Тръмп и хората около него,а не на Путин, според автора.

    13:36 22.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сандо

    17 1 Отговор
    Тази статия е голяма излагация и за автора, за публикувалия.Струва ми се,че в скоро време някои хора ще имат нужда от лечение и психотерапевт.

    13:42 22.11.2025

  • 26 Бай Дончо

    16 1 Отговор
    Факти.... Не си разваляйте и малкия авторитет който имате с подобни тъпи публикации...

    13:45 22.11.2025

  • 27 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    Много рев и много сополи от другаря Евгений, че иначе няма да има мъни-мъни...

    13:46 22.11.2025

  • 28 Трътлю

    10 0 Отговор
    Що не пишете как Планът за Възстановяване на Украйна включва десет милиона бангладеш от Острова, че сър Киев Стармър се чуди как да оцелее. Хем ще работят /колкото могат/, хем деца ще правят на украинските вдовици, хем няма да задават въпроси за корупция

    13:47 22.11.2025

  • 29 Гена,

    10 0 Отговор
    Пак си пият и сънуваш глупости. Според соросните вече сте пред Москва

    13:47 22.11.2025

  • 30 000

    8 0 Отговор
    Ами ако в плана са договорени балканите? Ами ако тръмп няма против русия да си върне влиянието тук? Ох, ох, ох, много е страшно :)

    13:49 22.11.2025

  • 31 Тома

    12 1 Отговор
    След като сорос изостави генчо и не му плаща той мина към корумпето урсула

    13:51 22.11.2025

  • 32 мили ли си някой ,че европа

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    ще допусне просиянци до себе си???московията ще си остане около масква-това ви чака!Превзехте ли покровск????Върви ли операцията.......дано поне ви провърви като овесите кремълските иидеееоти.......

    13:56 22.11.2025

  • 33 Хаха

    9 0 Отговор
    Кой беше евгениййй кенефффф

    13:57 22.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Жалка подлога

    6 0 Отговор
    Факти, уважавайте си аудиторията! Евгений Кънев е платен продажник и позор за вас!

    14:04 22.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 мир

    3 0 Отговор
    Този пие много cool aid!

    14:06 22.11.2025

  • 38 Инйорфейсбук

    3 0 Отговор
    Понеже писателят от фейса е голям експерт по международното положение, най-вероятно, на срещата в Унгария, президентите на САЩ и РФ ще обсъдят "Планът Кънев".

    14:06 22.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Панимаеш тавариш Кънев?Руският ботуш отново ще марширува по Цар Освободител за радост на хилядите българи,за които 36 години стигат!
    Слава на Русия!

    14:13 22.11.2025

  • 41 дедо

    0 0 Отговор
    Кънев, кацни най-сетне на планетата Земя. Продължаваш да кръжиш някъде из космоса.

    14:14 22.11.2025