Христо Христов: Държавна сигурност следяла над 2500 офицери от армията

23 Ноември, 2025 16:01 1 985 74

  • държавна сигурност-
  • дс-
  • царски офицери-
  • офицери-
  • българска армия

„Народният съд“ е осъдил над 500 царски офицери. До 1950 г. над 130 офицери са напуснали нелегално страната

Христо Христов: Държавна сигурност следяла над 2500 офицери от армията - 1
Снимка: lostbulgaria.com
desebg.com desebg.com
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Близо 15 години след 9 септември 1944 г. репресивният апарат на БКП – Държавна сигурност – е следял над 2500 офицери от българската армия, получили своите пагони преди компартията на влезе във властта с Деветосептемврийския преврат.

Това разкрива документ от архивите на ДС, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява строго секретна справка за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на „Царски офицери“.

Документът е от октомври 1958 г. и е началник на отдел I в Трето секретно политическо управление на ДС за борба с контрареволюцията. В него въпросния отдел е отговарял за следенето на офицерите, които комунистическият режим определя с термина „царски“, тъй като са служили още по време на Царство България, когато страната е монархия.

Строго секретната справка разкрива, че от общо 6230 царски офицери Държавна сигурност е водила на различни видове отчет 2537 офицери.

Лични активни разработки са образувани срещу 49 офицери, предварителни лични разработки – 6, групова предварителна разработка – 1 и общи наблюдателни дела срещу 2481 офицери.

„Освен това много царски офицери се разработват и наблюдават по други линии и обекти на обслужване“, е подчертано в справката.

В документа е отбелязано, че „народният съд“ е осъдил над 500 царски офицери. До 1950 г. над 130 офицери са напуснали нелегално страната.

ДС докладва, че към 1958 г. контингентът на царските офицери се разпределя така: 34% - служещи в държавния апарат, 32% - пенсионери, 21% - в промишлеността, транспорта и търговията, 6% - частници, 4% - работници и 3% в селското стопанство.

„При това много от тях заемат отговорни длъжности като счетоводители, касиери, домакини, магазинери, лекари, учители и др.“, подчертава ДС.

Подчертано е, че към 1958 г. в затвора са се намирали 92 царски офицери за изтърпяване на присъди, а ТВО (трудово-възпитателно общежитие – евфемизъм на концлагер, б.а.) – 21 царски офицери, от които двама за минала дейност и 19 за „вражески прояви след Унгарските събития“.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“, издание на Комисията по досиетата, 2014 г.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гончар Романенко

    24 6 Отговор
    тоЪ същия христо христов ли е, дето се опитва да прилича на Гогол?!

    16:06 23.11.2025

  • 2 Сатана Z

    39 13 Отговор
    Естествено,че ще следи.жалко,че такива като теб не са били хванати да изгниете в Белене.Но никога не е късно за възмездие!

    Коментиран от #66

    16:09 23.11.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    14 34 Отговор
    Ганя по принцип си е предател и руски еничарин!

    Коментиран от #4, #26

    16:12 23.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ХаХа

    22 1 Отговор
    Още ги следи ДС

    16:14 23.11.2025

  • 6 Сатана Z

    33 7 Отговор
    След демократичният преврат на 10/11/1989 алкохоликът военен министър Димитър Луджев уволни от БНА всички офицери,които не станаха клетво отстъпници като днешните им набори,които дори и след 36 години след преврата са на издръжка в НПО и Министерството на войната какъвто е и временно изпълняващия длъжноста на министър -лицето Зпрянов.Българофоб и никому ненужен отадък

    16:14 23.11.2025

  • 7 " Народният съд"

    16 37 Отговор
    обеси 2500 души от елита на нацията и още 30 000 разстреля!
    Нюрнбергският съд обеси 12 души!
    Що за злобно и жестоко племе сме?

    Коментиран от #11, #15, #17, #34, #44, #61, #71

    16:15 23.11.2025

  • 8 зИленски

    15 8 Отговор
    още е трябвало

    16:17 23.11.2025

  • 9 Вече почти изпукаха

    10 28 Отговор
    Останаха много малко сбъркани русороби и до 5-6 години и те ще изпукат!
    Тогава България ще се оправи!

    16:18 23.11.2025

  • 10 Хасковски каунь

    17 3 Отговор
    Христов ще вземе пенция благодарение на ДС

    Коментиран от #39

    16:23 23.11.2025

  • 11 Дрът русофил

    8 10 Отговор

    До коментар #7 от "" Народният съд"":

    Тези разстрели бяха по заповед на Берия!

    Коментиран от #16

    16:28 23.11.2025

  • 12 що за идиот

    28 6 Отговор
    Няма армия в света без контраразузнаване! Тоя открил Америка!

    16:33 23.11.2025

  • 13 оня с коня

    5 9 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    16:42 23.11.2025

  • 14 Последния Софиянец

    2 11 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    16:43 23.11.2025

  • 15 Бъркаш

    26 9 Отговор

    До коментар #7 от "" Народният съд"":

    Народния съд и Народната власт избиха само 2000 фашаги, по същото време във Франция са осъдени и екзекутирани над 200 хиляди колаборационисти с фашистите!

    Коментиран от #22, #23

    16:44 23.11.2025

  • 16 Бяха

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дрът русофил":

    По заповед на Чърчил

    16:44 23.11.2025

  • 17 Варозният съд

    19 10 Отговор

    До коментар #7 от "" Народният съд"":

    Е най лека форма за наказание на " елита", русофобски който от 1878 г.управляваше България и загуби 4 войни, половин млн.убити мъже, 49% тиритории загуби и плащаше по 50000 лв.за отрязана партизанска глава, обяви война на Велики сили които бомбардираха София и убиха 5870 души
    Трябваше ликвидация на място

    16:46 23.11.2025

  • 18 Христо Христов

    16 1 Отговор
    Новият народен съд трябва да избие двойно повече предатели на родината!

    16:46 23.11.2025

  • 19 Обективно

    25 2 Отговор
    Днешните предатели за 35 години избиха 5 милиона българи. Какво друго освен Народен съд ги чака?

    16:48 23.11.2025

  • 20 Механик

    23 4 Отговор
    Абе вие нямате ли си работа бе? На държавна сигурност това и е работата. Това е външно и вътрешно разузнаване. Такива организации има по цял свят. като почнем от ЦРУ, минем през МОСАД и свършим а ГУР на Буданов.
    Тези нституции са имунната система на една държава. Това, че ние нямаме сега такава институция е доказателството, че нямаме държава. Разграден двор.

    Коментиран от #25

    16:49 23.11.2025

  • 21 Реалист

    12 4 Отговор
    Предателите да се молят Братушките да ни освободят първи, че ако дойдат китайците ще чистят с милиони

    16:54 23.11.2025

  • 22 Недей да лъжеш

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Бъркаш":

    русоробе!

    Коментиран от #28

    16:55 23.11.2025

  • 23 РЕАЛИСТ

    14 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бъркаш":

    Във Франция са убили и всички жени, които са спали с немци. Било е голямо клане.

    Коментиран от #36

    16:56 23.11.2025

  • 24 А ТЕ КОЛКО ХОРАСА "ЗАТРИЛИ"

    9 4 Отговор
    МАЛКО Е ОСЪДИЛ ,А ИЗБЯГАЛИТЕ СА БИЛИ АБСОЛЮТНИФАШАГИ......!!!

    16:57 23.11.2025

  • 25 А, имаме и днес

    15 2 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Днешните хванаха едно попче в руската черква и една фризьорка следила Христо Грозев

    Коментиран от #47

    16:57 23.11.2025

  • 26 амче така е стринке ганя путеновафилова

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    русофоборсукиня и кифла смачкана
    кат теб

    16:58 23.11.2025

  • 27 ВКР нали

    3 3 Отговор
    За това заплата са получавали?

    Коментиран от #72

    16:58 23.11.2025

  • 28 А ТИ ....

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Недей да лъжеш":

    ....ЗЕМИ МАЛКО ЧЕТИ , СТИГА ДРАСКАЙ НАИЗУСТ

    16:59 23.11.2025

  • 29 Днешните фашисти

    7 0 Отговор
    А днешната власт води на отчет и следи всички български граждани.

    17:01 23.11.2025

  • 30 Срам и позор

    7 2 Отговор
    към 1958 г. в затвора са се намирали САМО 92 царски офицери за изтърпяване на присъди...

    17:03 23.11.2025

  • 31 Много жалко че

    9 5 Отговор
    народният съд“ е осъдил САМО 500 царски офицери....

    17:05 23.11.2025

  • 32 Бенев

    10 7 Отговор
    Преди комунизма сме имали 2500 офицери, а след комунизма само генералите в пожарната са били 2500.

    Сега цял народ плаща пенсиите на тез затлъстели руски хрантутници.

    17:06 23.11.2025

  • 33 царски офицери ....а?

    5 5 Отговор
    Викали Хайл Хитлер ?

    17:09 23.11.2025

  • 34 Име

    9 9 Отговор

    До коментар #7 от "" Народният съд"":

    Целта е бела да се избие ръководството на нацията за се замести с подчинени на Кремъл лумпени, които изпълняваха всички идиотщини безропотно - така проведоха геноцид над българите по заповед на Кремъл, взеха ни златото, урана, и продукцията на безценица, работихве им робски 45 години, а след това ни доведоха до фалит и ни натрапиха фалшива демакрация.

    Коментиран от #40, #41

    17:09 23.11.2025

  • 35 Затова сме на този хал

    10 8 Отговор
    “Народната” власт и техните палачи, от петте хиляди вишисти на Царска България, разстреляха 4000 човека . Има публикувани изследвания в тази насока. Това не са само офицери , но и юристи, учители, индустриалци, банкери , свещеници, земеделци. Е, Таварищи ?! Теди хора не са цвета на нацията ?! Заровихте в Кремльовската Мусър, от която се пръкнаха ония ; познатите ви до отврат разплути тюфлеци , тровещи земята ни от 80 години.

    Коментиран от #42, #64

    17:12 23.11.2025

  • 36 Ха ха

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    Обръснали са им главите, ама хайде.... това е убийство за жената.

    Типично по комунистически да лъжете, но идеята не е лоша всички които спите с рускини поне да ви изгоним, ако не да ви трепем.

    17:12 23.11.2025

  • 37 И на тея ли плащаме още

    8 4 Отговор
    Не я ли закриха тая "Комисия по досиетата"... що за тъпотия е

    Коментиран от #69

    17:15 23.11.2025

  • 38 Недоумяващ

    12 4 Отговор
    На кого му пука какво е станало 40-50 г назад. Пишете за машинациите и кражбите сега. Не отвличайте вниманието на народа и главно на младежите от коруцията и престъпленията през последните 10 -15 г.

    17:15 23.11.2025

  • 39 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хасковски каунь":

    А €дин КАУНЬ ПАРТИЯТА го уЖ€НИ И НАЗНАЧИ ЗА р€зид€нт...!

    17:17 23.11.2025

  • 40 Ти да си чувал случайно

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Име":

    Че референдум е имало ? А? Я виж резултата от него преди глупости да пишеш

    17:18 23.11.2025

  • 41 Истината

    7 5 Отговор

    До коментар #34 от "Име":

    Хапчета пий. Крадливия елит, същия като днешния е изловен и съден, всички народни переставители, чорбаджии, държавна администрация днес пак така ще бъде! След това България става райска градина, всичко около теб е строено от комунистите!

    17:19 23.11.2025

  • 42 Защо

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "Затова сме на този хал":

    Вече трето поколение на онези с навущата от гората излизат природно тъпаи нищо че им плащаха да изучат в Англия и където можаха.Едни се пропиха,други нарко а трети излязоха левиш резби.И в общините на София е пълно с такива наследници.Две изречения смислени на кръст не могат да вържат.Знаят само да лъжат и крадат.И ще се избият един с друг.Не се накрадоха,а бащите им милионери.

    Коментиран от #58

    17:20 23.11.2025

  • 43 референдум е имало

    10 4 Отговор
    Набийте си го в кратуните най после ! И 98% от българите са участвали в него !

    17:20 23.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ето

    7 3 Отговор
    Знаете ли, че комисията по дюсиетата има бюджет 16 милиона лева на година и персонал 60 човека? Занимават се с фотокопиране на държавните архиви и пращането им в САЩ и Англия.

    Коментиран от #48

    17:21 23.11.2025

  • 46 "ВРАГ НА НАРОДА"

    8 3 Отговор
    ИНТ€Р€$НО КАК У БИ €ЦЪТ НА ШЕСТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТА(чичо на ал €к$. йор данOFF) НЕ Е УБИТ ОТ НАРОДНАТА ВЛАСТ, А САМО Е ПОЛЕЖАЛ В ЗАТВОРА, ЗАЩОТО БИЛ "изпълнявал заповед" ?!?!?!?

    17:27 23.11.2025

  • 47 койдазнай

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "А, имаме и днес":

    Е фанаха и едни, дето снимаха с телефони секретни документи от компютъра. Преполагам, като са станали излишни на водещия ги офицер, той ги е фърлил на кучетата, колкото да се дигне малко пушилка. Ама защото тука не е Англия, прокуратурата не желае да се занимава с тях.

    Коментиран от #62

    17:37 23.11.2025

  • 48 Перо

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ето":

    Взимат министерски заплати и ползват архивите за да пишат книги индивидуално и като авторски колективи! От тази работа си докарват хиляди лв. и извършват пропаганда за държавна сметка! Същият боклук е и този “журналист” - джендър, на зоб при чичко Шорош! Животът му мина да се рови в мухлясалите, изгнили архиви, да отклонява общественото мнение от дейността на сегашните престъпници!

    17:41 23.11.2025

  • 49 за народния съд

    7 3 Отговор
    Народният съд е създаден в съответствие с няколко решения на великите сили от антихитлеристката коалиция по време на войната, и специално по силата на чл.5 на Парижкия мирен договор, задължаващ България да проведе такъв съд. В съответствие с тези решения правителството на ОФ приема „Наредба-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея“. Създаването му е потвърдено от споразумението на четирите Велики сили от 8 август 1945 г. в Лондон и от декларация на Общото събрание на ООН от 11 декември 1946 г., както и от Женевската конвенция от 1949 г. в защита на жертвите от Втората световна война. А що се отнася до с противоречието му с Търновската конституция, на практика тя е била суспендирана в резултат на преврата от 19 май 1934 г., след който държавата се управлява чрез наредби-закони. И въпреки това, Народния съд не противоречи на Търновската конституция, защото с допълнение към нея от Петото Велико народно събрание през 1911 г. се допускат извънредни съдилища, когато „държавата се намира в състояние на война, или е въведено военно положение в нея, или части от нея са под чужда окупация“. А на 30 септември 1944 г. България все още не е сключила примирие със страните от хитлеристката коалиция, намира се в състояние на война със САЩ, Англия и Съветския съюз, а и е окупирана според противниците на Народния съд. В международен план Народният съд е легитимен и никога нико

    Коментиран от #65

    17:44 23.11.2025

  • 50 Име

    1 0 Отговор
    Немалко хора се изхранват със следене сега! Пешо Дописника на фактибг например!

    Коментиран от #53

    17:44 23.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 да видим фактите

    7 4 Отговор
    Ако попитате какво се е случило на 9-ти септември1944 г., мнозина ще ви отговорят, че това е комунистическия преврат. Само че ето какво пише вестник "Утро" от тази дата, който притежавам лично - Прокламация към българския народ, подписана от княз Кирил Преславски, министър председателя Муравиев, заедно с още един куп министри, в която се казва, че на 8 септември България обявява война на Германия и че "БЪЛГАРИЯ ДНЕС Е ТАМ, КЪДЕТО СА БИЛИ ВИНАГИ ТЕЖНЕНИЯТА И ЧУВСТВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"!
    Във вестника можете да прочетете още как правителството отговаря на апела на главнокомандуващ съветските войски ген. Толбухин и други интересни работи. Нито един подпис на комунистически лидер, нито един призив, възвание, декларация или нещо подобно от комунистическата партия, която по това време е забранена. Излиза, че заставането на държавата на страната на антихитлеристката коалиция е дело на самото правителство, в което няма комунисти. За тези неща обаче сега никой не говори, защото не е политически коректно.

    17:46 23.11.2025

  • 53 Епъл

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Име":

    Човекът това може, това прави!

    Коментиран от #54

    17:47 23.11.2025

  • 54 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Епъл":

    Доц е сие живял 90-те, когато народа мизерстваше!

    Коментиран от #55

    17:48 23.11.2025

  • 55 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Факт":

    Борец при Георги Илиев, когато народа мизерстваше!

    Коментиран от #56

    17:50 23.11.2025

  • 56 Боец

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    Ами, обикновена мутра!

    17:52 23.11.2025

  • 57 Перо

    4 2 Отговор
    Генерала в гръб е Владимир Стойчев /1945 г./ - първия и дългогодишен шеф на БОК, бивш командващ 1-ва БГ армия 1944-45 г. И той е бил царски офицер, но никога не е участвал в репресивни действия и убийства на цивилни! За разлика от БГ офицерите, след 1944 г. /които са се заклевали във вярна служба на народа и родината/, царските са се клели единствено за лоялна служба на царя, т.е на режима!

    17:54 23.11.2025

  • 58 ТАС

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "Защо":

    За тези от горите има да мечтаеш да ни управляват. Те бяха хора със съвест.
    Още по по Тошово време са казваше "кумунистите измряха по горите останаха партииците".
    Просто в България тия дето ги пишеш са партиици и техните наследници.

    Познавах комунисти и мога да ти кажа, че нямаха нищо общо с партийците.
    Основателя на клетката на БКП през 1936 година в село напуска БКП 1954 БКП и никога не се връща в нея.
    Имам и други пример. Децата на бивш министър комунист с две задочни смъртни присъди от царската власт са с научни степени, но бямат фирми.
    Комунистите имаха идеи и гръбнак да ги следват. И внаги са били неудобни за власта, а прекалено неудобните изчезваха.
    А партииците винаги са имали само уста да пригласят на лозунги и да лапат кквото им попадне.
    За съжеление в власта в моменти има само партийци пребойдисани в съответната украска позволяваща им най-много да лапат.

    17:58 23.11.2025

  • 59 дядото

    3 1 Отговор
    стига нагаждачество бе подлоги.навремето и РО -2 е следяло,и дс и днес данс следи.това им е работа,да пазят власта

    18:06 23.11.2025

  • 60 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    ВКР седеше всички. От редника до генерала. Всеки който е бил в казарма, го знае. Статията не струва.

    18:16 23.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Днешните

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "койдазнай":

    Днешните са подли и мазни на властта. Вършат безумия. Грозни и отблъскващи. И то само заради заплатата си. Навират се под чаршафите на хората за да могат след това да квичат как са работили за националната сигурност на държавата. Днешните ВКР-та начело с изгонения от армията Орлин Иванов са олицетворение на пошлоста.

    18:23 23.11.2025

  • 63 Ваня

    1 3 Отговор
    Ясно е ,че Народният съд не си е свършил работата...

    18:29 23.11.2025

  • 64 Аоо

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Затова сме на този хал":

    Цветът на нацията? Същите са като мистър хаяши с водопада, шишо, боко и пр.

    18:33 23.11.2025

  • 65 .....

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "за народния съд":

    Това е истината!Сега нали трябва да ни отвлекат вниманието от управлението на некадърното правителство

    18:34 23.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 А пък днес

    2 3 Отговор
    ЕС следи всички чрез телефоните ви.

    19:22 23.11.2025

  • 69 Стефанов

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "И на тея ли плащаме още":

    Явно още 50 години ще търпим и плащаме маса пари за тази абсолютно излишна комисия.

    19:28 23.11.2025

  • 70 ВЕЛИНСКИ

    3 1 Отговор
    ИНТЕРСНО.....
    ЗАЩО НА ОСМИ СЕПТЕМВРИ 1944
    ШЕПА МЪРЛЯВИ ШУМКАРИ
    УСПЯВАТ ДА ЗАВЗЕМАТ
    МИН.НА ВОЙНАТА БЕЗ СЪПРОТИВА...
    И ДЕКЕМВРИ МЕСЕЦ 1989
    ТАНКОВЕТЕ НЕ ДОЙДОХА.....🤔🤔🤔

    19:32 23.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "ВКР нали":

    ВКР е служба с борба с чуждия военен шпионаж, подривна и анти-държавна дейност и криминални престъпления във военните обекти! Има разкрити много чужди шпиони, два военни преврата, през 60-те г. и безброй вредни случаи в БНА! Абсолютно аналогични и еднакви служби и функции са имали по това време: МАД-ФРГ, СИСМИ-Италия, МИ-5 Англия, КИП-Гърция, службата за наблюдение на територията на Франция и т.н. Това е част от Националната сигурност, а относно царските офицери са се занимавали 6-то у-ние на ДС, защото царските офицери, след края на 40-те и началото на 50-не са били във военните поделения, а в цивилния живот!

    Коментиран от #73

    19:50 23.11.2025

  • 73 Перо

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Перо":

    П.С. G-2 - САЩ! Много е лошо джендърията, която си няма понятие по тези въпроси, да изкарва пари от лъжливи пасквили!

    19:55 23.11.2025

  • 74 безпартиен

    0 0 Отговор
    Ако имаше истинска ДС (държавна сигурност),нямаше да има 10.11.1989 !!!!

    22:27 23.11.2025