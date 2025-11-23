Христо Христов: Държавна сигурност следяла над 2500 офицери от армията

Близо 15 години след 9 септември 1944 г. репресивният апарат на БКП – Държавна сигурност – е следял над 2500 офицери от българската армия, получили своите пагони преди компартията на влезе във властта с Деветосептемврийския преврат.
Това разкрива документ от архивите на ДС, който desebg.com публикува онлайн.
Той представлява строго секретна справка за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на „Царски офицери“.
Документът е от октомври 1958 г. и е началник на отдел I в Трето секретно политическо управление на ДС за борба с контрареволюцията. В него въпросния отдел е отговарял за следенето на офицерите, които комунистическият режим определя с термина „царски“, тъй като са служили още по време на Царство България, когато страната е монархия.
Строго секретната справка разкрива, че от общо 6230 царски офицери Държавна сигурност е водила на различни видове отчет 2537 офицери.
Лични активни разработки са образувани срещу 49 офицери, предварителни лични разработки – 6, групова предварителна разработка – 1 и общи наблюдателни дела срещу 2481 офицери.
„Освен това много царски офицери се разработват и наблюдават по други линии и обекти на обслужване“, е подчертано в справката.
В документа е отбелязано, че „народният съд“ е осъдил над 500 царски офицери. До 1950 г. над 130 офицери са напуснали нелегално страната.
ДС докладва, че към 1958 г. контингентът на царските офицери се разпределя така: 34% - служещи в държавния апарат, 32% - пенсионери, 21% - в промишлеността, транспорта и търговията, 6% - частници, 4% - работници и 3% в селското стопанство.
„При това много от тях заемат отговорни длъжности като счетоводители, касиери, домакини, магазинери, лекари, учители и др.“, подчертава ДС.
Подчертано е, че към 1958 г. в затвора са се намирали 92 царски офицери за изтърпяване на присъди, а ТВО (трудово-възпитателно общежитие – евфемизъм на концлагер, б.а.) – 21 царски офицери, от които двама за минала дейност и 19 за „вражески прояви след Унгарските събития“.
Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“, издание на Комисията по досиетата, 2014 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гончар Романенко
16:06 23.11.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #66
16:09 23.11.2025
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #4, #26
16:12 23.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ха ХаХа
16:14 23.11.2025
6 Сатана Z
16:14 23.11.2025
7 " Народният съд"
Нюрнбергският съд обеси 12 души!
Що за злобно и жестоко племе сме?
Коментиран от #11, #15, #17, #34, #44, #61, #71
16:15 23.11.2025
8 зИленски
16:17 23.11.2025
9 Вече почти изпукаха
Тогава България ще се оправи!
16:18 23.11.2025
10 Хасковски каунь
Коментиран от #39
16:23 23.11.2025
11 Дрът русофил
До коментар #7 от "" Народният съд"":Тези разстрели бяха по заповед на Берия!
Коментиран от #16
16:28 23.11.2025
12 що за идиот
16:33 23.11.2025
13 оня с коня
16:42 23.11.2025
14 Последния Софиянец
16:43 23.11.2025
15 Бъркаш
До коментар #7 от "" Народният съд"":Народния съд и Народната власт избиха само 2000 фашаги, по същото време във Франция са осъдени и екзекутирани над 200 хиляди колаборационисти с фашистите!
Коментиран от #22, #23
16:44 23.11.2025
16 Бяха
До коментар #11 от "Дрът русофил":По заповед на Чърчил
16:44 23.11.2025
17 Варозният съд
До коментар #7 от "" Народният съд"":Е най лека форма за наказание на " елита", русофобски който от 1878 г.управляваше България и загуби 4 войни, половин млн.убити мъже, 49% тиритории загуби и плащаше по 50000 лв.за отрязана партизанска глава, обяви война на Велики сили които бомбардираха София и убиха 5870 души
Трябваше ликвидация на място
16:46 23.11.2025
18 Христо Христов
16:46 23.11.2025
19 Обективно
16:48 23.11.2025
20 Механик
Тези нституции са имунната система на една държава. Това, че ние нямаме сега такава институция е доказателството, че нямаме държава. Разграден двор.
Коментиран от #25
16:49 23.11.2025
21 Реалист
16:54 23.11.2025
22 Недей да лъжеш
До коментар #15 от "Бъркаш":русоробе!
Коментиран от #28
16:55 23.11.2025
23 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "Бъркаш":Във Франция са убили и всички жени, които са спали с немци. Било е голямо клане.
Коментиран от #36
16:56 23.11.2025
24 А ТЕ КОЛКО ХОРАСА "ЗАТРИЛИ"
16:57 23.11.2025
25 А, имаме и днес
До коментар #20 от "Механик":Днешните хванаха едно попче в руската черква и една фризьорка следила Христо Грозев
Коментиран от #47
16:57 23.11.2025
26 амче така е стринке ганя путеновафилова
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":русофоборсукиня и кифла смачкана
кат теб
16:58 23.11.2025
27 ВКР нали
Коментиран от #72
16:58 23.11.2025
28 А ТИ ....
До коментар #22 от "Недей да лъжеш":....ЗЕМИ МАЛКО ЧЕТИ , СТИГА ДРАСКАЙ НАИЗУСТ
16:59 23.11.2025
29 Днешните фашисти
17:01 23.11.2025
30 Срам и позор
17:03 23.11.2025
31 Много жалко че
17:05 23.11.2025
32 Бенев
Сега цял народ плаща пенсиите на тез затлъстели руски хрантутници.
17:06 23.11.2025
33 царски офицери ....а?
17:09 23.11.2025
34 Име
До коментар #7 от "" Народният съд"":Целта е бела да се избие ръководството на нацията за се замести с подчинени на Кремъл лумпени, които изпълняваха всички идиотщини безропотно - така проведоха геноцид над българите по заповед на Кремъл, взеха ни златото, урана, и продукцията на безценица, работихве им робски 45 години, а след това ни доведоха до фалит и ни натрапиха фалшива демакрация.
Коментиран от #40, #41
17:09 23.11.2025
35 Затова сме на този хал
Коментиран от #42, #64
17:12 23.11.2025
36 Ха ха
До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":Обръснали са им главите, ама хайде.... това е убийство за жената.
Типично по комунистически да лъжете, но идеята не е лоша всички които спите с рускини поне да ви изгоним, ако не да ви трепем.
17:12 23.11.2025
37 И на тея ли плащаме още
Коментиран от #69
17:15 23.11.2025
38 Недоумяващ
17:15 23.11.2025
39 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #10 от "Хасковски каунь":А €дин КАУНЬ ПАРТИЯТА го уЖ€НИ И НАЗНАЧИ ЗА р€зид€нт...!
17:17 23.11.2025
40 Ти да си чувал случайно
До коментар #34 от "Име":Че референдум е имало ? А? Я виж резултата от него преди глупости да пишеш
17:18 23.11.2025
41 Истината
До коментар #34 от "Име":Хапчета пий. Крадливия елит, същия като днешния е изловен и съден, всички народни переставители, чорбаджии, държавна администрация днес пак така ще бъде! След това България става райска градина, всичко около теб е строено от комунистите!
17:19 23.11.2025
42 Защо
До коментар #35 от "Затова сме на този хал":Вече трето поколение на онези с навущата от гората излизат природно тъпаи нищо че им плащаха да изучат в Англия и където можаха.Едни се пропиха,други нарко а трети излязоха левиш резби.И в общините на София е пълно с такива наследници.Две изречения смислени на кръст не могат да вържат.Знаят само да лъжат и крадат.И ще се избият един с друг.Не се накрадоха,а бащите им милионери.
Коментиран от #58
17:20 23.11.2025
43 референдум е имало
17:20 23.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ето
Коментиран от #48
17:21 23.11.2025
46 "ВРАГ НА НАРОДА"
17:27 23.11.2025
47 койдазнай
До коментар #25 от "А, имаме и днес":Е фанаха и едни, дето снимаха с телефони секретни документи от компютъра. Преполагам, като са станали излишни на водещия ги офицер, той ги е фърлил на кучетата, колкото да се дигне малко пушилка. Ама защото тука не е Англия, прокуратурата не желае да се занимава с тях.
Коментиран от #62
17:37 23.11.2025
48 Перо
До коментар #45 от "Ето":Взимат министерски заплати и ползват архивите за да пишат книги индивидуално и като авторски колективи! От тази работа си докарват хиляди лв. и извършват пропаганда за държавна сметка! Същият боклук е и този “журналист” - джендър, на зоб при чичко Шорош! Животът му мина да се рови в мухлясалите, изгнили архиви, да отклонява общественото мнение от дейността на сегашните престъпници!
17:41 23.11.2025
49 за народния съд
Коментиран от #65
17:44 23.11.2025
50 Име
Коментиран от #53
17:44 23.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 да видим фактите
Във вестника можете да прочетете още как правителството отговаря на апела на главнокомандуващ съветските войски ген. Толбухин и други интересни работи. Нито един подпис на комунистически лидер, нито един призив, възвание, декларация или нещо подобно от комунистическата партия, която по това време е забранена. Излиза, че заставането на държавата на страната на антихитлеристката коалиция е дело на самото правителство, в което няма комунисти. За тези неща обаче сега никой не говори, защото не е политически коректно.
17:46 23.11.2025
53 Епъл
До коментар #50 от "Име":Човекът това може, това прави!
Коментиран от #54
17:47 23.11.2025
54 Факт
До коментар #53 от "Епъл":Доц е сие живял 90-те, когато народа мизерстваше!
Коментиран от #55
17:48 23.11.2025
55 Анонимен
До коментар #54 от "Факт":Борец при Георги Илиев, когато народа мизерстваше!
Коментиран от #56
17:50 23.11.2025
56 Боец
До коментар #55 от "Анонимен":Ами, обикновена мутра!
17:52 23.11.2025
57 Перо
17:54 23.11.2025
58 ТАС
До коментар #42 от "Защо":За тези от горите има да мечтаеш да ни управляват. Те бяха хора със съвест.
Още по по Тошово време са казваше "кумунистите измряха по горите останаха партииците".
Просто в България тия дето ги пишеш са партиици и техните наследници.
Познавах комунисти и мога да ти кажа, че нямаха нищо общо с партийците.
Основателя на клетката на БКП през 1936 година в село напуска БКП 1954 БКП и никога не се връща в нея.
Имам и други пример. Децата на бивш министър комунист с две задочни смъртни присъди от царската власт са с научни степени, но бямат фирми.
Комунистите имаха идеи и гръбнак да ги следват. И внаги са били неудобни за власта, а прекалено неудобните изчезваха.
А партииците винаги са имали само уста да пригласят на лозунги и да лапат кквото им попадне.
За съжеление в власта в моменти има само партийци пребойдисани в съответната украска позволяваща им най-много да лапат.
17:58 23.11.2025
59 дядото
18:06 23.11.2025
60 Данко Харсъзина
18:16 23.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Днешните
До коментар #47 от "койдазнай":Днешните са подли и мазни на властта. Вършат безумия. Грозни и отблъскващи. И то само заради заплатата си. Навират се под чаршафите на хората за да могат след това да квичат как са работили за националната сигурност на държавата. Днешните ВКР-та начело с изгонения от армията Орлин Иванов са олицетворение на пошлоста.
18:23 23.11.2025
63 Ваня
18:29 23.11.2025
64 Аоо
До коментар #35 от "Затова сме на този хал":Цветът на нацията? Същите са като мистър хаяши с водопада, шишо, боко и пр.
18:33 23.11.2025
65 .....
До коментар #49 от "за народния съд":Това е истината!Сега нали трябва да ни отвлекат вниманието от управлението на некадърното правителство
18:34 23.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 А пък днес
19:22 23.11.2025
69 Стефанов
До коментар #37 от "И на тея ли плащаме още":Явно още 50 години ще търпим и плащаме маса пари за тази абсолютно излишна комисия.
19:28 23.11.2025
70 ВЕЛИНСКИ
ЗАЩО НА ОСМИ СЕПТЕМВРИ 1944
ШЕПА МЪРЛЯВИ ШУМКАРИ
УСПЯВАТ ДА ЗАВЗЕМАТ
МИН.НА ВОЙНАТА БЕЗ СЪПРОТИВА...
И ДЕКЕМВРИ МЕСЕЦ 1989
ТАНКОВЕТЕ НЕ ДОЙДОХА.....🤔🤔🤔
19:32 23.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Перо
До коментар #27 от "ВКР нали":ВКР е служба с борба с чуждия военен шпионаж, подривна и анти-държавна дейност и криминални престъпления във военните обекти! Има разкрити много чужди шпиони, два военни преврата, през 60-те г. и безброй вредни случаи в БНА! Абсолютно аналогични и еднакви служби и функции са имали по това време: МАД-ФРГ, СИСМИ-Италия, МИ-5 Англия, КИП-Гърция, службата за наблюдение на територията на Франция и т.н. Това е част от Националната сигурност, а относно царските офицери са се занимавали 6-то у-ние на ДС, защото царските офицери, след края на 40-те и началото на 50-не са били във военните поделения, а в цивилния живот!
Коментиран от #73
19:50 23.11.2025
73 Перо
До коментар #72 от "Перо":П.С. G-2 - САЩ! Много е лошо джендърията, която си няма понятие по тези въпроси, да изкарва пари от лъжливи пасквили!
19:55 23.11.2025
74 безпартиен
22:27 23.11.2025