Бимбалов: Хора, създадени от ДС, преподават на новите поколения

От социализъм 36 години по-късно влизаме в период на социнизъм. Това, което не се случи в България, беше истинско прочистване на обществото ни от едни нрави, натрупани в тези 45 години, сред които най-опасните бяха, че нищо не зависи от теб, липсата на инициативност, защото тя беше изтривана от българското съзнание, и тя след 1989 г. не беше възстановена.

С тази констатация започна коментара си пред БНР писателят Радослав Бимбалов, като определи падането на режима на Тодор Живков от власт като "телевизионна революция":

"Всички гледахме как се подменя ръководството на управляващата тогава БКП. Да, шокът беше голям. След това се отпуши желанието ни за промяна. То преди това беше задвижено, няколко години преди този факт, тази толкова ключова дата от най-новата ни история, защото Перестройката беше тръгнала от Горбачов".

По думите му гражданите на България не са направили необходимото да се променят истински и дълбоко:

"Ние взехме да консумираме свободата си като шоколадово яйце от "Кореком". ... В последните години забелязвам да изпълзяват едни хора, които бяха създадени, отглеждани от Държавна сигурност (ДС), след това станаха от "Мултигруп", която беше основната креатура на ДС в българската икономика, където се наляха огромна част от ресурсите - икономически и не само, приватизацията отново беше консумирана през тази и други групировки - та, тези хора се оказа, че през тези 30-ина години не само са били фактор в обществото ни, а са се превърнали в преподаватели и носят титли - доцентски, професорски - те учат поколение след поколение. В момента тези хора излизат отново и морализаторстват по възможно най-циничния начин. Това за мен е най-страшното, че сме позволили тези хора не просто да управляват икономиката на България през олигархичните кръгове, но и да обучават поколенията, които вече са създаващи блага хора, те ги обучават на това, което са в момента".

Средната класа трудно се формира, но я има, изтъкна Бимбалов и коментира:

"Тя не е обединена, ние сме различни по политически възгледи, по идеологии, по ценностни системи, по разбиране за живота. Това, което ни обединява, е усещането за личен прогрес, който се случи въпреки всичко. Това усещане сега е атакувано директно от държавата и всеки от нас ще усети заплахата за личния си прогрес, което ще ни обедини. Това е решението. Хората вече се събужда, всяка партийна формация, която им предлага регрес, ще ги загуби. Нека някакви нови, още не създадени формации - примерно тази на президента Румен Радев, не разчитат, че тези хора им принадлежат само защото са недоволни! Тези хора искат да живеят в модерна, съвременна, просперираща България. Просперираща достатъчно бързо, колкото самите те просперират в живота си".