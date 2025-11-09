Новини
Бимбалов: Хора, създадени от ДС, преподават на новите поколения

9 Ноември, 2025 16:09 1 768 59

  • радослав бимбалов-
  • дс

Влизаме в период на социнизъм, смята той

Бимбалов: Хора, създадени от ДС, преподават на новите поколения - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От социализъм 36 години по-късно влизаме в период на социнизъм. Това, което не се случи в България, беше истинско прочистване на обществото ни от едни нрави, натрупани в тези 45 години, сред които най-опасните бяха, че нищо не зависи от теб, липсата на инициативност, защото тя беше изтривана от българското съзнание, и тя след 1989 г. не беше възстановена.

С тази констатация започна коментара си пред БНР писателят Радослав Бимбалов, като определи падането на режима на Тодор Живков от власт като "телевизионна революция":

"Всички гледахме как се подменя ръководството на управляващата тогава БКП. Да, шокът беше голям. След това се отпуши желанието ни за промяна. То преди това беше задвижено, няколко години преди този факт, тази толкова ключова дата от най-новата ни история, защото Перестройката беше тръгнала от Горбачов".

По думите му гражданите на България не са направили необходимото да се променят истински и дълбоко:

"Ние взехме да консумираме свободата си като шоколадово яйце от "Кореком". ... В последните години забелязвам да изпълзяват едни хора, които бяха създадени, отглеждани от Държавна сигурност (ДС), след това станаха от "Мултигруп", която беше основната креатура на ДС в българската икономика, където се наляха огромна част от ресурсите - икономически и не само, приватизацията отново беше консумирана през тази и други групировки - та, тези хора се оказа, че през тези 30-ина години не само са били фактор в обществото ни, а са се превърнали в преподаватели и носят титли - доцентски, професорски - те учат поколение след поколение. В момента тези хора излизат отново и морализаторстват по възможно най-циничния начин. Това за мен е най-страшното, че сме позволили тези хора не просто да управляват икономиката на България през олигархичните кръгове, но и да обучават поколенията, които вече са създаващи блага хора, те ги обучават на това, което са в момента".

Средната класа трудно се формира, но я има, изтъкна Бимбалов и коментира:

"Тя не е обединена, ние сме различни по политически възгледи, по идеологии, по ценностни системи, по разбиране за живота. Това, което ни обединява, е усещането за личен прогрес, който се случи въпреки всичко. Това усещане сега е атакувано директно от държавата и всеки от нас ще усети заплахата за личния си прогрес, което ще ни обедини. Това е решението. Хората вече се събужда, всяка партийна формация, която им предлага регрес, ще ги загуби. Нека някакви нови, още не създадени формации - примерно тази на президента Румен Радев, не разчитат, че тези хора им принадлежат само защото са недоволни! Тези хора искат да живеят в модерна, съвременна, просперираща България. Просперираща достатъчно бързо, колкото самите те просперират в живота си".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    24 15 Отговор
    Социалистите никога не са отивали. Вие като сте големите демократи какво правите освен да си приказвате?

    Коментиран от #9

    16:15 09.11.2025

  • 2 Сатана Z

    38 13 Отговор
    Не знаех ,че Бимбалов или както там му викат е писател,ама всеки може да разправя каквото си иска .Нали затова сме демокрация.

    16:15 09.11.2025

  • 3 Т Живков

    19 18 Отговор
    С комунисти стигнахме до тук

    Коментиран от #29

    16:16 09.11.2025

  • 4 Град Симитли

    35 14 Отговор
    Когато се е случил 10.11,
    на Бимбалчо брадата и мустакити едва са били наболи,
    ама той вече всичко е знаел! :))

    Коментиран от #32

    16:16 09.11.2025

  • 5 Дмокрацията се

    29 12 Отговор
    ОКАЗА 1 недоносче не виждаме НОВ ДИМИТРОВ ГРАД , ХАИМ БОАЗ, АТОМНА ЦЕНТРАЛА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА МИЛОСТИНЯ ОБРАЗОВАНИЕ МАЛЕ МАЛЕ

    16:19 09.11.2025

  • 6 БРАВО НО

    16 12 Отговор
    Гaнчo миpчев с двата пръста чело, христо шехерезадатa, васко дс-то, кирчо пpocтичкото, ленчето с мycтака и aacaнчо ококорения хич не са съгласни!

    16:20 09.11.2025

  • 7 Аха

    39 6 Отговор
    Питайте го тоя ,какво е работил баща му ?

    16:22 09.11.2025

  • 8 Ген.

    19 6 Отговор
    Влизаме в ДИГИТАЛЕН КОМУНИЗЪМ. КДС ще ви се види като детска градина в сравнение с новите възможности за контрол.

    16:25 09.11.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    В нормална държава тайните служби трябва да са под контрола на изпълнителната власт. В България изпълнителната власт е под контрола на службите чрез поставените от тях Борисов и Пеевски.

    16:27 09.11.2025

  • 10 Стефанов

    13 10 Отговор
    Не виждам никаква логика освен нереални дрънканици за вече 40 години несъществуващата уж вездесъща ДС. Пълни щуротии на някои които са били хлапета по това време.

    Коментиран от #16

    16:28 09.11.2025

  • 11 665

    14 2 Отговор
    За едно е прав - телевизионна революция !
    Помня добре на 12.10.89 в тролей номер 2нсе шушукаше " а бе , бай Тошо май е паднал " . Уж "революционерите" не смееха на глас да кажат очевидната истина, на(рани от шубе. Сега един през друг се бият в гърди , какви смели дисиденти са били.

    16:29 09.11.2025

  • 13 Търновец

    4 6 Отговор
    В България средна класа няма а на нас ни е нужен социален и национален капитализъм - примерно в Шведската SAAB в борда на директорите и а трима човека избрани от трудовия колектив. А иначе хора от ДС станаха професори и народни неизбранници - тук е Търново един такъв беше боядисал къщата на офицер от ДС в миналото негов съученик

    16:31 09.11.2025

  • 14 наийърт

    14 7 Отговор
    Този пък Бимбал е толкова проост глупак че чак му е изписано на калпавата мутра. Празит на Шорос и лакей от сектата на ПП и ДБ педофили, проост и лъжлив боклук, та той същия като тези които се опитва да осмива. Провален и гнусен отровен боклук, само че си мисли че е нещо повече. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел.

    16:32 09.11.2025

  • 15 Ами..

    12 2 Отговор
    40 години да се оправдаваш с едно и също нещо ... малко цалко нали?!

    16:34 09.11.2025

  • 16 665

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Стефанов":

    Хлапета , като Терзиев . С бащи генерали, партийци и дипломати , продължават бащина линия с отмъкнатите пари от заводи и задгранични дружества.
    Тук там са се набитали и обикновени шмекери.

    16:34 09.11.2025

  • 17 дядото

    9 3 Отговор
    защо си мисля,че липсата на авторитети,на инициативност, на покорство и на самоосъзнаване в българина не е плод на тези 45 години,а на онези 500 години турско робство,както и на 150 години зависимост ту на едни,ту на други на третата българска държава.

    16:35 09.11.2025

  • 18 Като го

    10 5 Отговор
    гледам шапка Му не требе, кат на празна плевня покрив! Аман от акълии! Всеки дава това нещо което му липсва! Видя ли брадясал се сещам за Маркс, не че нещо но трябва работа а не празни приказки.

    16:35 09.11.2025

  • 19 Истината

    20 9 Отговор
    За 40 години социалистите построиха България. Тези за 36 само я рушат и крадат.
    Иначе на оправдания са много силни

    Коментиран от #38

    16:36 09.11.2025

  • 20 СКЪПИ БИМБАЛОВ

    14 7 Отговор
    АЗ СЪМ ЕДИН ОТ ТЕЗИ ПРАВСИ ВЛИЗАМЕ В СОЦИАЛИЗЪМ НО НЕ И С ТАКИВА КАТО ТЕБ . НИЩО НЕ ЗНАЕШ ЗА КОМУНИЗМА И СОЦИАЛИЗМА ИМАШЕ РЕД И ВСИЧКИ МУТРИ У КАУШО ПРАСЕТА Х КВИ И ТЕМ ПОДОБНИ АНАДЪКМУ БИМБАЛОВ.

    16:38 09.11.2025

  • 21 665

    11 0 Отговор
    И цялата опозиция Сдс и подобни беше проект на Кгб , щателно изпълнен от държавна сигурност.
    Подсигуриха се на всички фронтове, включително хидожествено творческата интелигенция . Вси културни търтеи са деца на соц културтрегерите.

    16:40 09.11.2025

  • 22 Сила

    6 2 Отговор
    Нещата са страшни , нещата са изпуснати ,шанса за нормално граждански общество приключи !!! Факт ...гнусния милиционер мутра мулти доносник тамплиер професор Стоянчо от Библиотекарския си откри сам паметник и никой нищо не каза , пълна апатия на обществото ....??! Тоя трябва да е в затвора до живот , а той преподава ...!!?

    16:41 09.11.2025

  • 23 В В.П.

    7 3 Отговор
    Егати к тъпия тъпак...Ахаха ..Всичко умря .Пипи..

    16:44 09.11.2025

  • 25 В В.П.

    12 7 Отговор
    Точно при Тошко,беше истинската демокрация . Всички правеха кото искат..Днеска и зъбите си плащат ..и масрафа .няма нищо гратис..

    Коментиран от #51

    16:46 09.11.2025

  • 27 Лост

    5 2 Отговор
    От всичко разбрах,че опря до президента Радев.

    16:48 09.11.2025

  • 28 В В.П.

    8 1 Отговор
    Значи не ме принуждавай да изляза у да оребия двама или трима Седесари...Най гнусното явление в България..

    16:48 09.11.2025

  • 29 Бат Петьо Парчето

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Т Живков":

    А трябваше като румънците да ги избием

    16:50 09.11.2025

  • 30 Факт

    2 1 Отговор
    "Личен прогрес въпреки всичко"!

    16:51 09.11.2025

  • 31 В В.П.

    7 5 Отговор
    Всички подлоги плащат данък ,обаче парите ги обират шопите от парламента .Булгура няма нищо...има една гола дискусия .комунизъм или капитализъм...Ейй човече ,Тодор и режима построиха една велика държава .Днес е сянка ..

    16:51 09.11.2025

  • 32 РЕАЛИСТ

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Град Симитли":

    Вярно е. Бил е на 16 години, ама всичко е преживял по време на социализма, че и за ДС мнение има. Проста брадата кратуна, че на писател се прави.

    16:52 09.11.2025

  • 33 Това ни е пределно ясно

    7 4 Отговор
    и сме били свидетели как комсомолските ДС изродчета станаха демократи, после подхвърляха едни куфарчета с народна пара на мутри каратисти и борци, които рекетираха народа, а същите днес ни управляват. Същите ДС агентчета професори с подарени титли, разправят наляво и надясно, че сме тюрко татаро-монголско племе. Същите ДС комунистически агенти ликвидираха българската интелигенция през 1945-а година, та оттогава все прости ДС селянджари ни управляват.

    16:52 09.11.2025

  • 34 ха ха

    8 1 Отговор
    от държавна сигурност отидохме към сигурност за управляващата мафия , на практика другарите капиталисти плячкосаха всичко от населението и го управляват чрез глад и мизерия , е те това ви е демокрацията

    16:53 09.11.2025

  • 35 гражданин

    4 2 Отговор
    Хората вече се събуждаТ, тоест, казваш на Радев, че дори да излезе на политическия терен, няма да вземе нищо, така ли, ми тогава сигурно вие от ППДБ ще ги оберете, недоволните, и ще удвоите депутатите ви, при следващия избор, и Тома метъла, ще го пробутате за депутат, също както пробутахте оня рапър, със средно образование, без опит и езици, за евродепутат, скрий се Бимбалов, хората ти видяха вече брадичката, чуха ти странните умотворения, не си интересен да те гледаме повече по телевизиите

    16:53 09.11.2025

  • 36 В В.П.

    2 3 Отговор
    Най заблудените телета живеят в България и селата ..около шоплука ..

    16:54 09.11.2025

  • 37 Да ама не

    0 0 Отговор
    Бат Петьо си е Бат Петьо, а Пешо си е Пешо!

    16:55 09.11.2025

  • 38 Да си чувал

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "Истината":

    нещо за затворени граници, вноска за кола, вноска за апартамент и лихвоточки, жителство, открит лист, режим на тока, задължителна казарма, липса на черна и бяла техника, стригане на коса за момчетата, меренето на широчината на крачола на чарлстона и печати по краката на момичетата носещи къси поли, Белене, ученически, студентски и войнишки бригади (ангария), забранената упадъчна западна музика, чупене на грамофонни плочи на границата...? Има и още: Ергенски данък. Ленински съботници, партийни секретари, вечни и несменяеми номенклатурни кадри, АБПКФ със големи привилегии и народни пенсии, КОРЕКОМ пред който само се облизваш и извадил долар отиваш в МВР(биещото сърце на Партията), привилегиите на чужденците пълнещи Албена, Златни пясъци, Русалка, а ти на квартира. Изучаването на история на БКП и КПСС, политикономия и научен комунизъм във ВУЗ и разпределението след завършване като възпитател в някое забутано селце. Изключването от Комсомола и от студентството като следствие. Отнемането на земите и добитъка по селата и ползването им без рента за собствениците...

    Коментиран от #52, #53

    16:58 09.11.2025

  • 39 В В.П.

    3 3 Отговор
    Ами ходи в Донбас .Ще бъдеш булката на чеченците .Дъртия ти дирник ще плющи като самарското знаме ..Аййй,спри се .!!!.Като не аресваш държава си ,махай се !!!.Иди на уййиууя.!

    16:59 09.11.2025

  • 40 Фори

    1 3 Отговор
    Президентът Радев е продукт на ДС и агент на КГБ.

    17:00 09.11.2025

  • 41 Мутата

    3 1 Отговор
    Още един с изпилен мозък.
    Писател???!!!

    17:00 09.11.2025

  • 42 Павел пенев

    7 0 Отговор
    Какъв е този писател,какво е написал и какво знае за ДС. Демократичните тъпотии за Кореком и шоколадови яйца не впечатляват с нищо освен примитивизъм. Чистокръвен помияр.

    17:03 09.11.2025

  • 43 В В.П.

    2 0 Отговор
    Тука е България!!.Ще варим/печем ракия ,ще гледам три прасета ..Ще пуша ,където си искам..Ще бъда господар на живота си ..Кой си ти ??.Мухлюю..за 5 евра даваш интервю..Аз вземам 2000 евра от Франция и 2500 евра заплата от РФ ...

    17:03 09.11.2025

  • 44 Перо

    2 0 Отговор
    Е, кой може да мисли като тоя унтерменш, че ДС живее 300 г. Малко е позакъснял да прави кариера и успехи по тази линия! Преди 3 поколения, неговите деди от мутренската демокрация залагаха на тая карта, сега е залагане на куц кон!

    17:07 09.11.2025

  • 45 Хаха

    3 0 Отговор
    Кой е този Бимбалов?
    Нали ти и жълтите бютита сте фенове на синовете и дъщерите на същите тези от ДС!
    Бимбалов , я кажи кой е агента от Миндия, кой финансира Борец, кой финансира Правосъдие за всеки, какво прокарва простата корав Белогъзова в българското образование, кой е Гнома, кой е Мирчев а Бимбо
    Чакам да те видя с пушка , за да защитиш демокрацията!

    17:07 09.11.2025

  • 46 Галя от ПосолствоТО

    1 0 Отговор
    Правилно, всички млади трябва да са убедени сороспийчета

    17:16 09.11.2025

  • 48 кой е...

    0 0 Отговор
    ...тоя клошар, да ходи да се баня по-добре, едно шимпанзе даже мисли повече

    17:17 09.11.2025

  • 50 Ансолютно

    1 0 Отговор
    вярно. Особено много са тези в УНСС, СУ, ПУ, югозападният, бургаските, за пощата и мвр нема смисъл щото там са за метла всички от чистачката до ректорът.

    Коментиран от #56

    17:19 09.11.2025

  • 51 Нито социализмът

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "В В.П.":

    ни беше добър, нито сега капитализмът ни. През 1979г. бях в Унгария и то не в Будапеща, а в Дебрецен. С удивление гледахме хората които си купуваха по 1 банан или портокал и си го ядяха като закуска по улицата. Пълно бе с частни магазини, а в тях модерният тогава мохер, западни козметики, австрийски обувки, дефицитните тогава у нас ръчни и електрически инструменти. Бяла и черна техника, кафе, много и различни колбаси, шоколади. Половината коли по улиците - западни, тук там руски коли и трабанти. Това бай Тошо можеше да ни го уреди, но не поиска. Сега виждаме и Орбан как мисли за народа си и се опълчи на ЕС за пришълците. Тогава банани и портокали нямаше и в ГДР.

    17:19 09.11.2025

  • 52 ТРИ ПЪТИ

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Да си чувал":

    СЪМ ИЗКЛЮЧВАН ОТ КОМСОМОЛА -И ТИ КАЗВАМ ЧЕ СИ ШМА-ТКА

    17:21 09.11.2025

  • 53 А Вие г-сине

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Да си чувал":

    да сте чували за ток по 2ст на киловат, вода по 1 Ст на кубик, хляб по 15 Ст на кг ... да не изброявам че ще трябва да напиша томове! А за косата - коса съм носил до раменете и приятелките ми носеха полички "до минджан"! Сега съм на 73 години и все още помня какъв беше живота - лъжите които сте писали може да минат само при родените 21 век.

    Коментиран от #57, #58

    17:23 09.11.2025

  • 56 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ансолютно":

    библиотекарския сте забравили. От един добър институт през соца, признат в Европа, мултаците го превзеха, вместо да стане колеж към СУ. Мултаците самото Мултигруп, Стоян Денчев, който сменяше наименованието му, за да е все той ректор. И сега си построи и паметник. Приватизира националната сигурност, т.е. обучението е в УниБИТ.

    17:27 09.11.2025

  • 57 Фори

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "А Вие г-сине":

    Абе шефе , крадеше от държавата яко и затова имаше такъв стандарт. Само с една заплата не се живееше и тогава!

    Коментиран от #59

    17:28 09.11.2025

  • 59 СВЕТУЛКЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Фори":

    ТОВА ОЗНАЧАВА ЧЕ КОИТО НЕ ГО Е МЪРЗЯЛО Е УСПЯВАЛ

    17:36 09.11.2025