Бимбалов: Хора, създадени от ДС, преподават на новите поколения

От социализъм 36 години по-късно влизаме в период на социнизъм. Това, което не се случи в България, беше истинско прочистване на обществото ни от едни нрави, натрупани в тези 45 години, сред които най-опасните бяха, че нищо не зависи от теб, липсата на инициативност, защото тя беше изтривана от българското съзнание, и тя след 1989 г. не беше възстановена.
С тази констатация започна коментара си пред БНР писателят Радослав Бимбалов, като определи падането на режима на Тодор Живков от власт като "телевизионна революция":
"Всички гледахме как се подменя ръководството на управляващата тогава БКП. Да, шокът беше голям. След това се отпуши желанието ни за промяна. То преди това беше задвижено, няколко години преди този факт, тази толкова ключова дата от най-новата ни история, защото Перестройката беше тръгнала от Горбачов".
По думите му гражданите на България не са направили необходимото да се променят истински и дълбоко:
"Ние взехме да консумираме свободата си като шоколадово яйце от "Кореком". ... В последните години забелязвам да изпълзяват едни хора, които бяха създадени, отглеждани от Държавна сигурност (ДС), след това станаха от "Мултигруп", която беше основната креатура на ДС в българската икономика, където се наляха огромна част от ресурсите - икономически и не само, приватизацията отново беше консумирана през тази и други групировки - та, тези хора се оказа, че през тези 30-ина години не само са били фактор в обществото ни, а са се превърнали в преподаватели и носят титли - доцентски, професорски - те учат поколение след поколение. В момента тези хора излизат отново и морализаторстват по възможно най-циничния начин. Това за мен е най-страшното, че сме позволили тези хора не просто да управляват икономиката на България през олигархичните кръгове, но и да обучават поколенията, които вече са създаващи блага хора, те ги обучават на това, което са в момента".
Средната класа трудно се формира, но я има, изтъкна Бимбалов и коментира:
"Тя не е обединена, ние сме различни по политически възгледи, по идеологии, по ценностни системи, по разбиране за живота. Това, което ни обединява, е усещането за личен прогрес, който се случи въпреки всичко. Това усещане сега е атакувано директно от държавата и всеки от нас ще усети заплахата за личния си прогрес, което ще ни обедини. Това е решението. Хората вече се събужда, всяка партийна формация, която им предлага регрес, ще ги загуби. Нека някакви нови, още не създадени формации - примерно тази на президента Румен Радев, не разчитат, че тези хора им принадлежат само защото са недоволни! Тези хора искат да живеят в модерна, съвременна, просперираща България. Просперираща достатъчно бързо, колкото самите те просперират в живота си".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #9
16:15 09.11.2025
2 Сатана Z
16:15 09.11.2025
3 Т Живков
Коментиран от #29
16:16 09.11.2025
4 Град Симитли
на Бимбалчо брадата и мустакити едва са били наболи,
ама той вече всичко е знаел! :))
Коментиран от #32
16:16 09.11.2025
5 Дмокрацията се
16:19 09.11.2025
6 БРАВО НО
16:20 09.11.2025
7 Аха
16:22 09.11.2025
8 Ген.
16:25 09.11.2025
9 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #1 от "Гост":В нормална държава тайните служби трябва да са под контрола на изпълнителната власт. В България изпълнителната власт е под контрола на службите чрез поставените от тях Борисов и Пеевски.
16:27 09.11.2025
10 Стефанов
Коментиран от #16
16:28 09.11.2025
11 665
Помня добре на 12.10.89 в тролей номер 2нсе шушукаше " а бе , бай Тошо май е паднал " . Уж "революционерите" не смееха на глас да кажат очевидната истина, на(рани от шубе. Сега един през друг се бият в гърди , какви смели дисиденти са били.
16:29 09.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Търновец
16:31 09.11.2025
14 наийърт
16:32 09.11.2025
15 Ами..
16:34 09.11.2025
16 665
До коментар #10 от "Стефанов":Хлапета , като Терзиев . С бащи генерали, партийци и дипломати , продължават бащина линия с отмъкнатите пари от заводи и задгранични дружества.
Тук там са се набитали и обикновени шмекери.
16:34 09.11.2025
17 дядото
16:35 09.11.2025
18 Като го
16:35 09.11.2025
19 Истината
Иначе на оправдания са много силни
Коментиран от #38
16:36 09.11.2025
20 СКЪПИ БИМБАЛОВ
16:38 09.11.2025
21 665
Подсигуриха се на всички фронтове, включително хидожествено творческата интелигенция . Вси културни търтеи са деца на соц културтрегерите.
16:40 09.11.2025
22 Сила
16:41 09.11.2025
23 В В.П.
16:44 09.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 В В.П.
Коментиран от #51
16:46 09.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Лост
16:48 09.11.2025
28 В В.П.
16:48 09.11.2025
29 Бат Петьо Парчето
До коментар #3 от "Т Живков":А трябваше като румънците да ги избием
16:50 09.11.2025
30 Факт
16:51 09.11.2025
31 В В.П.
16:51 09.11.2025
32 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Град Симитли":Вярно е. Бил е на 16 години, ама всичко е преживял по време на социализма, че и за ДС мнение има. Проста брадата кратуна, че на писател се прави.
16:52 09.11.2025
33 Това ни е пределно ясно
16:52 09.11.2025
34 ха ха
16:53 09.11.2025
35 гражданин
16:53 09.11.2025
36 В В.П.
16:54 09.11.2025
37 Да ама не
16:55 09.11.2025
38 Да си чувал
До коментар #19 от "Истината":нещо за затворени граници, вноска за кола, вноска за апартамент и лихвоточки, жителство, открит лист, режим на тока, задължителна казарма, липса на черна и бяла техника, стригане на коса за момчетата, меренето на широчината на крачола на чарлстона и печати по краката на момичетата носещи къси поли, Белене, ученически, студентски и войнишки бригади (ангария), забранената упадъчна западна музика, чупене на грамофонни плочи на границата...? Има и още: Ергенски данък. Ленински съботници, партийни секретари, вечни и несменяеми номенклатурни кадри, АБПКФ със големи привилегии и народни пенсии, КОРЕКОМ пред който само се облизваш и извадил долар отиваш в МВР(биещото сърце на Партията), привилегиите на чужденците пълнещи Албена, Златни пясъци, Русалка, а ти на квартира. Изучаването на история на БКП и КПСС, политикономия и научен комунизъм във ВУЗ и разпределението след завършване като възпитател в някое забутано селце. Изключването от Комсомола и от студентството като следствие. Отнемането на земите и добитъка по селата и ползването им без рента за собствениците...
Коментиран от #52, #53
16:58 09.11.2025
39 В В.П.
16:59 09.11.2025
40 Фори
17:00 09.11.2025
41 Мутата
Писател???!!!
17:00 09.11.2025
42 Павел пенев
17:03 09.11.2025
43 В В.П.
17:03 09.11.2025
44 Перо
17:07 09.11.2025
45 Хаха
Нали ти и жълтите бютита сте фенове на синовете и дъщерите на същите тези от ДС!
Бимбалов , я кажи кой е агента от Миндия, кой финансира Борец, кой финансира Правосъдие за всеки, какво прокарва простата корав Белогъзова в българското образование, кой е Гнома, кой е Мирчев а Бимбо
Чакам да те видя с пушка , за да защитиш демокрацията!
17:07 09.11.2025
46 Галя от ПосолствоТО
17:16 09.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 кой е...
17:17 09.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ансолютно
Коментиран от #56
17:19 09.11.2025
51 Нито социализмът
До коментар #25 от "В В.П.":ни беше добър, нито сега капитализмът ни. През 1979г. бях в Унгария и то не в Будапеща, а в Дебрецен. С удивление гледахме хората които си купуваха по 1 банан или портокал и си го ядяха като закуска по улицата. Пълно бе с частни магазини, а в тях модерният тогава мохер, западни козметики, австрийски обувки, дефицитните тогава у нас ръчни и електрически инструменти. Бяла и черна техника, кафе, много и различни колбаси, шоколади. Половината коли по улиците - западни, тук там руски коли и трабанти. Това бай Тошо можеше да ни го уреди, но не поиска. Сега виждаме и Орбан как мисли за народа си и се опълчи на ЕС за пришълците. Тогава банани и портокали нямаше и в ГДР.
17:19 09.11.2025
52 ТРИ ПЪТИ
До коментар #38 от "Да си чувал":СЪМ ИЗКЛЮЧВАН ОТ КОМСОМОЛА -И ТИ КАЗВАМ ЧЕ СИ ШМА-ТКА
17:21 09.11.2025
53 А Вие г-сине
До коментар #38 от "Да си чувал":да сте чували за ток по 2ст на киловат, вода по 1 Ст на кубик, хляб по 15 Ст на кг ... да не изброявам че ще трябва да напиша томове! А за косата - коса съм носил до раменете и приятелките ми носеха полички "до минджан"! Сега съм на 73 години и все още помня какъв беше живота - лъжите които сте писали може да минат само при родените 21 век.
Коментиран от #57, #58
17:23 09.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ами
До коментар #50 от "Ансолютно":библиотекарския сте забравили. От един добър институт през соца, признат в Европа, мултаците го превзеха, вместо да стане колеж към СУ. Мултаците самото Мултигруп, Стоян Денчев, който сменяше наименованието му, за да е все той ректор. И сега си построи и паметник. Приватизира националната сигурност, т.е. обучението е в УниБИТ.
17:27 09.11.2025
57 Фори
До коментар #53 от "А Вие г-сине":Абе шефе , крадеше от държавата яко и затова имаше такъв стандарт. Само с една заплата не се живееше и тогава!
Коментиран от #59
17:28 09.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 СВЕТУЛКЕ
До коментар #57 от "Фори":ТОВА ОЗНАЧАВА ЧЕ КОИТО НЕ ГО Е МЪРЗЯЛО Е УСПЯВАЛ
17:36 09.11.2025