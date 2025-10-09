Новини
Мнения »
Анатомия на един боклук: Как Терзиев превърна похватите на ДС в управление на София

9 Октомври, 2025 16:01 490 11

  • цветан фиков-
  • боклук-
  • васил терзиев-
  • софия-
  • мафия-
  • дс-
  • власт

В крайна сметка, “анатомията на един боклук” се оказва анатомия на едно управление. Кухо, хаотично и опасно самовлюбено

Анатомия на един боклук: Как Терзиев превърна похватите на ДС в управление на София - 1
Снимка: БГНЕС
Цветан Фиков Цветан Фиков блогър
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

София потъна не само в боклук, а и в класически сценарий на политическо невежество, поднесено с реторика от времето на Държавна сигурност. Историята на столичната боклучена криза е като по учебник – от некомпетентност и бюрократичен хаос, през създаване на изкуствен враг, до героично самопровъзгласяване на кмета за спасител.

Това коментира за "Пик" Цветан Фиков.

Началото е тривиално. Срокът за обществената поръчка за сметосъбиране изтича, а кметът Терзиев, въпреки предупрежденията на общинските съветници, не реагира навреме. Когато все пак решава да я обяви, поради очевидно непознаване на процедурите, пропуска елементарното – да сложи таван на цената за услугата. Резултатът е предвидим. Явява се един-единствен кандидат, но с оферта двойно по-висока от досегашната стойност. Класически пример за управленска неграмотност, която би била комична, ако не миришеше на боклук по улиците.

Щом разбира, че се е издънил, Терзиев вади от прашния гардероб на ДС изпитаната формула – виновна е “мафията”. По стария метод на идеологическото оправдание, “класовият враг” е удобно въображаем, но пък отлично прикрива собствените провали. Така се ражда новата легенда. Кметът срещу мафията, народът срещу саботажниците, а боклукът – просто страничен ефект на борбата между доброто и злото.

След като е посочен врагът, идва и “всенародният отпор”. Терзиев призовава гражданите да не чакат “мафията”, а да се вдигнат сами да чистят града си – все едно не плащат данъци именно за това. Обществото, опиянено от лозунги и фейсбук постове, се превръща в безплатна работна ръка на собствения си провал. Доброволци, движени от сектантски и комсомолски плам, се втурват да събират боклуци, да бранят “своя кмет” от въображаемите "капиталистически саботьори" и да спасяват “петилетката на чистата София”.

Всичко това напомня до болка на старите похвати на Държавна сигурност – кризата се създава от некомпетентното управление, вината се хвърля върху “вражески елементи”, а обществото се мобилизира в ленински съботници, за да се прикрият гафовете на властта. Пропагандата е пълна. Виновен е класовият враг на комунизма - “мафията”, народът е мобилизиран, а некадърният – издигнат в ролята на спасител.

И така, Терзиев – продукт на НПО-романтиката и посткомунистическите методи на управление – вече не е кмет, а “герой”, който спасява града от собствените си грешки. Шарлатанията е облечена в идеология, бездействието – в морална поза, а боклукът – в символ на “битка за справедливост”.

В крайна сметка, “анатомията на един боклук” се оказва анатомия на едно управление. Кухо, хаотично и опасно самовлюбено. София не заплашена от мафията, а от терзиевата илюзия, че пиарът може да замести компетентността и да замаже шарлатанията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    9 1 Отговор
    Рядко нелепа статия. Таргет групата са тези който гледат БТВ и Нова. Тук малко трудно ще върви тая схема. Тези дето могат да четат с разбиране им е ясна схемата по която се разпределят кинтите от боклука и как мафията го управлява.

    Коментиран от #11

    16:04 09.10.2025

  • 2 Кирил

    2 3 Отговор
    Потомство комунисти разграбили държавата, какво може да се очаква? Нали този режисиран театър е да минат едни големи плащания.

    16:05 09.10.2025

  • 3 честен ционист

    0 4 Отговор
    Васко трябва да задължи всеки софиянец на 8ч всекидневен безвъзмезден обществен труд като в Руанда известен като Умуганда. Така Руанда след края на гражданската война бързо се възражда и днес е едно чисто и подредено място.

    16:05 09.10.2025

  • 4 трендафил фъков

    3 0 Отговор
    къв е тоа !Поредния хибридник?

    16:05 09.10.2025

  • 5 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    5 0 Отговор
    Много ми беше важно какво ще напишат медиите на Шиши . 🤣🤣🤣🤣

    16:06 09.10.2025

  • 6 гражданин

    3 1 Отговор
    Докато борисов и пеевски са на свобода ,тази територия все ще е робска старана !!Та те направиха за 20 г. повече бели от колкото турците за пет века !!

    16:06 09.10.2025

  • 7 ДългоИме

    2 0 Отговор
    Цвети, името ти трябва да мирише на цвете, ама в този си пуб, май се "поосра" - нерде ДС ( от преди 35 г.) , неде буклука на столицата! А вземи се в "ръце" като правиш такива расъждения и заключения!

    16:07 09.10.2025

  • 8 Развитие

    1 2 Отговор
    Доброволци кои Атанасов ли или Лена товарят едни боклуци и ги карат в други райони на мафията ли Пълно потъване на Терзиев

    16:07 09.10.2025

  • 9 МиZирки сър, 4хилядници !

    2 0 Отговор
    Мафията е активирала всички свои миcиpки и вувузели, да обясняват колко по-хубаво е да бъдеш рекетеран с двойни цени за боклука, от колкото да се опълчиш на Шиши, Боко, Таки и Маки ...

    16:09 09.10.2025

  • 10 Колю Дъргата

    3 0 Отговор
    Написаното е толкова бездарно, че имам чувството, че е съставено с помощта на изкуствен интелект.

    16:11 09.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.