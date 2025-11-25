Мая Манолова пред ФАКТИ: Столична община се превръща в първия официално разкрит спекулант с еврото

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След решението на Столичния общински съвет да увеличи цените за паркиране и да разшири обхвата на „синя“ и „зелена“ зона, недоволството на гражданите расте. Липсата на обществено обсъждане, съмненията за незаконосъобразно превалутиране „лев = евро“ и обвиненията, че общината ще похарчи милиони преди окончателното съдебно решение, доведоха до подадена жалба в Административния съд. Пред ФАКТИ говори Мая Манолова, лидер на „Изправи се БГ“.

– Госпожо Манолова, днес внесохте жалба срещу „синя“ и „зелена“ зона. Какво ви накара? Колко човека се обърнаха към вас, защото има петиции, организирани в София?

– За „синя“ и „зелена“ зона, както и за разширяване на обхвата на зоните, взети напук и инат, без да бъдат питани столичани, са нарушени множество законови разпоредби. Внесохме жалба, подписана от 46 жалбоподатели, но реално подкрепата за това съдебно обжалване е огромна. Приложихме и петиции и подписки, в които са се подписали 3539 души.

– В какъв срок очаквате съдът да приключи това дело — положително или отрицателно? Просто да има решение…

– Поискахме от съда спиране на предварителното изпълнение на решението, респективно на наредбата за промени в паркирането в столицата, като изтъкнахме множество аргументи. Основният сред тях е, че Столична община се кани да похарчи 11 млн. лева за прилагане на новите правила. Тези 11 млн. лева ще са за табелки с новите цени, за разчертаване на паркоместа в разширените зони и други съпътстващи мероприятия.

Т.е. ако промените в наредбата бъдат отменени, ще се окаже, че вече тези 11 млн. лева са похарчени.



Освен това се обосновахме и с вредите, които ще бъдат нанесени на столичани - както материални заради по-високите такси, така и морални, защото хората недоволстват, че решението е взето през главите им, без спазване на изискванията за широко обществено обсъждане.

– Човек живее в "зелена" зона, но работи в "синя" зона. Два пъти ли трябва да плаща?

– Да, трябва да плаща два пъти, при това таксите са увеличени и в пъти. Освен това фактът, че живее в зелена зона и има годишен винетен стикер, не означава, че има паркомясто или че изобщо може да паркира. Има хора, които просто плащат, без да им бъдат осигурени места.

Това е услуга, в която плащаш, но насреща не получаваш нищо.



Ограничаването на времетраенето на „синя“ зона също създава сериозни проблеми за хората, които работят в центъра, имат малки деца или други ежедневни ангажименти. Един човек се оплака, че това ще го принуди да работи на четири часа, защото няма как да се справи.

– В някои от новите зони улиците са дори разкопани. Какво се случва там?

– Да, показваха ми улици в „Подуяне“, „Суха река“ - неасфалтирани, потънали в кал и локви. Непонятно е как ще бъдат разчертани паркоместа там. Не може да не влагаш пари в инфраструктура, осветление, рехабилитация на дупките, изграждане на паркинги и да очакваш хората да аплодират. Това е просто бъркане в джоба на столичани без насреща да получат нещо.

– Фирмите се страхуват да не ги глобят заради закона за еврото, а Столична община просто изравни лев и евро?

– Така е. В жалбата изложихме множество правни аргументи. На първо място - нарушения на процедурата: липса на обществено обсъждане, липса на финансова обосновка. Няма анализ на икономическите причини за поскъпването, на себестойността на услугата.

Центърът за градска мобилност (ЦГМ) събира около 40 млн. лева на година - 600 млн. за последните 15 години. Не е ясно къде са тези пари.



Последният паркинг за 150 места в „Надежда“ струва 1 млн. лева. Ако бяха инвестирани, нямаше да има проблем с паркирането.

– Вие твърдите, че има нарушение и на закона за еврото?

– Да. На практика Столична община превалутира „1 лев = 1 евро“. „Зелена“ зона - лев за евро, „синя“ - 2 лева за 2 евро, и всички останали плащания са в това съотношение.

Това е всичко, срещу което се борят държавните органи.



Не е нормално държавата да санкционира търговци за некоректно превалутиране, а най-голямата община да го прави. Това е откровена спекула. По смисъла на закона за еврото Столична община се превръща в първия официално посочен и разкрит спекулант.

Очаквам институциите да реагират - КЗП може да спре изпълнението и да спре повишаването на цените. Но тъй като не е ясно дали ще го направят, а и дали ще съберат смелост, ние внесохме жалбата и искаме спиране на решението. След това имаме всички аргументи съдът да го отмени.

– Вече няма и хартиени талони. Това проблем ли е?

– Да. Премахването на хартиените талони е голям проблем. И това е така, защото възрастните хора и тези без мобилни телефони няма да могат да плащат. Плащането с SMS допълнително оскъпява и без това високата такса - новите 4 лева на час в „синя“ зона, защото паричният поток минава през мобилните оператори. А те ще печелят от това.