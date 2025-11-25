Новини
Мнения »
Мая Манолова пред ФАКТИ: Столична община се превръща в първия официално разкрит спекулант с еврото

Мая Манолова пред ФАКТИ: Столична община се превръща в първия официално разкрит спекулант с еврото

25 Ноември, 2025 09:11 1 197 22

  • мая манолова-
  • синя зона-
  • зелената зона-
  • софия-
  • пари-
  • съд-
  • жалби

Подадохме жалба срещу разширяването и поскъпването на ‘синя’ и ‘зелена’ зона, подкрепена от хиляди столичани, казва тя

Мая Манолова пред ФАКТИ: Столична община се превръща в първия официално разкрит спекулант с еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След решението на Столичния общински съвет да увеличи цените за паркиране и да разшири обхвата на „синя“ и „зелена“ зона, недоволството на гражданите расте. Липсата на обществено обсъждане, съмненията за незаконосъобразно превалутиране „лев = евро“ и обвиненията, че общината ще похарчи милиони преди окончателното съдебно решение, доведоха до подадена жалба в Административния съд. Пред ФАКТИ говори Мая Манолова, лидер на „Изправи се БГ“.

– Госпожо Манолова, днес внесохте жалба срещу „синя“ и „зелена“ зона. Какво ви накара? Колко човека се обърнаха към вас, защото има петиции, организирани в София?
– За „синя“ и „зелена“ зона, както и за разширяване на обхвата на зоните, взети напук и инат, без да бъдат питани столичани, са нарушени множество законови разпоредби. Внесохме жалба, подписана от 46 жалбоподатели, но реално подкрепата за това съдебно обжалване е огромна. Приложихме и петиции и подписки, в които са се подписали 3539 души.

– В какъв срок очаквате съдът да приключи това дело — положително или отрицателно? Просто да има решение…
– Поискахме от съда спиране на предварителното изпълнение на решението, респективно на наредбата за промени в паркирането в столицата, като изтъкнахме множество аргументи. Основният сред тях е, че Столична община се кани да похарчи 11 млн. лева за прилагане на новите правила. Тези 11 млн. лева ще са за табелки с новите цени, за разчертаване на паркоместа в разширените зони и други съпътстващи мероприятия.

Т.е. ако промените в наредбата бъдат отменени, ще се окаже, че вече тези 11 млн. лева са похарчени.

Освен това се обосновахме и с вредите, които ще бъдат нанесени на столичани - както материални заради по-високите такси, така и морални, защото хората недоволстват, че решението е взето през главите им, без спазване на изискванията за широко обществено обсъждане.

– Човек живее в "зелена" зона, но работи в "синя" зона. Два пъти ли трябва да плаща?
– Да, трябва да плаща два пъти, при това таксите са увеличени и в пъти. Освен това фактът, че живее в зелена зона и има годишен винетен стикер, не означава, че има паркомясто или че изобщо може да паркира. Има хора, които просто плащат, без да им бъдат осигурени места.

Това е услуга, в която плащаш, но насреща не получаваш нищо.

Ограничаването на времетраенето на „синя“ зона също създава сериозни проблеми за хората, които работят в центъра, имат малки деца или други ежедневни ангажименти. Един човек се оплака, че това ще го принуди да работи на четири часа, защото няма как да се справи.

– В някои от новите зони улиците са дори разкопани. Какво се случва там?
– Да, показваха ми улици в „Подуяне“, „Суха река“ - неасфалтирани, потънали в кал и локви. Непонятно е как ще бъдат разчертани паркоместа там. Не може да не влагаш пари в инфраструктура, осветление, рехабилитация на дупките, изграждане на паркинги и да очакваш хората да аплодират. Това е просто бъркане в джоба на столичани без насреща да получат нещо.

– Фирмите се страхуват да не ги глобят заради закона за еврото, а Столична община просто изравни лев и евро?
– Така е. В жалбата изложихме множество правни аргументи. На първо място - нарушения на процедурата: липса на обществено обсъждане, липса на финансова обосновка. Няма анализ на икономическите причини за поскъпването, на себестойността на услугата.

Центърът за градска мобилност (ЦГМ) събира около 40 млн. лева на година - 600 млн. за последните 15 години. Не е ясно къде са тези пари.

Последният паркинг за 150 места в „Надежда“ струва 1 млн. лева. Ако бяха инвестирани, нямаше да има проблем с паркирането.

– Вие твърдите, че има нарушение и на закона за еврото?
– Да. На практика Столична община превалутира „1 лев = 1 евро“. „Зелена“ зона - лев за евро, „синя“ - 2 лева за 2 евро, и всички останали плащания са в това съотношение.

Това е всичко, срещу което се борят държавните органи.

Не е нормално държавата да санкционира търговци за некоректно превалутиране, а най-голямата община да го прави. Това е откровена спекула. По смисъла на закона за еврото Столична община се превръща в първия официално посочен и разкрит спекулант.
Очаквам институциите да реагират - КЗП може да спре изпълнението и да спре повишаването на цените. Но тъй като не е ясно дали ще го направят, а и дали ще съберат смелост, ние внесохме жалбата и искаме спиране на решението. След това имаме всички аргументи съдът да го отмени.

– Вече няма и хартиени талони. Това проблем ли е?
– Да. Премахването на хартиените талони е голям проблем. И това е така, защото възрастните хора и тези без мобилни телефони няма да могат да плащат. Плащането с SMS допълнително оскъпява и без това високата такса - новите 4 лева на час в „синя“ зона, защото паричният поток минава през мобилните оператори. А те ще печелят от това.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Мене в заведението ми ме гонят че съм дигнал с 20 Ст пицата а ДС Терзиев дига цените с 400 процента.

    Коментиран от #8, #19

    09:14 25.11.2025

  • 2 пак този

    7 2 Отговор
    Тя спекулата в във всички общини. Масово се закръгля нагоре, че и цени се вдигат.

    09:15 25.11.2025

  • 3 Майче, Столична Община е Държавата

    6 2 Отговор
    Столична Община е Държавно Предприятие. СО е Държавата😂 която обеща на всички Българи да санкционира спекуланти и цени?
    Щом Държавата е Спекулант какво остава за Частника?

    Коментиран от #11

    09:17 25.11.2025

  • 4 м хмхм

    7 1 Отговор
    баф баф Мая едно от кучетата на Д. П.

    09:18 25.11.2025

  • 5 Като дойдат пенсионери от Европа с

    6 0 Отговор
    Ванове и започнат да паркират в синя и зелена зона щото е по евтино от хотел и квартира СО ще се види в чудо

    09:19 25.11.2025

  • 6 Въпросче😆

    5 0 Отговор
    Къде отивате в Българи?😆
    В Еврозоната или в Клубът на Мега Длъжниците?🤔

    09:19 25.11.2025

  • 7 сладкопоен чучулиг

    8 0 Отговор
    Ами те не питаха хората и кога да се въведе еврото.
    Един и същ модел е: власта прави какво си иска без значение какво искат хората.
    Добре дошли в демокрацията.
    А други били диктатори, ха!

    09:21 25.11.2025

  • 8 ДАААААААА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щото ОС им не стига .....НЕ изчакат 6 месеца или както Пеевски казва 1 година и после НЕ по 2, а по 10 да Ви е КЕФ! Ако не Ви отърва по 20.

    09:21 25.11.2025

  • 9 Селянин

    6 0 Отговор
    Бургас и Кърджали също вдигнаха двойно. Някой нещо там да реве и да съди?
    А, чакай, сетих се. Там са гробари и феномени и там може.

    09:21 25.11.2025

  • 10 Няма бира

    4 0 Отговор
    Ще пуснеш ли жалба и за община Кърджали, или там по-тихичко?

    09:22 25.11.2025

  • 11 ДАААААААА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майче, Столична Община е Държавата":

    ДА ама НЕ! НЕ е държавна. ОБЩИНСКА Е. Запомнете ги тези работи?

    Коментиран от #14

    09:23 25.11.2025

  • 12 име

    4 0 Отговор
    А втория е БАБХ, която вдига всякакви такси за проверка на обекти и храни за транспорт десетки пъти! Запомнете добре, като видите новите цени в магазина след първи Декември 20е5г, когато влизат в сила новите такси на БАБХ, не е заради търговците (поне не само заради тях), а основно заради БАБХ.

    09:29 25.11.2025

  • 13 Асен

    2 0 Отговор
    Изглежда че общините станаха монополист на пътища а не са дали една стотинка за тях даже и не си правят труда да ги чистят. Най накрая ще искат да им препишем държавата официално с нотариален акт.

    09:29 25.11.2025

  • 14 😁Да Общинска Ноо, Държавна!

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДАААААААА":

    Някои неща не могат да бъдат асимилирани от полирани мозъци,🤔😆

    09:31 25.11.2025

  • 15 Директора👨‍✈️

    4 2 Отговор
    Значи тази жена умира от яд, че си изпусна позицията на омбудсман, не стана кмет на София, опита ѝ партията се провали... и сега се чуди с какво да се занимава, за да бъде в някоя медия!

    Те цените отидоха в космоса, зоните не са пипани 10 години, тя намери за какво да мрънка. Ами да, ще се плаща и то ще се плаща скъпо. Това е. Ако ли не - пеш! Колата не е даденост!!!

    09:36 25.11.2025

  • 16 просто факти

    5 1 Отговор
    На Майчето й работят две неща - устата и фотошопа. И двете - напразно.

    09:42 25.11.2025

  • 17 в кратце

    0 0 Отговор
    Въй,да си такова таковата! Мишка-ухото.

    09:48 25.11.2025

  • 18 Вуте

    0 0 Отговор
    Верно излиза солено да си столичнин. Ма и тая глупост че тва е първата спекула с евро е платена мантра на герберите, които не могат да прежалят загубата на златната кокошка наречена София. Инак спекули да искаш: ей сега и с тотото са завъртели една и то най-долните спекуланти и гьотверени Даню и Наню.

    10:03 25.11.2025

  • 19 Феноменално вдлъбнат си

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако имаше заведение щеше да знаеш, че пицата е вдигната през последната година сумарно с 40 %. Поскъпнаха продукти, наеми, заплати, има и 20% ДДС.

    10:03 25.11.2025

  • 20 Кюстендилски лентяй

    3 1 Отговор
    Ей, селската, ела пусни жалба в Кюстендил, че не мога да си паркирам пред барчето.

    10:06 25.11.2025

  • 21 Камион

    2 0 Отговор
    Бяха пуснали една анкета от СО, колкото да замажат положението и да кажат, че е имало такава.
    Отделих време да разгледам въпросите ѝ, които бяха зададени в стил: “Искате ли или “да” по-скъпи зони и с по-голям обхват”.
    Крайно разочароващо.
    Оставка!

    10:07 25.11.2025

  • 22 Цвете

    1 1 Отговор
    Е, МАНОЛОВА.???? ТИ НАДСКОЧИ РЪСТА СИ. 😚КОГАТО ТЕ АТАКУВАТ В КМЕТСТВОТО КУПЕНИ ИЛИ ПРЕДАТЕЛИ, ТАКА СТОЯТ НЕЩАТА. ВАШИЯТ ТАКОВ, ОТ КОЛКО ГОДИНИ Е В КМЕТСТВОТО И КАКВО ДОПРИНЕСЕ С РАБОТАТА СИ, ОСВЕН ДА СЕ РАЗХОЖДА ПО ТВ.И ,РАЗБИРА СЕ ГЛУПАВИ ИЗКАЗВАНИЯ.ПАРИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРОЗРАЧНИ ,А НЕ, КОГАТО БЕШЕ КМЕТ ФАНДЪКОВА. 🥰

    10:10 25.11.2025