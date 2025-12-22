Новини
Мнения »
Солени сметки за парно или нова формула за сградна инсталация? Димитър Тодоров пред ФАКТИ

Солени сметки за парно или нова формула за сградна инсталация? Димитър Тодоров пред ФАКТИ

22 Декември, 2025

Министерството на енергетиката така и не е представило още нова формула за определяне на дела на сградната инсталация в общата енергия за отопление, припомня експертът

Солени сметки за парно или нова формула за сградна инсталация? Димитър Тодоров пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Софиянци пак ще плащат солено за парно, защото Министерството на енергетиката така и не е представило още нова формула за определяне на дела на сградната инсталация в общата енергия за отопление. Формулата бе отменена от Върховния административен съд (ВАС) през септември, а месец по-късно и от Съда на ЕС в Люксембург с мотивите, че е непрозрачна и не дава възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление на всяко едно домакинство. Какво ни чака… Пред ФАКТИ говори експертът Димитър Тодоров, с когото вече коментирахме подробно темата. Единственото обяснение за сметките за парно дойде наскоро от Иван Маринов, шеф на дирекция “Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации” в Министерството на енергетиката. Той обяви, че ВАС е отменил формулата заради допуснати процесуални нарушения, а не защото била с грешни параметри. "Сградната инсталация е дължима и трябва да се разпредели", обяви Маринов и допълни, че в Наредбата за топлоснабдяването има правила за определяне на размера на месечните сметки за парно и едната възможност е начисляването на прогнозни сметки, които после да бъдат коригирани с изравнителни. Другата възможност е всяка етажна собственост да определи какъв да бъде делът на сградната инсталация в общата енергия за отопление – между 20 и 40 процента.

- Г-н Тодоров, темата за сметките за парно и как се изчислява сградната инсталация е повече от актуална. Съдът отмени формулата, Министерството на енергетиката все още не може да предложи нова… Какво става?
- В края на годината формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация (СИ) стана толкова актуална, колкото бюджетът на държавата. Министерството на енергетиката все още не може да предложи нова формула, така както и правителството не можа да предложи удовлетворителен бюджет. Преди дни ваши колеги от в. "Сега" публикуваха статия: „Софиянци ще плащат парно за ноември по сметките от миналата година“. В нея те пускат отговор към тях от "Топлофикация София": "До момента, в който министерството на енергетиката представи решение или бъде приета нова нормативна уредба, месечните фактури за топлинна енергия се изготвят в съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката, т.е. – на база прогнозен дял, който се изравнява след края на отоплителния сезон. Сметките за месец ноември се изчисляват на база реалното потребление на топлинна енергия от предходния период." Каква ирония само… Създаването на една формула за изразходвана енергия е сведена по трудност до направата на бюджета на държавата.

- Но вие какво още виждате?
- Сериозно погледнато, в тази статия г-н Иван Маринов - шеф на дирекция “Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации” в министерството, казва, че има две възможности. Едната възможност е начисляването на прогнозни сметки, които после да бъдат коригирани с изравнителни. Другата възможност е всяка етажна собственост да определи какъв да бъде делът на сградната инсталация в общата енергия за отопление – между 20 и 40%.
За тези проценти и за ролята на общото събрание на етажната собственост вече говорихме в предишното интервю.

Казахме, че с такова решение Министерството на енергетиката сваля от себе си всякаква отговорност

и обрича абонатите на междусъседски войни. Това не се приема от никого и поради тази причина изчисляването на енергията на сградната инсталация се извършваше досега по формулата.

- Защо го правят от Министерството на енергетиката?
- Да кажат! За по-голяма яснота нека си спомним някои неща отпреди 7 години. През 2018 г. тази прословута формула също беше отменена от Върховния административен съд. Пред Министерството на енергетиката беше поставена задача да промени Наредбата за топлоснабдяване 16-334/ 06.04.2007 г. и да предложи нова формула за сградната инсталация. Проведоха се много съвещания с представители от топлофикациите, от федерацията на потребителите, от фирмите за дялово разпределение и даже от научните среди, преди да се назначи работна група от министъра на енергетиката. Още тогава бяха забелязани трудностите за създаване на нова формула и споменатият вече Иван Маринов, а и не само той, предлагаха да се запише в наредбата процент в интервала от 20 до 40. И го записаха, но като възможност.

- И сега пак се лансира тази теза…
- Точно така. На въпроса как са определени тези проценти, беше отговорено, че е била извършена статистическа обработка на много изравнителни сметки в цялата страна и резултатът бил, че енергията на сградната инсталация спрямо общата енергия за отопление се движи между тези проценти. Последва втори въпрос, на който никой не пожела да отговори.

А той беше следният: „Как може да се прави статистическа обработка на данни, за които предварително се знае, че не са верни? Тези данни са получени чрез използването на съществуващата формула за сградната инсталация, която е отменена от съда?“

Този въпрос стои и сега със страшна сила. Ако и сега никой не може и не желае да отговори на този въпрос, то министерството трябва да забрави за тези 20 и 40 % и да тръгне по друг път.

- Има ли такъв?
- Такъв път има. Трябва да се върви по правия път, а той е - да се спазва законът.
В чл.10 т. 1 от Директива 2012/27 е записано „информацията за фактурирането да бъде точна и да се основава на действителното потребление“. В чл. 155, ал. 2 от Закона за енергетиката също е записано, че „топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно“. Т.е. казано е пределно ясно , че трябва да се фактурира действителното потребление. В изравнителните сметки е дадена енергията за отопление на етажната собственост. Тя е получена като от общия разход на енергия за обекта (по показанията на топломера в абонатната станция) е извадена енергията за топлата вода. Получената енергия за отопление може да се счита за действителна. Умножавайки тази енергия по 0,15, ще получим енергията на сградната инсталация. Предлаганата формула изглежда така:
Qси = 0,15 Qот
където:
Qси = енергията на сградната инсталация за СЕС;
Qот = енергията за отопление от изравнителната сметка;
0,15 = коефициент, показващ частта на енергията на сградната инсталация спрямо енергията за отопление от изравнителната сметка.

Проста, ясна, разбрана, достъпна и прозрачна формула! Коефициентът 0,15 го има и в предишната методика към наредба 16-334/06.04.2007 за топлоснабдяване, има го и в сегашната методика към наредба Е-РД-04-1/12.03.2020г., има го и в т.5.1.1. от правилата за дялово разпределение в наредба № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването. А в Закона за енергетиката и енергийната ефективност от 2004 г. в §69 ал.3 е написано „Частта от топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация по смисъла на чл. 112в, ал. 2, се определя в размер 10 на сто от общото количество топлинна енергия за отопление на сградата“. Както се вижда, предлаган е и по-нисък процент.

Тези документи показват, че 15% е един реален процент, обсъждан от много енергетици, експерти, специалисти в министерството на енергетиката, даже и депутати, и е приет вече 25 години, което дава пълно основание той да се използва при изчисляването на енергията от сградната инсталация.


Това е формулата. Може да считаме, че ако се приеме, ще бъде извадена рибената кост, която е заседнала в гърлото на министерството на енергетиката.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма такааяа сила на земята

    15 3 Отговор
    никой неможе да спре кражбите !!! ще си измислят нова още по-крадлива формула но никога няма да намалят сметките живеем във мафиотска държава не се заблуждавайте!!!

    09:00 22.12.2025

  • 2 Тома

    8 4 Отговор
    Този изкукал старец продължава да твърди, че високите сметки за парно не са последица от високите цени на енергията, а от формулата за дялово преразпределение...
    И шараните лапат ли лапат...

    09:02 22.12.2025

  • 3 Сметка сградна инсталация

    12 0 Отговор
    е тип рекет. Заради нея не може човек да се откаже да ползва парно. Няма как такъв рекет да е правилен.

    09:04 22.12.2025

  • 4 Любопитен

    4 15 Отговор
    Нормалната сметка за парно за тристайно жилище от 90-100 кв.м при зимен сезон от средата оъ ноември до края на март или 5 месеца трябва да е около 800-1000 лв в зависимост от желаната температурата в жилището и сметката за сезона трябва да е между 4000 и 5000 лв. Покупката на гориво за отоплението на такава площ за зимния сезон за отоплението на площ без парно е в този интервал и е абсурдно парното на софиянци да се субсидира от цялата страна както се прави в момента и е време да си плащат по пазарна цена.

    Коментиран от #7

    09:05 22.12.2025

  • 5 Даааа

    8 0 Отговор
    Тези също да супер крадци! Инвестиции - 0, загубите хората ги плащат! Без да ползвам парно, без тръбите да да топли, защото съм на последен етаж, минимум 70 лв. за миналата година! Безбожници!

    09:08 22.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор
    Шопиянци НЕПРАВИЛНО плащат за сградна инсталация, но правилно ли е всички НЕшопиянци да плащаме за тяхното парно 🤔‼️

    Коментиран от #8

    09:10 22.12.2025

  • 7 Това не е вярно

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Отоплявам се с висок клас климатици, като не се спират от есен до пролет, за 100-120 лв. при тези температури и 150-160 при минус 10-15 градуса. Тристайно жилище, 72 квадрата.

    Коментиран от #17

    09:12 22.12.2025

  • 8 Нито сградната инсталация е правилна

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    нито някой от провинцията да плаща за нещо което не ползва. Такова чудо може само в България да има.

    09:13 22.12.2025

  • 9 Двете предложения са НЕЗАКОННИ

    6 0 Отговор
    Отпада формулата, а те набутват хората със същата формула от миналата година. Прогнозно, даваме им Безлихвен заем. Всички жилища в София имат дистанционни топломери и при НУЛЕВО потребление са ощетени потребителите. Никакви прогнозни или решения на ОС. Реално измерване на отдадена ТОПЛОЕНЕРГИЯ по ЕТАЖИ в СГРАДИТЕ. Защото ползващите парно набутват съседите си със СИ, особено при ХОРИЗОНТАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, където не минават тръби на съседи. МАХНЕТЕ КУБАТУРИТЕ, каква СИ искате от нито една минаваща тръба в жилище. Като топлоподаване се спира с кран на вход на жилище. 20 лв. такса мощност при нулево потребление и Хоризонтални Инсталация. Не че и това е законно. Не може по 600 лв. сградна за 6 месеца при години НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ с Хоризонтални инсталации за 2 тръби в коридор и изключени тръби на стълбищни площадки. После да изравнявате, и да не отчитате ДДС при изравнителните.

    09:13 22.12.2025

  • 10 Факт

    2 1 Отговор
    Трябва принципен подход. Жилища, предвидени за централно парно, трябва да бъдат отчитани по общи и по индивидуални показания. Процентът енаргия през индивидуални топломер спрямо общото количество се изчислява лесно при относитално постоянен брой включени радиатори. За всяка сграда може да бъде различен. Ако трябва допълнително индивидуализиране на сметките, трябва да се отчита и отдалечеността на сградата до централата. Съответно живеещите по- близо да централа да плащат по-малки сметки.

    09:17 22.12.2025

  • 11 Кой какво краде

    7 1 Отговор
    Топлофикация си търси парите да и излязат по общия топломер на сградите ! Това не го ли разбрахте най росле ? А вътре какви и къде са загубите, кой кого краде, кой авантосва и други от тоя род не я интересува. !!! Всяка формула ще е добра за едни и лоша за други !
    Когато спрат скритите дотации и тогава ще видите сметки ! Ел енергията нама да свърши работа. Мрежата не е разчетена за такива натоварвания

    Коментиран от #15

    09:17 22.12.2025

  • 12 При ХИ Не минава една ТРЪБА

    3 3 Отговор
    на Топлификация в жилищата с ХОРИЗОНТАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ. Чист РЕКЕТ при нулево потребление с ГОДИНИ да взимате по 600 лв. на жилища за отоплителен сезон. Ползващите парно при Хоризонтални инсталации да си го плащат. Инсталацията работи за тях, 50%. Не искат и да изолират тръби, защото им е по-изгодно неползващите да им плащат сградната.
    Защо взимате кубатура и прогнозни сметки при нулево потребление, липса на тръби в жилищата, и при ХИ?

    09:19 22.12.2025

  • 13 Никакви формули не могат да решат спора,

    5 1 Отговор
    Всичко зависи от живущите в сградата! " Другата възможност е всяка етажна собственост да определи какъв да бъде делът на сградната инсталация в общата енергия за отопление – между 20 и 40%.
    За тези проценти и за ролята на общото събрание на етажната собственост вече говорихме в предишното интервю.

    Казахме, че с такова решение Министерството на енергетиката сваля от себе си всякаква отговорност

    и обрича абонатите на междусъседски войни. Това не се приема от никого и поради тази причина изчисляването на енергията на сградната инсталация се извършваше досега по формулата." На входа на сградата има ОБЩ ТОПЛОМЕР, Министерството отговаря да има топло до този топломер, а как ще се ползва топлината в сградата, не е проблем на държавата, че да им се измислят формули за ползване! Демокрация значи-право на мнозинството, затова то определя правилата. Ако тези които са се отказали от парно са болшинство, решават да няма парно в сградата и го прекъсват в АБОНАТНАТА, и всички се спасяват както намерят за добре. За мене държавата не измисля формули как да се топля, нагаждам се според обстановката. Това важи и са хленчещите софиянци!

    Коментиран от #21

    09:19 22.12.2025

  • 14 дайте да дадем

    8 2 Отговор
    Нови бунтове чукат на вратата....Стотици милиони се крадат от тази Топлофикация!

    09:22 22.12.2025

  • 15 Брате, на дървена шопска глава,

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кой какво краде":

    ум не можеш да налееш, едно си баба знае, едно си бае!? Този тъпан търси под вола теле, иска да се топли, но друг да му плаща сметката, затова търси формулите на алхимията.

    09:24 22.12.2025

  • 16 Един

    4 0 Отговор
    Някой трябва да отиде на топло.

    09:25 22.12.2025

  • 17 То и твоето

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Това не е вярно":

    не е вярно ! Това да те полъхва малко по топъл въздух не е отопление ! А и ако сложат истинската цена на ел енергията, тогава ще извикаш и ти !

    09:29 22.12.2025

  • 18 Неползващите парно

    2 3 Отговор
    плащат на ползващите, особено при инсталации, в които не минават тръби в жилищата. Което е рекет. Реално измерване на отдадена СИ. Става с топломер на всяка една тръба на етаж. Лъжата е, че ТОПЛОЕНЕРГИЯ не може да се изчислява, тя ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЕРВА, и този който ползва ще плаща ПОВЕЧЕ, и не по кубатура на апартаменти. Каква кубатура, какви 5 лева, като нямаш ЕДНА ТРЪБА в жилището на Инсталацията. Гавра с неползващите парно. Или другото е фиксирана такса мощност 20 лв. за неползващите.

    Коментиран от #19, #22

    09:30 22.12.2025

  • 19 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Неползващите парно":

    Топлото от абонатната станция до отделните апартаменти на магия ли стига? Щом си имал избор къде да си купиш апартамент и си си купил в сграда с ТЕЦ,принципът е на солидарност

    09:47 22.12.2025

  • 20 сградната инсталация лесно се пресмята

    0 2 Отговор
    минават тръби от котела през стените до радиаторите на апартаментите . 1 радиатор е 1,5 м2 . 3 са около 4м2 . а тръбите са на линеен метър . около 15 м . следователно около 2 процента от площта на радиаторите . или 3 процента . празен радиатор е 200 лв . хитреци измислиха целогодишно разсрочено плащане . така 130 лв всеки месец за вода . и декември пак 130 лв . по евтино е мазут . или въглища . да греят водата . изкопават въглищарите и занасят в топлоцентралите .

    09:54 22.12.2025

  • 21 Идеята

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Никакви формули не могат да решат спора,":

    Идеята е да се живее по-комфортно,а не да си спираш парното и да мръзнеш като скот.Познавам хора,които са си спрели парното на входа и страдат.Бедните да си продават големите апартаменти,или да ги дават под наем на хора с деца,а те да се местят където искат.Познавам една,единствена баба,която живее в над 100кв.м.Не може да има идеална справедливост.

    09:55 22.12.2025

  • 22 Типично

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Неползващите парно":

    Българинът постоянно си мисли,че някой го прецаква.Ако си живял на място без парно,може да оцениш,че с 20 --30 лева на месец(сградна инсталация),няма как да имаш 16-18 градуса в апартамента ти. Съсредоточи се да мислиш какво печелиш от дадена ситуация,а не какво губиш.

    Коментиран от #28

    10:02 22.12.2025

  • 23 димитър дончев

    0 0 Отговор
    Защо пак????Винаги в софия парнаджиите със сметките са пълнили касата на управниците в момента!тази сградна инсталация бе преди 14-15 г не помня дата ,но бе ТАКСА МОЩНОСТ!Когато бе такса мощност аз още наивен смятах ,че парното както бе замислено от соц.държавата е нещо в удобство на гражданите.Тогава почнах да зрея...,че парното е начин чрез ,който с ....Тригулярно движение на "фокусника" да крадат бюрократите чрез ЧСИ недвижимата собственост на нас маймунките.........каква дума ...Тригулярно.......само женски маймун може да я роди , амъжки маймун като мен да ахне......Та да се върнем на преди 13г....Тогава ни деряха яко ,като аз и Дони когато ловяхме костури...Така не деряха.....Почнах да плача тогава писменно и никоя институция не обърна внимание освен един вестник 24часа си запълни една страница....като се разплаках ,се усетиха ,че маймунките се събуждат и Таксата мощност стана СГРадна исталация......най силното ,което направих след като отидох до рогачев и той на таблото ми нарисува........Формулата за енергия с едно Гооолееемо Q=.........и накрая да ми каже ,че много се краде във входа та затова плащам.......огромни суми е да подам/тогава можеше/ и да сваля радиаторите и да затапя/......Тогава ме нападна сградна ,но около 100лв на месец......Когато аз свалих радиаторите във входа имахме само 2 апартамента парно........Появиха се уредите за мерене и маймунките се вързаха на този нов Тригулярен трик и си пуснаха пак парно с ...уред ,а ние НЕ!!!Почнаха

    10:04 22.12.2025

  • 25 димитър дончев

    1 0 Отговор
    !Почнаха да ни цакат със СГРАДНАТА по ......между 100-120 на месец и винаги с Триагулярно обяснение...Те са майстори на триагулярната лъжа.........Та тогава на едно жилище сложих най.ама най ново изобретение ,но пак не намали сметките...И тогава макар и получил и здравословен удар почнах да плача пиша и владетелите на маймуните се усетиха и от такса мощност ,която бе доста поносима ни набутаха в Сградна където ни ДООДраха Яко......Нещо като....Бюджета дето ви го сервираха ,но сега се усетихте ....Защото като човек 30г подаващ данъчна ще ви кажа ,че този номер ви го правиха редовно през годините.ПС.След някоя година съседите във входа се усетиха ,че ги .......парното и ан-блок спряха иот тогава голямото дране го няма......остана само по -малкия брат на парното -жичкаджията........Там изчислението все още мога да го смятам дори аз.........Засега!

    10:08 22.12.2025

  • 26 Василеску

    2 0 Отговор
    Абсолютни и пълни мошеници. КЕВР, Министерство, Община (кмет, съветници, "бордове", т.е. хрантутници) Регулатори всякакви и комисии (К З П особено). Но и те ще умрат. Нагушени и ще смърдят.

    10:13 22.12.2025

  • 27 Съд на €вpoгeйcкия съюз

    2 0 Отговор
    Алоооо, Топлофикация като ти ползва имота, за да пренася с търговска цел енергия за други клиенти, защо не плаща наем?

    10:24 22.12.2025

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Типично":

    Ако съседът от долния етаж се отоплява на твърдо гориво и в стаята ми е топло, защото тялото на комина отделя топлина- аз трябва ли да му плащам за това и колко🤔❓

    Коментиран от #29

    10:25 22.12.2025

  • 29 Празни приказки

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако дядо ми беше баба...Един блок с ТЕЦ е опасан с тръби,по които тече топла вода.Вярвай ми,живяла съм в сграда и без ТЕЦ и знам какво говоря.

    10:36 22.12.2025